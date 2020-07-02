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Новини
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Мер Чернігова Атрошенко успадкував понад 138 млн грн і будинок на 700 кв. м

Мер Чернігова Атрошенко успадкував понад 138 млн грн і будинок на 700 кв. м

Мер Чернігова Владислав Атрошенко отримав у спадок понад 138 млн гривень і будинок на більш ніж 700 кв.м.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в його декларації про суттєві зміни майнового стану, поданій 2 липня.

Згідно з розміщеною на сайті НАЗК інформацією, від свого батька Анатолія Атрошенка мер Чернігова успадкував 138 млн 411 тис. 635 грн. Також у його власність перейшов житловий будинок площею 783,1 кв. м вартістю 6 млн 900 тис. 826 грн.

Це вже четверта цього року декларація Атрошенка про суттєві зміни в майновому стані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК заявить у НАБУ і Нацполіцію про недостовірні відомості в деклараціях Тарути, Шкірі, Атрошенка та Баласинович

Місяць тому, 3 червня, Атрошенко задекларував 1 млн грн дивідендів, отриманих від ПП "Агро-Трейдер".

У ще двох, за 31 березня і 8 квітня, повідомляється про благодійні витрати: пожертвування на закупівлю медичного обладнання (100 тис. грн) і фінансування закупівлі апарату штучної вентиляції легень (430 тис. грн).

У щорічній декларації за 2019 рік Атрошенко вказав отриманий ним і дружиною з різних джерел дохід на загальну суму понад 64 млн грн.

Автор: 

спадок (22) Чернігів (788) Атрошенко Владислав (92)


