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Рада прийняла правки "Голосу", які посилюють захист громадян після легалізації азартних ігор, - нардеп Железняк

Рада прийняла правки

Нардепи підтримали правку фракції "Голос", покликану посилити захист громадян, схильних до залежності від азартних ігор.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки що відстояв з фракцією "Голос" посилення захисту громадян після легалізації азартних ігор. Завдяки нашим правками гральні заклади з автоматами буде заборонено відкривати поруч зі школами - мінімум за 500 м; заклади, які пустять грати визнану залежною людину, будуть зобов'язані виплатити компенсацію сім'ям в 10-кратному розмірі програшу", - написав Железняк.

На його думку, прийняті правки "прибрали ігрові зали з вулиць міст".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада розпочала розгляд законопроєкту про гральний бізнес: через велику кількість поправок на це може знадобитися кілька днів, - Разумков

Як повідомлялося, народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт про організацію грального бізнесу 16 січня 2020 року. До нього надійшло 3445 поправок. 30 червня Рада приступила до розгляду його в другому читанні.

Законопроєкт пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу. У той же час урядовий законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.

Рада прийняла правки Голосу, які посилюють захист громадян після легалізації азартних ігор, - нардеп Железняк 01

Автор: 

азартні ігри (281) Голос партія (512) Железняк Ярослав (552)


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Топ коментарі
+5
зедрисня хоче наповнити наші міста ігроманами, що шукають, кого б пограбувати, щоб зіграти ще
ненавиджу сволоту
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02.07.2020 16:33
+5
Тепер український нарід зможе цілком легально програти свою зарплатню в 4000$ в казино. Лишилося легалізувати наркотики та проституцію і станемо туристичним раєм!
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02.07.2020 16:33
+5
и самое прикольное в этой истории то что на 2 года ВЕСЬ игорный бизнес освободили от НАЛОГА !!! .. вот не пойму - зачем тогда это они сделали ?! ведь денег в бюджет не пойдет ни гривны !?
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02.07.2020 16:38
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Дык нафига легализовывать азартные игры, если туда не пускать тех кто хочет поиграть?
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02.07.2020 16:28 Відповісти
Или зависимые пусть со смартфона с улицы играют? Собственно как и школьники
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02.07.2020 16:29 Відповісти
Українські церкви проти легалізацій ігорного бізнесу! Україна це християнська країна і дозволяти відкривати ігорні заклади які будуть висмоктувати з нерозумних людей останні гроші і залишати їх за межею існування - це злочин проти українського народу! Потім ці обікрадені люди підуть вбивати і грабувати щоб купити собі іжу і наркотики! Не можна в суспільстві хворому на бідність та різноманітні залежності дозволяти ігорний бізнес!
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02.07.2020 16:41 Відповісти
зедрисня хоче наповнити наші міста ігроманами, що шукають, кого б пограбувати, щоб зіграти ще
ненавиджу сволоту
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02.07.2020 16:33 Відповісти
Тепер український нарід зможе цілком легально програти свою зарплатню в 4000$ в казино. Лишилося легалізувати наркотики та проституцію і станемо туристичним раєм!
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02.07.2020 16:33 Відповісти
и самое прикольное в этой истории то что на 2 года ВЕСЬ игорный бизнес освободили от НАЛОГА !!! .. вот не пойму - зачем тогда это они сделали ?! ведь денег в бюджет не пойдет ни гривны !?
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02.07.2020 16:38 Відповісти
важная поправка в не особенно важный сейчас закон от группы лоббистов)) украина никогда не станет лас-вегасом))
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02.07.2020 16:37 Відповісти
ЗЕбилы живут в своих розовых фантазиях, а ментам и бандюкам нужна легализация их совместного бизнеса.
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02.07.2020 16:54 Відповісти
Вчера был не зависим . Завтра выиграл и стал зависим . Они в Раде хернёй занимаются . Нам пишут , что ху@ло нападёт на юг Украины , а они беспокоятся о комфорте для игорного бизнеса .
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02.07.2020 16:40 Відповісти
...аведения, которые пустят играть признанного зависимым человека, будут обязаны выплатить компенсацию семьям в 10-кратном размере проигрыша

Це що за трешак? А яким чином вони знатимуть "про залежність". Це буде окрема структура справки видавать?
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02.07.2020 16:40 Відповісти
В том то и лапша. Ведь не прописана процедура компенсации. Любой суд заблокирует требование на компенсацию или до конца жизни будешь доказывать, что ты игроман
Эту бесперспективную статью впихнули для обмана, чтоб протолкнуть этот сраный закон!!!
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02.07.2020 16:50 Відповісти
Так і є. Нема ні механізму компенсації, ні механізму юридичного визначення статусу "залежного". Але одують лайном про перемогу. Нахєра взагалі цей закон потрібен?
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02.07.2020 16:56 Відповісти
Схема работает...
Рада прийняла правки "Голосу", які посилюють захист громадян після легалізації азартних ігор, - нардеп Железняк - Цензор.НЕТ 8492
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02.07.2020 16:56 Відповісти
будет типа база признаных игроманами
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03.07.2020 08:28 Відповісти
\пустят играть признанного зависимым человека\ А как это узнать? Тату на лбу будет?
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02.07.2020 16:41 Відповісти
Не фломастером дохтор распишется.
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02.07.2020 16:47 Відповісти
Заборона тих сраних автоматів це чи не єдине що хорошого зробив кабмін жульки.
І знову ...лять...
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02.07.2020 16:42 Відповісти
А сумму которую проиграл как определять будут?? По чекам которые автомат выдает...или на глаз???
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02.07.2020 16:43 Відповісти
Законотворчество выпускников трускавца ошеломляет. Наглухо
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02.07.2020 16:45 Відповісти
Суки (это не мат) подзаборные, идет война, а они толкают закон об игорном бизнесе!!!
Учитывая, что некоторые статьи из закона после первого чтения тупо исчезли, то можно сказать, что бюджет получит от такого "бизнеса" гавно на палочке!!!! Это лоббирование интересов какого-то олигарха - шакала!!!
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02.07.2020 16:45 Відповісти
Я себе уже представил: игроман идет проходить психиатрическую експертизу, чтобьі его не пустили в игровой зал. Пьіль в глаза, бабло в карманьі.
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02.07.2020 16:45 Відповісти
Ну не только радикалу ляшко выигрывать. Теперь легально в э-декларациях чинуш и прочих судей можно написать миллион или миллиард: выиграл в легальном казино. Кто проверит? Там же все такие. Друг за друга. А вы подумали, что они проголосовали этой легализацией игорки для наполнения госказны? Да сейчас.
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02.07.2020 16:50 Відповісти
Рада прийняла правки "Голосу", які посилюють захист громадян після легалізації азартних ігор, - нардеп Железняк - Цензор.НЕТ 600
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02.07.2020 16:57 Відповісти
Зависимым будут клеймо на лбу выжигать?
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02.07.2020 17:18 Відповісти
Хорошо, что одну отстояли. Но ваших замечаний было несколько. Остальное просрали?
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03.07.2020 14:04 Відповісти
Этот закон не может не радовать, ведь люди теперь могут не просто играть в https://hearthstonewiki.ru/slotspay/ игровые автоматы с выводом денег на карту но и быть уверенными в получении выигрышей, это важный и нужный шаг со стороны правительства.
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10.08.2020 08:39 Відповісти
 
 