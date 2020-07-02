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Новини Коронавірус і карантин
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У Миколаєві мати не дозволяла госпіталізацію дочки з коронавірусом: "Істерично кричала, кидалася на персонал, санітарку покусали"

У Миколаєві мати не дозволяла госпіталізацію дочки з коронавірусом:

У Миколаєві мати хворої на коронавірус дитини відмовилася, щоб її дочку госпіталізували без неї, і влаштувала скандал з лікарями.

Про це "Преступности.НЕТ" розповіла в.о. головлікаря обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова, передає Цензор.НЕТ.

За словами лікарки, 9-річну дитину з коронавірусом і її мати привезли на кареті швидкої допомоги. Дізнавшись, що дівчинку будуть госпіталізувати, жінка почала скандалити, поводилася неадекватно і, врешті-решт, забрала дитину з лікарні. Однак дівчинці стало гірше, тому її привезли вдруге. У підсумку, лікарі вмовили матір госпіталізувати її дитину.

"Приїжджала дитина з мамою, мама відмовилася (госпіталізувати дитину. - Ред.), істерично кричала, кидалася на персонал, вдруге теж приїхала мама з дівчинкою, санітарку покусали, але вдалося вмовити маму, її вдруге привезли, дитині стало гірше, дівчинку госпіталізували, - розповіла Федорова.

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В управлінні патрульної поліції Миколаївської області в коментарі повідомили, що мати відмовляла лікарям у госпіталізації дитини, бо сама хотіла лягти в лікарню з донькою. Лікарі жінці відмовили, посилаючись на протокол. Жінка забрала дитину додому, куди приїхали і працівники патрульної поліції. У будинку з жінкою і дитиною розмовляла їхня сімейна лікарка, яка і вмовила жінку госпіталізувати її дитину, тому вони знову поїхали до лікарні, де дівчинку і залишили.

На цей момент дитина в стабільно важкому стані.

Автор: 

діти (5083) карантин (18172) Миколаїв (1807) госпіталізація (187) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Зеленый зомби вирус!
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02.07.2020 12:45
+11
У Миколаєві мати не дозволяла госпіталізацію дочки з коронавірусом: "Істерично кричала, кидалася на персонал, санітарку покусали" - Цензор.НЕТ 658
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02.07.2020 12:54
+10
Не Зебил по тебе видно что зелёный!
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02.07.2020 12:52
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санитарку покусали

Зомби-вирус отакуе
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02.07.2020 12:44 Відповісти
Зеленый зомби вирус!
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02.07.2020 12:45 Відповісти
Скорее шоколадный
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02.07.2020 12:47 Відповісти
Не Зебил по тебе видно что зелёный!
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02.07.2020 12:52 Відповісти
Только упоротое шоколадное могло к такой новости приплести Зеленую Соплю. Обернись назад. Видишь коричневое пятно ниже поясницы? тебя тоже поразил шоколадный вирус.
Пы.сы. оно же явно не зеленое! да и рошенки со штанов сыплются
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02.07.2020 12:56 Відповісти
зебелизм - он во всем: от нежелания лечить ребенка до веры в клоуна, который "никому ничего не должен" - и до стада, 73% которых голосуют за вову.. что в рф, что в Украине
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02.07.2020 13:04 Відповісти
что зебелизм, что порохосоство - одного поля ягоды. Только одного 73, а другого 27 процентов. Отличие зебилов от порохососов - в упоротости. первые не навязывают своего мнения и не оскорбляют сторонников мнения противоположного первыми, пока их не тронут. А вот шоколадники - те просто аж агрессируют - причем любого кто их критикует или видит хорошее в какой либо новости идущей вразрез с их повесткой дня - моментально записывают в зебилы. Идиоты, же право слово.
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02.07.2020 13:08 Відповісти
зебил, ты голосовал за вислюка - а теперь делаешь вид что "ни при чем" и отказываешься от него?))
Это идеальное свидетельство твоей тупости
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02.07.2020 13:10 Відповісти
лишний раз повторяет вышесказанное : идиоты невоспринимающие чужое мнение, сторонники тоталитарной совковой паРаши - порохососы.
Все, адьос, свободен, мокша
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02.07.2020 13:15 Відповісти
лахта, своё "мнение" ты показало год назад на выборах, а сейчас, как типичная вата - отмазываешься что "не галасавал"

