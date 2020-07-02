Найманці РФ обстріляли зі 120- та 82-мм мінометів позиції ОС біля Луганського, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил у районі населеного пункту Луганське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, найманці РФ на світанку випустили 10 мін калібру 82 мм, вели вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів. Міномети 120- і 82-мм калібрів, а також ручні протитанкові гранатомети на цій ділянці фронту противник використовував під час обстрілу після 6 години ранку.

"На спроби "розхитати" ситуацію українські воїни в обох випадках відповіли противнику влучним вогнем по його позиціях, переважно зі станкових протитанкових гранатометів.

За наявною на цей момент інформацією, втрат з нашого боку за поточну добу немає. Втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контролюється", - додали в Міноборони.

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