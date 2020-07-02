Мальований повертає до Держекоінспекції "старі добрі кадри", відомство вже потрібно рятувати, - Фірсов

Екскерівник ДЕІ Єгор Фірсов заявив, що новий глава відомства Андрій Мальований повертає на посади одіозних людей із "досвідом і досягненнями".

Про це Фірсов написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора повернули на посаду Миколу Маланича, який 5 років керував Львівською інспекцією і якого я звільнив після першої ж бесіди. Як там у Львові порядок з екологією? Тепер буде ще краще", - повідомив Фірсов.

Він також розповів, що "справжнє свято відбулося в Дніпрі".

"Там в.о. начальника інспекції призначили Дмитра Половицю. Це людина яка багато років працює першим заступником Шибка. Про пана Шибка я, напевно, писав і говорив більше за інших, це людина яка не може існувати без кримінальних проваджень. Його довелося буквально з кріслом виносити. Але схоже, що когось він та його креатури влаштовують", - зазначає Фірсов.

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"Ми не по приколу звільнили 80% старих очільників терорганів (Держекоінспекції. - Ред.). Не програли жодного суду, щодо поновленння. Їх дійсно було за що звільняти. Тому зараз я з подивом спостерігаю за цими поновленнями", - резюмував ексглава ДЕІ.