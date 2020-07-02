Рада прийняла правки "Голосу", які посилюють захист громадян після легалізації азартних ігор, - нардеп Железняк

Нардепи підтримали правку фракції "Голос", покликану посилити захист громадян, схильних до залежності від азартних ігор.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки що відстояв з фракцією "Голос" посилення захисту громадян після легалізації азартних ігор. Завдяки нашим правками гральні заклади з автоматами буде заборонено відкривати поруч зі школами - мінімум за 500 м; заклади, які пустять грати визнану залежною людину, будуть зобов'язані виплатити компенсацію сім'ям в 10-кратному розмірі програшу", - написав Железняк.

На його думку, прийняті правки "прибрали ігрові зали з вулиць міст".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада розпочала розгляд законопроєкту про гральний бізнес: через велику кількість поправок на це може знадобитися кілька днів, - Разумков

Як повідомлялося, народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт про організацію грального бізнесу 16 січня 2020 року. До нього надійшло 3445 поправок. 30 червня Рада приступила до розгляду його в другому читанні.

Законопроєкт пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу. У той же час урядовий законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.