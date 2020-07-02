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Новини Агресія Росії проти України
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У 2020 р. буде здійснено ремонт злітно-посадкових смуг на 15 військових аеродромах, - командування Повітряних Сил. ФОТО

На декількох військових летовищах тривають ремонтно-відновлювані роботи злітно-посадкових смуг, стоянок літаків та руліжних доріжок. Спеціалісти окремих інженерно-аеродромних батальйонів наразі працюють на військових аеродромах Василькова, Івано-Франківська, Кульбакіного.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

У 2020 р. буде здійснено ремонт злітно-посадкових смуг на 15 військових аеродромах, - командування Повітряних Сил 01

У командуванні Повітряних Сил зазначають, що цьогоріч сплановано відновити штучне покриття майже на 15 аеродромах. Роботи вже завершені на аеродромах Старокостянтинова та Мелітополя.

У 2020 р. буде здійснено ремонт злітно-посадкових смуг на 15 військових аеродромах, - командування Повітряних Сил 02

"Уся аеродромна мережа Повітряних Сил є в експлуатаційному стані. Роботи, що тривають, стосуються поточного ремонту окремих ділянок летовищ. Для проведення ремонтно-відновлюваних робіт необхідними матеріальними засобами забезпечені як окремі інженерно-аеродромні батальйони, так і авіаційні бригади та авіаційні комендатури", - зазначили в управлінні Командування логістики Повітряних Сил.

Читайте також: Повітряні сили ЗСУ відновлять цього року аеродром оперативного призначення в Дубні, - командування

У 2020 р. буде здійснено ремонт злітно-посадкових смуг на 15 військових аеродромах, - командування Повітряних Сил 03

Автор: 

авіація (4131) армія (3772) ВПС (177) оборона (4790) аеродром (300)


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Топ коментарі
+10
Для обеспечения быстрого развёртывания войск НАТО и Логистики поставок оружия Украине.
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02.07.2020 18:56
+7
Сколько аэродромных плит расхищено за 30 лет!Ужас!.Самолётов нет ,а ВПП восстанавливают.На случай агрессии кремлёвского окурка.Для принятия авиации Нато.Вероятно .аналитики ,знают больше.Я желаю нам победить охотника грабить соседей.Супостата.
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02.07.2020 18:53
+7
Я бы пригласил войска Нато в Украину для учений на суше и на море,на время запланированных ордой учений.Кавказ.
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02.07.2020 19:08
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та в нас літаків стільки немає!
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02.07.2020 18:47 Відповісти
вот тоже задумался . ВВС сокращают целыми эскадрильями .а на аэродромах полосы восстанавливают у нас на аэродроме полосу решили не восстанавливать в 15-17 годах . опасались прилёта кацапов .к встрече готовятся ?
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02.07.2020 18:52 Відповісти
Для обеспечения быстрого развёртывания войск НАТО и Логистики поставок оружия Украине.
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02.07.2020 18:56 Відповісти
Мені здається, дяді з лампасами просто хочуть трошки поліпшити свій матеріальний стан!) Благо варварський звичай рубати руки вже в минулому!)))
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02.07.2020 19:05 Відповісти
дай то бог. но честно не очень верю в решимость НАТО воевать в \ за\ Украину .
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02.07.2020 19:07 Відповісти
У нато есть
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02.07.2020 19:06 Відповісти
ДБР звинуватили у підриві обороноздатності держави
Державне бюро розслідувань до Дня зенітних ракетних військ, який відзначається 3 липня, зробило неприємний "подарунок" захисникам неба.
Як повідомляє пресслужба командування Повітряних Сил ЗСУ, 1 липня у зенітну ракетну бригаду (військова частина А2860) прибули представники відділу слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницький."На підставі Ухвали судді Хмельницького міськрайсуду С. Баєва, в межах кримінального провадження №62020240000000492, слідчими ДБР складено протокол огляду та вилучено чотири НВЧ прилади (клістрони) та відповідну супроводжуючу документацію", - уточнюється в повідомленні.
Слідчі інкримінують посадовим особам суттєві порушення у закупівлі клістронів. Разом з тим, у згаданій постанові суду не йде мова про вилучення, а лише про огляд військової частини А2860 та підпорядкованих їй зенітних ракетних дивізіонів.
Дзеркальні процесуальні дії проводилися в зенітних ракетних бригадах на Одещині (в/ч А2800) та Херсонщині (в/ч А1836).
"Складається враження, що це чиясь спланована акція, спрямована на підрив обороноздатності держави. У той час коли на кордоні з Україною ворог розгортає величезне угруповання військ у рамках масштабного військового навчання "Кавказ-2020", де навіть неприховано розігрується сценарій повномасштабного наступу на Україну, державні інституції дозволяють собі подібні речі…" - наголосили у командуванні.
Надвисокочастотні прилади є одним із основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Відсутність вилучених НВЧ може призвести до небажаних наслідків та суттєво збільшити терміни відновлення бойової техніки.
https://gazeta.ua/articles/life/_dbr-zvinuvatili-u-*******-oboronozdatnosti-derzhavi/972728
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02.07.2020 18:52 Відповісти
ждемс зела на очередную попойку, типа кофе,в Хмельницкий...
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02.07.2020 19:05 Відповісти
В 2020 г. будет проведен ремонт взлетно-посадочных полос на 15 военных аэродромах, - командование Воздушных Сил - Цензор.НЕТ 1697
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02.07.2020 19:31 Відповісти
Сколько аэродромных плит расхищено за 30 лет!Ужас!.Самолётов нет ,а ВПП восстанавливают.На случай агрессии кремлёвского окурка.Для принятия авиации Нато.Вероятно .аналитики ,знают больше.Я желаю нам победить охотника грабить соседей.Супостата.
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02.07.2020 18:53 Відповісти
"ГБР подрывает систему ПВО Украины, изъяв приборы для наведения ЗРК на цель, - Командование Воздушных сил ВСУ" "Создается впечатление, что это чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства." Источник: https://censor.net/n3205692

