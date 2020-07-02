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Мальований повертає до Держекоінспекції "старі добрі кадри", відомство вже потрібно рятувати, - Фірсов

Мальований повертає до Держекоінспекції

Екскерівник ДЕІ Єгор Фірсов заявив, що новий глава відомства Андрій Мальований повертає на посади одіозних людей із "досвідом і досягненнями".

Про це Фірсов написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора повернули на посаду Миколу Маланича, який 5 років керував Львівською інспекцією і якого я звільнив після першої ж бесіди. Як там у Львові порядок з екологією? Тепер буде ще краще", - повідомив Фірсов.

Він також розповів, що "справжнє свято відбулося в Дніпрі".

"Там в.о. начальника інспекції призначили Дмитра Половицю. Це людина яка багато років працює першим заступником Шибка. Про пана Шибка я, напевно, писав і говорив більше за інших, це людина яка не може існувати без кримінальних проваджень. Його довелося буквально з кріслом виносити. Але схоже, що когось він та його креатури влаштовують", - зазначає Фірсов.

Також читайте: Незаконна вирубка лісу за 3 роки завдала збитків більш ніж на півмільярда гривень, - колишній в.о. глави Держекоінспекції Фірсов

"Ми не по приколу звільнили 80% старих очільників терорганів (Держекоінспекції. - Ред.). Не програли жодного суду, щодо поновленння. Їх дійсно було за що звільняти. Тому зараз я з подивом спостерігаю за цими поновленнями", - резюмував ексглава ДЕІ.

Мальований повертає до Держекоінспекції старі добрі кадри, відомство вже потрібно рятувати, - Фірсов 01

Автор: 

Держекоінспекція (248) Фірсов Єгор (122) Мальований Андрій (28)


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Топ коментарі
+14
Ну что, зебильчики? Это называется "системный кризис", власть тупо посыпалась по всем направлениям. От развития до "только бы выжить" оказалась только всего одна галочка в бюллетене.
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02.07.2020 12:40
+9
Беня и Ахметка на своих заводах об проблемах с экологией можно забыть да и жителям лишняя пара рук и хвост не помешают когда вырастут!
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02.07.2020 12:39
+8
та лишь бы не Порох,

да, Егорка ?
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02.07.2020 12:39
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Беня и Ахметка на своих заводах об проблемах с экологией можно забыть да и жителям лишняя пара рук и хвост не помешают когда вырастут!
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02.07.2020 12:39 Відповісти
Малеваный возвращает в Госэкоинспекцию "старые-добрые кадры", ведомство уже нужно спасать, - Фирсов - Цензор.НЕТ 2280
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02.07.2020 12:44 Відповісти
Можно подумать, что Фирсов трогал заводы Коломойши. Та не смешите. Даже показательных проверок не было, чтоб хоть сделать вид, что всё объективно.
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02.07.2020 17:05 Відповісти
та лишь бы не Порох,

да, Егорка ?
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02.07.2020 12:39 Відповісти
Точно. порох же закрыл все вредные производства. Особенно лютовал с ахметовскими. Да и лес запретил вывозить (ну разве что кругляк - ну так то дрова, дрова можно).
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02.07.2020 12:59 Відповісти
А лес тут при чем? Лес вообще не при делах. Вы у любого гуцула спросите - лес к паводкам ну ни каким боком.)) Стихия и есть стихия, поэтому государство пусть раскошелится. Только у государства за душой ни копейки, а те копейки что есть - это наши бабки.
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02.07.2020 18:28 Відповісти
Береза - 200л.
Сосна - 150л.
Бук - 250л.
Дуб - 600л.
Ясень - 400л.
Граб - 340л.
при исчезновении деревьев погибает мох, квадратный метр которого способен удерживать в себе в среднем до 4-х литров воды.
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03.07.2020 10:08 Відповісти
Так при твоем Порохе все эти люди прекрасно воровали на местах и их никто не трогал.
Вычищать их начали именно после прихода Зели, когда он поставил Фирсова на должность. Но Зеля сдулся быстро.
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02.07.2020 13:01 Відповісти
А он вообще бьіл "надутьім" или все же зебилам показалось?
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02.07.2020 13:49 Відповісти
Ну факты же есть - поставил на места сначала людей вроде Фирсова, которые начали вычищать нечисть, которая прекрасно себя чувствовала при Потрошенке. При Порошке-то эта коррумпированная нечить воровала на местах и чувствовала себя в полной безопасности.
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02.07.2020 14:34 Відповісти
Чё там с Центрэнерго?
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02.07.2020 16:07 Відповісти
Та ну, назначил єтих "полезньіх идиотов" на должности на срок от 2 до 6 месяцев (дольше пока у него не задерживаются) и как только они начали "вьічищать" сразу же их уволил говорит лишь о том, что либо ставил их изначально для пиара либо же не для того чтобьі они там что то "чистили"
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02.07.2020 16:16 Відповісти
Вычистить, тупо увольняя всех подряд, это много ума не надо. А вот поставить ему потом было некого, ибо он совершенно не из этой области и кадров у него никогда не было.
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02.07.2020 17:06 Відповісти
Но Зеля сдулся быстро.

