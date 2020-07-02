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У нас є секретна зброя проти "поправкового тероризму" щодо законопроєкту про гральний бізнес, - "слуга народу" Арахамія

У нас є секретна зброя проти

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що фракція планує під час розгляду законопроєкту про гральний бізнес застосувати "секретну зброю" проти нардепів, які займаються "поправковим тероризмом".

Про це він розповів журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Арахамія підтвердив, що Рада сьогодні не проводитиме позачергове засідання.

"Робити позачергове, давати їм ще майданчик, щоб вони ще далі продовжували робити те, що вони роблять - ми не будемо. У нас є секретна зброя, проти цього поправкового тероризму. Про це зараз не можу сказати, тому що вони скористаються і заблокують", - сказав глава фракції "Слуга народу".

Як повідомлялося, народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт про організацію грального бізнесу 16 січня 2020 року. До нього надійшло 3445 поправок. 30 червня Рада розпочала розгляд його в другому читанні.

Законопроєкт пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу. Водночас урядовий законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.

Раніше народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що опозиція заблокувала роботу Верховної Ради поправками до законопроєкту про гральний бізнес.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із законопроєкту про гральний бізнес зникли раніше підтримані норми. У нинішній редакції закон небезпечний для українців, - нардепка від "Голосу" Васильченко

Автор: 

ВР (14987) гральний бізнес (289) поправки (82) Арахамія Давид (1104)


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Топ коментарі
+8
Ці лохі вже навіть не смішні. Рівень Арахаміі -базар
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02.07.2020 17:27
+7
У нас есть секретное оружие против "правочного терроризма" по законопроекту об игорном бизнесе, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 4539
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02.07.2020 17:29
+7
У нас есть секретное оружие против "правочного терроризма" по законопроекту об игорном бизнесе, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1021
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02.07.2020 17:37
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Правила форума Рада форумчан
Ці лохі вже навіть не смішні. Рівень Арахаміі -базар
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02.07.2020 17:27 Відповісти
АРА-хамия---сделай фэйс по-проще
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02.07.2020 18:21 Відповісти
Пастор красава
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02.07.2020 17:36 Відповісти
У нас есть секретное оружие против "правочного терроризма" по законопроекту об игорном бизнесе, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 4539
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02.07.2020 17:29 Відповісти
Странно,почему у меня такое стойкое отвращение к "слугам нариду"?Шось я их не воспринимаю...
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02.07.2020 17:29 Відповісти
это у тебя на генетическом уровне,а значит - всё в норме..
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02.07.2020 17:37 Відповісти
У нас есть секретное оружие против "правочного терроризма" по законопроекту об игорном бизнесе, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6350
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02.07.2020 17:29 Відповісти
Цікаво видалять чи ні? Закидувати дибільні фотки про Зеленського можна, а про Порошенка?
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02.07.2020 17:31 Відповісти
У нас есть секретное оружие против "правочного терроризма" по законопроекту об игорном бизнесе, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1021
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02.07.2020 17:37 Відповісти
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03.07.2020 02:22 Відповісти
теперь только порохоботы спокойно и честно отвечают за кого голосовали)а зеголосилкам даже на собеседовании приходится брехать что за Пороха
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02.07.2020 17:55 Відповісти
У нас є секретна зброя проти "поправкового тероризму" щодо законопроєкту про гральний бізнес, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 1087
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02.07.2020 18:19 Відповісти
У нас есть секретное оружие против "правочного терроризма" по законопроекту об игорном бизнесе, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1071
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02.07.2020 17:54 Відповісти
еге, наступ - так по всіх фронтах

https://twitter.com/PandaUAarm

https://twitter.com/PandaUAarm PandaUA https://twitter.com/PandaUAarm @PandaUAarm https://twitter.com/PandaUAarm/status/1278693685581033473 12 мин

Цікава річ - нам намагаються паралізувати систему ППО прямо на передодні навчань зс рф "Кавказ-2020"...
Саупадєніє? (с)

