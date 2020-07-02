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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Росія щороку витрачає на окуповані Крим і Донбас близько $5 млрд, - Резніков

Росія щороку витрачає на окуповані Крим і Донбас близько $5 млрд, - Резніков

З бюджету Російської Федерації на утримання тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму на рік виділяється в середньому 5 млрд доларів США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час пресконференції в Укрінформі "Синхронізація дій органів влади з питань деокупації Криму та Севастополя" повідомив віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Ми точно знаємо, що з російського бюджету йде фінансування на зарплати держслужбовцям на окупованому тимчасово частково Донбасі та в Криму. За нашими даними це 1 млрд 300 тис доларів на рік на цивільні справи, і за нашою інформацією до 3,7 млрд доларів на рік на війну, на військові питання. В середньому 5 млрд доларів на рік", - повідомив віцепрем'єр.

Він також додав, що фінансування здійснюється в різний спосіб, в тому числі через банки, які знаходяться не на території РФ, зокрема, через інші анексовані/окуповані території.

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Автор: 

Крим (14170) росія (65316) Донбас (22356) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+4
Те кто кормил всю Украину стали нахлебниками , жрущими объедки с путинского стола .
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02.07.2020 16:57
+3
Росія щороку витрачає на окуповані Крим і Донбас близько $5 млрд, - Резніков - Цензор.НЕТ 5626
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02.07.2020 17:38
+2
для гопника понты дороже денег. А сумма не запредельная для Рашки, зато сколько пафоса и гангрена почти посреди Европы.
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02.07.2020 17:00
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И чё?
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02.07.2020 16:52 Відповісти
Завидует.
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02.07.2020 17:09 Відповісти
Он считает свой потерянный процент, от подачи водички
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02.07.2020 17:28 Відповісти
Офигенно глубокая мысль, какие выводы?
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02.07.2020 16:53 Відповісти
Не стоИт такой задачи. Цели у Путена гораздо боле приземленные. Он лишь хочет умереть от старости, в тёплой постели одного из своих дворцов. В кругу семьи, личного доктора и штата прислуги.
Где-то в середине своего второго президентского срока он понял, что зашёл на столько далеко, что у него остался лишь один способ достижения вышеупомянутой цели- пожизненное удержание абсолютной власти. С момента этого осознания вся его энергия направленна исключительно на это. Плевал он на Крым. И Украина ему ни к чему. Он при необходимости и большую часть населения россии закатает гусеницами в асфальт.
Он ё..утый! Чтоб вы понимали.(с)
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02.07.2020 17:11 Відповісти
Эти пол странички размышлений и 30 секунд поиска в Гуугле - результат работы целого Министерства за год?
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02.07.2020 16:56 Відповісти
Те кто кормил всю Украину стали нахлебниками , жрущими объедки с путинского стола .
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02.07.2020 16:57 Відповісти
Ну почему . "Кормильцы" отлично себя чувствовали до карантина . Две пенсии , два регресса , две соц. помощи , ... Сейчас они в изоляции . В их убогих мозгах протест . Нет , не желание вернуться в Украину . Они хотят сидеть на двух стульях , а в серединку их должны целовать .
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02.07.2020 17:03 Відповісти
Не дёшево обходится рашке руський мир . Но за удовольствие нужно платить .
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02.07.2020 16:58 Відповісти
для гопника понты дороже денег. А сумма не запредельная для Рашки, зато сколько пафоса и гангрена почти посреди Европы.
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02.07.2020 17:00 Відповісти
А скільки що річно витрачали на цих "годувальників" ми?
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02.07.2020 17:00 Відповісти
типа квартал недополучает пять лярдов мырыканськых рублей и страдает?
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02.07.2020 17:00 Відповісти
Деньги есть поэтому и тратят, не на коленях же пару лярдом у партнером просить.
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02.07.2020 17:03 Відповісти
Шо то маловато. Надо кацапы вас больше доить!
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02.07.2020 17:04 Відповісти
правильнее будет скаазать распиливает ежегодно, простой ватке ничего не перепадает кроме затрещин от кадыровцев, на сладких должностях там наприехавшие из засрашки.
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02.07.2020 17:06 Відповісти
Кому война, а куму мать родна. Простое отмывание денег
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02.07.2020 17:11 Відповісти
любая конфликтная зона лишена аудита, золотое дно для извлечения тугриков из бюджета. чекисты приспособились
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03.07.2020 01:10 Відповісти
Эту инфу одноклеточному зверью за поребриком надо скидывать, а нам пополам на недоразвитых.
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02.07.2020 17:22 Відповісти
Платит не россия,а рядовые дебилы россияне из своих пенсий и зарплат.
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02.07.2020 17:31 Відповісти
Росія щороку витрачає на окуповані Крим і Донбас близько $5 млрд, - Резніков - Цензор.НЕТ 5626
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02.07.2020 17:38 Відповісти
Украина потратила на хотелки каломойши и его слуг за прошлый год столько же. может просто поменяем каломойшу и его прислуг на Крым?!
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02.07.2020 17:50 Відповісти
Это они плохо подумали. Аренда ОРДЛО и Крыма вышла бы дешевле, да и нашим властям была бы польза.
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02.07.2020 17:53 Відповісти
Московия только на трассу "Таврида" больше тратит.
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02.07.2020 19:12 Відповісти
выделяет, не значит тратит. на рассее откаты минимум 50%.
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02.07.2020 19:31 Відповісти
Росія щороку витрачає на окуповані Крим і Донбас близько $5 млрд, - Резніков - Цензор.НЕТ 208
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02.07.2020 20:04 Відповісти
Да шо такое 5 лярдов для россии-ниче,ибо через 5 месяцев подохнут все,обнулялововки..
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02.07.2020 21:10 Відповісти
Россия получает с промышленности Донбасса хорошие деньги и на эти деньги прокладывают трубы для воды в Крым.
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28.07.2020 12:36 Відповісти
 
 