У 2020 р. буде здійснено ремонт злітно-посадкових смуг на 15 військових аеродромах, - командування Повітряних Сил. ФОТО

На декількох військових летовищах тривають ремонтно-відновлювані роботи злітно-посадкових смуг, стоянок літаків та руліжних доріжок. Спеціалісти окремих інженерно-аеродромних батальйонів наразі працюють на військових аеродромах Василькова, Івано-Франківська, Кульбакіного.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

У командуванні Повітряних Сил зазначають, що цьогоріч сплановано відновити штучне покриття майже на 15 аеродромах. Роботи вже завершені на аеродромах Старокостянтинова та Мелітополя.

"Уся аеродромна мережа Повітряних Сил є в експлуатаційному стані. Роботи, що тривають, стосуються поточного ремонту окремих ділянок летовищ. Для проведення ремонтно-відновлюваних робіт необхідними матеріальними засобами забезпечені як окремі інженерно-аеродромні батальйони, так і авіаційні бригади та авіаційні комендатури", - зазначили в управлінні Командування логістики Повітряних Сил.

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