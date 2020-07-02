Профільний комітет Ради підтримав подання Зеленського про звільнення Смолія, - нардеп "Голосу" Железняк

Профільний комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України і рекомендував народним депутатам його підтримати.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос"), передає Цензор.НЕТ.

"Комітет з питань фінансів підтримав постанову про звільнення пана Смолія з посади глави НБУ (((16 "за". Представники фракції Голос не голосували за це рішення. Ми так і не почули, хто саме чинив системний політичний тиск. Оскільки на засіданні не було глави НБУ, то будемо про це питати в залі. Несемося... ( ", - розповів Железняк.

Читайте також: Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко. ВIДЕО





Читайте на "Цензор.НЕТ": Марченко про відставку Смолія: "Немає жодних підстав хвилюватися за курс валюти у зв'язку з відставкою високопоставленого чиновника"

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.