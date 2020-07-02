Росія щороку витрачає на окуповані Крим і Донбас близько $5 млрд, - Резніков
З бюджету Російської Федерації на утримання тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму на рік виділяється в середньому 5 млрд доларів США.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час пресконференції в Укрінформі "Синхронізація дій органів влади з питань деокупації Криму та Севастополя" повідомив віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
"Ми точно знаємо, що з російського бюджету йде фінансування на зарплати держслужбовцям на окупованому тимчасово частково Донбасі та в Криму. За нашими даними це 1 млрд 300 тис доларів на рік на цивільні справи, і за нашою інформацією до 3,7 млрд доларів на рік на війну, на військові питання. В середньому 5 млрд доларів на рік", - повідомив віцепрем'єр.
Він також додав, що фінансування здійснюється в різний спосіб, в тому числі через банки, які знаходяться не на території РФ, зокрема, через інші анексовані/окуповані території.
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Где-то в середине своего второго президентского срока он понял, что зашёл на столько далеко, что у него остался лишь один способ достижения вышеупомянутой цели- пожизненное удержание абсолютной власти. С момента этого осознания вся его энергия направленна исключительно на это. Плевал он на Крым. И Украина ему ни к чему. Он при необходимости и большую часть населения россии закатает гусеницами в асфальт.
Он ё..утый! Чтоб вы понимали.(с)