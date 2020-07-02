Єрмак про законопроєкт щодо покарання за публікацію розмов чиновників: Мета ініціативи - припинити асоціюватися з плівками і скандалами
Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що українське законодавство повинно забезпечити захист іноземним партнерам від незаконного прослуховування їхніх розмов з українськими топчиновниками.
"Думаю, всі розуміють, що така публікація [розмов] може завдати шкоди національним інтересам України і погіршити відносини нашої країни з іншими державами. Будь-які іноземні партнери України повинні бути впевнені, що нічого з їхніх розмов з українськими лідерами не буде опубліковано", - розповів Єрмак НВ, передає Цензор.НЕТ.
Для цього на Банковій готові підготувати відповідний законопроєкт, про що раніше глава ОП повідомив американському виданню Washington Post.
У коментарі Єрмак уточнив, що поки напрацювань немає, є тільки ідея. Перед написанням проєкту закону в оточенні президента Володимира Зеленського мають намір проконсультуватися з експертами.
"Мета цієї ініціативи - прибрати токсичність з іміджу України, перестати асоціюватися з плівками і скандалами. І тут неважливо, публікуються записи для досягнення внутрішніх українських політичних цілей чи геополітичних результатів. У будь-якому випадку, є велика загроза для інтересів нашої країни", - уточнив глава ОП.
Він додав, що запропонована ініціатива не буде стосуватися публікації аудіозаписів розмов, які свідчать про злочин вищими посадовими особами України, зокрема корупційних.
Також вона не буде поширюватися на роботу журналістів і не становитиме загрози для свободи слова.
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а то ведь публикация в Ютубе и пр - не подпадает под их "запрет", ибо - руки коротки
https://censor.net/news/3205074/***************************************************************************************************
получаем транш от МВФ, Ермак их проводит через свои площадки, что бы НБУ этого не заметила, выгонят Смолия, потом возьмутся за таможню.... и потом домой к себе в Ростов с кешем...
https://twitter.com/svecha62 свічка https://twitter.com/svecha62 @svecha62 https://twitter.com/svecha62/status/1278667231866519552 28 мин
«Слуги» збирають підписи щодо позачергової сесії на 18.00 сьогодні.
Думаєте - по питаннях економічної кризи, коронавірусу, катастрофічних підтоплень на заході країни?
НІ. По законопроекту «Про азартні ігри».
Найважливіше питання в країні
... Зовсім вже слуги народу свій народ зневажають, таку маячню несуть й не соромляться.
То не порушуйте закони! І не буде а ні токсічності, ні зашкварів, ні скандалів.
Але якщо те для вас важко, то є ще один спосіб уникнути усіх тих негативних наслідків - підіть геть з влади!
це як алкаш вирішив зав"язати))
https://censor.net/news/3205074/***************************************************************************************************
мы получаем от МВФ транш, Ермак их проводит через свои площадки, что бы НБУ этого не заметила, выгонят Смолия, потом возьмутся за таможню.... и потом домой к себе в Ростов с кешем...
за 30000 в сутки
Обнародование падлюк - преступление.
Кста, зебобики, когда преЗЕрватив подаст ва отставку7 оно ведь обещало
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Ведите себя порядочно и не воруйте. Вот тогда Вам не будут страшны никакие пленки.
А то получается, что вы и дальше будете красть, оскорблять людей, плести нечистоплотные интриги и договорняки.
А чтобы люди, избравшие вас ничего этого не знали, вы хотите им на глаза и уши накинуть закон, запрещающий знать правду.
По вашему получается, что нечистоплотные и воровитые чиновники являются еще и пострадавшей стороной по отношению к людям, давших вам власть.
"нельзя ловить на горячем вора, что бы никто не знал, что вор - это вор..."
А от "молчания" - воров буде больше и их аппетиты - больше !