УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11201 відвідувач онлайн
Новини
4 317 67

Марченко про відставку Смолія: "Немає жодних підстав хвилюватися за курс валюти у зв'язку з відставкою високопоставленого чиновника"

Марченко про відставку Смолія:

Відставка Якова Смолія з посади глави НБУ не має вплинути на курс гривні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Я вважаю, що немає жодних підстав хвилюватися за курс валюти у зв'язку з відставкою високопоставленого чиновника. Тому що ми сьогодні, можливо, можемо бачити якусь турбулентність на ринку. Я вважаю, що будуть ухвалені відповідні рішення і вже найближчим часом все заспокоїться. Тому немає жодних підстав, щоб вважати, що це змінить якимось чином ситуацію на валютному ринку", - зазначив Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінфін вирішив не випускати євробонди на тлі відставки Смолія, - пан'європейська фондова біржа

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

Пізніше президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

Автор: 

валюта (2393) гривня (1734) курс (1646) Смолій Яків (299) Марченко Сергій (579)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+26
Следите за руками, дамы и господа. Украина в лице президента подписывает меморандум с МВФ, где обещает следовать правилам и уважать независимость регулятора. Украина получает 2,1 млрд долларов от МВФ, Украина получает 500 млн евро от ЕС, Украина получает 350 млн долларов от Мирового Банка. И на следующий день нарушает договоренность. Это не просто плохо пахнет. Это воняет. Это поведие провинциальных кидал, которые привыкли разводит лохов на привокзальных площадях. А теперь они решили сыграть по крупному и приехали в Лас-Вегас. 11 друзей Бени. 12 приятелей Ермака. 13 корешей Шефира?

Еще больше усугубляет ситуацию тот факт, что в день отставки Украина провела размещения еврооблигаций. День в день. Была сложная сделка, объем выпуска составил 1,75 млрд долларов, из них новых денег в украинский долг инвесторы принесли более 1 млрд долларов. И как только сделка была закрыта, было объявлено об отставке Смолия. В результате, крупнейшие мировые Фонды почувствовали себя идиотами. Ведь для инвесторов тоже нет ничего важнее независимого Национального Банка. В результате, этой ночью, крупнейшие мировые инвесторы, управляющие триллионами долларов, пытались отыграть назад это сделку. И требуют признать ее недействительной. Получится или нет у них, еще не известно. Но в любом случае это колоссальный скандал. Где либо Украина кидает инвесторов, помахав им ручкой. Либо Минфин отменяет сделку и сталкивается с беспрецедентной ситуацией, ведь такого вообще не должно происходить нигде и никогда. Это очень похоже на варвара, который приходил на банкет и решает, что тут и туалет.
Что теперь? Теперь ничего хорошего, это точно. В ближайшей перспективе - паника на валютном рынке и уход всех возможных инвесторов, кто еще может уйти. Если кто-то еще не видел сигналов, то вот они. Теперь не заметить их будет невозможно. Но ее сгладить позволят накопленные этим же НБУ резервы.
В среднесрочной перспективе - контроль над НБУ переходит над противника Нацбанка теперешнего, ведь иначе к чему это политическое давление. С одной стороны, это шанс для Коломойского откатить ситуацию по Приватбанку. С другой - это доступ к управлению финансами страны людей, которые пропагандируют запуск станка, животворящую инфляцию и девальвацию. Эти же люди, кстати, всегда говорили, что в дефолте нет ничего плохого. Собственно, пример Турции, где Эрдоган забрал независимость у Центробанка, на лицо. Лира там улетела в тартарары и упала в 2 раза сходу. Да и в Украине было уже множество примеров, что происходило, когда включали станок. Было больно. Всегда. Суверенная макроэкономика выглядит именно так.
Так что в долгосрочной перспективе - экономическая катастрофа. Можно назвать это дефолтом.

https://www.obozrevatel.com/economics/economy/otstavka-smoliya-dodavili-banki-dodavim-i-ekonomiku.htm
показати весь коментар
02.07.2020 15:35
+16
Курс уже упал, обезьяна зеленая.
показати весь коментар
02.07.2020 15:37
+16
вчера в обменниках $$$ - 26.8, сегодня уже 27,7 - конечно не волнуемся... то-ли еще будет ой-ой-ой...
показати весь коментар
02.07.2020 15:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Следите за руками, дамы и господа. Украина в лице президента подписывает меморандум с МВФ, где обещает следовать правилам и уважать независимость регулятора. Украина получает 2,1 млрд долларов от МВФ, Украина получает 500 млн евро от ЕС, Украина получает 350 млн долларов от Мирового Банка. И на следующий день нарушает договоренность. Это не просто плохо пахнет. Это воняет. Это поведие провинциальных кидал, которые привыкли разводит лохов на привокзальных площадях. А теперь они решили сыграть по крупному и приехали в Лас-Вегас. 11 друзей Бени. 12 приятелей Ермака. 13 корешей Шефира?

