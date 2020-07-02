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Терентьєв відкликав з Ради свою заяву про відставку з поста глави Антимонопольного комітету. ДОКУМЕНТ

Терентьєв відкликав з Ради свою заяву про відставку з поста глави Антимонопольного комітету. ДОКУМЕНТ

Заяву про відставку глава Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв написав вчора в Офісі Президента під тиском самого Володимира Зеленського.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв написав заяву спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову про відкликання своєї заяви про відставку. Заяву про відставку Терентьєв написав вчора в Офісі Президента під тиском самого Володимира Зеленського. Тепер доля Терентьєва в руках парламенту, оскільки президент не має повноважень звільнити главу АМКУ. Терентьєв відкрито виступив проти Зеленського, і, швидше за все, отримає підтримку з боку групи Ігоря Коломойського, а також кількох інших депутатських груп "слуг народу". З огляду на те, що Зеленський, Шефір та Єрмак роблять спроби змусити піти з поста спікера і самого Дмитра Разумкова, думаю, за звільнення Терентьєва розгорнеться запекла боротьба. І причиною тому - боротьба за контроль роздрібного ринку сигарет, в якій Зеленський підтримав монополіста - компанію "Тедіс". Аби бути об'єктивним, парламенту все-таки давно слід заслухати звіт глави АМКУ, оскільки критики було чимало з інших питань. Влада фрагментуюється і сиплеться з рук Зеленського, який замість "слуги народу" перетворюється, радше, на "слугу двох панів", - розповів Бутусов.

Читайте також: Зеленський змусив звільнитися главу Антимонопольного комітету Терентьєва через накладений штраф 6,5 млрд на тютюнового монополіста, - Бутусов

Терентьєв відкликав з Ради свою заяву про відставку з поста глави Антимонопольного комітету 01

Автор: 

ВР (14987) Зеленський Володимир (23923) звільнення (2676) Антимонопольний комітет (1767) Бутусов Юрій (3598) Терентьєв Юрій (89)


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Топ коментарі
+42
Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета - Цензор.НЕТ 1252
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02.07.2020 12:09
+20
Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета - Цензор.НЕТ 8935
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02.07.2020 12:09
+19
"борьба за контроль розничного рынка сигарет, в которой Зеленский поддержал монополиста - компанию "Тэдис"..

ишь какой шмаркля "бессребреник")) Ну, он же не лох - чтобы бесплатно поддерживать монополиста))
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02.07.2020 12:10
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Смутьян.
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02.07.2020 12:07 Відповісти
"борьба за контроль розничного рынка сигарет, в которой Зеленский поддержал монополиста - компанию "Тэдис"..

