Новий статус у НАТО дозволить Україні знати більше про ситуацію в Криму, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що новий статус України в НАТО дає широкі можливості, зокрема в частині отримання більш конкретної інформації про ситуацію в окупованому Криму.

Про це він повідомив в інтерв'ю Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Новий статус надасть членство України в програмі розширених можливостей НАТО. Саме один із двох ключових елементів - це доступ до нових навчань із союзниками і поглиблена взаємодія між розвідками країн-членів НАТО. Чим більше розвідувальних даних, тим краще. Тим об'єктивнішу картину ти можеш скласти для себе. І тим більш ефективними можуть бути рішення, які ти ухвалюєш", - пояснив міністр.

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На запитання, що це дає Україні в проєкції Криму, як це можна використати і як вплинути, Кулеба відповів: "Може вплинути так, що ми будемо краще поінформовані про ситуацію, яка розгортається в Криму".

Раніше Кулеба повідомляв, що Україна стала учасницею програми НАТО "Партнерство розширених можливостей".