Мер Чернігова Атрошенко успадкував понад 138 млн грн і будинок на 700 кв. м

Мер Чернігова Владислав Атрошенко отримав у спадок понад 138 млн гривень і будинок на більш ніж 700 кв.м.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в його декларації про суттєві зміни майнового стану, поданій 2 липня.

Згідно з розміщеною на сайті НАЗК інформацією, від свого батька Анатолія Атрошенка мер Чернігова успадкував 138 млн 411 тис. 635 грн. Також у його власність перейшов житловий будинок площею 783,1 кв. м вартістю 6 млн 900 тис. 826 грн.

Це вже четверта цього року декларація Атрошенка про суттєві зміни в майновому стані.

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Місяць тому, 3 червня, Атрошенко задекларував 1 млн грн дивідендів, отриманих від ПП "Агро-Трейдер".

У ще двох, за 31 березня і 8 квітня, повідомляється про благодійні витрати: пожертвування на закупівлю медичного обладнання (100 тис. грн) і фінансування закупівлі апарату штучної вентиляції легень (430 тис. грн).

У щорічній декларації за 2019 рік Атрошенко вказав отриманий ним і дружиною з різних джерел дохід на загальну суму понад 64 млн грн.