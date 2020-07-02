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Новини Украинские заложники в РФ
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Украинских политзаключенных заставляют голосовать за поправки в Конституцию РФ, - Денисова

Украинских политзаключенных заставляют голосовать за поправки в Конституцию РФ, - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет о том, что руководство некоторых учреждений системы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России заставляет украинских политзаключенных голосовать за поправки в Конституцию РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке. 

"Цинизма агрессора нет предела - граждан Украины, незаконно удерживаемых на территории РФ и временно оккупированного Крыма, заставляют голосовать за поправки в Конституцию страны-оккупанта! Получила информацию, что руководство некоторых учреждений системы Федеральной службы исполнения наказаний России заставляет украинских политзаключенных голосовать на всероссийском референдуме, поскольку считает их гражданами России. Над теми, кто отказался "ставить галочку" в бюллетене - осуществляется психологическое давление", - сообщила Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что считает принуждение к гражданству еще одним видом репрессивной политики Российской Федерации в отношении граждан Украины, которые оказались в условиях оккупации.

"Призываю представителей международных правозащитных организаций, применить все имеющиеся рычаги влияния, чтобы заставить страну-агрессора соблюдать нормы международного гуманитарного права и остановить репрессии граждан Украины, которые стали жертвами оккупации!", - отметила Денисова.

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Автор: 

Денисова Людмила (883) права человека (612) россия (65442)


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и зиговать за путлера...какая чушь.
щаз эта мокшанская дива вам прочитает лекцию о стойкости черновола,лукъяненко...
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02.07.2020 17:47 Відповісти
Украинских политзаключенных заставляют голосовать за поправки в Конституцию РФ, - Денисова - Цензор.НЕТ 6876
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02.07.2020 17:55 Відповісти
то зюзя айкос шукайе под юбкой у рыжего?
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02.07.2020 18:03 Відповісти
Украинских политзаключенных заставляют голосовать за поправки в Конституцию РФ, - Денисова - Цензор.НЕТ 2878
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02.07.2020 17:54 Відповісти
Больная баба.
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02.07.2020 18:02 Відповісти
Какая изощрённая пытка. Не знаю выдержал бы я такое.
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02.07.2020 18:26 Відповісти
если они имеют два паспорта, то они уже не украинские заключенные.
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02.07.2020 20:18 Відповісти
 
 