Використання Росією Керченського моста - ще одна причина збереження сильних санкцій, - посольство США
Продовження використання моста в Керченській протоці, який перешкоджає навігації в протоці, - це ще одна причина збереження сильних санкцій щодо РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомляє посольство США в Україні.
"Російське несанкціоноване будівництво та продовження використання моста в Керченській протоці, який перешкоджає навігації в протоці, щодня нагадує нам про незаконне захоплення та окупацію Криму Росією. Це ще одна причина збереження сильних санкцій", - йдеться в повідомленні.
Раніше Росія вчергове порушила міжнародне право, запустивши вантажні поїзди через Керченський міст.
Топ коментарі
+9 Роман с камнем
показати весь коментар02.07.2020 14:30
+8 Роман с камнем
показати весь коментар02.07.2020 14:32
+7 Роман с камнем
показати весь коментар02.07.2020 14:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В 2017 году входящая в корпорацию Roshen Липецкая кондитерская фабрика (Россия) продолжала платить налоги в бюджет Российской Федерации, а также обязательные сборы в государственные фонды.
О сумме налогов и сборов, уплаченных ЛКФ "Рошен", дает представление опубликованный Отчет о движении денежных средств.
Согласно этому документу, липецкая фабрика "Рошен" в 2017 году заплатила в бюджет России 59 миллионов рублей налога на имущество, 5 миллионов других налогов, а взносы в государственные внебюджетные фонды составили 41,7 миллиона рублей:
1. Земельный налог.
2. Налог на недвижимость.
3. Амортизационный налог.
4. Экологический налог.....
тем временем,https://ukranews.com/news/554188-lypeckaya-roshen-za-god-uvelychyla-ubytok-v-63-raza Липецкая Roshen за год увеличила убыток в 63 раза .
Весной 2017 года корпорация остановила производство на данной фабрике, а летом завершила процесс консервации мощностей.
Саня, ЖГИ!
Але ти своєю маківкою з рюзьгє язічною чєлюстю нічого так і не зрозумієш.
Саня, продолжаЙ!
Саня, ты можешь преодолеть планку своего идиотизма, двоемыслия и противоречия! ЖГИ. САНЯ! Я ВЕРЮ!
Саня давай, не томи, напряги извилины!
Саня, ты выкрутишься, Саня, давай!
В декларации указано, что Елена Зеленская стала ее обладательницей в апреле 2013-го
https://24tv.ua/ru/kvartira_zelenskogo_v_krymu_kak_vygljadit_i_chto_o_nej_izvestno__foto_video_n1154185
но Саня - Саня то Паламарчук - ему не нужны пруфы - Саня ЗНАЕТ!
Не буду говорить о сегодняшнем дне, но через пол-года точно будет пройдена та черта, после которой каждый сторонник Зеленского будет справедливо считаться сознательным врагом Украины. С соответствующим к нему отношением.