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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в РФ зафіксували 6,7 тис. випадків COVID-19, померли 147 осіб

За добу в РФ зафіксували 6,7 тис. випадків COVID-19, померли 147 осіб

За останню добу в Росії підтверджено 6760 випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19 у 83 регіонах, в тому числі виявлено активно 2167 (32,1%) без клінічних проявів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

Добовий приріст у Росії дещо зріс: напередодні в країні виявили 6556 нових випадків, 30 червня - 6693, 29 червня - 6719. Померли за добу 147 осіб, напередодні було 216, ще на день ​​раніше - 154.

Наростаючим підсумком у Росії зареєстровано 661 165 випадків коронавірусу, 9683 померлих і 428 978 виписаних (6047 виписані за останню добу). Таким чином, загальна кількість активних випадків у країні (загальна кількість випадків за вирахуванням усіх видужалих і всіх померлих) на поточний момент становить 222 504.

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Автор: 

карантин (18172) росія (65316) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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02.07.2020 12:04 Відповісти
Хай хоч усі повиздихають.
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02.07.2020 12:17 Відповісти
Мало, но тем не менее это лучше чем вообще ни одного и это радует!
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02.07.2020 13:39 Відповісти
Зачем Цензор каждый день постит данные про коронавирус в рашке?На хрен они нам сдались?
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02.07.2020 13:46 Відповісти
 
 