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Топ коментарі
+14
наследный прынц ? )))
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02.07.2020 14:25
+12
Ну, один уже так в лотерею выигрывал.
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02.07.2020 14:27
+9
Отец - Анатолий Федорович (1940 г. р.), инженер. Мать - Тамара Ивановна (1946 г. р.), учитель математики.
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02.07.2020 14:27
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наследный прынц ? )))
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02.07.2020 14:25 Відповісти
Вообще для чиновников-хапуг "наследование" - хорошая циничная тема (а цинизма им не занимать, как известно)... Речь сейчас не об Атрошенко. Ведь "бомж Вася" может составить завещание на такого чиновника. И... О чудо! Бомж Вася оказался обладателем "кучи бабла и движимого "вкусного" имущества! Как повезло чиновнику!
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02.07.2020 17:00 Відповісти
Ну в нормальних, цивілізованих країнах, податкова обов"язково б задала питання, звідки у батька такі гроші і чи сплачені податки? І якщо папанька не відповів би на ці питання, штраф і посадка на 20-30 років гарантована, доречі обом. А у нас всі все знають, що бабулеси крадені а воно наслідний приНС.
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03.07.2020 07:27 Відповісти
Цікаво а якщо б він був слюсарем на аутобазі теж такє щастя привалило б ?
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02.07.2020 14:25 Відповісти
Ну, один уже так в лотерею выигрывал.
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02.07.2020 14:27 Відповісти
скотыняка ты така!
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02.07.2020 14:29 Відповісти
А папа где взял? Внук Корейко?
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02.07.2020 14:27 Відповісти
а вот интересно, что Ильф и Петров дали подпольному миллионеру украинскую фамилию. Может, в это есть какой-то глубинный смысл?
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02.07.2020 14:30 Відповісти
Нет, просто евреи брали украинские и русские фамилии часто, чтобы "затеряться" от преследований.
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02.07.2020 15:23 Відповісти
понятно.
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02.07.2020 16:31 Відповісти
Там же где мама Шуфрича взяла "нефтяные скважины"...
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02.07.2020 17:23 Відповісти
Отец - Анатолий Федорович (1940 г. р.), инженер. Мать - Тамара Ивановна (1946 г. р.), учитель математики.
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02.07.2020 14:27 Відповісти
У пресі було опубліковано журналістське розслідування про те, що саме https://web.archive.org/web/20150924222211/http://blogs.korrespondent.net/blog/politics/3565806/ Владислав Атрошенко є автором так званого «золотого батону» вагою два кілограма. Саме Атрошенко, на думку журналіста, подарував золотий батон Януковичу в обмін на право балотуватися від Чернігова.
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02.07.2020 14:29 Відповісти
Політична партія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Наша Україна →https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партія регіонів →https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Блок Петра Порошенка
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02.07.2020 14:32 Відповісти
"видатний" інженер 4млн євро назбирав, нормально так!!!
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02.07.2020 14:30 Відповісти
Илон Маск тоже инженер )))
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02.07.2020 14:31 Відповісти
Так того весь світ знає, а ось цього інженера ні хто крім сина не знає!!!
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02.07.2020 14:34 Відповісти
Просто він в фейсбуці не реєструвався )))
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02.07.2020 14:37 Відповісти
Ай да маладец! Красавчег!! А вы все злобные зависники.
Золотой Черниговский участок, дети лейтенанта Шмидта (теперь уже правнуки)
продолжают свое дело, как и при НЭПе.
ОН унаследовал в свои неполные 52, а чего достиг ты?!
Мда...с таким счастьем и на свободе
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02.07.2020 14:36 Відповісти
- Где деньги взял?
- В тумбочке.
- А в тумбочке откуда?
- Жена положила.
- А у жены откуда деньги?
- Я дал!
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02.07.2020 14:27 Відповісти
Став мером і тут поперло................А батько напевно з часів совка пенсію збирав!!!
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02.07.2020 14:28 Відповісти
Так-так... Ну всё ясно!
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02.07.2020 14:28 Відповісти
Вроде королева Великобритании еще жива, и что-то мне кажется, что в роду британской королевской семьи фамилии Антошенко не было.
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02.07.2020 14:28 Відповісти
Його батько напевно в неї інженерні роботи проводив......!!!
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02.07.2020 14:31 Відповісти
Прощу прощения - Атрошенко
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02.07.2020 14:36 Відповісти
А ваш Порошенко тоже вон сколько накрал и вы же молчите, да!
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02.07.2020 14:55 Відповісти
Зе-тыпил, ЧТО он "накрал"? ЧТО?!!
Даже твоя ЗЕ-Венедиктова НИЧЕГО НЕ НАШЛА!
А ты все как попка-дурак повторяешь "украл-украл-украл-..."
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02.07.2020 15:27 Відповісти
а скільки вкрав, і що саме?
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02.07.2020 16:16 Відповісти
Антрощенко - лучший мер Украины. Он превратил депресирующий город в самый красивый и удобный для жизни город страны. И мне плевать что там в его декларации потому что его работа видна каждому черниговчанину или гостю города. Я сам живу в Николаеве, который считается одним из наиболее благополучных городов и мне за него стыдно - грязь, серость, неустроенность, разбитые дороги даже в центре. Перед выборами стали класть плитку на тротуары - уверен, после выборов все это заглохнет.
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02.07.2020 15:26 Відповісти
везунок ******..
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02.07.2020 15:57 Відповісти
а папу уже нє спросіш "гдє взял?"
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02.07.2020 15:57 Відповісти
Где взял Мерседес?Была Волга, доплатил и купил
А Волгу?Продал Жигуль, доплатил и купил
.....
А велосипед?А я за это уже отсидел!
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02.07.2020 16:28 Відповісти
прикинув шо це за дом 700 квадратів!!! - це ж шато Паві Гранд Кляссе, блR!
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02.07.2020 16:04 Відповісти
Помните как в безсмертном фильме "12 стульев" говорит экскурсовод:
-Так....что вы видите перед собой?
- Кровать.
-Совершенно верно. Кровать. Точнее мебель.
О чем говорит нам эта мебель?
Эта мебель говорит нам о том, какие огромные нетрудовые доходы имела расленная аристократия!
.......
Только больная фантазия загнивающего класса могла породить спальную мебель таких невероятных размеров.
Нужно ли говорить о том, что простым людям нечего делать на таких, с позволенья сказать,
кроватях
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03.07.2020 08:21 Відповісти
Два годовых дохода унаследовал, всего то)).
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02.07.2020 16:45 Відповісти
Паньщина
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02.07.2020 17:11 Відповісти
 
 