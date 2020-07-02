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ДБР про вилучення приладів НВЧ систем ППО ЗСУ: "3 прилади повернули до військової частини вчора, 4 прилади повернуть сьогодні"

ДБР про вилучення приладів НВЧ систем ППО ЗСУ:

Слідчі Державного бюро розслідувань повернуть до військових частин вилучені при огляді 1 липня військової техніки прилади НВЧ (клістрони).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі Державного бюро розслідувань у рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за матеріалами Головного управління військової контррозвідки СБУ, 1 липня 2020 року провели санкціоновані огляди військової техніки на території кількох військових частин Повітряних сил Збройних сил України.

У ході слідчих дій було вилучено 7 приладів НВЧ (клістрони). Того ж дня слідчі ДБР повернули 3 прилади до однієї з військових частин, ще 4 прилади буде повернуто сьогодні", - говориться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР підриває систему ППО України, вилучивши прилади для наведення ЗРК на ціль, - Командування Повітряних сил ЗСУ

Зазначається, що керівництвом Державного бюро розслідувань ініційовано проведення службового розслідування, під час якого буде надана оцінка правомірності дій працівників ДБР.

Нагадуємо, раніше командування Повітряних сил ЗСУ заявило про вилучення представниками ДБР із зенітних ракетних бригад, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях НВЧ приладів (клістронів), що є одним із основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль.

Автор: 

армія (3772) ППО (3208) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) ДБР (3503)


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Топ коментарі
+77
Що , електрони в клістронах на Порошенка працювали, підозру їм хотіли винести?
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02.07.2020 19:39
+51
И без СВЧ приборов на уголовное дело Зеле уже с головой хватит. Отсутствие государственного заказа на серийное производство ракет "Вільха", "Вільха-М", "Тайфун" и "Нептун" при успешно проведенных государственных испытаниях, в условиях вполне вероятной военной угрозы со стороны РФ - это акт государственной измены Зеленского и высшего руководства страны. Финансирования проектов в 2020 году -- ноль, людей собираются увольнять.
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02.07.2020 19:50
+50
Срочно задним числом возвращаются, когда всплыла инфа, ну прям совпадение
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02.07.2020 19:39
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Мудрий нарід понавибирав....
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03.07.2020 06:42 Відповісти
ГБР ТВАРИНИ!! Та за такі речі треба як МІНІМУМ звільняти та притягати до кримінальної відповідальності "діючих" осіб!! Повна некомпетентність!! Хоча нічого дивного після того як я подивився суд на Порошенком Висновок ТАМ ВСІ такі тупі АБО просто зрадники!!
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03.07.2020 06:59 Відповісти
Ні в чому не звинувачуйте тупе, маленьке, веселе мавпеня!
Звинувачуйте тих, хто дав йому гранату!
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03.07.2020 07:38 Відповісти
В нашей стране, титушки и ЧОПы лучше защищают стройки ТРЦ, чем военные защищают стратегические объекты.
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03.07.2020 09:07 Відповісти
что за быдло живет в стране, было бы население адекватное, всех кто изъял и кто отдал, к стенке и публично растрелять.
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03.07.2020 10:08 Відповісти
командирів які допустили виведення з ладу бойового устаткування під трибунал. Слідчих під суд на довічне увязнення за диверсію.
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03.07.2020 10:45 Відповісти
А работоспособность клистронов проверяли после снятия?
Подозрительно однако!
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03.07.2020 11:38 Відповісти
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