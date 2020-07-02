Економічні наслідки пандемії коронавірусу відчули на собі 69% українців, - дослідження ЮНІСЕФ

Негативний вплив коронавірусної інфекції COVID-19 та її наслідки для сімейного бюджету відчули 69% українців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в дослідженні Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

"Економічні наслідки COVID-19 відчули на собі 69% українців. Майже третина опитаних втратили роботу, більша частина змушені були витрачати заощадження та економили на продуктах харчування. Найбільше постраждали жителі сіл і невеликих міст, працівники промисловості, домогосподарства з дуже низьким рівнем добробуту та сім'ї, в яких є безробітні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час карантину, запровадженого владою в межах заходів для боротьби з коронавірусом, необхідною умовою для повноцінного навчання та роботи всіх членів сім'ї був доступ до інтернету і комп'ютера.

Згідно з опитуванням, 16% українців відчували брак гаджетів, тоді як 73% опитаних під час карантину щодня користувалися інтернетом.

При цьому найменш забезпечені гаджетами жителі сіл і селищ міського типу, а послугами інтернету найменше користувалися на заході України.

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На думку українців, під час економічної кризи держава насамперед має допомагати матеріально людям з інвалідністю, пенсіонерам та сім'ям з дітьми до 6 років.

"Українці вважатимуть, що життя після карантину налагоджується, якщо побачать підвищення прожиткового мінімуму, зарплат і пенсій", - зазначається в повідомленні.



Дослідження проводилося в межах всеукраїнського опитування "Думки й погляди населення України" у травні-червні 2020 року. Загалом у межах дослідження було проведено дві тисячі інтерв'ю.

Як повідомлялося, за даними Мінсоцполітики, за підсумками 2020 року рівень бідності в Україні зросте до 45%, що на 6,5 п.п. вище значення 2019 року.

Згідно з песимістичним прогнозом Дитячого фонду ЮНІСЕФ, кількість бідних в Україні може зрости на більш ніж 9 мільйонів осіб, з яких майже 2 мільйони дітей.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи прогноз ЮНІСЕФ, заявив, що зарплата в 5-6 тисяч гривень хоч і є низькою, але не означає бідність.