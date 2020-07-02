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Новини Агресія Росії проти України
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Новий статус у НАТО дозволить Україні знати більше про ситуацію в Криму, - Кулеба

Новий статус у НАТО дозволить Україні знати більше про ситуацію в Криму, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що новий статус України в НАТО дає широкі можливості, зокрема в частині отримання більш конкретної інформації про ситуацію в окупованому Криму.

Про це він повідомив в інтерв'ю Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Новий статус надасть членство України в програмі розширених можливостей НАТО. Саме один із двох ключових елементів - це доступ до нових навчань із союзниками і поглиблена взаємодія між розвідками країн-членів НАТО. Чим більше розвідувальних даних, тим краще. Тим об'єктивнішу картину ти можеш скласти для себе. І тим більш ефективними можуть бути рішення, які ти ухвалюєш", - пояснив міністр.

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На запитання, що це дає Україні в проєкції Криму, як це можна використати і як вплинути, Кулеба відповів: "Може вплинути так, що ми будемо краще поінформовані про ситуацію, яка розгортається в Криму".

Раніше Кулеба повідомляв, що Україна стала учасницею програми НАТО "Партнерство розширених можливостей".

Автор: 

Крим (14170) НАТО (6459) Кулеба Дмитро (3604)


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Какой новый статус? Что ты несешь? Или тоже подцепил Зеленый вирус дебилизма?
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02.07.2020 11:48 Відповісти
А ШО ТАМ С МАКРОНОМ у Обнуйла? Кулеба не коментирует?
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02.07.2020 11:49 Відповісти
Імітатор від дипдоматії
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02.07.2020 12:00 Відповісти
"Может повлиять так, что мы будем лучше проинформированы о ситуации, которая разворачивается в Крыму". информация , не защита.Рашист должен иметь информацию о том.что Украина имет на вооружение то.что не позволит ему оккупировать ее территорию.Статус информации - равнозначно тому,что имешь информацию о туалетной бумаге,но задницу пальцем того...
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02.07.2020 11:53 Відповісти
Новый статус в НАТО позволит Украине знать больше о ситуации в Крыму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2614
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02.07.2020 11:55 Відповісти
Ага, щасс...
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02.07.2020 12:15 Відповісти
Кулеба, не патякай зайвого! Цивільні підорасьі зє(((
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02.07.2020 12:01 Відповісти
Тут на Банковой враги окопались, какой нахер Крым, какое НАТО?
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02.07.2020 12:03 Відповісти
Інфа для роздумів:
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16664 вчера
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16664 ОТКРЫТЬ В https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16664&force-full=1
⛑💰Минобороны развивает телемедицину: на портале госзакупок появилась информация о приобретении «Комплекса работ по обеспечению закупки медицинской техники и медицинского имущества» за ₽78 млн. Иными словами, приоритет отдается посредникам, а не самому телемедицинскому комплексу. Закупка проходит в формате закрытого аукциона, детали которого не разглашаются. Это уже не первое подобное засекреченное мероприятие: телемедициной Минобороны занялось ещё в 2015 году. А в 2016 году, например, был проведён конкурс на ₽269,75 млн с двумя заявками, но объектом купли-продажи были обозначены сами программно-аппаратные комплексы, а не услуги посредника по проведению закупки.
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02.07.2020 12:23 Відповісти
 
 