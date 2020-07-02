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Мінфін вирішив не випускати євробонди на тлі відставки Смолія, - пан'європейська фондова біржа

Мінфін вирішив не випускати євробонди на тлі відставки Смолія, - пан'європейська фондова біржа

Міністерство фінансів України скасувало випуск євробондів із погашенням у березні 2033 року на суму в 1,75 мільярда доларів США.

Про це йдеться в повідомленні пан'європейської фондової біржі, передає Цензор.НЕТ.

"У світлі останніх новин Україна, представлена ​​Міністерством фінансів України, вирішила не пропонувати євробонди в доларах США з погашенням у 2033 році", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Україна призупиняє викуп власних єврооблігацій із погашенням у 2021 і 2022 роках.

1 липня стало відомо, що Україна розміщує євробонди на $1,75 млрд на 12+ років (березень 2033) за ставкою 7,3%. З них $0,75 млрд має піти на викуп старих випусків із погашенням у 2021-22 роках. Таким чином, різниця в $1 млрд має піти на фінансування дефіциту бюджету

Читайте також: Уряд розмістив облігації на 1,25 млрд євро за найнижчими в історії України ставками, - Гончарук

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Автор: 

Мінфін (3648) Смолій Яків (299) євробонди (648)


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Топ коментарі
+13
https://twitter.com/P22067877
https://twitter.com/P22067877 Колбаса по 2.20
https://twitter.com/P22067877 @P22067877

Каково же было удивление Владимира Александровича, когда ворвавшись в кабинет главы НБУ, он не нашел на стене рубильника, переключавшего курс валют.

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02.07.2020 14:49
+10
Минфин решил не выпускать евробонды на фоне отставки Смолия, - Панъевропейская фондовая биржа - Цензор.НЕТ 678
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02.07.2020 14:46
+7
ХУЖЕНЕБУДЕТ! Будет писец!
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02.07.2020 14:48
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Минфин решил не выпускать евробонды на фоне отставки Смолия, - Панъевропейская фондовая биржа - Цензор.НЕТ 678
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02.07.2020 14:46 Відповісти
Під час війни з ядерною державою-терористом, під час пандемії коронавірусу, під час економічної кризи, якої не було з часів Великої дипресії 1930-х років, нам потрібні не просто гарні хлопці на ключових посадах, нам потрібні суперфахівці які не просто щось знають а мають шалений досвід і є патріотами своєї країни і будуть працювати не за гроші, а за ідею! Саме такий кандидат для мене Олександр Савченко - суперфахівець, патріот, чесна та порядна людина. На кону стоїть виживання України як держави і подальше існування української нації. Зараз кадрова помилка буде гірша за злочин! Маю надію Зеленський перестане призначати ідіотів і призначить Савченка на посаду Голови НБУ.
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02.07.2020 15:25 Відповісти
А може краще Гриценка? Він швидше впорається Розвалом армії ***** було задоволене
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02.07.2020 17:16 Відповісти
Новом "руководителям" не нужны кредиты, у них есть - МОНЕТНЫЙ ДВОР!
Какой лох вообще придумал брать в долг деньги если их можно напечатать самому????
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02.07.2020 14:47 Відповісти
Монетный двор запретил мвф, нельзя печатать гривни без контроля самого главного контролёра. А то ещё откажутся от их кредитов Так сказать помощи. Удивительная помощь- загнать в очередную кабалу и зависимость от хотелок тнк. Инфляцией пугают. Да конечно. Потребители товаров и услуг уже на дне, безденежье наступает на пятки. Издеваются, что ли. Пройдитесь по городским рынкам, вам там продавцы много порассказывают, очень не айс для вас. Это я в адрес минфина и сегодняшней "власти", которые втирают нам успех от сотрудничества с мвф.
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02.07.2020 16:36 Відповісти
доооо... і не кажи... і ше - порошенковсевкрав!
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02.07.2020 18:11 Відповісти
По-видимому, что-то случилось...
Пусть юрист-экономист преЗедент прокомментирует эту новость.
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02.07.2020 14:47 Відповісти
ХУЖЕНЕБУДЕТ! Будет писец!
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02.07.2020 14:48 Відповісти
да уж как говорится, ведь писец не лечится.
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02.07.2020 17:00 Відповісти
https://twitter.com/P22067877
https://twitter.com/P22067877 Колбаса по 2.20
https://twitter.com/P22067877 @P22067877

Каково же было удивление Владимира Александровича, когда ворвавшись в кабинет главы НБУ, он не нашел на стене рубильника, переключавшего курс валют.

