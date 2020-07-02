Рейтинг партій: "Слуга народу" - 29,3%, ОПЗЖ - 15,3%, ЄС - 13,6%, "Батьківщина" - 10,7%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Чотири політичні партії подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 24-28 червня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.
"Парламентський рейтинг очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 29,3% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Опозиційна платформа – За життя" – 15,3%, "Європейська солідарність" – 13,6%, "Батьківщина" – 10,7%. "Сила і честь" та партію Шарія – по 3,7%, Радикальна партія – 3,5%, "Голос" – 3%, "Свобода" – 2,5%, "Українську стратегія" – 2,2%. Близько 20% не визначилися з партійними вподобаннями", - йдеться в дослідженні.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 24-28 червня 2020 року.
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#1284 Petro Poroshenko
REAL TIME NET WORTH
as of 7/1/20
REAL TIME NET WORTH
$1.4Bhttps://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/#44c31f4c23be
Форбс оскандалился: Люди Саакашвили за день сделали с Порошенко миллиардера
https://www.dymka.com.ua/ru/polityka/forbs-oskandalyvsya-lyudy-saakashvili-za-den-zrobyly-z-poroshenka-milyardera/
https://www.youtube.com/watch?v=GhOJshryh3o
09.19 рейтинг СН был 65%
06.20 рейтинг стал 30%
у других партий рейтинг практически не поменялся (+/- 2-5%)...
так куда нах делись эти 35% зе-тыпилов?!!!!
Стругацкие "Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят чёрные"
Что мы и наблюдаем после всех этих серо-зеленых
Вообще забавно - прям таки конкуренция с ОПЗЖ у ЕС, то одни вперед. СН упало, но пока на голову выше остальных. Пугает другое - народ, разочаровавшись в Зеленском готов выбирать между Бойко и порошенко (и все равно Зе лидирует опять же прилично)
Порошенко 7 президент Украины!
По рейтингу ЗЕ и Пороха. Опросы - этому подтверждение. Напомню дегенератам, которые возопят что опросы куплены - также вопили что опросы куплены перед выборами.
А увкорит МВФ или нет - уже до лампочки - тут все по накатанной, как снежный ком. Один - гнал свою страну в таежный союз, довел до войны с соседом. Второй - набрнал кредитов, ибо война, жрать охота. Третий вообще хрен пойми что воротит. Вроде и наследство разгрести пытается, но сдругой стороны такого навертел, чего два других не учудило. хотя...это ж следствие.
Урод моральный!
Проблема в "умному наріду" Это он, выбирает такую власть.
https://ukraine-elections.com.ua/socopros/opinion_poll_show/1303 Президентский рейтинг: 25.2% - за Зеленского - опрос "Рейтинга"
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 29,3% - опрос "Рейтинга"
https://ukraine-elections.com.ua/socopros/opinion_poll_show/1303 Рейтинг партий: "Слуга народа" - 18.6% - опрос "Рейтинга"
Почему проценты отличаются, чтобы сделать Зеленскому приятно? Лучше поиграйте ему на пианино.