Терентьєв відкликав з Ради свою заяву про відставку з поста глави Антимонопольного комітету. ДОКУМЕНТ
Заяву про відставку глава Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв написав вчора в Офісі Президента під тиском самого Володимира Зеленського.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв написав заяву спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову про відкликання своєї заяви про відставку. Заяву про відставку Терентьєв написав вчора в Офісі Президента під тиском самого Володимира Зеленського. Тепер доля Терентьєва в руках парламенту, оскільки президент не має повноважень звільнити главу АМКУ. Терентьєв відкрито виступив проти Зеленського, і, швидше за все, отримає підтримку з боку групи Ігоря Коломойського, а також кількох інших депутатських груп "слуг народу". З огляду на те, що Зеленський, Шефір та Єрмак роблять спроби змусити піти з поста спікера і самого Дмитра Разумкова, думаю, за звільнення Терентьєва розгорнеться запекла боротьба. І причиною тому - боротьба за контроль роздрібного ринку сигарет, в якій Зеленський підтримав монополіста - компанію "Тедіс". Аби бути об'єктивним, парламенту все-таки давно слід заслухати звіт глави АМКУ, оскільки критики було чимало з інших питань. Влада фрагментуюється і сиплеться з рук Зеленського, який замість "слуги народу" перетворюється, радше, на "слугу двох панів", - розповів Бутусов.
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ишь какой шмаркля "бессребреник")) Ну, он же не лох - чтобы бесплатно поддерживать монополиста))
Усе ж для людей та задля країни.
Пану Бутусову то казали ще рік назад.
Мой наставник часто повторял: кое-что - это ничего. Ничего.
Что мы и наблюдаем.
Следующий закон о легализации наркотиков и проституции. Слуги выйдут богатыми люьми после решения и принятия этого закона.
Не один довод на уродов не действует, они даже ко второму чтению убрали ограничения которые были в первом чтении! Вопрос а возможно судить и посадить сразу 250депутатов , за сговор и слияние с международной игральной мафией и использование своего положения на принятие и легализацию частных интересов в ущерб здоровью нации?
Тогда она сказала зеленому монобольшинству - "тогда разрешите проституцию и торговлю тяжелыми наркотиками, ведь по вашему они тоже могут наполнить бюджет"
А я вас скажу другое. Зеленский проталкивает закон об игорном бизнесе ради вшивых 4-х миллиардов для своих приближенных, при этом, чтобы они заграбастали эти четыре миллиарда, украинцы должны отнести в казино не менее 40 миллиардов гривен и проиграть их там. А еще из законопроекта исчезла норма о запрете на размещение игорных заведений ближе 500 метров от школ. Вы лично своих детей или внуков не хотите за ручку отвести в игорный салон?
При этом Зеленский настоял на снятии Главы Антимонопольного комитета, который хотел оштрафовать на 6,7 млрд гривен табачного монополиста, корни которого в РФ.
А ЮВТ уже помогла зеленым вернуть от Нафтогаза 32 млрд в казну и 2 млрд от ПДВ.
При этом зеленые у власти уже год и в течении каждого месяца их при власти тырится минимум 6 млрд народных денег.
А так да, так мелочь по карманам
зероноль!
Вы помните, как ЗЕ принимали закон о земле? А потом добавили распродажу заповедников и водоемов... Просто Юля вчера про это не говорила, она теперь бьёт в одном выступлении в одну тему, а не как раньше по всем и это гораздо лучше.
Ну и вам, как стороннице ЗЕ, конечно просто удобно отмолчатся о той моей части поста, где про возвращенные при ее давлении в бюджет десятках миллиардов гривен.
А про снятие налогов с игорного бизнеса вы еще услышите, не долго ЗЕ ждать будут.