Єрмак про законопроєкт щодо покарання за публікацію розмов чиновників: Мета ініціативи - припинити асоціюватися з плівками і скандалами

Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що українське законодавство повинно забезпечити захист іноземним партнерам від незаконного прослуховування їхніх розмов з українськими топчиновниками.

"Думаю, всі розуміють, що така публікація [розмов] може завдати шкоди національним інтересам України і погіршити відносини нашої країни з іншими державами. Будь-які іноземні партнери України повинні бути впевнені, що нічого з їхніх розмов з українськими лідерами не буде опубліковано", - розповів Єрмак НВ, передає Цензор.НЕТ.

Для цього на Банковій готові підготувати відповідний законопроєкт, про що раніше глава ОП повідомив американському виданню Washington Post.

У коментарі Єрмак уточнив, що поки напрацювань немає, є тільки ідея. Перед написанням проєкту закону в оточенні президента Володимира Зеленського мають намір проконсультуватися з експертами.

"Мета цієї ініціативи - прибрати токсичність з іміджу України, перестати асоціюватися з плівками і скандалами. І тут неважливо, публікуються записи для досягнення внутрішніх українських політичних цілей чи геополітичних результатів. У будь-якому випадку, є велика загроза для інтересів нашої країни", - уточнив глава ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дубінський заявив про прослуховування у Баканова, в СБУ інформацію спростували

Він додав, що запропонована ініціатива не буде стосуватися публікації аудіозаписів розмов, які свідчать про злочин вищими посадовими особами України, зокрема корупційних.

Також вона не буде поширюватися на роботу журналістів і не становитиме загрози для свободи слова.