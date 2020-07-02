На базі відпочинку в курортній Кирилівці сталося масове отруєння, 15 осіб у лікарні
У курортному смт Кирилівка (Запорізька обл.) відпочивальники однієї з баз почали масово скаржитися на погіршення стану здоров'я ввечері 1 липня, після прийому їжі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу сільради.
Бригади швидкої допомоги вивозять відпочивальників із поганим станом здоров’я до інфекційного відділення.
За словами директорки КНП "Амбулаторія загальної практики сімейної медицини" Ірини Мохур, усі постраждалі пов’язують свій стан із прийомом їжі чи купанням у басейні. Однак попри це, кирилівські медики усім, хто скаржиться на підвищення температури і перебуває на території бази відпочинку, зроблять тести на коронавірусну інфекцію.
На базі відпочинку працюють співробітники поліції та відповідних держслужб України. Посіви на коронавірус у госпіталізованих будуть взяті медиками ЦРЛ.
Більш докладні висновки будуть зроблені після лабораторного дослідження біоматеріалу постраждалих та харчоблоку бази відпочинку.
Зазначається, що на сьогодні у Кирилівці від початку пандемії на коронавірус COVID-19 не було зафіксовано жодного випадку захворювання. Зараз у населених пунктах Кирилівської ОТГ немає жодного жителя, який би перебував на самоізоляції.
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люди повечеряли якоюсь заразою.. потруїлись.. але чомусь половина статті відведена короновірусу..
так скоро буть давати звіти про виявлення або відсутність короновірусу серед постраждалих у ДТП тощо..
С температурой около 39 градусов, рвотой и поносом были госпитализированы как дети, так и взрослые. Машины «скорой» помощи одного за другим вывозили людей. Первую партию направили в Акимовскую ЦРБ, остальных - в Мелитополь
Среди заболевших - в основном, воспитанники днепровского клуба дзюдо «Спарта». Ребята с тренерами только вчера в обед приехали на 10-дневные сборы. Дети были активны, купались в море и бассейне, обедали и ужинали в столовой базы, перекусывали в кафе на территории базы. Как рассказали ребята, многие вечером заказывали здесь пиццу.
Сотрудники бригады «скорой» помощи говорят, что симптомы заболевших очень напоминают коронавирус. И если это подтвердится, то станет вопрос о закрытии курорта.
Родители некоторых заболевших детей отдыхают на базах поблизости, уже выехали из Днепра родители остальных ребят. Сейчас выясняется, что послужило причиной резкого недомогания юных спортсменов.