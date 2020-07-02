Роботу Ради заблоковано поправками до законопроєкту про гральний бізнес і розблокувати її можна позачерговим засіданням, - "слуга народу" Гетманцев

Народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що опозиція заблокувала роботу Верховної Ради поправками до законопроєкту про гральний бізнес.

Про це він сказав журналістам після засідання Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Робота Верховної Ради заблокована. Її розблокувати можна тим же способом, який запропонований - провести позачергове засідання, яке триватиме доти, доки ми не розглянемо в цілому цей законопроєкт, скільки б поправок вони не ставили", - сказав Гетманцев.

Він висловив упевненість, що це дозволяє регламент ВР, проте в той же час зазначив, що не є його знавцем.

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"Я не такий знавець регламенту, переконаний, що в нашій фракції є депутати, які розбираються в цих нюансах", - сказав Гетманцев.

Як повідомлялося, народні депутати прийняли в першому читанні законопроєкт про організацію грального бізнесу 16 січня 2020 року. До нього надійшло 3445 поправок. 30 червня Рада приступила до розгляду його в другому читанні.

Законопроєкт пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів в системі онлайн-моніторингу. У той же час урядовий законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.