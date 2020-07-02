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Новини
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Коли голова НБУ після розмови в Офісі президента пише заяву на звільнення - це і є приклад незаконного "схиляння", - адвокат Новіков

Коли голова НБУ після розмови в Офісі президента пише заяву на звільнення - це і є приклад незаконного

Судовий процес у сфальсифікованій справі проти Петра Порошенка є дуже важливим для суспільства, адже він демонструє, як далеко може зайти влада у своєму бажанні зруйнувати правову систему країни.

Про це під час брифінгу заявив адвокат п’ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Ілля Новіков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він наголосив, що надумані звинувачення про начебто "схиляння" керівника Служби зовнішньої розвідки Божка до виконання наказу Верховного Головнокомандувача не мають жодних доказів – на відміну від свіжого прикладу, коли Голова НБУ подає у відставку через політичний тиск.

"У цій справі фактично відсутній спір про факти. Йдеться про підписання президентом Указу. Ніхто не казав, що Порошенко тиснув, погрожував Божку, обіцяв йому щось. Ми знаємо, як виглядає, коли президент когось до чогось схиляє. Аби далеко не ходити: вчорашня історія про відставку голови НБУ, а сьогодні з’ясовується, що там було дві бесіди – одна більш ввічлива, інша більш пряма у кабінеті президента, які закінчилися написанням заяви про відставку. Так виглядає, коли президент когось до чогось схиляє", – переконаний Ілля Новіков.

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"Всього цього, навіть за версією слідства, немає в матеріалах справи Порошенка. Ніякої таємної бесіди у Порошенка з Божком. Нічого подібного про це слідство не говорить", – нагадав адвокат Порошенка.

Новіков переконаний, що основна мета влади – перешкодити лідеру опозиційної партії здійснювати свою політичну діяльність. Саме тому слідчі мають намір клопотати про продовження терміну розслідування ще на три місяці, бо за більш ніж рік не спромоглися його завершити.

"Ніхто не може повірити, що за цією вимогою зараз стоїть реальна задача охорони інтересів слідства. За нею стоїть звісно ж тиск на опозиціонера, тиск на депутата і голову партії, якому напередодні місцевих виборів хочуть заборонити пресуватися по Україні. І вже вчора нам анонсували намір слідства продовжувати вести розслідування. В Печерський суд вже надійшов документ про те, що слідство просить продовжити строки попереднього розслідування по справі про призначення Семочко до 10 жовтня, тобто ще на три місяці", – зазначив Новіков.

"Реально зараз ДБР просить Печерський суд дозволити витратити їм близько 15 мільйонів гривень не те, щоб продовжувати займатися розслідуванням справи про те, як Порошенко призначив Семочка", – наголошує Ілля Новіков.

"Ситуація скандальна і вимагає уваги. Мова йде не про вилучення паспортів на два дні, а про те, що це справа, знакова для них. Вони самі розуміли, що це важливо,і вони не могли дозволити собі зганьбитися на очах у всіх після того, як вони рік говорили, що зараз буде буде. З першою справою не можна було ніяк зганьбитися – але вони зганьбилися", – наголошує Новіков.

"Прохання одне – дивіться за руками, дивіться, що відбувається. Те, що буде на слуханні 8 липня, важливо не лише в рамках цієї справи. Це буде визначати взаємовідносини спілкування суспільства з ДБР і Генеральною прокуратурою на багато місяців вперед", – наголосив Ілля Новіков.

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) Новіков (168) Порошенко Петро (15180) звільнення (2676) Смолій Яків (299)


