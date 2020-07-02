Профільний комітет Ради підтримав подання Зеленського про звільнення Смолія, - нардеп "Голосу" Железняк
Профільний комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України і рекомендував народним депутатам його підтримати.
Про це повідомив у Facebook перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос"), передає Цензор.НЕТ.
"Комітет з питань фінансів підтримав постанову про звільнення пана Смолія з посади глави НБУ (((16 "за". Представники фракції Голос не голосували за це рішення. Ми так і не почули, хто саме чинив системний політичний тиск. Оскільки на засіданні не було глави НБУ, то будемо про це питати в залі. Несемося... ( ", - розповів Железняк.
Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.
Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.
2 липня Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.
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Запуск друкарського верстата - шлях до загибелі
Заява голови Національного банку України Якова Смолія про свою відставку і політичний тиск на нього - потужний сигнал не тільки закордонним партнерам України, а й громадянам країни. Це сигнал про те, що час, коли ми могли говорити хоча б про відносну стабільність національної валюти приходить до свого завершення. Що вже незабаром гривня може перетворитися просто на різаний папір, на веселі картинки, а не на гроші. Що одне з останніх досягнень влади 2014-2019 років, ще не знищене після катастрофічних для України президентських і парламентських виборів 2019 року, буде знищено.
У чинної влади просто немає іншого виходу, крім як запустити друкарський верстат. Гроші закінчуються. Якщо не почати їх друкувати, скоро навіть найвідданіші прихильники Володимира Зеленського помітять, що король - голий. Помітять по "голому" холодильнику, по відсутності пенсій і зарплат - по всьому тому, що неминуче повинно було трапитися після голосування за Зеленського і тільки посилилося через епідемію і карантин. Крім того, у запуску друкарського верстата зацікавлені олігархи та їхні лобісти у оточенні Зеленського. Тому що вони точно розуміють - з'явиться можливість вкотре пограбувати українців. Скупити все задешево. А хіба не заради цього вони об'єднувалися на підтримку Зеленського у 2019 році? Хіба вони не "зробили нас разом"?
Але якщо друкувати гроші - це не буде виходом ні для кого. Хоч скільки не видавай папір замість зарплат і пенсій - грошима він не стане. Запущений верстат - це інфляція, підвищення цін, зникнення товарів. І все це в умовах, коли українці і так бідніють із кожним днем, коли накопичені гривні - єдина надія дожити до нової зарплати або нової роботи. І раптом все це перетворюється на потерть! Якій владі вдасться втриматися після такого? Яка нестабільність після цього настане? Який агресор втримається від спокуси захопити ще шматок української території? Якщо влада почне друкувати гроші, вона може знищити не тільки себе саму, а й державу.
Західні партнери України це прекрасно усвідомлюють. "Незалежність НБУ знаходиться у центрі програми, яку підтримує МВФ, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови Нацбанку" - https://espreso.tv/news/2020/07/02/mvf_nagolosyla_na_vazhlyvosti_zabezpechennya_nezalezhnosti_nbu_nastupnykom_smoliya заявив представник МВФ Джеррі Райс. Посли групи семи https://espreso.tv/news/2020/07/02/************************************************************* відзначили , що втрата незалежності НБУ поставить під загрозу надійність реформ в Україні та їхню підтримку. У перекладі з дипломатичної мови це означає, що справжніх грошей не буде. Взагалі. І грошей МВФ зокрема.
А буде ще й дефолт. Який тільки додасться до інфляції, підвищення цін, зникнення товарів. Тільки в ще більшому ступені зменшить купівельну спроможність українців. Тільки в ще більшому ступені доб'є українську економіку.
Ще кілька днів тому я був упевнений, що весь цей кошмар трапиться восени.
Але, здається, він може відбутися вже влітку.
https://espreso.tv/tag/vitaliy_portnykov Віталій Портников , блог,
https://espreso.tv/article/2020/07/02/vitaliy_portnykov_zapusk_drukarskogo_verstata_shlyakh_do_zagybeli
https://censor.net/comments/locate/3205659/019214db-2dda-7303-9a63-b0c942f9c6af
А молодь, котра постить у фейсбуці картинки про ;вєлікую страну; і і прицмокуючи розповідає як тоді щойно закінчив ПТУ- тут же давали чотирикімнатну квартиру має попахати за трудодні і вдосталь нажертися лайна.
Если гривня обвалится будет ясно КОГО НА ГИЛЯКИ ПРИГЛАШАТЬ😀😀😀
Так Янукович в 12 году получил власть над Нацбанком. Через год он оттуда всё украл и пошел просить кредит у России, что и привело к его краху. Сейчас ситуация повторяется, только еще хуже, так как кроме воровства нужно удовлетворять аппетиты Коломоя и популизм "напечатать деньги всем".
https://twitter.com/P22067877 Колбаса по 2.20 https://twitter.com/P22067877 @P22067877 https://twitter.com/P22067877/status/1278648607076483072 1 ч
Каково же было удивление Владимира Александровича, когда, ворвавшись в кабинет главы НБУ, он не нашел на стене рубильника, переключавшего курс валют.
https://twitter.com/elnazaro777 солома https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777/status/1278663207935184897 1 ч
WTF ???!!
СБУ, ау! Тут Гіркін повертається...
На виїзді зі Словянська хтось будує вогневі точки.
І розтяжки стоять світлошумові, - фото з Фейсбук
https://slavinfo.dn.ua/novosti/novosti-slavyanska/na-vijizdi-zi-slovyanska-khtos-budue-vognevi-tochki-i-roztyazhki-stoyat-svitloshumovi-foto-z-fejsbuk#.Xv3O2Wzlqic.twitter
Когда будите хюююн без соли доедать, утишайтесь тем, что это кто угодно только не Порох.
Да не мешайте Вове нырять в дерьмо ! Это его привычная среда обитания !!! (с)
Ни одна соетварь мне не отвечает как нанятый смолий влияет на курс доллара.
Ну выгнали прохиндея и правильно.