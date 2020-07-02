Мальований повертає до Держекоінспекції "старі добрі кадри", відомство вже потрібно рятувати, - Фірсов
Екскерівник ДЕІ Єгор Фірсов заявив, що новий глава відомства Андрій Мальований повертає на посади одіозних людей із "досвідом і досягненнями".
Про це Фірсов написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора повернули на посаду Миколу Маланича, який 5 років керував Львівською інспекцією і якого я звільнив після першої ж бесіди. Як там у Львові порядок з екологією? Тепер буде ще краще", - повідомив Фірсов.
Він також розповів, що "справжнє свято відбулося в Дніпрі".
"Там в.о. начальника інспекції призначили Дмитра Половицю. Це людина яка багато років працює першим заступником Шибка. Про пана Шибка я, напевно, писав і говорив більше за інших, це людина яка не може існувати без кримінальних проваджень. Його довелося буквально з кріслом виносити. Але схоже, що когось він та його креатури влаштовують", - зазначає Фірсов.
"Ми не по приколу звільнили 80% старих очільників терорганів (Держекоінспекції. - Ред.). Не програли жодного суду, щодо поновленння. Їх дійсно було за що звільняти. Тому зараз я з подивом спостерігаю за цими поновленнями", - резюмував ексглава ДЕІ.
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да, Егорка ?
Сосна - 150л.
Бук - 250л.
Дуб - 600л.
Ясень - 400л.
Граб - 340л.
при исчезновении деревьев погибает мох, квадратный метр которого способен удерживать в себе в среднем до 4-х литров воды.
Вычищать их начали именно после прихода Зели, когда он поставил Фирсова на должность. Но Зеля сдулся быстро.
ТАК ТЫ Ж ТУТ КРИЧАЛ
МІ ЕГО СМЕТЬОМ, ЕСЛИ Ч₴ !!!
Когда сметать идёшь вместе с Фирсовым ?
Ты ж пердел громко, шо сметёшь, если вдруг не так )))
Назначение Фирсова я лично приветствовал, а адвокат януковича - это дикий зашквар.
Недоразвитый,
в статье написано, что возвращают тех, кто был ДО Порошенко
Учись читать, тупой ты упоротый сектант!
А что - это значит, что раз нет дел, то у нас в стране коррупции нет по вашей ущербной логике?
Плохо, что население не помнит об этом.
Типичный зебилизм. Приходите в сознание, потом ходите на форумы.
Отставка НБУ, антимонопольной, бредовые назначения...
Страшно, блин!