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Глава правління "Укргазбанку" Шевченко - можливий кандидат на пост глави НБУ, - "слуга народу" Кравчук

Глава правління

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук каже, що глава правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко є можливим кандидатом на посаду глави Національного банку

Про це вона розповіла в коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що зараз "рано говорити про конкретні прізвища".

Відповідаючи на питання журналістів про те, чи є Кирило Шевченко можливим кандидатом, вона сказала: "Прізвище Кирила Шевченка з "Укргазбанку" звучало серед кандидатур (на посаду голови Нацбанку. - Ред.), але, знову ж таки, має бути офіційне подання", - сказала Кравчук.

Джерела Цензор.НЕТ у фракції "Слуга народу" підтвердили, що зараз на посаду глави НБУ розглядають тільки Шевченка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" обговорюють відставку глави НБУ: "Міг би Смолій день і почекати. Насрав під кінець". ФОТО

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

Пізніше президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

Автор: 

НБУ (10394) Укргазбанк (285) Шевченко Кирило (225) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+8
Зеленые, оттого кого вы туда поставите в вашем правлении уже ничего не изменится. Вы полные банкроты и политимпотенты.Да и вообще дебилы.
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02.07.2020 12:52
+7
Задача зеленых - на полную мощность включить печатный станок. Мадуро им в помощь.
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02.07.2020 12:54
+6
Ср..ка блиЗЕнько!
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02.07.2020 12:55
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Укргазобналбанк? Не, неслышал...
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02.07.2020 12:50 Відповісти
Смолія давно потрібно було міняти, він працював на міжнародних спекулянтів які вкладались в ОДВП і гарантували собі надвисокі відсотки 17% і більше, що нечувано у світі, де по держоблігаціям платять не більше 5-7%. Але Смолій тримав високу облікову ставку НБУ і від неї відраховувалась висока ставка по ОДВП. Це була потужна корупційна схема в якій приймав участь порошенко та яценюк - вкладали свої мільярди в ОДВП і гарантовано отримували надприбутки ще й за рахунок падіння курсу долара! Тепер Зеленський примусив Смолія знизити облікову ставку НБУ і всім корупціонерам-спекулянтам схема заробітків на ОДВП стала невигідна і Смолій пішов з посади! Потрібно призначити фахового Голову НБУ, добре щоб це був Олександр Савченко, екс директор **** та екс заступник Голови НБУ в 90-х роках!
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02.07.2020 13:20 Відповісти
Олександр Савченко це економіст, фінансіст та банкір міжнародного рівня, щоб було підтверджено його запрошенням на посаду директора ****, після того як він запускав в Україні Національний Банк і відкривав його перші рахунки за кордоном! Савченко це потужний фахівець з банківської справи і взагалі з економіки і тому призначення Олександра Савченка на посаду Голови НБУ буде положительно сприйнято як МВФ так і іншими міжнародними організаціями, бо в фаховості Савченка немає ні в кого жодного сумніву, він підтвердив це своєю суперуспішною роботою директором ****. Олександр Савченко є найкращим і найбільш досвідченим українським економістом, фінансістом та банкіром і кращої кандидатури на посаду Голови НБУ в Україні немає! До того ж Олександр Савченко займає чітку проукраїнську позицію і є сідомим патріотом і противником брудних помийних банків та банківського криміналу, як і криміналу взагалі. Савченко не раз закликав НБУ боротись з банківськими махінаціями та неповерненням кредитів українськими бандитами та депутатами! За оцінками Олександра Савченка більше 200 млрд доларів можна повернути в банківську систему через конфіскацію майна боржників - депутатів, міністрів, підприємців, які просто крали кредити в банках, брали гроші щоб не віддавати! Олександр Савченко вважає що власників Приватбакну потрібно судити і конфіскувати їх майно для повернення вкрадених коштів, те саме стосується й інших банків-банкрутів які досі не повернули гроші НБУ, але власники цих банків уникають конфіскації своїх активів і продовжують безбідно жити і називати себе бізнесменами!
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02.07.2020 13:33 Відповісти
Якщо Головою НБУ стане Олександр Савченко, то курс гривні буде зростати а дефіцит бюджету буде скорочуватись! У Олександра Савченка є ціла програма наведення порядку в банківському секторі і пожвавлення українських ринків для запуску економіки і виходу з кризи! Олександр Савченко свою програму постійно викладає в Інтернеті і керівники НБУ її також знають, бо слухають Савченка, але діють абослютно протилежними заходами, щоб допомогти фінансовим спекулянтам які вклались в ОДВП - порошенкам, яценюкам та іншим!