Еще больше усугубляет ситуацию тот факт, что в день отставки Украина провела размещения еврооблигаций. День в день. Была сложная сделка, объем выпуска составил 1,75 млрд долларов, из них новых денег в украинский долг инвесторы принесли более 1 млрд долларов. И как только сделка была закрыта, было объявлено об отставке Смолия. В результате, крупнейшие мировые Фонды почувствовали себя идиотами. Ведь для инвесторов тоже нет ничего важнее независимого Национального Банка. В результате, этой ночью, крупнейшие мировые инвесторы, управляющие триллионами долларов, пытались отыграть назад это сделку. И требуют признать ее недействительной. Получится или нет у них, еще не известно. Но в любом случае это колоссальный скандал. Где либо Украина кидает инвесторов, помахав им ручкой. Либо Минфин отменяет сделку и сталкивается с беспрецедентной ситуацией, ведь такого вообще не должно происходить нигде и никогда. Это очень похоже на варвара, который приходил на банкет и решает, что тут и туалет.
Что теперь? Теперь ничего хорошего, это точно. В ближайшей перспективе - паника на валютном рынке и уход всех возможных инвесторов, кто еще может уйти. Если кто-то еще не видел сигналов, то вот они. Теперь не заметить их будет невозможно. Но ее сгладить позволят накопленные этим же НБУ резервы.
В среднесрочной перспективе - контроль над НБУ переходит над противника Нацбанка теперешнего, ведь иначе к чему это политическое давление. С одной стороны, это шанс для Коломойского откатить ситуацию по Приватбанку. С другой - это доступ к управлению финансами страны людей, которые пропагандируют запуск станка, животворящую инфляцию и девальвацию. Эти же люди, кстати, всегда говорили, что в дефолте нет ничего плохого. Собственно, пример Турции, где Эрдоган забрал независимость у Центробанка, на лицо. Лира там улетела в тартарары и упала в 2 раза сходу. Да и в Украине было уже множество примеров, что происходило, когда включали станок. Было больно. Всегда. Суверенная макроэкономика выглядит именно так.
Так что в долгосрочной перспективе - экономическая катастрофа. Можно назвать это дефолтом.

https://www.obozrevatel.com/economics/economy/otstavka-smoliya-dodavili-banki-dodavim-i-ekonomiku.htm
показати весь коментар
02.07.2020 15:35 Відповісти
так что? смолий олицетворял независимость? смолий олицетворял- что изволите и перевыполнить план, как порошенко байдену-ПОЛНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ ВНЕШНЕМУ УПРАВЛЕНИЮ
показати весь коментар
02.07.2020 15:49 Відповісти
Під час війни з ядерною державою-терористом, під час пандемії коронавірусу, під час економічної кризи, якої не було з часів Великої дипресії 1930-х років, нам потрібні не просто гарні хлопці на ключових посадах, нам потрібні суперфахівці які не просто щось знають а мають шалений досвід і є патріотами своєї країни і будуть працювати не за гроші, а за ідею! Саме такий кандидат для мене Олександр Савченко - суперфахівець, патріот, чесна та порядна людина. На кону стоїть виживання України як держави і подальше існування української нації. Зараз кадрова помилка буде гірша за злочин! Маю надію Зеленський перестане призначати ідіотів і призначить Савченка на посаду Голови НБУ.
показати весь коментар
02.07.2020 16:12 Відповісти
да, савченко профессионал
показати весь коментар
02.07.2020 16:44 Відповісти
Это тот Савченко, который умудрялся в 2009 одновременно в одной статье критиковать НБУ и за укрепление курса гривны, и за недостаточное укрепление курса гривны?
показати весь коментар
02.07.2020 17:22 Відповісти
Особенно забавно, что Зеленский лично обещал СЕО МВФ, что он в НБУ руками ничего трогать не будет - удачи криворожским кидалам.
показати весь коментар
02.07.2020 15:52 Відповісти
беня требует дефолт
показати весь коментар
02.07.2020 15:58 Відповісти
так а зачем тогда власть столько денег получает - пошли все в лес ))
показати весь коментар
02.07.2020 15:35 Відповісти
Бизнес - основа любого общества
А государство - ТОЛЬКО НАДСТРОЙКА для защиты Этого общества Бизнесменов
В странах , где об жтом забывают - начинаются проблемы и бардак
показати весь коментар
02.07.2020 15:40 Відповісти
Узколобое мышление. Первично Государство все остальное, и бизнес в том числе, вторично.
Возможно Государство без бизнеса, но бизнес не может существовать без Государства.
показати весь коментар
02.07.2020 15:50 Відповісти
И за чей счет государство будет харчеваться?
показати весь коментар
02.07.2020 15:53 Відповісти
ВЫ НАВЕРНО ШУТИТЕ ?

