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Профільний комітет Ради підтримав подання Зеленського про звільнення Смолія, - нардеп "Голосу" Железняк

Профільний комітет Ради підтримав подання Зеленського про звільнення Смолія, - нардеп

Профільний комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України і рекомендував народним депутатам його підтримати.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос"), передає Цензор.НЕТ.

"Комітет з питань фінансів підтримав постанову про звільнення пана Смолія з посади глави НБУ (((16 "за". Представники фракції Голос не голосували за це рішення. Ми так і не почули, хто саме чинив системний політичний тиск. Оскільки на засіданні не було глави НБУ, то будемо про це питати в залі. Несемося... ( ", - розповів Железняк.

Читайте також: Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко. ВIДЕО

Профільний комітет Ради підтримав подання Зеленського про звільнення Смолія, - нардеп Голосу Железняк 01
Профільний комітет Ради підтримав подання Зеленського про звільнення Смолія, - нардеп Голосу Железняк 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марченко про відставку Смолія: "Немає жодних підстав хвилюватися за курс валюти у зв'язку з відставкою високопоставленого чиновника"

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

Автор: 

ВР (14987) НБУ (10394) звільнення (2676) Смолій Яків (299) Железняк Ярослав (552)


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Топ коментарі
+12
ну и славно. значит раньше все начнется. тоже плюс
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02.07.2020 16:13
+10
Профильный комитет Рады поддержал представление Зеленского об увольнении Смолия, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 6194 https://censor.net/user/444917

Запуск друкарського верстата - шлях до загибелі
Заява голови Національного банку України Якова Смолія про свою відставку і політичний тиск на нього - потужний сигнал не тільки закордонним партнерам України, а й громадянам країни. Це сигнал про те, що час, коли ми могли говорити хоча б про відносну стабільність національної валюти приходить до свого завершення. Що вже незабаром гривня може перетворитися просто на різаний папір, на веселі картинки, а не на гроші. Що одне з останніх досягнень влади 2014-2019 років, ще не знищене після катастрофічних для України президентських і парламентських виборів 2019 року, буде знищено.
У чинної влади просто немає іншого виходу, крім як запустити друкарський верстат. Гроші закінчуються. Якщо не почати їх друкувати, скоро навіть найвідданіші прихильники Володимира Зеленського помітять, що король - голий. Помітять по "голому" холодильнику, по відсутності пенсій і зарплат - по всьому тому, що неминуче повинно було трапитися після голосування за Зеленського і тільки посилилося через епідемію і карантин. Крім того, у запуску друкарського верстата зацікавлені олігархи та їхні лобісти у оточенні Зеленського. Тому що вони точно розуміють - з'явиться можливість вкотре пограбувати українців. Скупити все задешево. А хіба не заради цього вони об'єднувалися на підтримку Зеленського у 2019 році? Хіба вони не "зробили нас разом"?
Але якщо друкувати гроші - це не буде виходом ні для кого. Хоч скільки не видавай папір замість зарплат і пенсій - грошима він не стане. Запущений верстат - це інфляція, підвищення цін, зникнення товарів. І все це в умовах, коли українці і так бідніють із кожним днем, коли накопичені гривні - єдина надія дожити до нової зарплати або нової роботи. І раптом все це перетворюється на потерть! Якій владі вдасться втриматися після такого? Яка нестабільність після цього настане? Який агресор втримається від спокуси захопити ще шматок української території? Якщо влада почне друкувати гроші, вона може знищити не тільки себе саму, а й державу.
Західні партнери України це прекрасно усвідомлюють. "Незалежність НБУ знаходиться у центрі програми, яку підтримує МВФ, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови Нацбанку" - https://espreso.tv/news/2020/07/02/mvf_nagolosyla_na_vazhlyvosti_zabezpechennya_nezalezhnosti_nbu_nastupnykom_smoliya заявив представник МВФ Джеррі Райс. Посли групи семи https://espreso.tv/news/2020/07/02/************************************************************* відзначили , що втрата незалежності НБУ поставить під загрозу надійність реформ в Україні та їхню підтримку. У перекладі з дипломатичної мови це означає, що справжніх грошей не буде. Взагалі. І грошей МВФ зокрема.
А буде ще й дефолт. Який тільки додасться до інфляції, підвищення цін, зникнення товарів. Тільки в ще більшому ступені зменшить купівельну спроможність українців. Тільки в ще більшому ступені доб'є українську економіку.
Ще кілька днів тому я був упевнений, що весь цей кошмар трапиться восени.
Але, здається, він може відбутися вже влітку.
https://espreso.tv/tag/vitaliy_portnykov Віталій Портников , блог,
https://espreso.tv/article/2020/07/02/vitaliy_portnykov_zapusk_drukarskogo_verstata_shlyakh_do_zagybeli
https://censor.net/comments/locate/3205659/019214db-2dda-7303-9a63-b0c942f9c6af
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02.07.2020 16:12
+9
Зепутлерьонок несеться з усією дурістю в ростов
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02.07.2020 16:21
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Профильный комитет Рады поддержал представление Зеленского об увольнении Смолия, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 6194 https://censor.net/user/444917

