Рейтинг партій: "Слуга народу" - 29,3%, ОПЗЖ - 15,3%, ЄС - 13,6%, "Батьківщина" - 10,7%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Чотири політичні партії подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 24-28 червня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"Парламентський рейтинг очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 29,3% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Опозиційна платформа – За життя" – 15,3%, "Європейська солідарність" – 13,6%, "Батьківщина" – 10,7%. "Сила і честь" та партію Шарія – по 3,7%, Радикальна партія – 3,5%, "Голос" – 3%, "Свобода" – 2,5%, "Українську стратегія" – 2,2%. Близько 20% не визначилися з партійними вподобаннями", - йдеться в дослідженні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "Слуга народу" - 30,3%, ОПЗЖ - 21,8%, ЄС - 15,7%, "Батьківщина" - 8,5%, - опитування Центру Разумкова







Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 24-28 червня 2020 року.