ТАК ТЫ Ж ТУТ КРИЧАЛ

МІ ЕГО СМЕТЬОМ, ЕСЛИ Ч₴ !!!

Когда сметать идёшь вместе с Фирсовым ?
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02.07.2020 22:30 Відповісти
а шо порох, шо не порох - один хрін. нічого гарного з екологією держава не робить 30 років. і не змінюється це на краще - і на гірше вже нікуди.
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02.07.2020 23:06 Відповісти
Ну что, зебильчики? Это называется "системный кризис", власть тупо посыпалась по всем направлениям. От развития до "только бы выжить" оказалась только всего одна галочка в бюллетене.
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02.07.2020 12:40 Відповісти
им поф, лишь бы не Порошенко)
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02.07.2020 12:42 Відповісти
Дебильчик, так ведь все это возье при Порошенке никто не трогал пальцем даже - ведь для Порошенки все это - свои люди. Увольнять их начали уже после ухода Порошенки. А Зеля - да, сдулся полностью.
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02.07.2020 13:04 Відповісти
*ворье
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02.07.2020 13:07 Відповісти
Сметать когда идешь ?

Ты ж пердел громко, шо сметёшь, если вдруг не так )))
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02.07.2020 22:31 Відповісти
Да неужели? Только Почему при "ворье" у Порошенко финансы были и государственные предприятия приносили прибыль? И страна успешно развивалась? А при приведенных тобой к власти "новых и честных" вдруг кончились деньги, предприятия резко стали убыточными и страна лихо катится в задницу. по всем направлениям? Может нужно было мозгами думать, а не Г+Г?
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02.07.2020 14:16 Відповісти
Так что ж ты так возмущено, что вернули именно тех людей, которые были на должностях именно при Порошенке, болезное?
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02.07.2020 14:19 Відповісти
Еще раз для упоротого. "Где же тогда деньги, Зен?" Раз пришли честные и не воры? И где хоть одно дело о мифических сворованных миллиардах? Ну хоть одно?
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02.07.2020 14:22 Відповісти
Чё там с адвокатом Яныка, в должности зам главы ДБР?
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02.07.2020 16:10 Відповісти
Ничего хорошего.
Назначение Фирсова я лично приветствовал, а адвокат януковича - это дикий зашквар.
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03.07.2020 00:09 Відповісти
Венедиктова - просто зашквар, или дикий зашквар?
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03.07.2020 07:07 Відповісти
Такой же, как по мне. А с какой целью интересуешься?
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03.07.2020 07:28 Відповісти
Та мне прсто по приколу . Стоеросовые выбрали Корабельных, но виноват петя . Кста, пароль- бабада, ответ - анал табу. И не забывать - если шо не так - это монтаж
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03.07.2020 21:07 Відповісти
вернули именно тех людей, которые были на должностях именно при Порошенке,