I настане час коли один скаже "під*ораси", а тісячи заволають "ми за ниво ваабще не галасавали!"
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02.07.2020 13:20 Відповісти
У Миколаєві мати не дозволяла госпіталізацію дочки з коронавірусом: "Істерично кричала, кидалася на персонал, санітарку покусали" - Цензор.НЕТ 658
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02.07.2020 12:54 Відповісти
Вони ніколи не були президентами, вони все своє життя були засранцями, ними і залишаться. Просто, як психично хворі вважали себе президентами і Наполеонами!
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02.07.2020 13:41 Відповісти
ЗЕлень, не перекладывай скудоумие клоунов на других.
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02.07.2020 12:55 Відповісти
У нас в гНиколаеве таких 82%, что за Галабародьку голосовали..
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02.07.2020 12:55 Відповісти
ну а что ж Юля, пепа и те же рыги никого не смогли так спиарить? Вот и спрашивай с них, нефиг на народ бочку катить. Народ законно высказал свое мнение на выборах? Законно. не нравится мнение большинства как это делается в цивилизованных странах (Украина же хочет в ЕС?)? - чемодан, вокзал, паРаша - там любят тоталитарных идиотов, которые чужое мнение не воспринимают.
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02.07.2020 13:03 Відповісти
зебил. в рашке за путина проголосовало 73%... и там действительно там любят тоталитарных идиотов, верящих зомбоящику))
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02.07.2020 13:05 Відповісти
порохосос, мне абсолютно начхать кто и как в твоей любимой паРашке голосует. ты так за своих кацапов переживаешь - у тебя либо родня на Колыме, либо сам из Воронежа тут за ольгинские +15 строчишь.
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02.07.2020 13:09 Відповісти
эк у тебя пердак-то подгорел от правды, кацапское недоразумение - и ты сразу, по Фрейду, вспомнило вспомнило о всех своих родственниках в Воронеже и на Колыме