Или просто не имеете высшего образования - бо философию учат в Вышах
показати весь коментар
02.07.2020 16:01 Відповісти
Можно и историю вспомнить: появились сельское хозяйство и ремесла, потом торговля и только тогда начали появляться первые города и государства.
показати весь коментар
02.07.2020 16:51 Відповісти
Это русское мышление. Бизнесс замечательно себя чувствует без заботливой загребущей руки государства.
показати весь коментар
02.07.2020 16:03 Відповісти
Так і люди дихати не можуть без держави. Це вам путін гарно в бошки вдовбив.
Йди до своєї параші вузколобий москаль там тебе зрозуміють.
показати весь коментар
02.07.2020 16:17 Відповісти
ну ты тупой--- первично страна и люди !!!! а государство это виртуальная условность существующая только в мозгах людей--- когда то 250 миллионов проснулись как то с утра с мыслю что СССР больше нет и твое " великое" первичное государство расстаяло как туман солнечным утром
показати весь коментар
02.07.2020 18:22 Відповісти
Как зачем? Дитишкам на молочишко, ленкам на тряпки, мамкам на машины для скорости, себе на румынскую мамалыгу и борщевой набор именни МРАЗЬийчук. Ну и т.д.
показати весь коментар
02.07.2020 16:28 Відповісти
Курс уже упал, обезьяна зеленая.
показати весь коментар
02.07.2020 15:37 Відповісти
Марченко нагло брешет мне в глаза, ублюдок!
показати весь коментар
02.07.2020 15:37 Відповісти
А то, что гривна сегодня уже рухнула на 45 копеек, так - незначительные колыхания?
показати весь коментар
02.07.2020 15:38 Відповісти
Реальное доверие населения к зебанариуму.
показати весь коментар
02.07.2020 15:41 Відповісти
это при условии, что в рынок вкинули 100 лямов зелени. на сколько дней хватит такого искусственного удержания? бандюкович 2.
показати весь коментар
02.07.2020 15:51 Відповісти
вчера в обменниках $$$ - 26.8, сегодня уже 27,7 - конечно не волнуемся... то-ли еще будет ой-ой-ой...
показати весь коментар
02.07.2020 15:38 Відповісти
Мем про собачку в горящем доме, которая говорит "всё хорошо".
показати весь коментар
02.07.2020 15:39 Відповісти
ага.. так і повірили, і пішли здавати бакси..

ласкаво просимо до Лівану
показати весь коментар
02.07.2020 15:39 Відповісти
Тогда уберите нахер зеленую жопу, шоб волнения вообще пропали.
показати весь коментар
02.07.2020 15:40 Відповісти
Может быть так, а может и наоборот...Это же Украина, тут ничего стабильного не бывает
показати весь коментар
02.07.2020 15:41 Відповісти
Да жопа будет. Они же дураки. Даже без злых намерений всё сломают. Но намерения у них тоже недобрые.
показати весь коментар
02.07.2020 15:41 Відповісти
Все стабильно только на расее.
пукин навсегда!
показати весь коментар
02.07.2020 15:42 Відповісти
как раз со стабильностью экономики, привязанной к нефтедолларам там тоже проблема
показати весь коментар
02.07.2020 15:44 Відповісти
А где же стабильность? В КНДР?