Запуск друкарського верстата - шлях до загибелі
Заява голови Національного банку України Якова Смолія про свою відставку і політичний тиск на нього - потужний сигнал не тільки закордонним партнерам України, а й громадянам країни. Це сигнал про те, що час, коли ми могли говорити хоча б про відносну стабільність національної валюти приходить до свого завершення. Що вже незабаром гривня може перетворитися просто на різаний папір, на веселі картинки, а не на гроші. Що одне з останніх досягнень влади 2014-2019 років, ще не знищене після катастрофічних для України президентських і парламентських виборів 2019 року, буде знищено.
У чинної влади просто немає іншого виходу, крім як запустити друкарський верстат. Гроші закінчуються. Якщо не почати їх друкувати, скоро навіть найвідданіші прихильники Володимира Зеленського помітять, що король - голий. Помітять по "голому" холодильнику, по відсутності пенсій і зарплат - по всьому тому, що неминуче повинно було трапитися після голосування за Зеленського і тільки посилилося через епідемію і карантин. Крім того, у запуску друкарського верстата зацікавлені олігархи та їхні лобісти у оточенні Зеленського. Тому що вони точно розуміють - з'явиться можливість вкотре пограбувати українців. Скупити все задешево. А хіба не заради цього вони об'єднувалися на підтримку Зеленського у 2019 році? Хіба вони не "зробили нас разом"?
Але якщо друкувати гроші - це не буде виходом ні для кого. Хоч скільки не видавай папір замість зарплат і пенсій - грошима він не стане. Запущений верстат - це інфляція, підвищення цін, зникнення товарів. І все це в умовах, коли українці і так бідніють із кожним днем, коли накопичені гривні - єдина надія дожити до нової зарплати або нової роботи. І раптом все це перетворюється на потерть! Якій владі вдасться втриматися після такого? Яка нестабільність після цього настане? Який агресор втримається від спокуси захопити ще шматок української території? Якщо влада почне друкувати гроші, вона може знищити не тільки себе саму, а й державу.
Західні партнери України це прекрасно усвідомлюють. "Незалежність НБУ знаходиться у центрі програми, яку підтримує МВФ, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови Нацбанку" - https://espreso.tv/news/2020/07/02/mvf_nagolosyla_na_vazhlyvosti_zabezpechennya_nezalezhnosti_nbu_nastupnykom_smoliya заявив представник МВФ Джеррі Райс. Посли групи семи https://espreso.tv/news/2020/07/02/************************************************************* відзначили , що втрата незалежності НБУ поставить під загрозу надійність реформ в Україні та їхню підтримку. У перекладі з дипломатичної мови це означає, що справжніх грошей не буде. Взагалі. І грошей МВФ зокрема.
А буде ще й дефолт. Який тільки додасться до інфляції, підвищення цін, зникнення товарів. Тільки в ще більшому ступені зменшить купівельну спроможність українців. Тільки в ще більшому ступені доб'є українську економіку.
Ще кілька днів тому я був упевнений, що весь цей кошмар трапиться восени.
Але, здається, він може відбутися вже влітку.
