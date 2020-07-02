Апеляційний суд відмовився випустити з СІЗО підозрюваного у зраді генерал-майора СБУ Шайтанова

Київський апеляційний суд залишив під вартою генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова. Його підозрюють у державній зраді і пособництві в замаху на терористичний акт.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

"2 липня 2020 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на рішення слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 червня 2020 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України і подовжено стосовно підозрюваного Ш. запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 8 серпня 2020 року включно", - сказано в повідомленні.

Так, за результатами апеляційного розгляду постанову судді Шевченківського райсуду Києва залишено без змін, апеляційна скарга сторони захисту - без задоволення.

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Нагадаємо, 14 квітня контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, за підозрою в державній зраді та вчиненні терористичних актів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував убивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Шевченківський районний суд Києва наступного дня обрав запобіжний захід для викритого контррозвідкою СБУ агента ФСБ Шайтанова - утримання під вартою строком 60 діб.