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02.07.2020 13:57 Відповісти
пнх дебил!
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02.07.2020 14:13 Відповісти
Під час війни з ядерною державою-терористом, під час пандемії коронавірусу, під час економічної кризи, якої не було з часів Великої дипресії 1930-х років, нам потрібні не просто гарні хлопці на ключових посадах, нам потрібні суперфахівці які не просто щось знають а мають шалений досвід і є патріотами своєї країни і будуть працювати не за гроші, а за ідею! Саме такий кандидат для мене Олександр Савченко - суперфахівець, патріот, чесна та порядна людина. На кону стоїть виживання України як держави і подальше існування української нації. Зараз кадрова помилка буде гірша за злочин! Маю надію Зеленський перестане призначати ідіотів і призначить Савченка на посаду Голови НБУ.
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02.07.2020 15:29 Відповісти
Потрібні суперфахівці, але клоун призначає дибілів!
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02.07.2020 16:24 Відповісти
Это у нас такое мнение , беня думает по другому .
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02.07.2020 17:58 Відповісти
Может лучше Юзика из 95-го...
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02.07.2020 14:06 Відповісти
краще Лисого , він не влаштований
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02.07.2020 14:55 Відповісти
Хмм, коломойщиной попахивает..
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02.07.2020 12:52 Відповісти
что же запоёт теперь ушлепок Дубинский? Помнится он говном поливал Шевченка перед его приходом в Укргазбанк
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02.07.2020 12:52 Відповісти
Дубинскому пофиг, кого и чем он поливал когда-то раньше. Дубинский мразь и стыда не имеет.
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02.07.2020 12:59 Відповісти
Да, это общеизвестный факт
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02.07.2020 13:01 Відповісти
Зеленые, оттого кого вы туда поставите в вашем правлении уже ничего не изменится. Вы полные банкроты и политимпотенты.Да и вообще дебилы.
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02.07.2020 12:52 Відповісти
Ну почему же? Они уже неплохо прибарахлились, и прибарахлятся еще. А то, что они Украину погубят - так им на Украину срать. Банкроты отнюдь не они.
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02.07.2020 12:57 Відповісти
мне тоже насрать на украину - уже насрать!!!! Не может существовать страна где 73% идиоты, а из них минимум 50% дебилы!!!
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02.07.2020 14:15 Відповісти
путин тоже так думает. По путину, Украина - недострана, населенная инфантильными дебилами. А Майдан - спецоперация США.
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02.07.2020 14:42 Відповісти
и на путина насрать тоже! Хватит искать зраду там где ее нет! 73% ублюдков и предателей, а вы из говна пулю пытаетесь слепить!
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02.07.2020 14:49 Відповісти
Ошибка, 73% дебилы из которых минимум 50 % идиоты ( это я вам как врач говорю, идиот- это уже последняя стадия)
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02.07.2020 15:26 Відповісти
Жизненный путь Кирилла Шевченко начинается в Туле (РСФСР) - будущий глава правления "Укргазбанка" родился в семье шахтера и журналистки 25 октября 1972 года. Вскоре семья сменила березовые рощи Тулы на степи Украины, переехав в город Стаханов Луганской области. Здесь Кирилл Шевченко окончил среднюю школу №28 и после учебы начал трудовой путь на шахте имени Ильича.
Проработав два года на одном из старейших угледобывающих предприятий Украины, молодой рабочий решил продолжить образование. Выбор пал на Харьковский инженерно-экономический институт (современный ХНЭУ). Один из лучших в Восточной Украине, институт с еще с 1960-х годов славился своими выпускниками - экономически мыслящими инженерами, прекрасно владеющими математическими методами.
С 1989 по 1994 гг. Кирилл Шевченко учился на экономическом факультете по специальности "Бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности".
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02.07.2020 12:53 Відповісти
Было бы удивительно, если бы зе-кадр был не из Луганска, Харькова или Кривого Рога...
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02.07.2020 13:06 Відповісти
Опять донецкий....
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02.07.2020 13:19 Відповісти
Напомним, 1 июля https://censor.net/news/3205488/glava_natsbanka_smoliyi_napisal_zayavlenie_ob_uvolnenii_v_svyazi_s_politicheskim_davleniem в связи с отставкой по собственному желанию.Источник: https://censor.net/n3205596