https://www.adme.ru/tvorchestvo-fotografy/20-fotografij-severnoj-korei-radi-kotoryh-fotograf-riskoval-svobodoj-1686465/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_ey_mir_ti_prekrasen&fbclid=IwAR26UwWz5LE4PkKdF79IXD3eUURjLpbzRKN_U6fHqggtONzYIcAF7ZMb9oM
показати весь коментар
02.07.2020 15:50 Відповісти
Олигархам выгодно обвалить гривню - бо нищих людей и их имущество они купят за копейки, т к держат все в твёрдой валюте
показати весь коментар
02.07.2020 15:41 Відповісти
Как при Гонтаревой?
показати весь коментар
02.07.2020 15:46 Відповісти
ой, а кто это там из Привата денежки через офшоры в недвижимость Штатов вливал? Гонтарева? ТАТЫШО?!
показати весь коментар
02.07.2020 15:53 Відповісти
Как шайка зелёных грабителей видит народ Украины:
Марченко об отставке Смолия: "Нет никаких оснований волноваться за курс валюты в связи с отставкой высокопоставленного чиновника" - Цензор.НЕТ 1208
показати весь коментар
02.07.2020 15:41 Відповісти
Говорили-балакали, сіли-заплакли.
показати весь коментар
02.07.2020 15:44 Відповісти
торговали-веселились ... подсчитали-прослезились ))))
показати весь коментар
02.07.2020 15:48 Відповісти
Наоборот, кадры Гонтареврй пусть идут к гонтаревой, только сначала отчитаются, а не как она- ограничилась селфи из лондонской больницы. Ещё эту рожкову нужно не только заменить, но ещё и посадить
Сегодня специально смотрела курс валют в обменнике - евро поднялся аж на 0,15 грн - это что, 'катасторофа'? И это после того, как мы наблюдали искусственный обвал Гривны при порошенко в три с половиной раза. А тут пандемия, другие риски- но просто штиль.
показати весь коментар
02.07.2020 15:44 Відповісти
Кстати, в окружении Смолия работали и сейчас там работают кадры Гонтаревой.
И у всех у них тесные связи с банковской системой россии.
Вот откуда этот вой исходит.
показати весь коментар
02.07.2020 15:52 Відповісти
Ще не вечір. Може Лисого поставити керувати Нацбанком?
показати весь коментар
02.07.2020 15:53 Відповісти
Есть же достойные банкиры Беня и Ко.
показати весь коментар
02.07.2020 15:56 Відповісти
А что они еще могут сказать?
показати весь коментар
02.07.2020 15:45 Відповісти
не должна. но повлияет. в этом же смысл бениных интриг. а зелюки как всегда врут.
показати весь коментар
02.07.2020 15:47 Відповісти
ребятки после выборов зе президента волноваться действительно неочем ---снявши голову по волосам не плачут
показати весь коментар
02.07.2020 15:48 Відповісти
Словам цього спеціаліста можна довіряти?
показати весь коментар
02.07.2020 15:50 Відповісти
Ага... Ну а то! Отнеси их в банк.
показати весь коментар
02.07.2020 15:51 Відповісти
зетерапевт лядь - от волнения повышается давление и понижается курс.
показати весь коментар
02.07.2020 15:50 Відповісти
Якщо вони це кажуть ,то буде повністю а дупа .Брехати у крові.
показати весь коментар
02.07.2020 15:58 Відповісти
"Я считаю, что нет никаких оснований волноваться за курс валюты в связи с отставкой высокопоставленного чиновника.....", - отметил Марченко.Источник: https://censor.net/n3205652