а всего лишь зебила https://censor.net/user/465215 ткнули мордой в его идиотизм при голосовании за шмарклю))
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02.07.2020 13:11 Відповісти
п.с. забавно как https://censor.net/user/465215 зашкварился на знании расценок за пост в Ольгино..
неужто тебе уже "+15" платят?
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02.07.2020 13:12 Відповісти
Так что ж ты живёшь в этом, как ты пишешь, гНиколаеве? Переезжай до Львова, там педрочеров пруд пруди
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02.07.2020 13:50 Відповісти
Психи Украины решили, что их время настало.
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02.07.2020 12:46 Відповісти
Уже больше года, как настало.
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02.07.2020 12:51 Відповісти
И поэтому они борются против законно избранной власти. Чекайте виборів, скажені любителі солодощів РОШЕН.
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02.07.2020 12:55 Відповісти
Солодощі Рошен дійсно смачні, а те що робить партія *сосни народ* та преЗЕдент - то це якась х.у.й.н.я незрозуміла та гидка
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02.07.2020 12:59 Відповісти
Мені до вподоби "АВК" і "Харків'янка".
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02.07.2020 13:02 Відповісти
https://censor.net/user/467065 Это Ваше, субъективное мнение. Но эти компании не входят в сотню лучших кондитеров мира Candy Industry, в отличии от Рошен ( 27 место с оборотом в $800 млн, 10 000 сотрудников и 8 производственных площадками.) Еще есть одна украинская компания в этом топе Конти на 44 месте.
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02.07.2020 13:14 Відповісти
Мені до вподоби, маю право сказати про це. Про какое субъективное мнение вы поёте песню?
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02.07.2020 16:46 Відповісти
Суб'єктивність - це прояв уявлень людини (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F) суб'єкта ) про навколишній світ, її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83 точки зору , почуттів, переконань та бажань.
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02.07.2020 17:41 Відповісти
Поясню особистим прикладом. Мені до вподоби, як політик, Порошенко і це моя суб'єктивна думка, але переміг Зеленський - це об'єктивність. Так із Рошен та АВК, вам подобаються солодощі АВК? Їжте на здоров'я, ніхто вам не забороняє, і можете про це казати. Але об'єктивно Рошен входить до 100 кращих кондитерських компаній, а АВК ні.
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02.07.2020 18:04 Відповісти
Хоча, якщо чесно, то в нашій родині ********** і Рошен і АВК.
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02.07.2020 13:24 Відповісти
якась зелена та зубаста баба-да
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02.07.2020 12:56 Відповісти
А всего-то дел было - разрешить матери лечь в больницу с ребенком.
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02.07.2020 13:07 Відповісти
Да, но в статье написано - что протокол есть определенный. Хотя, как оказалось - и им можно поступиться. но! изначально медики правы - мать потенциальный зараженный ( как я понял - у ребенка ковид, а у матери нет). Сейчас все шансы что еще + 1 появится.
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02.07.2020 13:12 Відповісти
А Вы думаете мать почему настаивала на том , чтобы их вдвоем госпитализировали? Может быть такая ситуация, что ее тоже положат с тем же диагнозом но в другое место. А в семье может больше родственников нет. И получится ребенок предоставлен сам себе где-то там - мать тоже хрен знает где. Естественно, что она это болезненно восприняла.
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02.07.2020 13:15 Відповісти
Согласен
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02.07.2020 13:19 Відповісти
У нас подобные ситуации бывали. Ребенок болезненный. И я считаю, что с 9-ти лет одного ложить неправильно. Они как правило сейчас сильно занянчены и сами себя даже обиходить не в состоянии в таком возрасте. Хотя бы уже с 12 лет одних ложили.
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02.07.2020 13:43 Відповісти
Что бы она шарилась по коридорам больницы и домой по три раза в день на автобусе. Эта яжемать пол города потом перезаражает.
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02.07.2020 13:15 Відповісти
Вот именно при такой ситуации она и будет шариться из больницы домой и обратно по автобусам. А если положили на стационар, то не сильно ты выберишься куда.
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02.07.2020 13:17 Відповісти
Умный ты странник. А потом выяснится, что ребенок некачественный, и маму стерилизуют.
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02.07.2020 13:39 Відповісти
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02.07.2020 13:45 Відповісти
Ужасна жизнь, безбрежна скверна....
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02.07.2020 13:12 Відповісти
Тяжелая ситуация... Хреново, что большинство даже не осознают...
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02.07.2020 13:38 Відповісти
Наверное нашим мафиози забавно сверху наблюдать, как внизу их преданные боты стоят на защите интересов того или иного клана нашей родимой мафиозной СИСТЕМЫ.
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02.07.2020 13:43 Відповісти
Дурнуватий протокол. За такий протокол його творці повинні нести відповідальність. У девять років дитина не може оцінити правильність поведінки дорослих відносно неї. В такому віці дорослий - завжди правий. А довіра до нашої медицини така, що і я б побоявся оставляти малу дитину чужим людям. Хай скажуть спочатку: скільки медпрацівників несуть покарання за свою медичну помилку від якої дитина померла чи втратила здоровья?
Скільки медпрацівників і чиновників від медицини несуть покарання за вакцинацію від якої дитина втратила здоровья? Про померлих від вакцинації навіть заїкатись не дають - нема типу таких. І фсьо!
Наша медицина дійсно потребує реформи. І не від Супрун із її половинчатими уявленнями. А справді реформи. Коли чорне - це чорне, а біле - біле.
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02.07.2020 18:00 Відповісти
От лікарів швидше заразитися можна.
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02.07.2020 18:39 Відповісти
 
 