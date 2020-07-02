Мінфін вирішив не випускати євробонди на тлі відставки Смолія, - пан'європейська фондова біржа
Міністерство фінансів України скасувало випуск євробондів із погашенням у березні 2033 року на суму в 1,75 мільярда доларів США.
Про це йдеться в повідомленні пан'європейської фондової біржі, передає Цензор.НЕТ.
"У світлі останніх новин Україна, представлена Міністерством фінансів України, вирішила не пропонувати євробонди в доларах США з погашенням у 2033 році", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що Україна призупиняє викуп власних єврооблігацій із погашенням у 2021 і 2022 роках.
1 липня стало відомо, що Україна розміщує євробонди на $1,75 млрд на 12+ років (березень 2033) за ставкою 7,3%. З них $0,75 млрд має піти на викуп старих випусків із погашенням у 2021-22 роках. Таким чином, різниця в $1 млрд має піти на фінансування дефіциту бюджету
Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.
Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.
2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.
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Какой лох вообще придумал брать в долг деньги если их можно напечатать самому????
Пусть юрист-экономист преЗедент прокомментирует эту новость.
https://twitter.com/P22067877 Колбаса по 2.20
https://twitter.com/P22067877 @P22067877
Каково же было удивление Владимира Александровича, когда ворвавшись в кабинет главы НБУ, он не нашел на стене рубильника, переключавшего курс валют.
Оттого и "отставка", то есть изгнание Смолия, чтобы не сопротивлялся.
Если это так, то в Украину идет не просто инфляция, а гиперинфляция.
Обязательно купите лекарства, особенно если вам нужны импортные, гиперинфляция - это ужасно.
Выплатят вам зе-ку-ку
Источник: https://censor.net/n3205628
Дефицит бюджета в миллиард баксов - это не деньги, верно, ЗЕбилы?
Это сколько ваших пенсий, а, зайчики?
А зарплат медиков сколько?
А учителям обещанных 4000 денегв месяц не нужно, они подождут.
Сейчас печатный станок кааак включат - вот заживете, как в Зимбабве и Венесуэле.
беня ?
Прямий ефір розпочнеться сьогодні о 21:15.
Ведучий та гості програми обговорять головні події тижня, зокрема відставку голови Нацбанку України Якова Смолія, суд над п'ятим президентом Петром Порошенком, політичні переслідування опозиції, посилення карантину в деяких містах України та падіння рейтингів довіри до президента Володимира Зеленського.
До розмови долучаться: Мар'яна Безугла, народний депутат, фракція "Слуга Народу";Володимир Ар'єв, народний депутат, фракція "Європейська солідарність";Анна Скороход, народний депутат, позафракційна;Кіра Рудик, народний депутат, фракція "Голос";Вадим Івченко, народний депутат, фракція "Батьківщина";Вікторія Гриб, народний депутат, позафракційна.
Глядачі телеканалу Еспресо також зможуть стати повноправними учасниками програми та поставити своє запитання Віталію Портникову.
Долучайтеся до ефіру о 22:30 за допомогою відеодзвінка у скайпі "PolitClub" та телефонуйте до студії - 044-333-49-53.