Росія щороку витрачає на окуповані Крим і Донбас близько $5 млрд, - Резніков

З бюджету Російської Федерації на утримання тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму на рік виділяється в середньому 5 млрд доларів США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час пресконференції в Укрінформі "Синхронізація дій органів влади з питань деокупації Криму та Севастополя" повідомив віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Ми точно знаємо, що з російського бюджету йде фінансування на зарплати держслужбовцям на окупованому тимчасово частково Донбасі та в Криму. За нашими даними це 1 млрд 300 тис доларів на рік на цивільні справи, і за нашою інформацією до 3,7 млрд доларів на рік на війну, на військові питання. В середньому 5 млрд доларів на рік", - повідомив віцепрем'єр.

Він також додав, що фінансування здійснюється в різний спосіб, в тому числі через банки, які знаходяться не на території РФ, зокрема, через інші анексовані/окуповані території.

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