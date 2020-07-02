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Новини
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Митниця в червні виконала план з доходів, уперше цього року, - Марченко. ВIДЕО

Проводиться певна робота у боротьбі з контрабандою, сірим і чорним імпортом.

Про це під час брифінгу заявив глава Мінфіну Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що митниця, на відміну від податкової, проходить складний і болісний процес трансформації.

"Ми досі шукаємо ефективне поєднання ефективного менеджменту з можливістю проведення якісних змін. Цей пошук доволі тривалий, але результати вже є. Червень - митниця виконала план, вперше цього року", - зазначив Марченко.

За словами Марченка, Мінфіну приписують те, що то можливо через те, що міністерство змінює розклад, або план.

"Падіння товарообігу у нас відбулося за імпортними товарами досить істотне в зв'язку з коронакризою і падінням економічної динаміки. У травні падіння імпорту було понад 31%. При цьому нам вдалося збільшити податкове навантаження і в травні, і червні на 2-2,5%. Це свідчить про те, що так, дійсно, ще недостатньо, але є певна робота у боротьбі з контрабандою, сірим, чорним імпортом, іншими показниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митниця у травні не виконала план щодо доходів на 3 млрд грн, але робота триває, - міністр фінансів Марченко

Автор: 

Марченко Сергій (579) Державна митна служба (643)


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Топ коментарі
+16
"забув" він уточнити, що "план" був "скоригований" секвестром...
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02.07.2020 16:20
+11
Зебилы наконец-то просекли фишку, - что для перевыполнения плана в два раза, сам план нужно уменьшить в четыре)
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02.07.2020 16:22
+3
да-да.. выполнит "план", который был сокращен на треть как раз чтобы отчитаться о "выполнении"))
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02.07.2020 16:23
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"забув" він уточнити, що "план" був "скоригований" секвестром...
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02.07.2020 16:20 Відповісти
Зебилы наконец-то просекли фишку, - что для перевыполнения плана в два раза, сам план нужно уменьшить в четыре)
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02.07.2020 16:22 Відповісти
да-да.. выполнит "план", который был сокращен на треть как раз чтобы отчитаться о "выполнении"))
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02.07.2020 16:23 Відповісти
Может это план по взяткам был?
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02.07.2020 16:24 Відповісти
не понимаю, какой "план" может быть у таможни, кроме курительного! работает экономика, будут сборы, не работает, как теперь при Оманской мрази, и доходов нет. все просто, так же как престать стрелять.
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02.07.2020 16:24 Відповісти
так, значіт, всьо харашо?
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02.07.2020 16:24 Відповісти
гебня, ти така смішна, бо тупа?
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02.07.2020 16:28 Відповісти
Таможня в июне выполнила план по доходам, впервые в этом году, - Марченко - Цензор.НЕТ 3049
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02.07.2020 16:27 Відповісти
...в мае падение импорта было более 31%

а план перевьіполнен
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02.07.2020 16:28 Відповісти
Та ладно, выполнили они план. Снизили индикатив сборов более чем на 8 мдрд грн по сравнению с январем-февралем. Молодцы. Если бы еще снизили, то и перевыполнили план.
К тому же курс сейчас прыгнет, так вы и несколько планов перевыполните.
Только в холодильниках от этого не прибавится, наперсточники..
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02.07.2020 16:28 Відповісти
Таможня в июне выполнила план по доходам, впервые в этом году, - Марченко - Цензор.НЕТ 2802може, він про цей план?
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02.07.2020 16:31 Відповісти
Гы-гы! План урезали, дабы "рейтинг" Бубочке не портили. Но, не особо помогло...
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02.07.2020 16:32 Відповісти
Да я статистику посмотрел налоговая налогов в 2 раза больше собрала чем в 2019 году, я прослезился какие молодцы. Вопрос с кого они столько собрали?При падающем ВВП.
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02.07.2020 16:46 Відповісти
Митниця в червні виконала план з доходів, уперше цього року, - Марченко - Цензор.НЕТ 3515
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02.07.2020 16:55 Відповісти
теперь понятно, почему у меня уже 2 посылки с Али месяц не могут дойти с таможни
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02.07.2020 17:07 Відповісти
 
 