https://espreso.tv/tag/vitaliy_portnykov Віталій Портников , блог,
https://espreso.tv/article/2020/07/02/vitaliy_portnykov_zapusk_drukarskogo_verstata_shlyakh_do_zagybeli
https://censor.net/comments/locate/3205659/019214db-2dda-7303-9a63-b0c942f9c6af
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02.07.2020 16:12 Відповісти
Дивіться сьогодні авторську програму Віталія Портникова "Політклуб" о 21:00. Там буде телефон і скайп, глядачі матимуть можливість задати запитання
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02.07.2020 16:25 Відповісти
На телеканалі Еспресо
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02.07.2020 16:26 Відповісти
Та нормас. Багато совків ностальгують не так за чергами та Гулагом, як за молодістю, коли у дідів стояв, а у бабів цицьки ще до пупа не провисали. Купони ж теж в їхній молодості були.
А молодь, котра постить у фейсбуці картинки про ;вєлікую страну; і і прицмокуючи розповідає як тоді щойно закінчив ПТУ- тут же давали чотирикімнатну квартиру має попахати за трудодні і вдосталь нажертися лайна.
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02.07.2020 16:39 Відповісти
ну и славно. значит раньше все начнется. тоже плюс
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02.07.2020 16:13 Відповісти
Согласен. Стало быть, Смолий уходит под готового хлопчика. Плохо.
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02.07.2020 16:42 Відповісти
Напечатайте фамилии проголосовавших
Если гривня обвалится будет ясно КОГО НА ГИЛЯКИ ПРИГЛАШАТЬ😀😀😀
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02.07.2020 16:14 Відповісти
Как при гонтаревой?
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02.07.2020 16:22 Відповісти
Гонтарева подчищала за такими же деятелями, которые сейчас. Дело было так. Нацбанк был независим от Януковича и там сидел Порошенко. Как его оттуда вытащить? Я предложу ему пост министра, а потом сниму через полгода из-за выборов. Отказать нельзя, приходится соглашаться.
Так Янукович в 12 году получил власть над Нацбанком. Через год он оттуда всё украл и пошел просить кредит у России, что и привело к его краху. Сейчас ситуация повторяется, только еще хуже, так как кроме воровства нужно удовлетворять аппетиты Коломоя и популизм "напечатать деньги всем".
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02.07.2020 16:37 Відповісти
За время правления Яныка 10 млрд.баксов было тупо выведено из Нацбанка в банки-пылесосы олигархов.
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02.07.2020 16:40 Відповісти
Да.
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02.07.2020 16:41 Відповісти
Они снова разворуют нацбанк и у них не останется денег. Только в этот раз быстрее чем при Януковиче потому что они более жадные и тупые. Странно это говорить, но это так. Янукович пытался делать для себя, а эти просто хотят украсть.
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02.07.2020 16:41 Відповісти
Беня заказывал дефолт - "слуги кремля" выполняют заказ.
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02.07.2020 16:41 Відповісти
https://twitter.com/P22067877

