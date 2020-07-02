УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11338 відвідувачів онлайн
Новини
12 688 244

Порошенко вимагає від Зеленського відкликати відставку Смолія: З країни підуть іноземні інвестори і більше не повернуться

Порошенко вимагає від Зеленського відкликати відставку Смолія: З країни підуть іноземні інвестори і більше не повернуться

Звільнення голови НБУ Якова Смолія несе надзвичайні ризики для фінансової стабільності України і співпраці з міжнародними партнерами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

Він зазначив, що тиск на главу НБУ відбувається безпосередньо з Офісу Зеленського в інтересах Коломойського.

"Тиск відбувся з боку вищого політичного керівництва держави. Дуже непокоїть момент, коли це сталося. Вимога до Смолія написати заяву прозвучала наступного дня після отримання траншу Світового банку, через тиждень після отримання першого траншу МВФ, через тиждень після отримання першого траншу макрофінансової допомоги з боку ЄС. Це називається одним словом – обман. Обман партнерів, які повірили підпису під меморандумом МВФ, оскільки крім підпису керівництва уряду, Національного банку, міністра фінансів там стоїть підпис Зеленського", – зазначив п'ятий президент і закликав Зеленського переглянути рішення про відставку глави НБУ.

"Відкличте заяву, поверніть її Смолію без розгляду, бо, як зараз висловився один з інвесторів, це буде ситуація, коли піде останній дорослий, залишивши в будинку України підлітків, які знаходяться під впливом алкоголю з сірниками", – застерігає Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" також зауважив, що міжбанківський валютний ринок вже відреагував на тривожні новини з НБУ зниженням курсу національної валюти. Крім того, це негативно вплинуло на позиції України на міжнародних ринках запозичень.

"Володимире Олександровичу, що ви все ще стоїте перед вибором, кого обрати: Україну з її 40-мільйонним народом – чи Коломойського з його інтересами отримати з держави мільярди крадених доларів, ним крадених. І повернути собі "Приватбанк"", – наголошує Порошенко.

Також читайте: Порошенко заявляє про прямі вказівки з ОП від Смирнова переслідувати його, Смирнов вважає, що експрезиденту "подають некоректну інформацію члени його команди"

Він також звернувся до депутатів з монобільшості з вимогою не підтримувати відставку Голови НБУ: "Я зараз хочу звернутися до народних депутатів з монобільшості, які не вважають себе членами групи Коломойського, які за часів моєї каденції вважали себе реформаторами: зараз народ та історія буде дивитися в очі кожному з вас. І від того, на яку кнопку ви натиснете буде залежати ваша подальша доля і доля країни. Прохання – не допустити чергового удару по репутації країни, на допустити руйнації України".

Порошенко закликав Смолія не здаватися та відкликати заяву про відставку. "Якове Васильовичу, відкличте заяву. Зараз той час, коли дуже актуальне гасло – ніколи не здавайся. Якове Васильовичу, після вчорашнього судилища я маю право з таким лозунгом звернутися саме до вас", – наголосив п’ятий Президент.

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

Пізніше президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) НБУ (10394) відставка (1465) Порошенко Петро (15180) Смолій Яків (299)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+42
Уже

