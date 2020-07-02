Використання Росією Керченського моста - ще одна причина збереження сильних санкцій, - посольство США

Продовження використання моста в Керченській протоці, який перешкоджає навігації в протоці, - це ще одна причина збереження сильних санкцій щодо РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомляє посольство США в Україні.

"Російське несанкціоноване будівництво та продовження використання моста в Керченській протоці, який перешкоджає навігації в протоці, щодня нагадує нам про незаконне захоплення та окупацію Криму Росією. Це ще одна причина збереження сильних санкцій", - йдеться в повідомленні.

Раніше Росія вчергове порушила міжнародне право, запустивши вантажні поїзди через Керченський міст.

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