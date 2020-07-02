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Новини Правосуддя
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Прокурор незаконно помістив у СІЗО 8 осіб, тепер йому загрожує до 10 років за ґратами

Прокурор незаконно помістив у СІЗО 8 осіб, тепер йому загрожує до 10 років за ґратами

Прокурор із Сєвєродонецька дав слідчим незаконну вказівку затримати у справі про гральний бізнес 8 осіб, зокрема вагітну жінку.

Тепер прокурору повідомили про підозру, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, прокурор був процесуальним керівником у справі про гральний бізнес. Він наказав слідчим поліції затримати 8 осіб і помістити їх у СІЗО. 7 затриманих були жінками, одна з них була вагітна.

"Такими діями було порушено вимоги Кримінально-процесуального кодексу України, згідно з яким уповноважена посадова особа має право без рішення слідчого судді затримати підозрюваного в скоєнні злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. Оскільки за заняття гральним бізнесом передбачено покарання у вигляді штрафу, то правоохоронці не мали правових підстав для затримання та своїми діями грубо порушили право на свободу підозрюваних осіб", - сказано в повідомленні.

За цим фактом прокурори Офісу генпрокурора спільно зі слідчими ДБР у Краматорську ще в квітні 2020 року повідомили про підозру у вчиненні незаконного затримання п'ятьом слідчим.

Прокурору інкримінують порушення ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 і ч. 3 ст. 371 КК України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі і заборона обіймати певні посади строком до 3 років.

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Автор: 

Сєверодонецьк (508) юстиція (732) прокурор (624) Офіс Генпрокурора (3255) Луганська область (4882)


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Топ коментарі
+6
Посадил аферистов, но те проплатили крыше повыше
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02.07.2020 16:25
+6
То же будет и с "прокурорами" по делу Шеремета.
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02.07.2020 16:25
+4
Криша єдєт нє спєша, тихо слугами шурша🐸
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02.07.2020 16:37
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Посадил аферистов, но те проплатили крыше повыше
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02.07.2020 16:25 Відповісти
Посадив щоб вимагати гроші, тепер сам буде носити гроші гражданіну начальнику, щоб той дозволяв не носити тюремну робу.
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02.07.2020 16:31 Відповісти
Криша єдєт нє спєша, тихо слугами шурша🐸
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02.07.2020 16:37 Відповісти
А где вы из статьи увидели, что они аферисты? Мне не понятно к примеру кого они обманывали. А если даже и аферисты это разве дает прокурору право действовать незаконно?
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02.07.2020 17:15 Відповісти
Злодій, бандит, вбивця повинен сидіти в тюрмі і мені пофіг як його туди доставлять.

Інакше це деградація суспільства, втрата моральних орієнтирів, недовіра один до одного, економіка на рівні Африки.
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02.07.2020 19:47 Відповісти
Ну тоді чекайте, що можуть прийти і до Вас і так само в буцигарню запроторити. В правовому суспільстві перш за все повинно бути верховенство права. Бо все те, що Ви написали і є наслідком відсутності правового поля.
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03.07.2020 09:58 Відповісти
Давайте не будемо робити вигляд що кримінал і законослухняні громадяни перебувають по одну сторону барикад проти правоохоронних органів. Це не так.

Має бути правоохоронні органи і законослухняні громадяни по одну сторону кримінал по другу і ніяк інакше.
Ми вже і так дійшли до дна, коли кримінал де факто приймає закони і керує містами мільйонниками, тому що продажні журналісти проїхали наріду по мозгах і зробили з бандитів невинних жертв.
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03.07.2020 13:36 Відповісти
ааа... даунбасня... ну там кто не сидел то не человек. То он с них "людей" делает!
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02.07.2020 16:25 Відповісти
То же будет и с "прокурорами" по делу Шеремета.
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02.07.2020 16:25 Відповісти
Не, Шеремет - это святое. Это "дело" надо холить и лелеять. Потому как еще неизвестно, кому оно больше пригодится: Пете или Вове.
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02.07.2020 16:38 Відповісти
А що ти робиш у ВБ, Бодя? Шукаєш золото Полуботка?
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02.07.2020 16:42 Відповісти
Не может быть! Не уж-то какая-то ответственность будет появляться в нашей стране....
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02.07.2020 16:26 Відповісти
Надо дать по десять лет за каждого!
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02.07.2020 16:27 Відповісти
Десятиліттями фальсифікація справ і незаконні репресії - основне джерело доходів мусорів, прокурворів і "суддів".
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02.07.2020 16:32 Відповісти
Так буде і по Антоненку, Дугарь, Кузьменко, яких незаконно утримують у СІЗО.
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02.07.2020 16:35 Відповісти
Прокуроры и судьи во время майдана тучу народа незаконно поместили в СИЗО до сих по ним нет уголовных дел. Сейчас волонтеры и активисты не законно в СИЗО, по программе портнова и ху@ла.
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02.07.2020 16:44 Відповісти
Грозит это еще не сидит! а обещать не значит жинится! у нас половине власти что то грозит и ниче как то эивут и плодятся и бабло косят! и не межает им то что грозит!!!
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02.07.2020 16:45 Відповісти
шо было, шо будет, чем сердце успокоицца...
беременная сосна корабельная не отменяет проверку офисов местных синагог на пожаробезопасность...
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02.07.2020 16:52 Відповісти
Этот прокурор на святое для зельоных покусился,вот Шмаркля и зеко.***** дали команду посадить.Не люблю прокуроришек,но этот не взял,а посадил.
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02.07.2020 17:19 Відповісти
 
 