Порошенко вимагає від Зеленського відкликати відставку Смолія: З країни підуть іноземні інвестори і більше не повернуться

Звільнення голови НБУ Якова Смолія несе надзвичайні ризики для фінансової стабільності України і співпраці з міжнародними партнерами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

Він зазначив, що тиск на главу НБУ відбувається безпосередньо з Офісу Зеленського в інтересах Коломойського.

"Тиск відбувся з боку вищого політичного керівництва держави. Дуже непокоїть момент, коли це сталося. Вимога до Смолія написати заяву прозвучала наступного дня після отримання траншу Світового банку, через тиждень після отримання першого траншу МВФ, через тиждень після отримання першого траншу макрофінансової допомоги з боку ЄС. Це називається одним словом – обман. Обман партнерів, які повірили підпису під меморандумом МВФ, оскільки крім підпису керівництва уряду, Національного банку, міністра фінансів там стоїть підпис Зеленського", – зазначив п'ятий президент і закликав Зеленського переглянути рішення про відставку глави НБУ.

"Відкличте заяву, поверніть її Смолію без розгляду, бо, як зараз висловився один з інвесторів, це буде ситуація, коли піде останній дорослий, залишивши в будинку України підлітків, які знаходяться під впливом алкоголю з сірниками", – застерігає Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" також зауважив, що міжбанківський валютний ринок вже відреагував на тривожні новини з НБУ зниженням курсу національної валюти. Крім того, це негативно вплинуло на позиції України на міжнародних ринках запозичень.

"Володимире Олександровичу, що ви все ще стоїте перед вибором, кого обрати: Україну з її 40-мільйонним народом – чи Коломойського з його інтересами отримати з держави мільярди крадених доларів, ним крадених. І повернути собі "Приватбанк"", – наголошує Порошенко.

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Він також звернувся до депутатів з монобільшості з вимогою не підтримувати відставку Голови НБУ: "Я зараз хочу звернутися до народних депутатів з монобільшості, які не вважають себе членами групи Коломойського, які за часів моєї каденції вважали себе реформаторами: зараз народ та історія буде дивитися в очі кожному з вас. І від того, на яку кнопку ви натиснете буде залежати ваша подальша доля і доля країни. Прохання – не допустити чергового удару по репутації країни, на допустити руйнації України".

Порошенко закликав Смолія не здаватися та відкликати заяву про відставку. "Якове Васильовичу, відкличте заяву. Зараз той час, коли дуже актуальне гасло – ніколи не здавайся. Якове Васильовичу, після вчорашнього судилища я маю право з таким лозунгом звернутися саме до вас", – наголосив п’ятий Президент.

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

Пізніше президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.