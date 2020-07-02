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На базі відпочинку в курортній Кирилівці сталося масове отруєння, 15 осіб у ​​лікарні

На базі відпочинку в курортній Кирилівці сталося масове отруєння, 15 осіб у ​​лікарні

У курортному смт Кирилівка (Запорізька обл.) відпочивальники однієї з баз почали масово скаржитися на погіршення стану здоров'я ввечері 1 липня, після прийому їжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу сільради.

Бригади швидкої допомоги вивозять відпочивальників із поганим станом здоров’я до інфекційного відділення.

За словами директорки КНП "Амбулаторія загальної практики сімейної медицини" Ірини Мохур, усі постраждалі пов’язують свій стан із прийомом їжі чи купанням у басейні. Однак попри це, кирилівські медики усім, хто скаржиться на підвищення температури і перебуває на території бази відпочинку, зроблять тести на коронавірусну інфекцію.

На базі відпочинку працюють співробітники поліції та відповідних держслужб України. Посіви на коронавірус у госпіталізованих будуть взяті медиками ЦРЛ.

Більш докладні висновки будуть зроблені після лабораторного дослідження біоматеріалу постраждалих та харчоблоку бази відпочинку.

Зазначається, що на сьогодні у Кирилівці від початку пандемії на коронавірус COVID-19 не було зафіксовано жодного випадку захворювання. Зараз у населених пунктах Кирилівської ОТГ немає жодного жителя, який би перебував на самоізоляції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причиною смерті двох українців на Балі могло бути отруєння, - МЗС

Автор: 

відпочинок (231) отруєння (945) Запорізька область (3624) сільрада (69)


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Топ коментарі
+4
Подали на ужин несвежий коронавирус.
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02.07.2020 14:28
+3
жрать в этих забегайловках - моветон
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02.07.2020 13:53
+3
Банальне порушення санітарних правил зберігання/приготування продуктів.
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02.07.2020 13:56
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Какая милая новость. Хоть не сковидились.
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02.07.2020 13:52 Відповісти
Такие новости каждый сезон. Ничего удивительного.
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02.07.2020 14:05 Відповісти
жрать в этих забегайловках - моветон
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02.07.2020 13:53 Відповісти
крыланов второй свежести им подавали.
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02.07.2020 13:54 Відповісти
До речі, варену креветку мона вживати в їжу на протязі двох годин.
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02.07.2020 13:59 Відповісти
Банальне порушення санітарних правил зберігання/приготування продуктів.
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02.07.2020 13:56 Відповісти
Та тих кухарів, і директора треба одразу саджати, щоб не підсовували людям просрочені продукти!!!
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02.07.2020 14:00 Відповісти
Попадос, еще и на дорогой базе, если бассейн есть.
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02.07.2020 14:01 Відповісти
Сколько из них обратились бы к медикам с поносом, если бы знали, шо у них корону будут искать?
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02.07.2020 14:04 Відповісти
я все розумію.. пандемія і все таке.. але ж у всьому треба мати межу..
люди повечеряли якоюсь заразою.. потруїлись.. але чомусь половина статті відведена короновірусу..
так скоро буть давати звіти про виявлення або відсутність короновірусу серед постраждалих у ДТП тощо..
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02.07.2020 14:04 Відповісти
Бо зараз для влади коронавірус священна корова. Вони на неї моляться.
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02.07.2020 14:07 Відповісти
Пригласить зелю, чтобы попробовал шаурму и там
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02.07.2020 14:13 Відповісти
В Кирилловке, на базе отдыха «Днепровские зори», расположенной на косе Пересыпь, минувшей ночью массово госпитализировали отдыхающих из Днепра.
С температурой около 39 градусов, рвотой и поносом были госпитализированы как дети, так и взрослые. Машины «скорой» помощи одного за другим вывозили людей. Первую партию направили в Акимовскую ЦРБ, остальных - в Мелитополь
Среди заболевших - в основном, воспитанники днепровского клуба дзюдо «Спарта». Ребята с тренерами только вчера в обед приехали на 10-дневные сборы. Дети были активны, купались в море и бассейне, обедали и ужинали в столовой базы, перекусывали в кафе на территории базы. Как рассказали ребята, многие вечером заказывали здесь пиццу.
Сотрудники бригады «скорой» помощи говорят, что симптомы заболевших очень напоминают коронавирус. И если это подтвердится, то станет вопрос о закрытии курорта.
Родители некоторых заболевших детей отдыхают на базах поблизости, уже выехали из Днепра родители остальных ребят. Сейчас выясняется, что послужило причиной резкого недомогания юных спортсменов.
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02.07.2020 14:23 Відповісти
Один раз был в Кириловке где то в 2015-м, заселился в пансионат Орион. Еле дотерпел эти 7 дней. Охота отпала навсегда ездить по всяким Рыбачим-Собачим.
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02.07.2020 14:24 Відповісти
Отравились коронавирусом?
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02.07.2020 14:25 Відповісти
Подали на ужин несвежий коронавирус.
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02.07.2020 14:28 Відповісти
Кроме COVID существует, как ни удивительно! еще много других вирусов. Например, ротавирус, или норавирус, которые вызывают симптомы похоже на "отравление"
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02.07.2020 14:44 Відповісти
Есть и короны такие.
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02.07.2020 15:53 Відповісти
Нефик ездить по помойным ямам, Азов, Черное... Все говна туда текут, а говен у нас много. Нет денег хотя бы на Средиземное, сидите дома.
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02.07.2020 15:03 Відповісти
Согласен, а вообще я считаю так если человек не может заработать хотя бы миллион то он мудак по жизни
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02.07.2020 15:27 Відповісти
И куда мы сейчас? Тур в Европу куплен еще в январе, деньги заморожены.
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02.07.2020 15:56 Відповісти
Кирилловка - это отдых на уровне совкового сервиса. Лучше дома отдыхать, чем в этой дыре комаров кормить.
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02.07.2020 15:13 Відповісти
Да ладно, разве кроме ковида люди еще чем-то болеют?
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02.07.2020 19:28 Відповісти
 
 