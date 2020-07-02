Марченко про відставку Смолія: "Немає жодних підстав хвилюватися за курс валюти у зв'язку з відставкою високопоставленого чиновника"

Відставка Якова Смолія з посади глави НБУ не має вплинути на курс гривні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Я вважаю, що немає жодних підстав хвилюватися за курс валюти у зв'язку з відставкою високопоставленого чиновника. Тому що ми сьогодні, можливо, можемо бачити якусь турбулентність на ринку. Я вважаю, що будуть ухвалені відповідні рішення і вже найближчим часом все заспокоїться. Тому немає жодних підстав, щоб вважати, що це змінить якимось чином ситуацію на валютному ринку", - зазначив Марченко.

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Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

Пізніше президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.