У нас є секретна зброя проти "поправкового тероризму" щодо законопроєкту про гральний бізнес, - "слуга народу" Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що фракція планує під час розгляду законопроєкту про гральний бізнес застосувати "секретну зброю" проти нардепів, які займаються "поправковим тероризмом".

Про це він розповів журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Арахамія підтвердив, що Рада сьогодні не проводитиме позачергове засідання.

"Робити позачергове, давати їм ще майданчик, щоб вони ще далі продовжували робити те, що вони роблять - ми не будемо. У нас є секретна зброя, проти цього поправкового тероризму. Про це зараз не можу сказати, тому що вони скористаються і заблокують", - сказав глава фракції "Слуга народу".

Як повідомлялося, народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт про організацію грального бізнесу 16 січня 2020 року. До нього надійшло 3445 поправок. 30 червня Рада розпочала розгляд його в другому читанні.

Законопроєкт пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу. Водночас урядовий законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.

Раніше народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що опозиція заблокувала роботу Верховної Ради поправками до законопроєкту про гральний бізнес.

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