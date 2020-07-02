Мінфін вирішив не випускати євробонди на тлі відставки Смолія, - пан'європейська фондова біржа

Міністерство фінансів України скасувало випуск євробондів із погашенням у березні 2033 року на суму в 1,75 мільярда доларів США.

Про це йдеться в повідомленні пан'європейської фондової біржі, передає Цензор.НЕТ.

"У світлі останніх новин Україна, представлена ​​Міністерством фінансів України, вирішила не пропонувати євробонди в доларах США з погашенням у 2033 році", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Україна призупиняє викуп власних єврооблігацій із погашенням у 2021 і 2022 роках.

1 липня стало відомо, що Україна розміщує євробонди на $1,75 млрд на 12+ років (березень 2033) за ставкою 7,3%. З них $0,75 млрд має піти на викуп старих випусків із погашенням у 2021-22 роках. Таким чином, різниця в $1 млрд має піти на фінансування дефіциту бюджету

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Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.