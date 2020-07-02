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Новини
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Роботу Ради заблоковано поправками до законопроєкту про гральний бізнес і розблокувати її можна позачерговим засіданням, - "слуга народу" Гетманцев

Роботу Ради заблоковано поправками до законопроєкту про гральний бізнес і розблокувати її можна позачерговим засіданням, -

Народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що опозиція заблокувала роботу Верховної Ради поправками до законопроєкту про гральний бізнес.

Про це він сказав журналістам після засідання Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Робота Верховної Ради заблокована. Її розблокувати можна тим же способом, який запропонований - провести позачергове засідання, яке триватиме доти, доки ми не розглянемо в цілому цей законопроєкт, скільки б поправок вони не ставили", - сказав Гетманцев.

Він висловив упевненість, що це дозволяє регламент ВР, проте в той же час зазначив, що не є його знавцем.

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"Я не такий знавець регламенту, переконаний, що в нашій фракції є депутати, які розбираються в цих нюансах", - сказав Гетманцев.

Як повідомлялося, народні депутати прийняли в першому читанні законопроєкт про організацію грального бізнесу 16 січня 2020 року. До нього надійшло 3445 поправок. 30 червня Рада приступила до розгляду його в другому читанні.

Законопроєкт пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів в системі онлайн-моніторингу. У той же час урядовий законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.

Автор: 

ВР (14987) поправки (82) Гетманцев Данило (889)


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Топ коментарі
+3
Идите уже в отпуск, и так переработались...
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02.07.2020 16:49
+3
Работа Рады заблокирована поправками в законопроект об игорном бизнесе и разблокировать ее можно внеочередным заседанием, - "слуга народа" Гетьманцев - Цензор.НЕТ 5506
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02.07.2020 16:51
+2
Сброд больных,и шайка нищих...Тьху!!!
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02.07.2020 16:52
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Идите уже в отпуск, и так переработались...
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02.07.2020 16:49 Відповісти
А вы уже слюни от дележа бабла пускаете?.
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02.07.2020 16:50 Відповісти
Работа Рады заблокирована поправками в законопроект об игорном бизнесе и разблокировать ее можно внеочередным заседанием, - "слуга народа" Гетьманцев - Цензор.НЕТ 5506
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02.07.2020 16:51 Відповісти
Баум обещает голову открутить?
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02.07.2020 16:51 Відповісти
Сброд больных,и шайка нищих...Тьху!!!
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02.07.2020 16:52 Відповісти
Как же зашипело все змеиное кодло когда наконец то собрались легализовать то что годами было в тени и работало на карманы крышевальников. Тат тебе и рыги, и баба Юля и ПЕС
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02.07.2020 16:57 Відповісти
Так и легализуют, еще и от налогов на два года освободят, а лохам то что с того? Лох должен страдать...
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02.07.2020 16:59 Відповісти
Вначале законопроект почитай, потом пиши
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02.07.2020 17:01 Відповісти
А что, уже проголосовали? И чего нервничаешь так, ты мент, будку сторожишь?
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02.07.2020 17:04 Відповісти
Із нелегальної парашної ігорки, крім кормління прокурворів-мусорів, фінансувалися мільярдним чорним налом ******* піар-кампанії, у т.ч. ректум канал.
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02.07.2020 17:38 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


"Слуги" перешли на галоп в принятии закона об азартных играх Страшно, суслики ?
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02.07.2020 17:09 Відповісти
Вот у нас страна... Боролись , боролись с игровыми аппаратами и этим игорным бизнесом, боролись, боролись.. и рассказывали что будет то сначала в нескольких местах (3-4 в стране специальных зонах), потом что только в элитных гостиницах не менее 5 звезд.. И в один "клик" все изменяется, вся эта зараза опять заполонит города обирая население до нитки.. Проходимцы и жулики. И так у нас со всем,, идет имитация борьбы, отстаиваются статьи закона.., собирая народ на теледебатах и телешоу ,проходит несколько лет и все коту под хвост.. Бессмысленность сплошная.. Тут и закон о языке и религиозные вопросы.. да по любому вопросу.. хоп и все меняется с каждой последующей каденцией... И не революции этому не препона, ни наличие " радикалов".., ни война. Бабки решают все !!! Позорище.
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02.07.2020 17:29 Відповісти
Закон ніяк не шкодить пересічному українцю,а лише розрахований не дебілів. Ніхто не змушує йти на поле чудес для збагачення.
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02.07.2020 17:32 Відповісти
як же зебіли https://censor.net/ua/user/292636, https://censor.net/ua/user/153969, https://censor.net/ua/user/471609, паляться на елементариних речх - на коментах стосовно актуальності законодавства.
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02.07.2020 18:06 Відповісти
Зелені гниди хочуть узаконити свою гру в наперстки з народом, з жебрака по нитці - служці малиновий піджак.
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02.07.2020 19:30 Відповісти
Знову гетманцев відстоює чиїсь інтереси. Мутний тип. Такими темпами він невдовзі геруса за досягненнями дожене і пережене.

Роботу Ради заблоковано поправками до законопроєкту про гральний бізнес і розблокувати її можна позачерговим засіданням, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8350
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02.07.2020 19:50 Відповісти
Давно уже пора легализовать азартные игры, а то лотереи эти на каждом углу, не знаю только кто в них ходит играть, если всегда можно скачать казино вулкан https://vulkan-app.appspot.com/ vulkan-app.appspot.com на смартфон и наслаждаться игрой с приятными бонусами, при этом быть уверенным в честном и быстром выводе выигрышей.
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04.11.2020 10:54 Відповісти
 
 