Без ППО, на відремонтовані смуги, чиї літаки сідать будуть (у разі відновлення активних бойових дій з боку московії)?
Сподіваюсь, що це в мене паранойя, а не вангування...
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02.07.2020 18:54 Відповісти
швидше за все це діарея!
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02.07.2020 18:56 Відповісти
це диверсія, але ніхто нічого писати не буде
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02.07.2020 19:00 Відповісти
Я ж правильно понимаю ситуацию: во время, когда ***** собирает резервистов на неопределенный срок, когда оно же накапливает военные силы на востоке от Украины, наши (наши ли?) под предлогом ремонта ВПП военных аэродромов отключают Укр.ВВС от обороны страны.
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02.07.2020 18:56 Відповісти
А потім прийде ДБР і вивезе за рішенням Мухосранського районного суду всі плити як речовий доказ
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02.07.2020 18:59 Відповісти
Я бы пригласил войска Нато в Украину для учений на суше и на море,на время запланированных ордой учений.Кавказ.
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02.07.2020 19:08 Відповісти
пишуть, шо самольотів немає стільки, щоб заповнити всі ці смуги...
разом з відремонтованою мережею доріг, це пришвидшить просування противника..
чи є інша думка?
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02.07.2020 19:18 Відповісти
а зачем их заполнять?аэродромы нужны не только для постоянного базирования.
они должны быть в наличии для быстрого оперативного развертывания на различные направления.а то ведь пока со староконстантинова долетят до нужной точки-то они там окажутся уже не нужны...
а рокадные дороги всегда нужны были и будут...почитай.сколько дорог китай настроил вдоль границы с кацапией
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02.07.2020 21:41 Відповісти
постоянное базирование, оперативное развертывание, рокады, старкон, - похоже, ты, что-то знаешь...не так прост, как кажешься с этим, своим гыг
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02.07.2020 22:18 Відповісти
я разве что то скрывал?то у тебя кругом тайны и заговоры.а подумать головой-то не твое
одно радует,у нас 73% овец,а на расейке по последним данным-больше 77.а тут каждый процент ценен
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02.07.2020 23:08 Відповісти
ага, значит ты не знаешь, зато с головой, чтобы в нее есть...радуйся
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03.07.2020 09:15 Відповісти
Разом з новиної про общуки ДБР в ракетних військах, ця новина наводить на думку, про підготовку злітно - посадкових смуг в такому обьємі для військ *****.
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02.07.2020 19:11 Відповісти
не переборщуйте..))
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02.07.2020 19:17 Відповісти
Вы што? Зебилы если чевото не так то сразу начнут бунтовать, с требованием выполнить их требования. Уж они своих слуг быстро уволят, если што!
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02.07.2020 19:20 Відповісти
это чтоб войскам ху..ла удобнее было приземляться??? Надо ПВО НА АЭРОДРОМАХ восстанавливать, модернизировать а не дорожки для врага....в аэропорту Бельбек тоже хорошая полоса была....только туда приземлились не те самолеты как мы знаем. А защитники аэропорта просто "вышли поговорить" с захватчиками и были посланы на 3 буквы...
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03.07.2020 10:07 Відповісти
 
 