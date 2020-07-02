Митниця в червні виконала план з доходів, уперше цього року, - Марченко. ВIДЕО

Проводиться певна робота у боротьбі з контрабандою, сірим і чорним імпортом.

Про це під час брифінгу заявив глава Мінфіну Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що митниця, на відміну від податкової, проходить складний і болісний процес трансформації.

"Ми досі шукаємо ефективне поєднання ефективного менеджменту з можливістю проведення якісних змін. Цей пошук доволі тривалий, але результати вже є. Червень - митниця виконала план, вперше цього року", - зазначив Марченко.

За словами Марченка, Мінфіну приписують те, що то можливо через те, що міністерство змінює розклад, або план.

"Падіння товарообігу у нас відбулося за імпортними товарами досить істотне в зв'язку з коронакризою і падінням економічної динаміки. У травні падіння імпорту було понад 31%. При цьому нам вдалося збільшити податкове навантаження і в травні, і червні на 2-2,5%. Це свідчить про те, що так, дійсно, ще недостатньо, але є певна робота у боротьбі з контрабандою, сірим, чорним імпортом, іншими показниками.

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