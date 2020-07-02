Мер Чернігова Атрошенко успадкував понад 138 млн грн і будинок на 700 кв. м
Мер Чернігова Владислав Атрошенко отримав у спадок понад 138 млн гривень і будинок на більш ніж 700 кв.м.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в його декларації про суттєві зміни майнового стану, поданій 2 липня.
Згідно з розміщеною на сайті НАЗК інформацією, від свого батька Анатолія Атрошенка мер Чернігова успадкував 138 млн 411 тис. 635 грн. Також у його власність перейшов житловий будинок площею 783,1 кв. м вартістю 6 млн 900 тис. 826 грн.
Це вже четверта цього року декларація Атрошенка про суттєві зміни в майновому стані.
Місяць тому, 3 червня, Атрошенко задекларував 1 млн грн дивідендів, отриманих від ПП "Агро-Трейдер".
У ще двох, за 31 березня і 8 квітня, повідомляється про благодійні витрати: пожертвування на закупівлю медичного обладнання (100 тис. грн) і фінансування закупівлі апарату штучної вентиляції легень (430 тис. грн).
У щорічній декларації за 2019 рік Атрошенко вказав отриманий ним і дружиною з різних джерел дохід на загальну суму понад 64 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Золотой Черниговский участок, дети лейтенанта Шмидта (теперь уже правнуки)
продолжают свое дело, как и при НЭПе.
ОН унаследовал в свои неполные 52, а чего достиг ты?!
Мда...с таким счастьем и на свободе
- В тумбочке.
- А в тумбочке откуда?
- Жена положила.
- А у жены откуда деньги?
- Я дал!
Даже твоя ЗЕ-Венедиктова НИЧЕГО НЕ НАШЛА!
А ты все как попка-дурак повторяешь "украл-украл-украл-..."
А Волгу?Продал Жигуль, доплатил и купил
.....
А велосипед?А я за это уже отсидел!
-Так....что вы видите перед собой?
- Кровать.
-Совершенно верно. Кровать. Точнее мебель.
О чем говорит нам эта мебель?
Эта мебель говорит нам о том, какие огромные нетрудовые доходы имела расленная аристократия!
.......
Только больная фантазия загнивающего класса могла породить спальную мебель таких невероятных размеров.
Нужно ли говорить о том, что простым людям нечего делать на таких, с позволенья сказать,
кроватях