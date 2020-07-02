Прокурор незаконно помістив у СІЗО 8 осіб, тепер йому загрожує до 10 років за ґратами
Прокурор із Сєвєродонецька дав слідчим незаконну вказівку затримати у справі про гральний бізнес 8 осіб, зокрема вагітну жінку.
Тепер прокурору повідомили про підозру, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, прокурор був процесуальним керівником у справі про гральний бізнес. Він наказав слідчим поліції затримати 8 осіб і помістити їх у СІЗО. 7 затриманих були жінками, одна з них була вагітна.
"Такими діями було порушено вимоги Кримінально-процесуального кодексу України, згідно з яким уповноважена посадова особа має право без рішення слідчого судді затримати підозрюваного в скоєнні злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. Оскільки за заняття гральним бізнесом передбачено покарання у вигляді штрафу, то правоохоронці не мали правових підстав для затримання та своїми діями грубо порушили право на свободу підозрюваних осіб", - сказано в повідомленні.
За цим фактом прокурори Офісу генпрокурора спільно зі слідчими ДБР у Краматорську ще в квітні 2020 року повідомили про підозру у вчиненні незаконного затримання п'ятьом слідчим.
Прокурору інкримінують порушення ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 і ч. 3 ст. 371 КК України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі і заборона обіймати певні посади строком до 3 років.
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