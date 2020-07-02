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Новини Волонтери для армії
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Бізнесмен Тинний, якого звинуватили в спонсоруванні тероризму, постійно і тривалий час допомагає нашій армії, - волонтерка Толмачова

Бізнесмен Тинний, якого звинуватили в спонсоруванні тероризму, постійно і тривалий час допомагає нашій армії, - волонтерка Толмачова

Волонтерка Юлія Толмачова заявила про те, що бізнесмен Ігор Тинний, якого звинуватили в спонсоруванні тероризму, постійно і тривалий час допомагає Збройним силам України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Толмачова зазначила: "Дожилися! Ігоря Тинного запідозрили у фінансуванні тероризму. Саме того Ігоря Тинного, який постійно допомагає нашим захисникам: завдяки йому я доставила на фронт 5 реанімобілів,тепловізори, ПНБ, квадрокоптери, екіпіровку для бійців, приціли, джипи (18 шт.) та багато, багато іншого для різних підрозділів. І всі ці речі ефективно допомагають нашим воїнам знищувати терористів.

То як зрозуміти це звинувачення? Хіба що за логікою нинішньої влади, коли ветеранів, добровольців і волонтерів бездоказово оголошують злочинцями, попереднього Верховного головнокомандувача, який з нуля, по суті, відновив армію і дав відсіч агресору, -- державним зрадником, коли замість подвигу видатного Міфа - Василя Сліпака на День Конституції возвеличують малороса Потапа, "героїзм" якого проявився знятими перед російською публікою штанями...

З таким злочинним безглуздям скоро наших воїнів наречуть терористами, а не захисниками України. Так доведуть, що Ігор Тинний таки справді спонсорує "ворогів". Усе з ніг на голову. Гидко..."

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бізнесмен Тинний стверджує, що Баканов із помсти звинуватив його у фінансуванні тероризму: "Це використання службового становища для зведення особистих рахунків". ВIДЕО

Автор: 

Тинний Ігор (43) Толмачова Юлія (27) Баканов Іван (330)


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Топ коментарі
+21
Видимо, наша власть террористами считает украинских солдат.
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02.07.2020 19:58
+20
***

Я згоріла від лютого сорому,
Залишились самі головешки..
Де ж вам, *****, не так було зорано..
Хто ж вам, скнарам, не кинув ті рештки..

Ви хоча б розумієте - хто вони??
Роздивились в екстазі личину??
Вам так хочеться бути зґвалтованими,
Що ви пхнете під це Україну!

Стільки крові за вас же, зсучених,
Стільки цвіту за "втомлених й кволих",
Щоби ви волали в фейсбучеку -
Українці стріляють по школах!

Вам не гіркнуть дими чотирнадцятого,
Вам маячить відпустка і море,
Поки ваша ж збезчещена нація
Платить кров"ю в котлах й коридорах.

Цю гугняву, зелену гадину
Залюбки в серці гріє більшість.
Мало небо ревіло градами?
Виявляється - треба більше!

Вам же тільки батіг і витрішки,
Замість мозку - живіт і гузно!
Ваш мішок із лайном щораз важкійший,
З кожним кроком все глибше грузнете.

Все навиворіт, все спотворено !!!
В жорнах підлості правда гине..
Де ж вам, *****, не так було зорано,
Що за гріш здаєте Україну...

Svitlana Sivak
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02.07.2020 20:03
+16
Бизнесмен Тынный, которого обвиняли в спонсировании терроризма, постоянно и долго помогает нашей армии, - волонтер Толмачева - Цензор.НЕТ 3191
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02.07.2020 19:59
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Видимо, наша власть террористами считает украинских солдат.
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02.07.2020 19:58 Відповісти
На ICTV є програми "Гражданская оборона" і "Антизомбі" (здається так). В цих програмах показують фейки, що видають в ефір пропагандонські канали московії та ОРДЛО. Так там прямо кажуть "на території, що окупована Україною". Зрідка вставляють "тимчасово"...
А слухаючи усяких хламідій-дєрмаків, складається враження, що так само думають і у "СН" на чолі з найвеличнішим.
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02.07.2020 20:10 Відповісти
Жодного випуску не пропустив. А озвучує її всім відомий "бандит із Сталкера")))
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02.07.2020 21:40 Відповісти
Это уже не новость.
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02.07.2020 21:01 Відповісти
Бизнесмен Тынный, которого обвиняли в спонсировании терроризма, постоянно и долго помогает нашей армии, - волонтер Толмачева - Цензор.НЕТ 3191
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02.07.2020 19:59 Відповісти
По тому и обвинили. Он посмел финансиовать и укреплять армию . Ничег страшного бубочка накажет етого гоя.
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02.07.2020 20:02 Відповісти
***

Я згоріла від лютого сорому,
Залишились самі головешки..
Де ж вам, *****, не так було зорано..
Хто ж вам, скнарам, не кинув ті рештки..

Ви хоча б розумієте - хто вони??
Роздивились в екстазі личину??
Вам так хочеться бути зґвалтованими,
Що ви пхнете під це Україну!

Стільки крові за вас же, зсучених,
Стільки цвіту за "втомлених й кволих",
Щоби ви волали в фейсбучеку -
Українці стріляють по школах!

