У нас є секретна зброя проти "поправкового тероризму" щодо законопроєкту про гральний бізнес, - "слуга народу" Арахамія
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що фракція планує під час розгляду законопроєкту про гральний бізнес застосувати "секретну зброю" проти нардепів, які займаються "поправковим тероризмом".
Про це він розповів журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Арахамія підтвердив, що Рада сьогодні не проводитиме позачергове засідання.
"Робити позачергове, давати їм ще майданчик, щоб вони ще далі продовжували робити те, що вони роблять - ми не будемо. У нас є секретна зброя, проти цього поправкового тероризму. Про це зараз не можу сказати, тому що вони скористаються і заблокують", - сказав глава фракції "Слуга народу".
Як повідомлялося, народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт про організацію грального бізнесу 16 січня 2020 року. До нього надійшло 3445 поправок. 30 червня Рада розпочала розгляд його в другому читанні.
Законопроєкт пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу. Водночас урядовий законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.
Раніше народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що опозиція заблокувала роботу Верховної Ради поправками до законопроєкту про гральний бізнес.
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Цікава річ - нам намагаються паралізувати систему ППО прямо на передодні навчань зс рф "Кавказ-2020"...
Саупадєніє? (с)
У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що в три зенітні ракетні бригади цього виду військ прийшли співробітники Державного бюро розслідувань
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Командування ПС ЗСУ.
Зазначається, що 1 липня 2020 року у зенітну ракетну бригаду Повітряних сил ЗС України (військова частина А2860) прибули представники відділу слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань
На підставі ухвали судді Хмельницького міськрайсуду С.Баєва, в межах кримінального провадження, слідчими ДБР складено протокол огляду та вилучено чотири НВЧ-прилади (клістрони) та супроводжуючу документацію.
"Слідчі інкримінують посадовим особам суттєві порушення у закупівлі клістронів. Разом з тим, у згаданій постанові суду не йде мова про вилучення, а лише "про огляд військової частини А2860 та підпорядкованих їй зенітних ракетних дивізіонів", - підкреслюють в пресслужбі.
Такі ж дзеркальні процесуальні дії проводяться в зенітних ракетних бригадах на Одещині (в/ч А2800) та Херсонщині (в/ч А1836).
"Складається враження, що це чиясь спланована акція, спрямована на підрив обороноздатності держави. У той час коли на кордоні з Україною ворог розгортає величезне угруповання військ у рамках масштабного військового навчання "Кавказ-2020", де навіть неприховано розігрується сценарій повномасштабного наступу на Україну, державні інституції дозволяють собі подібні речі", - зазначили військові.
шо такого сложного ?
пенсы,школота и пролетариат будут сливать последние копейки - збс..
Копию паспорта и отпечатки пальцев!
Которые ему помешают развивать его собственный игорный бизнес!
Так за словами, прячутся члены игорной мафии. ЛОШАРА Зелёный и не подозревал, как его поимеют организованные члены влияния, вовремя внедрённые в Зелёные выборы! И честно отработают программу которую не мог себе позволить Порошенко, по окончательному деребану Украины. А Лошара будет во всём виноват! А нужные люди, по мере отработки программы тихо уходят в сторону и увольняются с должностей и без ответственности за содееное!
Вираз походить від комедійного персонажа у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5 неаполітанському народному театрі , базіки та блазня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C Полішинеля , у якого була звичка повідомляти іншим під великим секретом речі, які й так усім були відомі.