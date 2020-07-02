У Миколаєві мати не дозволяла госпіталізацію дочки з коронавірусом: "Істерично кричала, кидалася на персонал, санітарку покусали"
У Миколаєві мати хворої на коронавірус дитини відмовилася, щоб її дочку госпіталізували без неї, і влаштувала скандал з лікарями.
Про це "Преступности.НЕТ" розповіла в.о. головлікаря обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова, передає Цензор.НЕТ.
За словами лікарки, 9-річну дитину з коронавірусом і її мати привезли на кареті швидкої допомоги. Дізнавшись, що дівчинку будуть госпіталізувати, жінка почала скандалити, поводилася неадекватно і, врешті-решт, забрала дитину з лікарні. Однак дівчинці стало гірше, тому її привезли вдруге. У підсумку, лікарі вмовили матір госпіталізувати її дитину.
"Приїжджала дитина з мамою, мама відмовилася (госпіталізувати дитину. - Ред.), істерично кричала, кидалася на персонал, вдруге теж приїхала мама з дівчинкою, санітарку покусали, але вдалося вмовити маму, її вдруге привезли, дитині стало гірше, дівчинку госпіталізували, - розповіла Федорова.
В управлінні патрульної поліції Миколаївської області в коментарі повідомили, що мати відмовляла лікарям у госпіталізації дитини, бо сама хотіла лягти в лікарню з донькою. Лікарі жінці відмовили, посилаючись на протокол. Жінка забрала дитину додому, куди приїхали і працівники патрульної поліції. У будинку з жінкою і дитиною розмовляла їхня сімейна лікарка, яка і вмовила жінку госпіталізувати її дитину, тому вони знову поїхали до лікарні, де дівчинку і залишили.
На цей момент дитина в стабільно важкому стані.
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Зомби-вирус отакуе
Пы.сы. оно же явно не зеленое! да и рошенки со штанов сыплются
Это идеальное свидетельство твоей тупости
Все, адьос, свободен, мокша
I настане час коли один скаже "під*ораси", а тісячи заволають "ми за ниво ваабще не галасавали!"
а всего лишь зебила https://censor.net/user/465215 ткнули мордой в его идиотизм при голосовании за шмарклю))
неужто тебе уже "+15" платят?
Скільки медпрацівників і чиновників від медицини несуть покарання за вакцинацію від якої дитина втратила здоровья? Про померлих від вакцинації навіть заїкатись не дають - нема типу таких. І фсьо!
Наша медицина дійсно потребує реформи. І не від Супрун із її половинчатими уявленнями. А справді реформи. Коли чорне - це чорне, а біле - біле.