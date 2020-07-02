Три сервісні центри МВС у столиці закрили через виявлений у співробітників коронавірус

Три сервісні центри Міністерства внутрішніх справ у Києві закрили через виявлення захворювання COVID-19 у співробітників. Хворих відправили на самоізоляцію під спостереження лікарів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє головний сервісний центр МВС.

Йдеться про сервісні центри №8045 і №8049 на вул. Павла Усенка та №8046 на Столичному шосе, 104.

Громадяни, які зареєструвалися в онлайн-чергу, можуть отримати послуги в будь-якому іншому сервісному центрі МВС у Києві.

"Але є і хороші новини! Сервісний центр МВС №8047 (м. Київ, вул. Велика Кільцева, 110а) вже відкрив двері для відвідувачів. Раді бачити вас у наших затишних закладах", - додали у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один із сервісних центрів МВС у Києві закрито через виявлення COVID-19 у співробітників

У МВС просять українців не забувати носити захисні маски і рукавички, ретельно мити руки і дотримуватися безпечної дистанції.

Серед основних функцій і послуг сервісних центрів МВС - видача та обмін водійських посвідчень, реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, видача і зберігання номерних знаків, а також оформлення дозволу на перевезення небезпечних вантажів.

На базі сервісного центру МВС можна здати іспити для отримання права керування транспортними засобами. Зараз в Україні функціонує 156 сервісних центрів.

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