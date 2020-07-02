Заступник голови департаменту містобудування КМДА Тацій заявив, що його побив депутат Київради Назаренко

Заступник директора департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації (КМДА) Юрій Тацій заявив, що на нього в його кабінеті напав депутат Київської міської ради Володимир Назаренко.

Про це Тацій повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"До мого кабінету прийшов без попередження агресивно налаштований депутат Київради Володимир Назаренко. Почав розкидатися образами в бік чинної влади, погрожувати, а потім "перейшов до дій" – знищив частину документів, які лежали на моєму столі. Я намагався спокійно вирішити ситуацію, однак "гість" не заспокоївся і наніс мені низку ударів", - написав Тацій.

На місце події була викликана поліція, яка склала протокол на Назаренка.

"В моєму кабінеті є система відеофіксації, всі матеріали з неї також передані поліцейським. Я зараз перебуваю у лікарні з підозрою на струс мозку", - додав Тацій.

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Він зазначив, що прийти в Департамент може хто завгодно, оскільки установа відкрита для відвідувачів.

"До посадовців можна записатись на прийом та отримати консультацію, адже наша установа працює для людей. Однак така відкритість дає можливість провокаторам псувати імідж установи та заважати працівникам Департаменту виконувати свою роботу. Звертаюсь до всіх, хто має якісь питання до установи: якщо хочете отримати відповідь – чекаю всіх на прийомі за попереднім записом. Вирішувати проблеми мирно і конструктивно – це набагато продуктивніше та швидше, ніж за допомогою скандалів", - підкреслив Тацій.