ишь какой шмаркля "бессребреник")) Ну, он же не лох - чтобы бесплатно поддерживать монополиста))
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02.07.2020 12:10 Відповісти
Але ж його руки нічого не крали!!!
Усе ж для людей та задля країни.
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02.07.2020 15:05 Відповісти
А Мама Римма говорит что он "честен" , и ему ничего не нужно....- а его Ойтец сказал, что все кто не согласны с его отпрыском - есть быдло.... Семейка ....
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02.07.2020 15:35 Відповісти
у пари совкодрочерів міогла родитися тільки малороське низькосортне дитя.
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02.07.2020 17:01 Відповісти
Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета - Цензор.НЕТ 8935
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02.07.2020 12:09 Відповісти
розпочато турбовіслючий режим руйнування економіки
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02.07.2020 12:09 Відповісти
Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета - Цензор.НЕТ 1252
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02.07.2020 12:09 Відповісти
Все вірно. Плюсую
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02.07.2020 12:12 Відповісти
Усе так, і про короля і про народ.
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02.07.2020 15:06 Відповісти
Двух? с каких ето пор беня два человека? У бубочки только один хазяин. А вот кому он бубу в оредну сдаст ето уже другой вопрос.
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02.07.2020 12:11 Відповісти
Сейчас вроде Бубочка и на татарина на пол ставки шестерит! Или я ошибаюсь?
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02.07.2020 12:13 Відповісти
А вот кому он бубу в оредну сдаст ето уже другой вопрос
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02.07.2020 12:17 Відповісти
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02.07.2020 12:48 Відповісти
...Зеленского, который вместо "слуги народа" превращается, скорее, в "слугу двух господ", - рассказал Бутусов.
Пану Бутусову то казали ще рік назад.
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02.07.2020 12:11 Відповісти
Зе был и есть слуга своего невежества и гиперэгоизма. Это неизлечимо ни Коломойским,ни уйлом,ни Ленкой,ни Кашпировским,ни кем либо другим.Диагноз хронический.Требуется полнейшая изоляция,73% недаром заразились. Бутусов и прочие - Думай те!
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02.07.2020 13:52 Відповісти
В тот момент у очень многих, казалось бы, даже разумных людей была какая-то эйфория: все, что добыто при Порошенко （безвиз, евинтеграция, перевооружние армии=созданиее армии заново, успехи в переговорах с ЕС, кредиты, подьем экономики） считалось как должное, "только вот мешал барыга и его работающая липецкая фабрика". Никто не хотел видеть, что при "барыге" все же идет какое-никакое развитие общества. Да, число кадровых и других ошибок Порошенко огромно, но то, что творится сейчас, вообще за гранью здравого сиысла.
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02.07.2020 15:44 Відповісти
В том то и дело, что шло "какое-никакое" развитие общества. Вместо слома постсовковой олигархической системы, чего добивался народ на Майдане, Порошенко её возглавил и укрепил. Система осталась та же. Да и Зеленский пока ничего не сменил. Всё всех (власть, олигархи, чиновники) устраивает, кроме украинского народа. Пока не поменяется система и будет "какое-никакое".
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02.07.2020 16:33 Відповісти
Согласен, потому и написал: какое-никакое.
Мой наставник часто повторял: кое-что - это ничего. Ничего.
Что мы и наблюдаем.
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02.07.2020 17:15 Відповісти
цуко, хужинибудит.
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02.07.2020 12:12 Відповісти
Договорились о разделе потоков?
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02.07.2020 12:20 Відповісти
то не ?- а !!!
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02.07.2020 15:26 Відповісти
Але як всім здавалось все зрозумілим і легким ще рік тому!!!: « він просто хоче нам допомогти!!!» «то хоча знаєш що таке Ротердам+!?!?» «свинарчуки!!!» і.т.д. Вау! Як же вас розвели!
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02.07.2020 12:33 Відповісти
На дурака не нужен нож...ему про Пороха наврешь и делай с ним шо хош
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02.07.2020 12:55 Відповісти
А в это время принимают закон, О игральном бизнесе в каждый дом! Не подконтрольным государству! Монетизировали порок.
Следующий закон о легализации наркотиков и проституции. Слуги выйдут богатыми люьми после решения и принятия этого закона.

Не один довод на уродов не действует, они даже ко второму чтению убрали ограничения которые были в первом чтении! Вопрос а возможно судить и посадить сразу 250депутатов , за сговор и слияние с международной игральной мафией и использование своего положения на принятие и легализацию частных интересов в ущерб здоровью нации?
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02.07.2020 12:34 Відповісти
Можно - каштанов на Крещатике хватит
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02.07.2020 12:49 Відповісти
Вы еще просто не знаете, что у слуг уже готов законопроект, об освобождении игорного бизнеса от уплаты налогов!!!
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02.07.2020 20:49 Відповісти
К чему вы пишите такую чушь?
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02.07.2020 21:08 Відповісти
А вы про этот законопроект еще не слышали? Сочувствую.
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04.07.2020 16:35 Відповісти
А сочувствовать мне зачем? Я не собираюсь прикарманивать налоги с игорного бизнеса, это во-первых. Во-вторых, даже ЮВТ в программе у Шустера подвергла критике з-н о игорном бизнесе, но не за то, что его собираются освободить от налогов, а наоборот, за то, что они предполагают снять налогов с этого бизнеса сотни миллионов, а она считает, что это маловероятно. Ну и плюс морально - этические моменты, но мы же сейчас не об этом.))
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05.07.2020 13:46 Відповісти
Вы невнимательно слушали то, что сказала ЮВТ. А она считает этот закон аморальным и это главное.
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05.07.2020 15:14 Відповісти
Ну и если уж про деньги...
Тогда она сказала зеленому монобольшинству - "тогда разрешите проституцию и торговлю тяжелыми наркотиками, ведь по вашему они тоже могут наполнить бюджет"

А я вас скажу другое. Зеленский проталкивает закон об игорном бизнесе ради вшивых 4-х миллиардов для своих приближенных, при этом, чтобы они заграбастали эти четыре миллиарда, украинцы должны отнести в казино не менее 40 миллиардов гривен и проиграть их там. А еще из законопроекта исчезла норма о запрете на размещение игорных заведений ближе 500 метров от школ. Вы лично своих детей или внуков не хотите за ручку отвести в игорный салон?

