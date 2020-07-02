Коли голова НБУ після розмови в Офісі президента пише заяву на звільнення - це і є приклад незаконного "схиляння", - адвокат Новіков
Судовий процес у сфальсифікованій справі проти Петра Порошенка є дуже важливим для суспільства, адже він демонструє, як далеко може зайти влада у своєму бажанні зруйнувати правову систему країни.
Про це під час брифінгу заявив адвокат п’ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Ілля Новіков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Він наголосив, що надумані звинувачення про начебто "схиляння" керівника Служби зовнішньої розвідки Божка до виконання наказу Верховного Головнокомандувача не мають жодних доказів – на відміну від свіжого прикладу, коли Голова НБУ подає у відставку через політичний тиск.
"У цій справі фактично відсутній спір про факти. Йдеться про підписання президентом Указу. Ніхто не казав, що Порошенко тиснув, погрожував Божку, обіцяв йому щось. Ми знаємо, як виглядає, коли президент когось до чогось схиляє. Аби далеко не ходити: вчорашня історія про відставку голови НБУ, а сьогодні з’ясовується, що там було дві бесіди – одна більш ввічлива, інша більш пряма у кабінеті президента, які закінчилися написанням заяви про відставку. Так виглядає, коли президент когось до чогось схиляє", – переконаний Ілля Новіков.
"Всього цього, навіть за версією слідства, немає в матеріалах справи Порошенка. Ніякої таємної бесіди у Порошенка з Божком. Нічого подібного про це слідство не говорить", – нагадав адвокат Порошенка.
Новіков переконаний, що основна мета влади – перешкодити лідеру опозиційної партії здійснювати свою політичну діяльність. Саме тому слідчі мають намір клопотати про продовження терміну розслідування ще на три місяці, бо за більш ніж рік не спромоглися його завершити.
"Ніхто не може повірити, що за цією вимогою зараз стоїть реальна задача охорони інтересів слідства. За нею стоїть звісно ж тиск на опозиціонера, тиск на депутата і голову партії, якому напередодні місцевих виборів хочуть заборонити пресуватися по Україні. І вже вчора нам анонсували намір слідства продовжувати вести розслідування. В Печерський суд вже надійшов документ про те, що слідство просить продовжити строки попереднього розслідування по справі про призначення Семочко до 10 жовтня, тобто ще на три місяці", – зазначив Новіков.
"Реально зараз ДБР просить Печерський суд дозволити витратити їм близько 15 мільйонів гривень не те, щоб продовжувати займатися розслідуванням справи про те, як Порошенко призначив Семочка", – наголошує Ілля Новіков.
"Ситуація скандальна і вимагає уваги. Мова йде не про вилучення паспортів на два дні, а про те, що це справа, знакова для них. Вони самі розуміли, що це важливо,і вони не могли дозволити собі зганьбитися на очах у всіх після того, як вони рік говорили, що зараз буде буде. З першою справою не можна було ніяк зганьбитися – але вони зганьбилися", – наголошує Новіков.
"Прохання одне – дивіться за руками, дивіться, що відбувається. Те, що буде на слуханні 8 липня, важливо не лише в рамках цієї справи. Це буде визначати взаємовідносини спілкування суспільства з ДБР і Генеральною прокуратурою на багато місяців вперед", – наголосив Ілля Новіков.
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Антология непоэзии
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уже немного надоело нам в непростое время жить
ще один'Мойсей",бл..ь..(
Цікаво..як швидко почнеться сцілення недужих після виступів Петра..
Романова любят практически фанатично: снимают о нём фильмы, в группах в соцсетях делятся историями исцелений и чудес, якобы явленных монахом. В религиоведческой среде уже заговорили о появлении новой тоталитарной секты.
«Независимо от того, что он говорит или делает, эти люди ему преданы полностью, поддерживают во всём, даже когда он говорит очевидную чушь. И это абсолютное повиновение людей очень страшно, поскольку неизвестно, на что дальше Романов их толкнёт», - комментирует
исследователь современного сектантства, президент Центра религиоведческих исследований во имя Иринея Лионского профессор Александр Дворкин.
Впрочем, мнения насчёт того,
считать или не считать последователей схиигумена сектой, у религиоведов разделились.
Прямий ефір розпочнеться сьогодні о 21:15.
Ведучий та гості програми обговорять головні події тижня, зокрема відставку голови Нацбанку України Якова Смолія, суд над п'ятим президентом Петром Порошенком, політичні переслідування опозиції, посилення карантину в деяких містах України та падіння рейтингів довіри до президента Володимира Зеленського.
До розмови долучаться: Мар'яна Безугла, народний депутат, фракція "Слуга Народу";Володимир Ар'єв, народний депутат, фракція "Європейська солідарність";Анна Скороход, народний депутат, позафракційна;Кіра Рудик, народний депутат, фракція "Голос";Вадим Івченко, народний депутат, фракція "Батьківщина";Вікторія Гриб, народний депутат, позафракційна.
Глядачі телеканалу Еспресо також зможуть стати повноправними учасниками програми та поставити своє запитання Віталію Портникову.
Долучайтеся до ефіру о 22:30 за допомогою відеодзвінка у скайпі "PolitClub" та телефонуйте до студії - 044-333-49-53.
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Смолій зрозумів що альтернатива-вихід З ГАНЬБОЮ.
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