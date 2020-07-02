Автобусна аварія в Польщі: травмовано 16 українців, одна особа - в критичному стані

У результаті зіткнення автобуса, який ймовірно прямував з Тернополя до Варшави, з двома вантажівками постраждало 16 пасажирів, шестеро з яких потрапили до лікарень, одна особа – у критичному стані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомили у генконсульстві України у Кракові.

"На автодорозі №1 поблизу міста Богуславіце Ченстоховського повіту Сілезького воєводства сталося ДТП за участю вантажівок й автобуса українського перевізника. У ньому перебувало близько 40 громадян України. Внаслідок аварії пошкодження різного ступеня отримали 16 осіб, з яких шість осіб госпіталізовано, одна з них перебуває у критичному стані",- повідомили у консульстві.

Серед постраждалих дітей немає. Осіб, які постраждали, доставлено до лікарень гелікоптерами.

Генконсульство перебуває в оперативному контакті з пожежниками, поліцією і рятувальними службами. Усім особам, які не потребують медичної допомоги, надано усіляку іншу допомогу, їх тимчасово розселено в готелях.

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Українські консули перебувають у контакті з місцевими органами влади і намагаються встановити перевізника. За попередньою інформацією, автобус прямував з Тернопільської області ймовірно у напрямку Варшави.

Автокатастрофа сталася на дорозі національного значення №1, яку перероблено під стандарти автомагістралі, близько 15 години за київським часом. За інформацією польських ЗМІ постраждали загалом 32 особи. Внаслідок зіткнення вантажівки зайнялися. На місце події вилетіли чотири рятувальні гелікоптери та виїхали автомобілі швидкої допомоги. Одна з вантажівок згоріла повністю. Вона перевозила небезпечну субстанцію.

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