Звісно що немає з цієї причини, але і причина інша. Тому до пана Марченка є запитання -
кого він має за дурнів амбасаду послів G7, МВФ, народ України?
Підіть з'їжте трохи гівнеця з путінської дупи пане Марченко. Вже аж бісять ці зарозумілі путінскі холуї.
показати весь коментар
02.07.2020 16:06 Відповісти
Запуск друкарського верстата - шлях до загибелі
Заява голови Національного банку України Якова Смолія про свою відставку і політичний тиск на нього - потужний сигнал не тільки закордонним партнерам України, а й громадянам країни. Це сигнал про те, що час, коли ми могли говорити хоча б про відносну стабільність національної валюти приходить до свого завершення. Що вже незабаром гривня може перетворитися просто на різаний папір, на веселі картинки, а не на гроші. Що одне з останніх досягнень влади 2014-2019 років, ще не знищене після катастрофічних для України президентських і парламентських виборів 2019 року, буде знищено.
У чинної влади просто немає іншого виходу, крім як запустити друкарський верстат. Гроші закінчуються. Якщо не почати їх друкувати, скоро навіть найвідданіші прихильники Володимира Зеленського помітять, що король - голий. Помітять по "голому" холодильнику, по відсутності пенсій і зарплат - по всьому тому, що неминуче повинно було трапитися після голосування за Зеленського і тільки посилилося через епідемію і карантин. Крім того, у запуску друкарського верстата зацікавлені олігархи та їхні лобісти у оточенні Зеленського. Тому що вони точно розуміють - з'явиться можливість вкотре пограбувати українців. Скупити все задешево. А хіба не заради цього вони об'єднувалися на підтримку Зеленського у 2019 році? Хіба вони не "зробили нас разом"?
Але якщо друкувати гроші - це не буде виходом ні для кого. Хоч скільки не видавай папір замість зарплат і пенсій - грошима він не стане. Запущений верстат - це інфляція, підвищення цін, зникнення товарів. І все це в умовах, коли українці і так бідніють із кожним днем, коли накопичені гривні - єдина надія дожити до нової зарплати або нової роботи. І раптом все це перетворюється на потерть! Якій владі вдасться втриматися після такого? Яка нестабільність після цього настане? Який агресор втримається від спокуси захопити ще шматок української території? Якщо влада почне друкувати гроші, вона може знищити не тільки себе саму, а й державу.
Західні партнери України це прекрасно усвідомлюють. "Незалежність НБУ знаходиться у центрі програми, яку підтримує МВФ, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови Нацбанку" - https://espreso.tv/news/2020/07/02/mvf_nagolosyla_na_vazhlyvosti_zabezpechennya_nezalezhnosti_nbu_nastupnykom_smoliya заявив представник МВФ Джеррі Райс. Посли групи семи https://espreso.tv/news/2020/07/02/************************************************************* відзначили , що втрата незалежності НБУ поставить під загрозу надійність реформ в Україні та їхню підтримку. У перекладі з дипломатичної мови це означає, що справжніх грошей не буде. Взагалі. І грошей МВФ зокрема.
А буде ще й дефолт. Який тільки додасться до інфляції, підвищення цін, зникнення товарів. Тільки в ще більшому ступені зменшить купівельну спроможність українців. Тільки в ще більшому ступені доб'є українську економіку.
Ще кілька днів тому я був упевнений, що весь цей кошмар трапиться восени.
Але, здається, він може відбутися вже влітку.
https://espreso.tv/tag/vitaliy_portnykov Віталій Портников , блог,
https://espreso.tv/article/2020/07/02/vitaliy_portnykov_zapusk_drukarskogo_verstata_shlyakh_do_zagybeli
показати весь коментар
02.07.2020 16:07 Відповісти
Придурочный, а ты не в курсе Новой Экономической Политики Зеленского?
Тогда читай:
"Что означает "другая экономическая парадигма" Зеленского? "Деньги - кровь экономики, их нужно больше; сушить экономику - нельзя; курс - чуть опустить и т.д.", - перечисляет источник издания.Источник: https://biz.censor.net/n3205585
показати весь коментар
02.07.2020 16:13 Відповісти
Кого ви зелені заспокоюєте? Краще мовчали б, а то точно потрібно переживати.
показати весь коментар
02.07.2020 16:22 Відповісти
Вот тут я бы не поверил. Смолий - фигура знаковая.
показати весь коментар
02.07.2020 16:56 Відповісти
Ну, вот и приплыли, теперь у нас министр финансов "гарантирует" курс национальной валюты. Для недалёких, то есть для сторонников Зеленкого, для Минфина чем больше Нацбанк напечатает пустых денег, тем лучше - можно без напряга выплачивать бюджетникам зарплаты, пенсионером - пенсии, а то, что они станут фактически в разы меньше, это министра финансов ниипёт.
показати весь коментар
02.07.2020 17:58 Відповісти
ЛОГИКА ИДИОТКИ:
"Смолий управляемый до сих пор Гонтаревй (главой Нацбанка при президенте Петре Порошенко). И в МВФ сидит Рашкован, тоже проПетин. Поэтому отставка Смолия - политическая акция ЕвроСолидарности. Попытка раскачать отношения с МВФ. Причина - Порошенко",
Т.е. благодаря людям Порошенко гривна сохраняла стабильность и было норм сотрудничество с МВФ.
Но типерь человека Порошенко надо уволить и влезть в гавно - и Порошенко-же в этом виноват!
Это уже не дебилы....
показати весь коментар
02.07.2020 18:09 Відповісти
Слуги Коломойші справді не мають причин для хвилювання.
показати весь коментар
02.07.2020 19:58 Відповісти
 
 