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Топ коментарі
+16
Когда глава НБУ после разговора в Офисе Президента пишет заявление на увольнение - это и есть пример незаконного "склонения", - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 2537
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02.07.2020 16:48
+15
А Зеленський- справжній бандерівець.
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02.07.2020 16:42
+15
Он рыцарь смешного ордена .
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02.07.2020 16:44
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Смолій це частина міжнародної мафії, до якої належить порошенко, тому адвокат порошенка так захищає Смолія. порошенко вклав гроші в ОДВП і Смолій був гарантом того що порошенко та інші міжнародні спекулянти які вклались в українські цінні папери, отримають надприбутки по ОДВП! Тепер вся схема ламається і порошенко та його адвокати дуже нервують!
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02.07.2020 16:45 Відповісти
Як неодноразово заявляв Олександр Савченко - надвисокі виплати по ОДВП це пограбування України і ключ до цього пограбування це НБУ та його керівник Смолій, який в ручному режимі абсолютно безпідставно утримував супервисоку облікову ставку НБУ, від якої розраховувались відсотки виплат по ОДВП. Це була велика махінація на мільярди доларів і тепер вона сиплеться! Зеленський - браво! Я був невисокої думки про Зеленського, але Зеленський звільняє ворогів України, корупціонерів та злочинців, одного за іншим!
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02.07.2020 16:52 Відповісти
новиков агент фсб и работает на путина
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02.07.2020 16:41 Відповісти
А Зеленський- справжній бандерівець.
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02.07.2020 16:42 Відповісти
Он рыцарь смешного ордена .
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02.07.2020 16:44 Відповісти
Коли голова НБУ після розмови в Офісі президента пише заяву на звільнення - це і є приклад незаконного "схиляння", - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 3212
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02.07.2020 17:11 Відповісти
Я бы не был так уверен . У нас своих хватает .
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02.07.2020 16:43 Відповісти
Оно думает, что вертолётом, как Овощ сдрыснет. Неееее, уже не получится. А всё протоколируется, всё фиксируется. И папочка к папочке, лет на 15 уже потянет. Ну, и в ИТК самодеятельность есть.
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02.07.2020 16:42 Відповісти
Когда глава НБУ после разговора в Офисе Президента пишет заявление на увольнение - это и есть пример незаконного "склонения", - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 2537
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02.07.2020 16:48 Відповісти
Когда глава НБУ после разговора в Офисе Президента пишет заявление на увольнение - это и есть пример незаконного "склонения", - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 2846

...
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02.07.2020 16:53 Відповісти
https://twitter.com/olegoadam
https://twitter.com/olegoadam

Антология непоэзии

@olegoadam
уже немного надоело нам в непростое время жить
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02.07.2020 16:48 Відповісти
Передозування у зелi ні в кого сумніву не визове...
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02.07.2020 16:50 Відповісти
Ой... кацап защищает.. Как так.
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02.07.2020 16:54 Відповісти
кусок квартального говна уже открыто уничтожает страну...
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02.07.2020 16:55 Відповісти
Когда глава НБУ после разговора в Офисе Президента пишет заявление на увольнение - это и есть пример незаконного "склонения", - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 1044
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02.07.2020 16:58 Відповісти
Смолий записал разговор?
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02.07.2020 17:07 Відповісти
пересказали. Не виключено, що сам Смолій.
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02.07.2020 18:07 Відповісти
После скандала с пленками Ермака и телефонными разговорами с Трампом кто-то посоветовал Зеленскому изымать мобильники у посетителей. Сам бы он до такого навряд ли додумался.
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02.07.2020 17:13 Відповісти
А диктофоны?
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02.07.2020 18:47 Відповісти
Коли голова НБУ після розмови в Офісі президента пише заяву на звільнення - це і є приклад незаконного "схиляння", - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 7961
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02.07.2020 17:23 Відповісти
Порошенко - великий Президент, недооценённый украинцами.Промышленник ,Спонсор ВСУ ,многих начинаний ,Меценат,недавно поделившийся с музеем великолепными очень дорогими картинами ,неоднократный участник всевозможных форумов ,Венских балов,дипломат с большой буквы вчера сказал сакральное слово-Обосрался.Слово,достойное одесского,биндюжника начала 20го века.Я покраснел.
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02.07.2020 18:22 Відповісти
А я в шоці. Це ж секрет державного рівня.
Коли голова НБУ після розмови в Офісі президента пише заяву на звільнення - це і є приклад незаконного "схиляння", - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 5857 Коли голова НБУ після розмови в Офісі президента пише заяву на звільнення - це і є приклад незаконного "схиляння", - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 5524
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02.07.2020 18:53 Відповісти
Українці обрали в 2014 р Порошенка президентом випадково, з переляку. Вони на нього не заслуговували. Україні на історичну мить пощастило, вона залишилась Україною. Все стало на своє місце в 2019 р - українці обрали президентом зеленського, і вже на цю владу вони заслуговують. От чи виживе Україна?
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02.07.2020 19:02 Відповісти
Тамара, на таку владу вони заслуговують?

Коли голова НБУ після розмови в Офісі президента пише заяву на звільнення - це і є приклад незаконного "схиляння", - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 4490
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02.07.2020 19:06 Відповісти
Українці обрали в 2014 р Порошенка президентом випадково, з переляку. Вони на нього не заслуговували



ще один'Мойсей",бл..ь..(
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02.07.2020 20:51 Відповісти
шмаркля, виконуючи волю своїх кремлiвських та гебешних кураторiв, планомірно та наполегливо працює на розвал України.
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02.07.2020 20:29 Відповісти
Адвокату Новикову пора уже пендаля на дорогу дать.
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02.07.2020 20:38 Відповісти
Коли голова НБУ після розмови в Офісі президента пише заяву на звільнення - це і є приклад незаконного "схиляння", - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 9205
Цікаво..як швидко почнеться сцілення недужих після виступів Петра..

