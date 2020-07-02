Комітет Ради планує сьогодні розглянути подання Зеленського про відставку Смолія, - нардеп "Голосу" Железняк

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики планує розглянути проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України вже сьогодні, 2 липня, о 15:00.

Про це повідомив в Facebook перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос"), передає Цензор.НЕТ.

"Президент вже вніс подання про відставку глави НБУ. Аргумент про політичний тиск, я так розумію, не цікавий. Швидше за все, сьогодні о 15:00 наш Комітет вже буде збиратися на розгляд постанови", - поінформував депутат.

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Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

Пізніше президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.