Недоразвитый,

в статье написано, что возвращают тех, кто был ДО Порошенко
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02.07.2020 22:33 Відповісти
Недоразвитый, в статье черным по белому написано, что возвращают тех, кого уволил ФИРСОВ, когда Фирсов исполнял обязанности главы Госэкоинспекции! Фирсофа на эту должность назначил ЗЕЛЕНСКИЙ - то есть Фирсов увольнял тех, кто был в Госэкоинспекции при Порошенко и до него!
Учись читать, тупой ты упоротый сектант!
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03.07.2020 00:08 Відповісти
дивно, як питання екології змістилось до прибутків підприємств. шо з екологією? чого дніпро цвіте при всіх президентах? чого сміттєві звалища завалюють людей і смердять на цілі міста?
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02.07.2020 23:07 Відповісти
Чё там с Роттердамом?
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02.07.2020 16:08 Відповісти
он плюс )))
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02.07.2020 22:33 Відповісти
Странно шо зебобики о нём заткнулись
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02.07.2020 22:54 Відповісти
патамуша это полезный Роттердаи
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02.07.2020 22:57 Відповісти
Не, у них ща - Герус+++
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03.07.2020 07:11 Відповісти
А ты так верил в Бубу, Фирсов...
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02.07.2020 12:41 Відповісти
Не просто верил, а сделал все для "только бы не Порох".
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02.07.2020 12:42 Відповісти
Он и в Потрошка верил - тоже приверно год. Потом понял, что Потрошок даже пальцем не собирается ворье трогать и свалил.
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02.07.2020 13:05 Відповісти
Столько раз очень верить и очень разочаровываться, это уже диагноз...
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02.07.2020 13:07 Відповісти
А какие варианты? Голосовать за стабильную коррупцию?
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02.07.2020 13:10 Відповісти
Где уголовньіе дела по фактам стабильной коррупции прошлой власти?
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02.07.2020 13:44 Відповісти
"Можно не верить людям, можно не веритьгубернатору, но как не верить радио?" (С) Стругацкие.
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02.07.2020 14:21 Відповісти
Конечно же нет, а есть дела по фактам коррупции при Януковиче? А есть дела по фактам коррупции при Кучме?
А что - это значит, что раз нет дел, то у нас в стране коррупции нет по вашей ущербной логике?
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02.07.2020 14:30 Відповісти
У Януковча конфисковали миллиарды.
Плохо, что население не помнит об этом.
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02.07.2020 14:39 Відповісти
У Яныка, Курченко, Арбузова, Иванюшенко ......
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02.07.2020 14:48 Відповісти
Наши форумные политологи этого не заметили или с памятью проблемы...
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02.07.2020 14:51 Відповісти
Им по Г+Г об этом не растолковали. Для них -- значит и не было.
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02.07.2020 14:54 Відповісти
Так у нас в стране воровали только 3 человека, или как? Эти самые коррупционеры, возвращением которых вы возмущены - они ведь работали при януковиче, работали при порошенке и только Фирсов их уволил.
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02.07.2020 14:51 Відповісти
По коррупции Яныка и подельников немного прояснилось в памяти?
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02.07.2020 14:53 Відповісти
Еще раз для тугодоходящих - эти самые коррумпированные старые добрые кадры, которые возвращаются в Госэкоинспекцию, чем вы возмущены - они работали при Яныке и Порошенке - их никто не трогал, никаких дел нет.
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02.07.2020 15:06 Відповісти
Тирьеры тупо нарываются своим хамством "ущербная логика", "тугодоходящими", а потом страшно обижаются когда им отвечают тем же.
Типичный зебилизм. Приходите в сознание, потом ходите на форумы.
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02.07.2020 15:32 Відповісти
Ну так еще раз. Ответь на вопрос -- . "Где же тогда деньги, Зен?" Раз пришли честные и не воры? И где хоть одно дело о мифических сворованных миллиардах? Ну хоть одно? Даже с Свинарчугов\Гладковских обвинения сняты, там не было воровства. Ну и?
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02.07.2020 14:53 Відповісти
Честных пришли единицы - вроде того же Фирсова - остальные - такие же ворюги. Да и собственно - пришли на очень немногие должности люди - в основном - все те же, кто и был остались.
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02.07.2020 15:07 Відповісти
