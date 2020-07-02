Від початку доби 2 липня ворог двічі порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

2 липня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували противника відмовитись від продовження обстрілів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Вранці, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Луганського противник двічі обстрілював українських воїнів з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Попри відносне затишшя на інших ділянках фронту, українські захисники не мають ілюзій, що окупанти почали дотримуватися домовленостей про перемир’я. Військовослужбовці Об’єднаних сил пильно спостерігають за противником, повністю контролюючи його дії. Також цей час наші воїни використали на дообладнання позицій ділянок бойового зіткнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли зі 120- та 82-мм мінометів позиції ОС біля Луганського, втрат немає, - Міноборони

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає".