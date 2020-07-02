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Рейтинг партій: "Слуга народу" - 29,3%, ОПЗЖ - 15,3%, ЄС - 13,6%, "Батьківщина" - 10,7%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій:

Чотири політичні партії подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 24-28 червня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"Парламентський рейтинг очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 29,3% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Опозиційна платформа – За життя" – 15,3%, "Європейська солідарність" – 13,6%, "Батьківщина" – 10,7%. "Сила і честь" та партію Шарія – по 3,7%, Радикальна партія – 3,5%, "Голос" – 3%, "Свобода" – 2,5%, "Українську стратегія" – 2,2%. Близько 20% не визначилися з партійними вподобаннями", - йдеться в дослідженні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "Слуга народу" - 30,3%, ОПЗЖ - 21,8%, ЄС - 15,7%, "Батьківщина" - 8,5%, - опитування Центру Разумкова

Рейтинг партій: Слуга народу - 29,3%, ОПЗЖ - 15,3%, ЄС - 13,6%, Батьківщина - 10,7%, - опитування Рейтингу 01
Рейтинг партій: Слуга народу - 29,3%, ОПЗЖ - 15,3%, ЄС - 13,6%, Батьківщина - 10,7%, - опитування Рейтингу 02
Рейтинг партій: Слуга народу - 29,3%, ОПЗЖ - 15,3%, ЄС - 13,6%, Батьківщина - 10,7%, - опитування Рейтингу 03

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 24-28 червня 2020 року.

Автор: 

опитування (1942) рейтинг (1654) соціологія (260) Батьківщина (586) Слуга народу (2813) Європейська Солідарність (1082) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+18
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 29,3%, ОПЗЖ - 15,3%, ЕС - 13,6%, "Батькивщина" - 10,7%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 5315
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02.07.2020 14:03
+15
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 29,3%, ОПЗЖ - 15,3%, ЕС - 13,6%, "Батькивщина" - 10,7%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 3289
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02.07.2020 14:02
+14
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 29,3%, ОПЗЖ - 15,3%, ЕС - 13,6%, "Батькивщина" - 10,7%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6734
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02.07.2020 14:03
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Рейтинг партий: "Слуга народа" - 29,3%, ОПЗЖ - 15,3%, ЕС - 13,6%, "Батькивщина" - 10,7%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 3289
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02.07.2020 14:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iBzlRyz9VNk
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02.07.2020 14:02 Відповісти
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 29,3%, ОПЗЖ - 15,3%, ЕС - 13,6%, "Батькивщина" - 10,7%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4727
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02.07.2020 14:02 Відповісти
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 29,3%, ОПЗЖ - 15,3%, ЕС - 13,6%, "Батькивщина" - 10,7%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6734
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02.07.2020 14:03 Відповісти
Тюльке ещё верят, у некоторых ещё есть надежда
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02.07.2020 14:03 Відповісти
Следующий президент Украины это Бойко. Мутрый нарот проголосует....
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02.07.2020 14:03 Відповісти
Бойко разве что на фонарном столбе вниз головой "президенствовать" будет.
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02.07.2020 14:07 Відповісти
Авжеж, бо одному синьоносому пʼяти років ні на що не вистачило, окрім збереження своїх статків!
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02.07.2020 14:16 Відповісти
Да неужели? А не врать не пробовало? Или это выше твоих сил?

Рейтинг партій: "Слуга народу" - 29,3%, ОПЗЖ - 15,3%, ЄС - 13,6%, "Батьківщина" - 10,7%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9036
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02.07.2020 15:06 Відповісти
Цю казку залиш для альтернативно обдарованих.

#1284 Petro Poroshenko

REAL TIME NET WORTH

as of 7/1/20

REAL TIME NET WORTH
$1.4Bhttps://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/#44c31f4c23be
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02.07.2020 17:02 Відповісти
На неужели? Этот протухший фейк можешь читать себе на ночь. Может полегчает.

Форбс оскандалился: Люди Саакашвили за день сделали с Порошенко миллиардера
https://www.dymka.com.ua/ru/polityka/forbs-oskandalyvsya-lyudy-saakashvili-za-den-zrobyly-z-poroshenka-milyardera/
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02.07.2020 17:07 Відповісти
as of 7/1/20
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02.07.2020 17:50 Відповісти
Молись на это на ночь, полегчает.
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02.07.2020 18:22 Відповісти
Мені твої засоби неприйнятні.
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02.07.2020 18:39 Відповісти
Естественно, я фейки не транслирую. Ты без этого жить не можешь.
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02.07.2020 18:51 Відповісти
Залишились барижно-сміттєві партії кацапоЖ2, не голосуйте за бандюків-корупціонерів.
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02.07.2020 14:29 Відповісти
Не сгущай так краски :без учета голосов части оккупированного донбасса и крыма електоральный потолок зажопа и других пророссийских партий 20-25% ,такой же рейтинг и у пророссийского кандидата в президенты и это с учётом голосов ваты ,которая на прошлых выборах голосовала за зе и разочаровавшись теперь возвращается к мертвечуку
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02.07.2020 18:02 Відповісти
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 29,3%, ОПЗЖ - 15,3%, ЕС - 13,6%, "Батькивщина" - 10,7%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 5315
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02.07.2020 14:03 Відповісти
О у Сашка новые методички.))
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02.07.2020 14:10 Відповісти
тримай, не підгорай зє довбень .

Рейтинг партий: "Слуга народа" - 29,3%, ОПЗЖ - 15,3%, ЕС - 13,6%, "Батькивщина" - 10,7%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8508
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02.07.2020 14:14 Відповісти
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 29,3%, ОПЗЖ - 15,3%, ЕС - 13,6%, "Батькивщина" - 10,7%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7407
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02.07.2020 14:04 Відповісти
падаждите печатать рейтинги. сейчас бакс до 40 упадет, тогда и будете опрашивать.
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02.07.2020 14:04 Відповісти
Рейтинги(КМИС и Рейтинг) публикуются, каждые 2 месяца.
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02.07.2020 14:09 Відповісти
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ КОЛОМОЙСКОМУ! - ПОРОШЕНКО-ЗЕЛЕНСКОМУ ИЗ-ЗА ОТСТАВКИ СМОЛИЯ
https://www.youtube.com/watch?v=GhOJshryh3o
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02.07.2020 14:04 Відповісти
любители кацапского оккупационного режима опзжо это предатели, которых нужно без суда уничтожать
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02.07.2020 14:04 Відповісти
Ох уж эти сказочки!
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 29,3%, ОПЗЖ - 15,3%, ЕС - 13,6%, "Батькивщина" - 10,7%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2644
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02.07.2020 14:05 Відповісти
Клоуны 2000 респондентов, столько за два часа можно обзвонит, из них 500 иметь дебилов в запасе
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02.07.2020 14:05 Відповісти
29.3%=29.3 грн/1$ - что-то в этом есть на ближайшее время!
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02.07.2020 14:05 Відповісти
за самопоміч нужно было топить. выбирают всяких трендюков которые в течении 30 рокив сменяют друг друга у корыта.
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02.07.2020 14:05 Відповісти
Если это правда, то проект Украина пора ликвидировать! Не может страна существовать где 50% полные дебилы!
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02.07.2020 14:05 Відповісти
В лаптестане вон 78% дебилов и ничего живут!
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02.07.2020 14:09 Відповісти
Вы бы еще с сортиром сравнили!
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02.07.2020 14:37 Відповісти
Во многих странах процент дебилов еще больше.
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02.07.2020 14:10 Відповісти
Объясните мне один маленький момент в этом рейтинге:
09.19 рейтинг СН был 65%
06.20 рейтинг стал 30%
у других партий рейтинг практически не поменялся (+/- 2-5%)...
так куда нах делись эти 35% зе-тыпилов?!!!!
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02.07.2020 14:07 Відповісти
Повесились?
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02.07.2020 14:12 Відповісти
Обиделись на Бубочку и притаились.
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02.07.2020 14:12 Відповісти
У них когнитивный диссонанс + шизофрения. Их мир - разрушен. Они не знают что делать, кого поддерживать, что думать, и кому отдать свой голос.
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02.07.2020 14:18 Відповісти
ОПЗЖ???
Стругацкие "Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят чёрные"
Что мы и наблюдаем после всех этих серо-зеленых
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02.07.2020 14:09 Відповісти
Центробанк РАБссии предупредил,что заблокирует вклады РАБссиянцев....На деле это означает РАБссия накануне грандиознолго Шухера...
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02.07.2020 14:09 Відповісти
на дамбасе сначала тоже "зробылы разом"
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 29,3%, ОПЗЖ - 15,3%, ЕС - 13,6%, "Батькивщина" - 10,7%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6343
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02.07.2020 14:09 Відповісти
ЗЕбилы активно стекают в ЖОПОблок...
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02.07.2020 14:10 Відповісти
Вряд ли. У жопоблох рейтинг практически не изменился .
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02.07.2020 14:14 Відповісти
Осенью увидишь.
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02.07.2020 14:19 Відповісти
Увидишь.
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02.07.2020 14:22 Відповісти
Петушарий ползет вверх. интересно.
Вообще забавно - прям таки конкуренция с ОПЗЖ у ЕС, то одни вперед. СН упало, но пока на голову выше остальных. Пугает другое - народ, разочаровавшись в Зеленском готов выбирать между Бойко и порошенко (и все равно Зе лидирует опять же прилично)
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02.07.2020 14:13 Відповісти
Зебилоид скоро пойдёт на ростов!
Порошенко 7 президент Украины!
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02.07.2020 14:18 Відповісти
Твое зе-обделалось уже везде, где только можно, а попьlтка нае....ть МВФ только ускорит кирдьlк гнусавого гнома.
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02.07.2020 14:19 Відповісти
Зеленая сопля такое же твое как и мое. пора бы идиотам это понять, июо если ты гражданин Украины - то по конституции кто президент? прпавильно - Зе. нравится тебе или нет. Это факт, от которого опу в шоколадную стружку не спрячешь и рыло в батончик от Рошен не засунешь. Мне не нравится Зе и что7 он президент Украины м по ЗАКОНУ он мой президент, голосовал я против него или нет, или вообще на выборы не ходил. это - ЗАКОН.
По рейтингу ЗЕ и Пороха. Опросы - этому подтверждение. Напомню дегенератам, которые возопят что опросы куплены - также вопили что опросы куплены перед выборами.
А увкорит МВФ или нет - уже до лампочки - тут все по накатанной, как снежный ком. Один - гнал свою страну в таежный союз, довел до войны с соседом. Второй - набрнал кредитов, ибо война, жрать охота. Третий вообще хрен пойми что воротит. Вроде и наследство разгрести пытается, но сдругой стороны такого навертел, чего два других не учудило. хотя...это ж следствие.
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02.07.2020 14:27 Відповісти
Особа яка займає пост президента - без сумніву. А мой прєзідент, мой гаспадін, це більше якісь фантазії. Що значить твой? Ти ж вроді не холоп. Можна ще сказати - президент України.
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02.07.2020 14:43 Відповісти
Наскільки я розумію психологію їхнього електорату, то Шарій в першу чергу відбирає в СН (через те в їх адептів так бомбить). в ОПЗЖ практично не відбирає, там інший електорат, більш зважений, Шарій експлуатує тему "нових літц", так само як СН.
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02.07.2020 14:41 Відповісти
Зебилоид все делает, что бы привести к власти пятую колонну!
Урод моральный!
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02.07.2020 14:17 Відповісти
При чем тут Зебилоид?
Проблема в "умному наріду" Это он, выбирает такую власть.
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02.07.2020 14:19 Відповісти
Багатьох обдурили. Думка що 100% українців мають бути політологами і досконало розбиратись в психології, політиці - вона хибна і приводить до таких наслідків. Для цього всього (щоб розбиратись і вести людей), в націй є інтелегенція, але в нас вона недостатньо сильна і не авторитетна.
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02.07.2020 14:45 Відповісти
Чомусь в Литві, Латвії, Єстонії, Польщі, Словаччині - виборці теж на 100% не політологи, але обирають собі достойного президента. А у нас ні. То хто винуватий? Питання риторичне... Звісно, що свої помилки важко визнавати, куди простіше сказати, що нас обдурили, ми не цього хотіли і то все не ми.
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02.07.2020 14:50 Відповісти
Я жодного разу не голосував за СН/Зе. А стосовно людей - кожен може помилитись. Для мене головне щоб всередині людини було щось добре. Все інше можна вирішити.
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02.07.2020 14:56 Відповісти
та у нас наче всі добрі, а вибирають таке г*но, яке і балотується
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02.07.2020 17:28 Відповісти
Голосуємо, тільки за українські партії, цю рейтингову нечисть в сміттєвий бак.
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02.07.2020 14:31 Відповісти
Ще трохе та й Жопоблок буде курва в лідерах.... Слава Украіні
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02.07.2020 14:18 Відповісти
Больше 15% по Украине жопоблохи не наберут.
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02.07.2020 14:21 Відповісти
Маю надію що більше не наберуть ці курви...
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02.07.2020 14:23 Відповісти
Наберуть 30-35%, і це без окупованих территорій. З окупованими, буде 50% +.
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02.07.2020 14:51 Відповісти
Я не вірю. Немає давно прихильників зелених. Вони бояться навіть признатися, що за них голосували. Я знаю багатьох, що спочатку раділи,що так проголосували, а зараз кажуть, що не ходили голосувати. І це кажуть всі, кого я знаю. Де вони беруть таку кулькість прихильників? Просто дурять!
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02.07.2020 14:42 Відповісти
Если тебе, что то говорит твой знакомый, это не значит, что он тоже самое скажет при условии анонимности.
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02.07.2020 15:20 Відповісти
Скільки ще дурнів збирається голосувати за рецидивістів з ОПЗЖ та бовдурів зелених!!
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02.07.2020 14:47 Відповісти
Чомусь Єврейській Солідарності малувато намалювали...
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02.07.2020 17:01 Відповісти
Президентский рейтинг: 34,6% - за Зеленского - опрос "Рейтинга"
https://ukraine-elections.com.ua/socopros/opinion_poll_show/1303 Президентский рейтинг: 25.2% - за Зеленского - опрос "Рейтинга"

Рейтинг партий: "Слуга народа" - 29,3% - опрос "Рейтинга"
https://ukraine-elections.com.ua/socopros/opinion_poll_show/1303 Рейтинг партий: "Слуга народа" - 18.6% - опрос "Рейтинга"
Почему проценты отличаются, чтобы сделать Зеленскому приятно? Лучше поиграйте ему на пианино.
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02.07.2020 17:34 Відповісти
Это не рейтинги ходят туды сюды, это дурь народная трепещет на ветру.
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02.07.2020 18:09 Відповісти
 
 