===== Стесняюсь спросить, а куда делось "политическое давление"?====
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02.07.2020 12:53 Відповісти
дебил? Не отвечай - вижу, что зеленый
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02.07.2020 14:11 Відповісти
Так куда делось? .... вчера было навалом а сегодня пропало
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02.07.2020 14:15 Відповісти
А у тебя есть примеры заявлений на увольнение с формулировкой - из-за политического давления? Предоставить можешь?
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02.07.2020 15:08 Відповісти
У меня нет, но у ЦН очевидно они есть ,или они через стенки видят и чужие мысли читают?
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02.07.2020 15:34 Відповісти
Ну так это ж тебя удивляет, почему там в заявлении не написано про политическое давление, а не цензор. Так что ты за себя отвечай
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02.07.2020 15:40 Відповісти
Я и спрашиваю, почему вчера ЦН трещал про политическое давление, а сегодня молчит?
==== кстати ,я у тебя лично ничего не спрашивал===
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02.07.2020 15:46 Відповісти
Цензор озвучил заявление самого Смолия, и все кому это интересно - прокомментировали. Если бы он сделал такое же заявление и сегодня - они, наверное, напечатали бы его еще раз и прокомментировали тоже. Они же для тебя, тупого, дали ссылку на статью (которую ты привел), и в которой и было заявление Смолия (специально, чтобы напомнить). Что тут ,вообще непонятного?
Кстати, ты когда чего то пишешь на форуме, должен понимать, что твое сообщение - любой может прокомментировать
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02.07.2020 16:09 Відповісти
Цензор вчера выложил статью Бутусова, где политическое давление таки было, а сегодня уже нет
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02.07.2020 17:02 Відповісти
Напомним, 1 июля https://censor.net/news/3205488/glava_natsbanka_smoliyi_napisal_zayavlenie_ob_uvolnenii_v_svyazi_s_politicheskim_davleniem в связи с отставкой по собственному желанию.Источник: https://censor.net/n3205596

Вот я скопировал, часть твоего первого сообщения. Если у тебя хватит ума ткнуть мышкой на слова , выделенные синим, у тебя откроется - полная новость, на которую ссылается Цензор, там ты и прочитаешь, про политические преследования.
Цензор все время так делает - идет короткое упоминание о новости и работает ссылка на нее.
Рукалицо
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02.07.2020 18:07 Відповісти
Глава правління "Укргазбанку" Шевченко - можливий кандидат на пост глави НБУ, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3175Задолбал ты, открой главную страницу ЦН, и ты увидишь-Глава Нацбанка Смолий написал заявление об увольнении в связи с "политическим давлением"
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02.07.2020 18:13 Відповісти
Тебя только на заголовки хватает? А ты напрягись, всю статью прочитай, она коротенькая
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02.07.2020 18:21 Відповісти
Задача зеленых - на полную мощность включить печатный станок. Мадуро им в помощь.
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02.07.2020 12:54 Відповісти
Наштампують фантиків і буде зебілам щастя.
Глава правления "Укргазбанка" Шевченко - возможный кандидат на пост главы НБУ, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5375
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02.07.2020 13:00 Відповісти
Результаты будут такие-же