Романова любят практически фанатично: снимают о нём фильмы, в группах в соцсетях делятся историями исцелений и чудес, якобы явленных монахом. В религиоведческой среде уже заговорили о появлении новой тоталитарной секты.Коли голова НБУ після розмови в Офісі президента пише заяву на звільнення - це і є приклад незаконного "схиляння", - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 1832
«Независимо от того, что он говорит или делает, эти люди ему преданы полностью, поддерживают во всём, даже когда он говорит очевидную чушь. И это абсолютное повиновение людей очень страшно, поскольку неизвестно, на что дальше Романов их толкнёт», - комментирует
исследователь современного сектантства, президент Центра религиоведческих исследований во имя Иринея Лионского профессор Александр Дворкин.
Впрочем, мнения насчёт того,
считать или не считать последователей схиигумена сектой, у религиоведов разделились.
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02.07.2020 20:50 Відповісти
Долучайтеся до перегляду чергового випуску ток-шоу "ПолітКлуб" Віталія Портникова на телеканалі Еспресо
Прямий ефір розпочнеться сьогодні о 21:15.
Ведучий та гості програми обговорять головні події тижня, зокрема відставку голови Нацбанку України Якова Смолія, суд над п'ятим президентом Петром Порошенком, політичні переслідування опозиції, посилення карантину в деяких містах України та падіння рейтингів довіри до президента Володимира Зеленського.
До розмови долучаться: Мар'яна Безугла, народний депутат, фракція "Слуга Народу";Володимир Ар'єв, народний депутат, фракція "Європейська солідарність";Анна Скороход, народний депутат, позафракційна;Кіра Рудик, народний депутат, фракція "Голос";Вадим Івченко, народний депутат, фракція "Батьківщина";Вікторія Гриб, народний депутат, позафракційна.
Глядачі телеканалу Еспресо також зможуть стати повноправними учасниками програми та поставити своє запитання Віталію Портникову.
Долучайтеся до ефіру о 22:30 за допомогою відеодзвінка у скайпі "PolitClub" та телефонуйте до студії - 044-333-49-53.
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02.07.2020 21:09 Відповісти
Когда глава НБУ после разговора в Офисе Президента пишет заявление на увольнение - это и есть пример незаконного "склонения", - адвокат Новиков

ні.
Смолій зрозумів що альтернатива-вихід З ГАНЬБОЮ.
го увольнение на самом деле было вопросом времени. Поэтому дедушка решил первым хлопнуть дверьюДело в том, что комитет ВР по вопросам финансовой политики поддержал проект постановление Верховной Рады касательно деятельности НБУ. Постановление отнюдь не хвалебное, в тексте говорится, что Нацбанк искусственно создал пирамиду вывода денег со страны через государственные облигации, что привело к ревальвации гривныЗвучит как-то непонятно? Согласимся. Наведем факты, которые опубликовала Счетная Палата.В январе-мае бюджет 2020 года недополучил из-за некачественного курсового прогноза дохода 7 млрд грнВ бюджет закладывался средний обменный курс 27 гривен за доллар, а в дальнейшем он был пересмотрен до 30 гривен за доллар. Фактически же в январе-мае курс гривны составлял 25,8 гривенПо той же причине в бюджет-2019 не поступило 43 млрд грнТакже, не стоит забывать, что когда долларовые капиталы заводили в ОВГЗ - курс доллара повышался. А когда капиталы выводили из бумаг - гривну начинали укреплять. Это происходило в 2019 году и это происходит сейчас.Это, лишь некоторые из фактов. Те, которые на поверхности.Последствием принятия такого постановления в сессионном зале привело бы к моментальному увольнению Смолия с должности, как руководителя НБУ, утратившего свою деловую репутацию (того требует закон).Согласитесь, не самый лучший финал.Сначала, соросята пытались спасти Смолия в кресле, традиционно пугая «озабоченностью» посольств. Через несколько дней послы большой семерки назвали (https://twitter.com/G7AmbReformUA/status/1273869012603228160) проект постановления Верховной рады подрывом независимости НБУ, что активно освещали их рупоры в Украине.Сейчас, в Нацбанке решили сыграть на опережение, и чтобы избежать позорного увольнения Якова Смолия, он сам уходит в отставку.
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02.07.2020 21:18 Відповісти
новіков...це той що "ізбіратєльпутіна"?
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02.07.2020 21:40 Відповісти
А для нас уже авторитетны комментарии рашковских адвокатов? Дожились.
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03.07.2020 02:38 Відповісти
 
 