У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що в три зенітні ракетні бригади цього виду військ прийшли співробітники Державного бюро розслідувань
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Командування ПС ЗСУ.
Зазначається, що 1 липня 2020 року у зенітну ракетну бригаду Повітряних сил ЗС України (військова частина А2860) прибули представники відділу слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань
На підставі ухвали судді Хмельницького міськрайсуду С.Баєва, в межах кримінального провадження, слідчими ДБР складено протокол огляду та вилучено чотири НВЧ-прилади (клістрони) та супроводжуючу документацію.
"Слідчі інкримінують посадовим особам суттєві порушення у закупівлі клістронів. Разом з тим, у згаданій постанові суду не йде мова про вилучення, а лише "про огляд військової частини А2860 та підпорядкованих їй зенітних ракетних дивізіонів", - підкреслюють в пресслужбі.
Такі ж дзеркальні процесуальні дії проводяться в зенітних ракетних бригадах на Одещині (в/ч А2800) та Херсонщині (в/ч А1836).
"Складається враження, що це чиясь спланована акція, спрямована на підрив обороноздатності держави. У той час коли на кордоні з Україною ворог розгортає величезне угруповання військ у рамках масштабного військового навчання "Кавказ-2020", де навіть неприховано розігрується сценарій повномасштабного наступу на Україну, державні інституції дозволяють собі подібні речі", - зазначили військові.
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02.07.2020 17:29 Відповісти
Прикольно ?
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02.07.2020 17:29 Відповісти
у ермака два брата близнеца - оба трое любят Украину.
шо такого сложного ?
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02.07.2020 17:30 Відповісти
Корабельная сосна?
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02.07.2020 17:35 Відповісти
баба да!
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02.07.2020 20:47 Відповісти
Против вашей "пришедшей команды" проходимцев нужно вводить секретное оружие .. Какой закон. На игорный бизнес нужно вводить тотальный запрет. Или как максимум как раньше обговаривали до трех специальных игровых зон в стране и все. ( даже не удосужились принять поправку о том что игровые заведения разрешены только в элитных гостиницах 5 звезд.. Вот еще одно "достижение" нынешней команды с "честными глазами" Су-и позорные только за подобный закон всех вас нужно за я... подвесить.
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02.07.2020 17:35 Відповісти
короче,скоро в каждом генделыке,как в старые добрые 90-е..
пенсы,школота и пролетариат будут сливать последние копейки - збс..
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02.07.2020 17:43 Відповісти
І цигарки по штучно купляти, краса.
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02.07.2020 17:53 Відповісти
ермак с братом + тот-пианина? - страшнее оружия Украине не нужно - вся срань по полкам....
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02.07.2020 17:37 Відповісти
Идёшь в казино?
Копию паспорта и отпечатки пальцев!
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02.07.2020 17:48 Відповісти
і бабло здати на зберігання зебілоломбард.
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02.07.2020 18:17 Відповісти
цей поц браун вже надоїв. Вже б поїхав би до родичів тітоньки Єви Браун
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02.07.2020 18:16 Відповісти
Мені зовсім не смішно з зеленої влади, мені страшно за Україну. І не стільки через них, скільки через абсолютно безумне населення, вибачте.
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02.07.2020 18:18 Відповісти
Геббельс в кінці 44-го також про секретну зброю розповідав.
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02.07.2020 18:33 Відповісти
применить "секретное оружие" против нардепов Источник: https://censor.net/n3205690-
Которые ему помешают развивать его собственный игорный бизнес!
Так за словами, прячутся члены игорной мафии. ЛОШАРА Зелёный и не подозревал, как его поимеют организованные члены влияния, вовремя внедрённые в Зелёные выборы! И честно отработают программу которую не мог себе позволить Порошенко, по окончательному деребану Украины. А Лошара будет во всём виноват! А нужные люди, по мере отработки программы тихо уходят в сторону и увольняются с должностей и без ответственности за содееное!
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02.07.2020 18:53 Відповісти
Секрет, про який всім розповідають, в кращому випадку стає напівсекретом, або Секретом Полішинеля.
Вираз походить від комедійного персонажа у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5 неаполітанському народному театрі , базіки та блазня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C Полішинеля , у якого була звичка повідомляти іншим під великим секретом речі, які й так усім були відомі.
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02.07.2020 19:03 Відповісти
Какой идиотизм. Верификация игроков. Чтобы вся страна знала, кто играет и на какие суммы.
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02.07.2020 19:07 Відповісти
У нас есть секретное оружие против "правочного терроризма" -привычно интригующе подмигивает рожа рыночного продавца цветов советских времён.Арахамия заявил, что кандидатом от "Слуги народа" на мэра Киева может быть женщина: "Может быть сюрприз".
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02.07.2020 19:46 Відповісти
Секретна зброя проти України Зелені чоловічки у владі.
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02.07.2020 20:03 Відповісти
секретное оружие - буй положить на процедуру, спикер 100% свой
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02.07.2020 22:19 Відповісти
Давно надо было уже все это легализовать, у нас запреты не действуют, да и смысл если https://skachatkasino.xyz/ скачиваемые апк казино на андроид телефон можно установить от любого мирового казино и спокойно играть.
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14.07.2020 22:41 Відповісти
 
 