Терентьєв відкликав з Ради свою заяву про відставку з поста глави Антимонопольного комітету. ДОКУМЕНТ

Заяву про відставку глава Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв написав вчора в Офісі Президента під тиском самого Володимира Зеленського.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв написав заяву спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову про відкликання своєї заяви про відставку. Заяву про відставку Терентьєв написав вчора в Офісі Президента під тиском самого Володимира Зеленського. Тепер доля Терентьєва в руках парламенту, оскільки президент не має повноважень звільнити главу АМКУ. Терентьєв відкрито виступив проти Зеленського, і, швидше за все, отримає підтримку з боку групи Ігоря Коломойського, а також кількох інших депутатських груп "слуг народу". З огляду на те, що Зеленський, Шефір та Єрмак роблять спроби змусити піти з поста спікера і самого Дмитра Разумкова, думаю, за звільнення Терентьєва розгорнеться запекла боротьба. І причиною тому - боротьба за контроль роздрібного ринку сигарет, в якій Зеленський підтримав монополіста - компанію "Тедіс". Аби бути об'єктивним, парламенту все-таки давно слід заслухати звіт глави АМКУ, оскільки критики було чимало з інших питань. Влада фрагментуюється і сиплеться з рук Зеленського, який замість "слуги народу" перетворюється, радше, на "слугу двох панів", - розповів Бутусов.

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