Ну и где логика, а? Если при "воре" Порохе деньги были и страна развивалась, а сейчас при "честных" "толькобынепорохе" - полная дупа и безденежье. И при этом еще дико влазим в долги под дурные проценты.
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02.07.2020 15:21 Відповісти
логика - это олигархическая наука, которую придумал Сорос !!!
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02.07.2020 22:36 Відповісти
Чё там с оффшорами Зели?
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02.07.2020 16:11 Відповісти
они есть
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02.07.2020 23:15 Відповісти
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03.07.2020 07:10 Відповісти
Мозгами думать, а не дупой с Г+Г. Но кому я это говорю? Все равно не дойдет.
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02.07.2020 14:18 Відповісти
Удивительно, советы раздаете а сами не пользуетесь. Хотя откуда мозги у соевого сектанта...
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02.07.2020 14:31 Відповісти
Только вот результат за окном сейчас наиболее полно отражает состояние именно ваших "толькобынепорохов" мозгов - "дупа". Причем полная. И не каетесь, или не хотите признаться.
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02.07.2020 14:51 Відповісти
Если 2 раза подряд так ошибся, значит он нихрена в людях не разбирается. Таким в политике не место.
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02.07.2020 13:51 Відповісти
Да ладно, а назовите-ка у нас кого-то, кто НЕ ошибся в политике - и не два раза, а всегда? Когда это мы не ошибались при выборе, когда в Украине были избраны достойные? Разве было такое хоть раз?
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02.07.2020 14:33 Відповісти
в мае 2014 года
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02.07.2020 22:37 Відповісти
Он обычный грантоед, он верит в деньги и в их силу. Может там и есть доля идейности, но очень небольшая.
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02.07.2020 17:07 Відповісти
Малеваный возвращает в Госэкоинспекцию "старые-добрые кадры", ведомство уже нужно спасать, - Фирсов - Цензор.НЕТ 563
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02.07.2020 12:41 Відповісти
Малеваный возвращает в Госэкоинспекцию "старые-добрые кадры", ведомство уже нужно спасать, - Фирсов - Цензор.НЕТ 7253
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02.07.2020 12:43 Відповісти
Всё вместе....
Отставка НБУ, антимонопольной, бредовые назначения...
Страшно, блин!
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02.07.2020 13:15 Відповісти
Уже не страшно, когда итог ясен. Если знаешь что уже полный писец, то чего неизбежного бояться? А уже понятно, что стране полный песец, вот только в каком виде он прийдет, еще не совсем понятно.)))
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02.07.2020 18:33 Відповісти
Ваня, дорогой, я ещё пожить хочу по человечески!
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02.07.2020 18:40 Відповісти
страной правят долбо*бы , набраные зеленой шмарклей по приколут в подворотнях. не могут управлять страной дегенераты по определению. мозгов то нет ))))
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02.07.2020 13:25 Відповісти
новые лица плодятся
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02.07.2020 13:41 Відповісти
а, виноват, виноват во фсём опять будет Порох
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02.07.2020 14:47 Відповісти
Фирсов вылетел потому, что не смог сдать экзамен, но быстренько, как и любой грантоед, спохватился и начал вопить, что это разборка с принципиальными и порядочными. А поскольку народ никогда особо не следил за деятельностью экоинспекции, то дружно поверил, что Егорка жертва, а не просто-напросто человек без знаний и опыта, но имеющий фору по части пиара.
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02.07.2020 17:04 Відповісти
Зебилы, "ви зробили це разом"!
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02.07.2020 17:18 Відповісти
А Егорушка все не угомонится, все надеется, что его в какой-нибудь вагон с собой прихватят. Все, поезд уехал и хватит махать билетами. Нужно было не в ФБ трындеть, а наводить связи и думать, на кого хвост топорщить. Если лягушки громко квакают, то это еще не говорит о том, что болото ихнее.)))
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02.07.2020 18:35 Відповісти
дайте вгадаю! рятувати - повернувши його на посаду! гигиги. смішний він.
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02.07.2020 23:05 Відповісти
ну а сам Фирсов чем запомнился? постами на Фейсбуке и красивым самопиаром? он даже со своего ухода пытался делать акт мученичества.. большие слова - мелкие дела...
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04.07.2020 20:39 Відповісти
 
 