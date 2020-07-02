В Раде создано объединение "-25% Тарифы. Стоп коррупция", во главе - Деркач

Депутаты создали межфракционное объединение "-25% Тарифы. Стоп коррупция", его председателем избран внефракционный нардеп Андрей Деркач.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В объединение вошли 27 народных депутатов.

Целью своей деятельности межфракционное объединение называет "выявление, изучение и предотвращение фактов нарушений, представляющих общественный интерес". По их словам, речь идет о международной коррупции, ее проявлениях и последствиях для Украины; создании и функционировании наблюдательных советов при государственных предприятиях; махинациях в топливно-энергетическом комплексе Украины при формировании тарифов для населения и ценообразовании на энергетическом рынке; уничтожении банковской системы Украины.

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