Глава правления "Укргазбанка" Шевченко - возможный кандидат на пост главы НБУ, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5865
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02.07.2020 13:02 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Gorobina

https://mobile.twitter.com/Gorobina Olenka https://mobile.twitter.com/Gorobina @Gorobina https://mobile.twitter.com/Gorobina/status/1278425628996513795 13 ч

Зеліки!!!
Я знаю, ви не спите!
І я через вас, вонючки!
Знаєте, що таке емісія? Нє?
То ваша зарплатня на туалетному папері.
Тіки не 4 к баксів, як ви досі мрієте, а цілий мільйон!
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02.07.2020 13:04 Відповісти
После окончания института в 1994 году первым местом службы Шевченко стал харьковский филиал Украинского кредитного банка. Придя в компанию на должность экономиста, уже спустя год он был назначен главным специалистом.
В 1995 году Кирилл Евгеньевич перешел в харьковский филиал "Райффайзен Банк Аваль", однако проработал в компании недолго. В этом же году молодого специалиста пригласил на работу столичный коммерческий банк "Финансы и кредит". В то время компания находилась на стадии создания, поэтому, переехав в Киев, Шевченко принял непосредственное участие в развитии новой финансовой организации. В компании "Финансы и кредит" Кирилл Евгеньевич проработал 11 лет, начав с должности начальника отдела и дойдя до первого зампреда правления. К моменту его ухода из компании в 2006 году предприятие по величине активов входило в десятку крупнейших финансовых организаций в соответствии с классификацией НБУ.
Знаковым в карьере Шевченко стал 2006 год. Кирилл Евгеньевич возглавил Государственное ипотечное учреждение Кабмина Украины. Эта организация появилась в 2004 году в результате решения Кабинета Министров - главной задачей ГИУ стало рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, собранных от размещения своих облигаций путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов. В период, когда учреждением руководил Шевченко, удалось осуществить первый в истории украинского фондового рынка выпуск облигаций, гарантированных государством. Несколько месяцев 2009 года Кирилл Шевченко работал штатным советником Юлии Тимошенко, занимавшей пост Премьер-министра.
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02.07.2020 12:54 Відповісти
https://twitter.com/FursaSergey Fursa Sergey @FursaSergey
Позор.
Сделка, которую вчера провел Минфин по размещению Еврооблигаций, сегодня отменена. Причина - подрыв независимости Национального Банка.
Украина не привлекла 1 млрд долларов новых денег.
Инвесторы не любят, когда их кидают.
И для Украины денег больше нет.
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02.07.2020 12:58 Відповісти
"Финансы и кредит" -Константи́н Валенти́нович Жева́го, род. https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 7 января https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1974 года , посёлок https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82 Эгвекинот , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 Чукотский автономный округ , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Магаданская область , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0 РСФСР )

Отмечали, что своим положением он обязан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA) Александру Волкову https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] : «По сути Волков вверил способному менеджеру управление всеми активами своего детища - киевской ФПГ "Финансы и Кредит"»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [

В https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1995 году Александр Волков, вместе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадимом Рабиновичем , организовал Торгово-промышленную палату «Украина-Израиль» ( и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8) телеканал «https://ru.wikipedia.org/wiki/1%2B1_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) 1+1 »)

