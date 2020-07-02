Глава правління "Укргазбанку" Шевченко - можливий кандидат на пост глави НБУ, - "слуга народу" Кравчук

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук каже, що глава правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко є можливим кандидатом на посаду глави Національного банку

Про це вона розповіла в коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що зараз "рано говорити про конкретні прізвища".

Відповідаючи на питання журналістів про те, чи є Кирило Шевченко можливим кандидатом, вона сказала: "Прізвище Кирила Шевченка з "Укргазбанку" звучало серед кандидатур (на посаду голови Нацбанку. - Ред.), але, знову ж таки, має бути офіційне подання", - сказала Кравчук.

Джерела Цензор.НЕТ у фракції "Слуга народу" підтвердили, що зараз на посаду глави НБУ розглядають тільки Шевченка.

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Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

Пізніше президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.