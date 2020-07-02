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Апеляційний суд відмовився випустити з СІЗО підозрюваного у зраді генерал-майора СБУ Шайтанова

Апеляційний суд відмовився випустити з СІЗО підозрюваного у зраді генерал-майора СБУ Шайтанова

Київський апеляційний суд залишив під вартою генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова. Його підозрюють у державній зраді і пособництві в замаху на терористичний акт.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

"2 липня 2020 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на рішення слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 червня 2020 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України і подовжено стосовно підозрюваного Ш. запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 8 серпня 2020 року включно", - сказано в повідомленні.

Так, за результатами апеляційного розгляду постанову судді Шевченківського райсуду Києва залишено без змін, апеляційна скарга сторони захисту - без задоволення.

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Нагадаємо, 14 квітня контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, за підозрою в державній зраді та вчиненні терористичних актів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував убивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Шевченківський районний суд Києва наступного дня обрав запобіжний захід для викритого контррозвідкою СБУ агента ФСБ Шайтанова - утримання під вартою строком 60 діб.

Автор: 

СІЗО (726) Апеляційний суд (398) запобіжний захід (490) Шайтанов Валерій (30)


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Топ коментарі
+3
это чмо еще генерал-майор и зарплату получает, пока суд не лишит
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02.07.2020 18:29
+3
Эх, не успел в ЛНР смотаться, в президенты тамошние...
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02.07.2020 18:31
+2
Вы что в самом деле? Под домашний арест, а потом извинитесь ещё, выплатите зарплату и пенсию и обратно на работу, служить Родине. Вопрос только какой именно?
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02.07.2020 18:24
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Вы что в самом деле? Под домашний арест, а потом извинитесь ещё, выплатите зарплату и пенсию и обратно на работу, служить Родине. Вопрос только какой именно?
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02.07.2020 18:24 Відповісти
это чмо еще генерал-майор и зарплату получает, пока суд не лишит
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02.07.2020 18:29 Відповісти
Действительно.Отпустите генерала.Ему еще за обнуление его фюрера надо успеть проголосовать.
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02.07.2020 18:29 Відповісти
Эх, не успел в ЛНР смотаться, в президенты тамошние...
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02.07.2020 18:31 Відповісти
Этот казёл уже должен быть повешен как собака с полной конфискацией а семью вышвырнуть на рашку .
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02.07.2020 18:46 Відповісти
ДБР звинуватили у підриві обороноздатності держави

Державне бюро розслідувань до Дня зенітних ракетних військ, який відзначається 3 липня, зробило неприємний "подарунок" захисникам неба.

Як повідомляє пресслужба командування Повітряних Сил ЗСУ, 1 липня у зенітну ракетну бригаду (військова частина А2860) прибули представники відділу слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницький."На підставі Ухвали судді Хмельницького міськрайсуду С. Баєва, в межах кримінального провадження №62020240000000492, слідчими ДБР складено протокол огляду та вилучено чотири НВЧ прилади (клістрони) та відповідну супроводжуючу документацію", - уточнюється в повідомленні.

Слідчі інкримінують посадовим особам суттєві порушення у закупівлі клістронів. Разом з тим, у згаданій постанові суду не йде мова про вилучення, а лише про огляд військової частини А2860 та підпорядкованих їй зенітних ракетних дивізіонів.
Дзеркальні процесуальні дії проводилися в зенітних ракетних бригадах на Одещині (в/ч А2800) та Херсонщині (в/ч А1836).
"Складається враження, що це чиясь спланована акція, спрямована на підрив обороноздатності держави. У той час коли на кордоні з Україною ворог розгортає величезне угруповання військ у рамках масштабного військового навчання "Кавказ-2020", де навіть неприховано розігрується сценарій повномасштабного наступу на Україну, державні інституції дозволяють собі подібні речі…" - наголосили у командуванні.
Надвисокочастотні прилади є одним із основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Відсутність вилучених НВЧ може призвести до небажаних наслідків та суттєво збільшити терміни відновлення бойової техніки.
https://gazeta.ua/articles/life/_dbr-zvinuvatili-u-*******-oboronozdatnosti-derzhavi/972728
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02.07.2020 18:50 Відповісти
Беззуба влада.
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02.07.2020 19:09 Відповісти
Дивно... Він що патріот ? Волонтер ? Атошник ? Навіщо ж так знущатися над енералом ??
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02.07.2020 19:13 Відповісти
 
 