При этом Зеленский настоял на снятии Главы Антимонопольного комитета, который хотел оштрафовать на 6,7 млрд гривен табачного монополиста, корни которого в РФ.
А ЮВТ уже помогла зеленым вернуть от Нафтогаза 32 млрд в казну и 2 млрд от ПДВ.
При этом зеленые у власти уже год и в течении каждого месяца их при власти тырится минимум 6 млрд народных денег.

А так да, так мелочь по карманам
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05.07.2020 15:21 Відповісти
"Вы невнимательно слушали..." (с) - нет, я внимательно слушала, не выдумывайте! Это вы невнимательно читаете, более того, я во многом с ней согласна, поэтому и упомянула морально-этические проблемы, о которых она говорила, а вот вы уходите от темы, вами же придуманной - освобождения игорного бизнеса от налогов. ПИшите о чем угодно... начиная от моих "детей и внуков"))) и заканчивая снятием Терентьева. Два коммента, а по существу - зеро ноль!
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05.07.2020 16:57 Відповісти
Вы лишь упомянули, а ЮВТ сделала наголос именно на морально-этической проблеме, потому я и "наступил вам на мозоль", чего обычно стараюсь не делать на ЦН.

Вы помните, как ЗЕ принимали закон о земле? А потом добавили распродажу заповедников и водоемов... Просто Юля вчера про это не говорила, она теперь бьёт в одном выступлении в одну тему, а не как раньше по всем и это гораздо лучше.

Ну и вам, как стороннице ЗЕ, конечно просто удобно отмолчатся о той моей части поста, где про возвращенные при ее давлении в бюджет десятках миллиардов гривен.
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05.07.2020 19:09 Відповісти
"Вы лишь упомянули, а ЮВТ сделала наголос" - а что, мне надо было привести её речь целиком?) Еще раз, речь шла о выдуманном вами освобождении от налогов игорного бизнеса. Точка. По существу вам сказать нечего, это очевидно, поэтому не надо мне навязывать другие темы."я и "наступил вам на мозоль" - вы мне наступили на мозоль, а зачем?! Лучше поберегите свои.))"Вы помните, как ЗЕ принимали закон о земле?" -опять за рыбу гроши.)"Ну и вам, как стороннице ЗЕ..." - ну, чьей я была сторонницей вы прекрасно знаете, но тем не менее, с упорством маньяка, продолжаете называть меня сторонницей Зеленского.С таким же успехом, я могу вас назвать сторонником ОПЗЖ, ведь вы же собирались за них голосовать, если во второй тур выйдут они и Порох? Собирались. Вы это озвучивали на Цензоре, а вот я никогда бы за них не проголосовала. И несмотря на это, я вас не называю сторонником Медведчука.) И самых отбитых порохоботов никогда не лайкаю, как это делаете вы. Нет, я в отличие от вас, не состою ни в какой партии, поэтому не за ЗЕ, не за ЮВТ и уж тем более не за ПАП. Я за Украину и за правду, и предпочитаю разбирать настоящие зашквары власти, а не ложь и выдумки адептов ПАП, ЮВТ, ОПЗЖ и прочих. Всего хорошего, пан курвиметр.
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05.07.2020 20:44 Відповісти
Браво
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05.07.2020 20:46 Відповісти
быть ни с кем = быть против.
А про снятие налогов с игорного бизнеса вы еще услышите, не долго ЗЕ ждать будут.
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05.07.2020 22:35 Відповісти
ат карыты не пиду
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02.07.2020 12:45 Відповісти
та то понятно, тебя, зепила, от корыта за уши не оттащить
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02.07.2020 12:50 Відповісти
відставка з "позиції"? І подав заяву якийсь хлоп без посади. Влада Янелоха погано діє на мізки всіх оточуючих. В строю залишаються лише корабельні сосни і анал-табу
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02.07.2020 12:54 Відповісти
а шо такое?гнусавый наркоша спужался идти под суд?
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02.07.2020 13:13 Відповісти
Ссцыт бубонька остаться без поддержки запада. Превысил полномочия, уволив главу АМКУ. Теперь посадют бубоньку. Обязательно посадют
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02.07.2020 13:14 Відповісти
А вот молодец!
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02.07.2020 13:44 Відповісти
вЭнЭдихтова - когда сажать зЭ-лю будем - или пока место сидения зЭ-ли определяет его мировозрение....
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02.07.2020 15:24 Відповісти
 
 