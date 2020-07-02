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Новини
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Жінка 18 разів "мінувала" будівлю в Шевченківському районі столиці, їй загрожує до 8 років в'язниці, - Нацполіція. ФОТО

Жінка 18 разів

Правопорушниця повідомляла про неправдиве замінування в поліцію через таксофон і за допомогою мобільного телефона. В результаті поліцейські задокументували 18 викликів про "замінування" одного приміщення. За скоєне жінці загрожує до восьми років тюремного ув'язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

До чергової частини поліції Києва неодноразово надходили повідомлення про закладену вибухівку у будівлі у Шевченківському районі. На всі виклики виїжджали слідчо-оперативні групи, рятувальники, лікарі та працівники вибухотехнічної служби, які ретельно перевіряли приміщення та прилеглу територію й ніяких підозрілих предметів чи речовин не знаходили.

Як розповів заступник начальника відділу кримінальної поліції Шевченківського управління поліції Антон Кабиченко, слідчі документували кожний виклик, а оперативники протягом кількох місяців проводили необхідні розшукові заходи, аби встановити особу зловмисниці. Після проведення комплексу оперативно-розшукових заходів працівники поліції затримали псевдомінерку у Полтаві.

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"Ми з’ясували, що до скоєння правопорушення причетна мешканка Києва, 1964 року народження. Вона здійснювала дзвінки через таксофон та за допомогою мобільного телефону, а щоб уникнути відповідальності, змінювала номери мобільних телефонів та адреси таксофонів, з яких робила хибні виклики. Після кожного повідомлення жінка одразу виїжджала за межі міста", - повідомив правоохоронець.

Слідчі задокументували 18 фактів неправдивих повідомлень про мінування будівлі та розпочали досудове розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Затриманій повідомили про підозру, їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Суд обрав фігурантці запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Жінка 18 разів мінувала будівлю в Шевченківському районі столиці, їй загрожує до 8 років вязниці, - Нацполіція 01
Жінка 18 разів мінувала будівлю в Шевченківському районі столиці, їй загрожує до 8 років вязниці, - Нацполіція 02

Автор: 

Київ (19520) мінування (1218) Нацполіція (15191)


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Топ коментарі
+7
Вата? Любительница Путина и Сталина? Сторонница ДНР ЛНР, которая ни в какую не хотела переезжать в ДНРЛНР?
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02.07.2020 12:42
+5
Высчитать расходы из пенсии в 2-кратном размере, и пусть гуляет.
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02.07.2020 12:39
+4
Та какая шиза? Это заработок. Смотрите на её телефон - такие телефоны позапрошлого поколения специально используются для телефонного террора. Для шизика она уж больно хорошо подготовилась и системно действовала. Кто ей платил, угадайте
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02.07.2020 12:56
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скоріш Глеваха їй загрожує..чи вже відрехформовано закрили..?
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02.07.2020 12:36 Відповісти
Срюзкого мира захотела старая ТП!
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02.07.2020 15:23 Відповісти
Какая Победа! Психбольную вычислили! И то потому что наверно она, устала "скрываться". И ей славы захотелось.
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02.07.2020 12:37 Відповісти
Высчитать расходы из пенсии в 2-кратном размере, и пусть гуляет.
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02.07.2020 12:39 Відповісти
Что за здание она "минировала"? Почему не пишут? Что за секреты?
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02.07.2020 12:40 Відповісти
а в Киеве еще есть таксофоны??? вау...
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02.07.2020 12:42 Відповісти
Может ей нравился сапер с собачкой?
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02.07.2020 12:42 Відповісти
Вата? Любительница Путина и Сталина? Сторонница ДНР ЛНР, которая ни в какую не хотела переезжать в ДНРЛНР?
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02.07.2020 12:42 Відповісти
Да бросьте вы ерундой заниматься. Скорее всего "минировала" она какой то торговый центр откуда её уволили как она считает незаконно,вот и мстила таким образом кошмаря хозяина этого объекта. Её можно было вычислить уже после второго "минирования" но видимо у начальника полиции не было "стимула" потому её и задержали аж на 18 "минировании". Уже после повторного "минирования" одного и того же объекта нормальный следователь вносит ещё одну версию в расследование, это подозрение что кто то мстит таким образом владельцу. И сразу же начинают проверять кто был уволен с этого периода и по какой причине,и довольно быстро выходят на подозреваемых или подозреваемого ,ведь таких кто был уволен по какой то причине не так уж и много,один-два максимум три если большой штат,да и не то время что бы увольнять хорошего работника ради прикола,хорошие рабочие везде на вес золота. Увольняют как правило по причине и довольно серьёзной,воровство,пьянство,провоцирование нездоровой атмосферы в коллективе и так далее. Вычислить такого уволенного довольно просто,его знают все. Остаётся малость,сравнить его голос с голосом "минёра", получит результаты экспертизы, установить адрес и когда будет очередной звонок о минировании задержать "минёра".Поверьте я знаю о чём говорю. Ведь эта ненормальная "мстительница" 18 раз "минировала" один и тот же объект и довольно стыдно полиции что её вычислили только на 18 разе.
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02.07.2020 13:18 Відповісти
Почему так убежденьі что она бьіла уволена? Может конкурента кошмарила, может какая то месть / неприязнь в личньіх отношениях.
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02.07.2020 13:41 Відповісти
Тут же явно ШИЗА!!!!
Ее в психушку надо!
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02.07.2020 12:52 Відповісти
Та какая шиза? Это заработок. Смотрите на её телефон - такие телефоны позапрошлого поколения специально используются для телефонного террора. Для шизика она уж больно хорошо подготовилась и системно действовала. Кто ей платил, угадайте
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02.07.2020 12:56 Відповісти
судя по работе наших органов не уверен что это она
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02.07.2020 13:00 Відповісти
Весь прикол в здании!
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02.07.2020 13:03 Відповісти
Она или работает на россию или сумасшедшая. Хотя работать на россию это тоже сумасшествие
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02.07.2020 16:18 Відповісти
 
 