https://twitter.com/P22067877 Колбаса по 2.20 https://twitter.com/P22067877 @P22067877 https://twitter.com/P22067877/status/1278648607076483072 1 ч

Каково же было удивление Владимира Александровича, когда, ворвавшись в кабинет главы НБУ, он не нашел на стене рубильника, переключавшего курс валют.
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02.07.2020 16:16 Відповісти
Ну,хто бы сомневался...Хотя...Действительно,раньше началось-раньше и закончится...
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02.07.2020 16:18 Відповісти
https://twitter.com/elnazaro777

https://twitter.com/elnazaro777 солома https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777/status/1278663207935184897 1 ч

WTF ???!!
СБУ, ау! Тут Гіркін повертається...

На виїзді зі Словянська хтось будує вогневі точки.
І розтяжки стоять світлошумові, - фото з Фейсбук

Профильный комитет Рады поддержал представление Зеленского об увольнении Смолия, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 6541
https://slavinfo.dn.ua/novosti/novosti-slavyanska/na-vijizdi-zi-slovyanska-khtos-budue-vognevi-tochki-i-roztyazhki-stoyat-svitloshumovi-foto-z-fejsbuk#.Xv3O2Wzlqic.twitter
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02.07.2020 16:18 Відповісти
Но,одно неизменно-это все таки зелёная плесень!!!
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02.07.2020 16:20 Відповісти
Зепутлерьонок несеться з усією дурістю в ростов
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02.07.2020 16:21 Відповісти
та не с дуростью он несётся .а с пару сотнями миллионов долларами минимум .
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02.07.2020 16:56 Відповісти
Ну, что, ЗеДятилы, жда здравствует инфляция и конец вашей бедности и с эпохой нищеты.
Когда будите хюююн без соли доедать, утишайтесь тем, что это кто угодно только не Порох.
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02.07.2020 16:22 Відповісти
ВР робить все що шмаркля бажає.
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02.07.2020 16:24 Відповісти
Вообще-то, давление на НБУ, независимый орган - уголовное преступление. НАБУ, я так понимаю, шьет Пете еще пяток новых дел, им не до "мелочей"
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02.07.2020 16:30 Відповісти
Профильный комитет Рады поддержал представление Зеленского об увольнении Смолия, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 9405
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02.07.2020 16:33 Відповісти
Профильный комитет Рады поддержал представление Зеленского об увольнении Смолия, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 2151
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02.07.2020 16:34 Відповісти
какой народ такое зеленое недоразумение наверси.... пусть жуют шоб им аж повілазило
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02.07.2020 16:37 Відповісти
Те дегенераты, которые голосовали за этих мудерастов не способны уверенно и без траблов надеть собственные штаны. Стана кондовых дебилов. С клоуном во главе и кучей проституток и парикмахеров в парламенте. Но этим клоунам сбежать не удасться. И первыми кто их будет топтать ногами будет именно толпа обманытых ними на выборах дебилов. А бабушка беня снова свалит в свой ИЗраиль
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02.07.2020 16:39 Відповісти
".... все требует от Зеленского отозвать отставку Смолия"..

Да не мешайте Вове нырять в дерьмо ! Это его привычная среда обитания !!! (с)
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02.07.2020 16:41 Відповісти
сволота
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02.07.2020 16:42 Відповісти
Я знав, що "зелені" балбеси, але що настільки...
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02.07.2020 16:49 Відповісти
Дарма ви вважаєте зелених балбесами. Вони хутрі, цинічні, брехливі, підлі, та не дурні. Вони вправно користуються політичною дурістю українців. Надрукують і роздадуть гроші населенню - і голоси на виборах за слуг забезпечені. Їх цікавить не Україна, а влада в Україні.
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02.07.2020 20:55 Відповісти
"Правильне лице" НБУ Профільний комітет Ради підтримав подання Зеленського про звільнення Смолія, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 1284
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02.07.2020 16:52 Відповісти
Хто ж таким гроші дасть?
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02.07.2020 17:05 Відповісти
Головне для зеленського і "слуг коломойського", щоб він ігорьвалерієвич дав, і позови відкликав.
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02.07.2020 17:08 Відповісти
Та блин.
Ни одна соетварь мне не отвечает как нанятый смолий влияет на курс доллара.
Ну выгнали прохиндея и правильно.
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02.07.2020 16:52 Відповісти
так тебе тваре зедегенеративной и и объяснять нет смысла . тебе уже вперде
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02.07.2020 16:58 Відповісти
сиди себе в сраке - чо высовываешься, гавно?...
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02.07.2020 17:04 Відповісти
запрет включить печатный станок , "зелепук" влияет на курс бакса..гнать надо прохиндеев...
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02.07.2020 17:35 Відповісти
Скорей всего нет там никакого давления, если учесть, что скандальчик случился на заседании комитета реформ, можно предположить, что Смолию и Нефёдову очень не понравилось то, что предлагается, вот и вся фигня ...
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02.07.2020 17:12 Відповісти
А зебилы готовы простить своему кумиру Зеленскому даже собственную усугубляющуюся нищету. Для них до сих пор "во всём виноват Порошенко".
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02.07.2020 18:08 Відповісти
Профільний комітет Ради підтримав подання Зеленського про звільнення Смолія, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 4356
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02.07.2020 18:38 Відповісти
Вы, 73% умалишенных, принесли горе Украине и себе! Если бы вы,умалишенные, знали историю и умели думать, то вы бы никогда не проголосовали за Зеленского! Теперь вас ждет разруха, нищета, хаос, неопределенность и страх! Разделите свой "успех" с Зеленским и выпейте эту чашу горя до дна!
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02.07.2020 20:57 Відповісти
 
 