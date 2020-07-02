У 2020 р. буде здійснено ремонт злітно-посадкових смуг на 15 військових аеродромах, - командування Повітряних Сил. ФОТО
На декількох військових летовищах тривають ремонтно-відновлювані роботи злітно-посадкових смуг, стоянок літаків та руліжних доріжок. Спеціалісти окремих інженерно-аеродромних батальйонів наразі працюють на військових аеродромах Василькова, Івано-Франківська, Кульбакіного.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
У командуванні Повітряних Сил зазначають, що цьогоріч сплановано відновити штучне покриття майже на 15 аеродромах. Роботи вже завершені на аеродромах Старокостянтинова та Мелітополя.
"Уся аеродромна мережа Повітряних Сил є в експлуатаційному стані. Роботи, що тривають, стосуються поточного ремонту окремих ділянок летовищ. Для проведення ремонтно-відновлюваних робіт необхідними матеріальними засобами забезпечені як окремі інженерно-аеродромні батальйони, так і авіаційні бригади та авіаційні комендатури", - зазначили в управлінні Командування логістики Повітряних Сил.
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Державне бюро розслідувань до Дня зенітних ракетних військ, який відзначається 3 липня, зробило неприємний "подарунок" захисникам неба.
Як повідомляє пресслужба командування Повітряних Сил ЗСУ, 1 липня у зенітну ракетну бригаду (військова частина А2860) прибули представники відділу слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницький."На підставі Ухвали судді Хмельницького міськрайсуду С. Баєва, в межах кримінального провадження №62020240000000492, слідчими ДБР складено протокол огляду та вилучено чотири НВЧ прилади (клістрони) та відповідну супроводжуючу документацію", - уточнюється в повідомленні.
Слідчі інкримінують посадовим особам суттєві порушення у закупівлі клістронів. Разом з тим, у згаданій постанові суду не йде мова про вилучення, а лише про огляд військової частини А2860 та підпорядкованих їй зенітних ракетних дивізіонів.
Дзеркальні процесуальні дії проводилися в зенітних ракетних бригадах на Одещині (в/ч А2800) та Херсонщині (в/ч А1836).
"Складається враження, що це чиясь спланована акція, спрямована на підрив обороноздатності держави. У той час коли на кордоні з Україною ворог розгортає величезне угруповання військ у рамках масштабного військового навчання "Кавказ-2020", де навіть неприховано розігрується сценарій повномасштабного наступу на Україну, державні інституції дозволяють собі подібні речі…" - наголосили у командуванні.
Надвисокочастотні прилади є одним із основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Відсутність вилучених НВЧ може призвести до небажаних наслідків та суттєво збільшити терміни відновлення бойової техніки.
https://gazeta.ua/articles/life/_dbr-zvinuvatili-u-*******-oboronozdatnosti-derzhavi/972728
Без ППО, на відремонтовані смуги, чиї літаки сідать будуть (у разі відновлення активних бойових дій з боку московії)?
Сподіваюсь, що це в мене паранойя, а не вангування...
разом з відремонтованою мережею доріг, це пришвидшить просування противника..
чи є інша думка?
они должны быть в наличии для быстрого оперативного развертывания на различные направления.а то ведь пока со староконстантинова долетят до нужной точки-то они там окажутся уже не нужны...
а рокадные дороги всегда нужны были и будут...почитай.сколько дорог китай настроил вдоль границы с кацапией
одно радует,у нас 73% овец,а на расейке по последним данным-больше 77.а тут каждый процент ценен