Порошенко требует от Зеленского отозвать отставку Смолия: Из страны уйдут иностранные инвесторы и больше не вернутся - Цензор.НЕТ 8548
показати весь коментар
02.07.2020 13:12
+31
"Алкашка" Гонтарева и признавалась в числе лучших банкиров Европы за блестяще проведенную реформу-чистку банковского сектора. Может именно поэтому ее и позвали экспертом и преподавать в Высшую Лондонскую школу экономики. А не тебя упоротого.
показати весь коментар
02.07.2020 13:22
+30
Гонтарева в Англии лекции в университете читает студентам. а ты чмо как был подзаборным так и останешься
показати весь коментар
02.07.2020 13:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Та прям пестец всему... Без Смолия НБУ обречено...
показати весь коментар
02.07.2020 14:08 Відповісти
без смолия некоторые люди не то чтобы обречены, но огорчены. хехех
показати весь коментар
02.07.2020 14:11 Відповісти
Порошенко вимагає від Зеленського відкликати відставку Смолія: З країни підуть іноземні інвестори і більше не повернуться - Цензор.НЕТ 2469
показати весь коментар
02.07.2020 14:05 Відповісти
Порошенко вимагає від Зеленського відкликати відставку Смолія: З країни підуть іноземні інвестори і більше не повернуться - Цензор.НЕТ 4461
показати весь коментар
02.07.2020 14:13 Відповісти
Вау, шоколадного как понесло... Только и разбитого корыта не хватает!
показати весь коментар
02.07.2020 14:06 Відповісти
показати весь коментар
02.07.2020 14:14 Відповісти
А почему в спаме ржёшь? Недоразвитое? Вопрос риторический
показати весь коментар
02.07.2020 14:54 Відповісти
ого, евро наспамило! тут скоро пустые страницы будут.
показати весь коментар
02.07.2020 16:33 Відповісти
Вони, зелені мародери , втечуть з накраденим в теплі краї, а борги і розвалена економіка буде скинута на шитю тим 44 відсоткам дебілів, які проголосували за телевізор (це теж саме що вибрати президентом городнє опудало) . І ще війна буде від освяченого ватою фюрера православного рейху. Тому буде весело. А що ви хотіли, за дурість треба платити.
показати весь коментар
02.07.2020 14:10 Відповісти
а Гонтарева вже вже давно втікла. что ж вы тогда молчали?
показати весь коментар
02.07.2020 14:15 Відповісти
Порошенко вимагає від Зеленського відкликати відставку Смолія: З країни підуть іноземні інвестори і більше не повернуться - Цензор.НЕТ 6006
показати весь коментар
02.07.2020 14:15 Відповісти
Прям требует?О каких инвесторах речь,от которых он обещал миллиардные инвестиции и миллионы рабочих мест?
показати весь коментар
02.07.2020 14:15 Відповісти
а не надо было верить.
показати весь коментар
02.07.2020 14:19 Відповісти
На Смолие свет клином сошелся?Фсё пропало,гипс снимают,клиент уезжает.
показати весь коментар
02.07.2020 14:16 Відповісти
Кипр под воду уходит.
показати весь коментар
02.07.2020 14:17 Відповісти
не исключено, что Смолий сам организовал свое увольнение. Посмотрим, останется он в Украине или нет. Проверить деятельность этого холопа не мешало бы.
показати весь коментар
02.07.2020 14:16 Відповісти
Чистая клоунада,инвестор в российскую экономику проявляет заботу о европейских инвестициях в Украину.
показати весь коментар
02.07.2020 14:17 Відповісти
та яка різниця ,дві третини населення проголосували за демонтаж країни..
показати весь коментар
02.07.2020 14:20 Відповісти
Мене одне цікавить чи складені списки зедебілів, щоб не помилитись
показати весь коментар
02.07.2020 14:45 Відповісти
ни как не выйдет из роли преза!!
показати весь коментар
02.07.2020 14:53 Відповісти
Это у тебя в ****** ***** през, а тут нормальные люди
показати весь коментар
02.07.2020 14:55 Відповісти
от кормухи...ну никак...
показати весь коментар
02.07.2020 15:06 Відповісти
Ты лапти забыл снять петушок, и Киеву поклониться, сиди на бутылке падаль мордовская и ***** кланяйся
показати весь коментар
02.07.2020 15:21 Відповісти
русмартышка, ты за вечное ***** проголосовало?
показати весь коментар
02.07.2020 15:55 Відповісти
На вторник, 1 октября 2013, курсы основных валют, установленные НБУ, составили: доллар США (USD) - 7.993 грн., евро (EUR) - 10.7945 грн., российский рубль (RUB) - 0.2461 грн. Курсы основных валют, установленные НБУ в понедельник, 31.12.2018, составили: Доллар США (USD) - 27,6883 грн. за 1 доллар
показати весь коментар
02.07.2020 15:08 Відповісти
Це потужна перемога!
показати весь коментар
02.07.2020 15:34 Відповісти
А были ли до этого инвестора? Нельзя потерять то что не имеешь.
показати весь коментар
02.07.2020 15:16 Відповісти
Єдини що було стабільне це національна валюта ,але і тут некомпетентний клоун який виконує роль презмдента і одіозний олігарх Коломоша який хоче дефолту і все за безцінь прибрати,зробили свою чорну справу, це непорозуміння дорого обійдется Україні.
показати весь коментар
02.07.2020 15:18 Відповісти
ТЫ ЧИТАТЬ УМЕЕШЬ МУ......К!!!!
На вторник, 1 октября 2013, курсы основных валют, установленные НБУ, составили: доллар США (USD) - 7.993 грн., евро (EUR) - 10.7945 грн., российский рубль (RUB) - 0.2461 грн. Курсы основных валют, установленные НБУ в понедельник, 31.12.2018, составили: Доллар США (USD) - 27,6883 грн. за 1 доллар
показати весь коментар
04.07.2020 20:04 Відповісти
