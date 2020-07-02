Реформу медицини в Україні не потрібно переглядати, принцип заповнених ліжок має залишитися в минулому, - Квіташвілі

Реформа системи охорони здоров'я заснована на правильних принципах і світовому досвіді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку висловив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" глава експертної ради при парламентському комітеті здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Олександр Квіташвілі.

"Ми в реформі прийшли до правильних принципів: ми не можемо утримувати те, що у нас було і фінансувалося з глобального бюджету по так званій "системі Семашка", яка досі частково працює в Україні. Вона з'явилася століття тому і тоді виконувала свою функцію, але ніщо не може працювати 100 років без змін. Тому потрібно міняти організацію системи охорони здоров'я, щоб можна було вилікувати більше людей з меншими витратами", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Квіташвілі зазначив, що ідея реформування "в тому, що ти отримав пацієнта, швидко вилікував його, отримав за це гроші, госпіталізував і вилікував наступного".

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"Весь світ так працює, Україна не буде винятком. Але для цього потрібно відмовитися від старого "семашківського" принципу заповнених ліжок. До реформи ми показуємо на папері, що у нас зайняті всі ліжка, хоча вони зайняті на 25-30%, максимум. Так було чотири роки тому і навряд чи щось змінилося. Але чим довше людина лежить у лікарні, тим менше лікарня на цьому заробляє", - сказав він.

За оцінкою Квіташвілі, основні принципи реформи не потребують перегляду.

"Я не знаю, що означає перегляд реформи, тому що є якісь аксіоми, які є і все. Ми знаємо, що земля кругла, тому ми не будемо переглядати і повертатися до того, що вона може бути плоскою. Тут, те саме : принципи реформи охорони здоров'я і фінансування, організація - це не ноу-хау Супрун або щось ще, що придумує Україна. Це принципи, які однакові у всьому світі", - підкреслив глава експертної ради при парламентському комітеті.

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