Глянеш на обличчя, і зразу розумієш, щирий Шевченко.
Іудеї продовжують прилаштовувати "правильных людей" керувати хохлами і Україною.
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02.07.2020 13:13 Відповісти
Ср..ка блиЗЕнько!
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02.07.2020 12:55 Відповісти
НЕ ПРОШЛО И 12 ЧАСОВ
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02.07.2020 12:58 Відповісти
Имеем курс 27,20. до 28 остался один день.
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02.07.2020 13:00 Відповісти
USD 26.7 - 26.97 - 26.7700
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02.07.2020 13:14 Відповісти
https://minfin.com.ua/currency/mb/
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02.07.2020 13:52 Відповісти
https://minfin.com.ua/currency/nbu/
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02.07.2020 14:01 Відповісти
это правда, но вчера. Обновляется ежедневно. А сегодя по 27,20, но свежий курс
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02.07.2020 14:13 Відповісти

по https://minfin.com.ua/currency/nbu/#0 курсу НБУ 26,77 за 2 677,00
https://minfin.com.ua/currency/converter/?mpr=converter&mpl=currencybanks&mcr=searchbuttom Расширенный конвертер →

Курс валют НБУКурс валют НБУ

2 июля
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02.07.2020 14:17 Відповісти
https://minfin.com.ua/currency/mb/
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02.07.2020 15:14 Відповісти
Так что - вчера - 26,8 - сегодня 27,15(20)
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02.07.2020 15:15 Відповісти
Хроника одного президента

02.07.2020 г.

Министр экономики Петрашко, доселе тихо отсиживающийся в окопах Кабмина попал сразу в два коррупционных скандала - коррупционные схемы на рынке серной кислоты (продажа ГП "Восточный ГОК" продукции перекупщикам по заниженной цене) и лоббирование интересов "Тэдиса Кауфмана.

Канада потребовала от Франции допуска к анализу "черных ящиков" рейса PS752, переданных во Францию Ираном. Франция тут же ... пригласила Украину к участию в обработке данных с "черных ящиков" рейса PS752. В свое время Иран использовал украинскую комиссию для прикрытия своей деятельности по сокрытию вещественных доказательств на месте падения авиалайнера. Теперь Франция балбесами Зеленского хочет прикрыть свои махинации.

Реакция стран "большой семерки" на уровне послов на уход Смолия по мотивам политического давления, предсказуемо негативная.
Заявление ОПУ по поводу ухода Смолий по мотивам политического давления, предсказуемо идиотское.
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02.07.2020 13:00 Відповісти
"Глава Нацбанка Украины Яков Смолий принял решение писать заявление после заседания Нацсовета реформ (30 июня), на котором у него произошел конфликтный разговор с президентом Владимиром Зеленским."

Источник: https://biz.censor.net/n3205585

Опять истерил и грозил Бакановым в присутствии охраны и реХворматоров?
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02.07.2020 13:04 Відповісти
Смолий человек, с чувством достоинства, а не сосна, о которых вытирай что хочешь, они обтекают и делают вид, что божья роса...
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02.07.2020 13:10 Відповісти
Микитась крав гроші інвесторів через газбанк
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02.07.2020 13:04 Відповісти
Кто Когда где во сколько и откуда такая уверенность ??
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02.07.2020 13:13 Відповісти
Идиот....
У ниго своё иканамическое видение.....

." Поступил в Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета, в котором он получил юридическое образование. По специальности никогда не работал, если не считать двух месяцев практики.
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02.07.2020 13:13 Відповісти
Вы что-то путаете. Шевченко заканчивал ХНЭУ, а не КЭИ и работает по специальности все время с момента окончания ВУЗа.
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02.07.2020 13:22 Відповісти
Какой в жопу Шевченко?
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02.07.2020 13:46 Відповісти
зеля хочет поменять на 100% своего чтобы включить печатный станок
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02.07.2020 13:38 Відповісти
Черговий не єврей, а маланець
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02.07.2020 14:51 Відповісти
Лугандон во главе Национального банка Украины?
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02.07.2020 17:52 Відповісти
Шевченко тульський. РФія.
Тарас Григорович у Тулі не перебував..........
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02.07.2020 23:08 Відповісти
 
 