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02.07.2020 14:49 Відповісти
Я не финасист, но, по-моему, они запускают печатный станок.
Оттого и "отставка", то есть изгнание Смолия, чтобы не сопротивлялся.
Если это так, то в Украину идет не просто инфляция, а гиперинфляция.
Обязательно купите лекарства, особенно если вам нужны импортные, гиперинфляция - это ужасно.
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02.07.2020 15:13 Відповісти
О! мировые финансовые спекулянты загрустили и потребовали вернуть всё в зад. Где ещё так можно обогатиться не вынимая рук из карманов как не на обворовывании Украины? А фунтика обеспечивающего финпирамиду ОГВЗ выводят из под удара. Эта мерзость должна сидеть как и лерка - облигация. Не дайте этому прохвосту из стрпны выехать к подружке в Лондон, лекции читать.
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02.07.2020 14:49 Відповісти
Міністр фінансів Марчкнко дає брифінг... Розгублений.
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02.07.2020 14:55 Відповісти
https://gordonua.com/news/politics/zelenskim-nedovolny-52-ukraincev-socopros-1507458.html Зеленским недовольны 52% украинцев - соцопрос ...некоторые говорят что уже 76%,а на 112 канале https://detector.media/infospace/article/178453/2020-07-02-natsrada-perevirit-112-ukraina-cherez-tsitati-medvedchuka-zi-skhvalennyam-putina/ Медведчук вiд Путіна у захватi .... интересно что будет с Украиной осенью?
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02.07.2020 14:56 Відповісти
Есть шанс, что Украины не будет. Народ решил поиграть и проиграл...самих себя.
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02.07.2020 15:00 Відповісти
Сделка, которую вчера провел Минфин по размещению Еврооблигаций, сегодня отменена. Причина - подрыв независимости Национального Банка. Украина не привлекла 1 млрд долларов новых денег. Инвесторы не любят, когда их кидают. И для Украины денег больше нет.
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02.07.2020 14:59 Відповісти
Минфин решил не выпускать евробонды на фоне отставки Смолия, - Панъевропейская фондовая биржа - Цензор.НЕТ 4377
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02.07.2020 15:06 Відповісти
Также подчеркивается, что Украина приостанавливает выкуп собственных еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах---шо лохи-обогатились??
Выплатят вам зе-ку-ку
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02.07.2020 14:59 Відповісти
Потому шо их теперь никто не купит и будет обвал экономики уже, а им нужно дотянуть до выборов.
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02.07.2020 15:01 Відповісти
Сгорел сарай - гори и хата
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02.07.2020 15:04 Відповісти
просто евробонды после отставки смолия уже никто не будет покупать. итак понятно, что прислуги мертведчука-каломойши готовят дефолт для Украины.
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02.07.2020 15:08 Відповісти
" Таким образом разница в $1 млрд должна пойти на финансирование дефицита бюджета"
Источник: https://censor.net/n3205628

Дефицит бюджета в миллиард баксов - это не деньги, верно, ЗЕбилы?
Это сколько ваших пенсий, а, зайчики?
А зарплат медиков сколько?
А учителям обещанных 4000 денегв месяц не нужно, они подождут.
Сейчас печатный станок кааак включат - вот заживете, как в Зимбабве и Венесуэле.
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02.07.2020 15:08 Відповісти
хто зараз позичить гроші гівнюку зелі ?

беня ?
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02.07.2020 15:24 Відповісти
Путя!
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02.07.2020 16:58 Відповісти
Долучайтеся до перегляду чергового випуску ток-шоу "ПолітКлуб" Віталія Портникова на телеканалі Еспресо
Прямий ефір розпочнеться сьогодні о 21:15.
Ведучий та гості програми обговорять головні події тижня, зокрема відставку голови Нацбанку України Якова Смолія, суд над п'ятим президентом Петром Порошенком, політичні переслідування опозиції, посилення карантину в деяких містах України та падіння рейтингів довіри до президента Володимира Зеленського.
До розмови долучаться: Мар'яна Безугла, народний депутат, фракція "Слуга Народу";Володимир Ар'єв, народний депутат, фракція "Європейська солідарність";Анна Скороход, народний депутат, позафракційна;Кіра Рудик, народний депутат, фракція "Голос";Вадим Івченко, народний депутат, фракція "Батьківщина";Вікторія Гриб, народний депутат, позафракційна.
Глядачі телеканалу Еспресо також зможуть стати повноправними учасниками програми та поставити своє запитання Віталію Портникову.
Долучайтеся до ефіру о 22:30 за допомогою відеодзвінка у скайпі "PolitClub" та телефонуйте до студії - 044-333-49-53.
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02.07.2020 21:15 Відповісти
 
 