петруша, а ты гонтареву верни, она же банкир тыщалетия.
показати весь коментар
02.07.2020 15:23 Відповісти
порося - на холодець !!!
показати весь коментар
02.07.2020 15:33 Відповісти
Запуск друкарського верстата - шлях до загибелі
Заява голови Національного банку України Якова Смолія про свою відставку і політичний тиск на нього - потужний сигнал не тільки закордонним партнерам України, а й громадянам країни. Це сигнал про те, що час, коли ми могли говорити хоча б про відносну стабільність національної валюти приходить до свого завершення. Що вже незабаром гривня може перетворитися просто на різаний папір, на веселі картинки, а не на гроші. Що одне з останніх досягнень влади 2014-2019 років, ще не знищене після катастрофічних для України президентських і парламентських виборів 2019 року, буде знищено.
У чинної влади просто немає іншого виходу, крім як запустити друкарський верстат. Гроші закінчуються. Якщо не почати їх друкувати, скоро навіть найвідданіші прихильники Володимира Зеленського помітять, що король - голий. Помітять по "голому" холодильнику, по відсутності пенсій і зарплат - по всьому тому, що неминуче повинно було трапитися після голосування за Зеленського і тільки посилилося через епідемію і карантин. Крім того, у запуску друкарського верстата зацікавлені олігархи та їхні лобісти у оточенні Зеленського. Тому що вони точно розуміють - з'явиться можливість вкотре пограбувати українців. Скупити все задешево. А хіба не заради цього вони об'єднувалися на підтримку Зеленського у 2019 році? Хіба вони не "зробили нас разом"?
Але якщо друкувати гроші - це не буде виходом ні для кого. Хоч скільки не видавай папір замість зарплат і пенсій - грошима він не стане. Запущений верстат - це інфляція, підвищення цін, зникнення товарів. І все це в умовах, коли українці і так бідніють із кожним днем, коли накопичені гривні - єдина надія дожити до нової зарплати або нової роботи. І раптом все це перетворюється на потерть! Якій владі вдасться втриматися після такого? Яка нестабільність після цього настане? Який агресор втримається від спокуси захопити ще шматок української території? Якщо влада почне друкувати гроші, вона може знищити не тільки себе саму, а й державу.
Західні партнери України це прекрасно усвідомлюють. "Незалежність НБУ знаходиться у центрі програми, яку підтримує МВФ, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови Нацбанку" - https://espreso.tv/news/2020/07/02/mvf_nagolosyla_na_vazhlyvosti_zabezpechennya_nezalezhnosti_nbu_nastupnykom_smoliya заявив представник МВФ Джеррі Райс. Посли групи семи https://espreso.tv/news/2020/07/02/************************************************************* відзначили , що втрата незалежності НБУ поставить під загрозу надійність реформ в Україні та їхню підтримку. У перекладі з дипломатичної мови це означає, що справжніх грошей не буде. Взагалі. І грошей МВФ зокрема.
А буде ще й дефолт. Який тільки додасться до інфляції, підвищення цін, зникнення товарів. Тільки в ще більшому ступені зменшить купівельну спроможність українців. Тільки в ще більшому ступені доб'є українську економіку.
Ще кілька днів тому я був упевнений, що весь цей кошмар трапиться восени.
Але, здається, він може відбутися вже влітку.
https://espreso.tv/tag/vitaliy_portnykov Віталій Портников , блог,
https://espreso.tv/article/2020/07/02/vitaliy_portnykov_zapusk_drukarskogo_verstata_shlyakh_do_zagybeli
показати весь коментар
02.07.2020 16:09 Відповісти
Порошенко вимагає від Зеленського відкликати відставку Смолія: З країни підуть іноземні інвестори і більше не повернуться - Цензор.НЕТ 2117
показати весь коментар
02.07.2020 17:09 Відповісти
Порошенко вимагає від Зеленського відкликати відставку Смолія: З країни підуть іноземні інвестори і більше не повернуться - Цензор.НЕТ 9231
показати весь коментар
02.07.2020 17:28 Відповісти
Зеленский уже не выбирает, выбирают те,кто им командует. Не может в принципе тот,кто всю свою жизнь был фриком-марионеткой, увлекающийся наркотиками, чем-то руководить!
показати весь коментар
02.07.2020 17:41 Відповісти
А ты петя прокукарекай и отойди.
показати весь коментар
02.07.2020 18:11 Відповісти
Мы требуем вернуть Смолия, а то мы больше не вернемся и хана Украине

Порошенко вимагає від Зеленського відкликати відставку Смолія: З країни підуть іноземні інвестори і більше не повернуться - Цензор.НЕТ 5218
показати весь коментар
02.07.2020 20:26 Відповісти
шмаркля, виконуючи волю своїх кремлiвських та гебешних кураторiв, планомірно та наполегливо працює на розвал України.
показати весь коментар
02.07.2020 20:33 Відповісти
иди далеко со своими инвесторами падло на 5 долгих лет опустило народ. теперь под Трибунал
показати весь коментар
02.07.2020 21:50 Відповісти
алкаголик ты уже никто что бы чтото требовать.
показати весь коментар
02.07.2020 22:14 Відповісти
Коломойский заказал дефолт Украине. Бубачька ответил, "тихо ша, надо подождать, когда МВФ даст денег, а потом мы это дело провернём.". И вот, это время настало, и они это дело провернули, не прошла и неделя после получения транша от МВФ.
показати весь коментар
03.07.2020 11:42 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 