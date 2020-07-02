ДБР про вилучення приладів НВЧ систем ППО ЗСУ: "3 прилади повернули до військової частини вчора, 4 прилади повернуть сьогодні"

Слідчі Державного бюро розслідувань повернуть до військових частин вилучені при огляді 1 липня військової техніки прилади НВЧ (клістрони).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі Державного бюро розслідувань у рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за матеріалами Головного управління військової контррозвідки СБУ, 1 липня 2020 року провели санкціоновані огляди військової техніки на території кількох військових частин Повітряних сил Збройних сил України.

У ході слідчих дій було вилучено 7 приладів НВЧ (клістрони). Того ж дня слідчі ДБР повернули 3 прилади до однієї з військових частин, ще 4 прилади буде повернуто сьогодні", - говориться в повідомленні.

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Зазначається, що керівництвом Державного бюро розслідувань ініційовано проведення службового розслідування, під час якого буде надана оцінка правомірності дій працівників ДБР.

Нагадуємо, раніше командування Повітряних сил ЗСУ заявило про вилучення представниками ДБР із зенітних ракетних бригад, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях НВЧ приладів (клістронів), що є одним із основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль.