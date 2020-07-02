У Миколаєві мати не дозволяла госпіталізацію дочки з коронавірусом: "Істерично кричала, кидалася на персонал, санітарку покусали"

У Миколаєві мати хворої на коронавірус дитини відмовилася, щоб її дочку госпіталізували без неї, і влаштувала скандал з лікарями.

Про це "Преступности.НЕТ" розповіла в.о. головлікаря обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова, передає Цензор.НЕТ.

За словами лікарки, 9-річну дитину з коронавірусом і її мати привезли на кареті швидкої допомоги. Дізнавшись, що дівчинку будуть госпіталізувати, жінка почала скандалити, поводилася неадекватно і, врешті-решт, забрала дитину з лікарні. Однак дівчинці стало гірше, тому її привезли вдруге. У підсумку, лікарі вмовили матір госпіталізувати її дитину.

"Приїжджала дитина з мамою, мама відмовилася (госпіталізувати дитину. - Ред.), істерично кричала, кидалася на персонал, вдруге теж приїхала мама з дівчинкою, санітарку покусали, але вдалося вмовити маму, її вдруге привезли, дитині стало гірше, дівчинку госпіталізували, - розповіла Федорова.

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В управлінні патрульної поліції Миколаївської області в коментарі повідомили, що мати відмовляла лікарям у госпіталізації дитини, бо сама хотіла лягти в лікарню з донькою. Лікарі жінці відмовили, посилаючись на протокол. Жінка забрала дитину додому, куди приїхали і працівники патрульної поліції. У будинку з жінкою і дитиною розмовляла їхня сімейна лікарка, яка і вмовила жінку госпіталізувати її дитину, тому вони знову поїхали до лікарні, де дівчинку і залишили.

На цей момент дитина в стабільно важкому стані.