Вам не гіркнуть дими чотирнадцятого,
Вам маячить відпустка і море,
Поки ваша ж збезчещена нація
Платить кров"ю в котлах й коридорах.

Цю гугняву, зелену гадину
Залюбки в серці гріє більшість.
Мало небо ревіло градами?
Виявляється - треба більше!

Вам же тільки батіг і витрішки,
Замість мозку - живіт і гузно!
Ваш мішок із лайном щораз важкійший,
З кожним кроком все глибше грузнете.

Все навиворіт, все спотворено !!!
В жорнах підлості правда гине..
Де ж вам, *****, не так було зорано,
Що за гріш здаєте Україну...

Svitlana Sivak
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02.07.2020 20:03 Відповісти
Дуже сильно
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02.07.2020 20:05 Відповісти
Одним помогал а с другими вел совместный бизнес, одно другому не мешает, на пустом месте подозрение о финансировании ОРДЛО не выдвигают.
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02.07.2020 20:03 Відповісти
еще как выдвигают . стоит позвонить Баканову и все невозможное становится возможным
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02.07.2020 20:07 Відповісти
русский, так ты вспомнил как зовут фюрера русни?
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02.07.2020 20:11 Відповісти
Шутишь? У нас намедни президента судили за назначение зама главы разведки.
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02.07.2020 20:21 Відповісти
Що буде далі ..... ?
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02.07.2020 20:03 Відповісти
Новый Геноцид украинцев. Все это уже проходили и не раз. Последний раз 1918-1933.
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02.07.2020 21:35 Відповісти
то о той армии от которой бубочка успешно четырежды откосил?
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02.07.2020 20:04 Відповісти
"Це не його країна! Він тут на гастролях" О. Забужко

Бизнесмен Тынный, которого обвиняли в спонсировании терроризма, постоянно и долго помогает нашей армии, - волонтер Толмачева - Цензор.НЕТ 811
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02.07.2020 20:05 Відповісти
Нет, я конечно понимаю, что патриоты, финансирующие украинскую армию, вам кацапам встали поперек горла. Но мы тут причем? Это ваши проблемы.
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02.07.2020 20:09 Відповісти
Вот именно, нам показывают только одну сторону и не слова о том в чем именно подозревают Тынного.
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02.07.2020 20:10 Відповісти
Вам показывают какой вЯЯликий ваш фюрер.
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02.07.2020 20:12 Відповісти
"Не слова о том"? Грамотєй, одначе! Про відсутність ком мовчу вже... Що у тебе за утворення таке?))) Челябінське ПТУ?
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02.07.2020 20:38 Відповісти
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02.07.2020 20:41 Відповісти
Москалику під американським прапором, ти на минулій гілці так і не відповів на просте питання: What's the nickname of the state you live in?
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02.07.2020 20:37 Відповісти
Волонтер Юлия Толмачева заявила о том, что бизнесмен Игорь Тынный, которого обвинили в спонсировании терроризма, постоянно и долго помогает Вооруженным силам Украины.Источник: https://censor.net/n3205726

Для зебилятника это и есть "поддержка терроризма".
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02.07.2020 20:07 Відповісти
Он только что выступал на "Прямом". у баканова на него конкретный зуб. они вместе начинали бизнес с "зеленой энергетикой" но потом баканов захотел все отжать себе и кинуть двух компаньонов. Не прокатило. после этого баканов пошел юристом в 95 квартал.
а Тынный был одним из участников переговоров с правительством по вопросам зеленых тарифов когда зеленые пообещали поднять расценки на электроэнергию в 4 раза.
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02.07.2020 20:19 Відповісти
Порошенко -промышленник,Меценат,Дипломат .Тынный -промышленник, меценат.Тынный сам признался ,что отжал бизнес 10 лет назад у Баканова.И кто он,как человек? Халявщик-рейдер.Я другой характеристики не знаю этому прекрасному человеку.
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02.07.2020 20:38 Відповісти
А баканову, в этой связи, вы какую характеристику дадите?
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02.07.2020 20:45 Відповісти
Баканов денег не берёт..Мне неизвестно ,иначе из каждого крана звучало.
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02.07.2020 20:49 Відповісти
А куда он берет, в рот? Я же не за деньги спрашивал
Статья 364

1. Злоупотребление властью или служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных мотивов или в других личных интересах или в интересах третьих лиц, использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило важный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц, -
наказывается исправимыми роботами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением воли на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
2. То самое действие, если оно послужило причиной тяжелые следствий, -
наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, если они содеяны работником правоохранительного органа, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
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02.07.2020 21:04 Відповісти
Просто у Тинного був чи і зараз є спільний ресторанний бізнес бізнес з родичасми дружини Кривавого Пастора (шана йому і повага), от і шиють справу.
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02.07.2020 20:52 Відповісти
А от його партнери Майоров і Сніжко - цікаві мутні типки. Перший = в Крим електроенергію поставляв "Енергомережі", іншмй друкує для кацапів гівно різне, попутно уидаючи контрагентів.
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02.07.2020 20:56 Відповісти
Зебіли, що ж ви наробили?-
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.

Небесна Сотня вже забута,
Портнов банкує, сіє страх
Пожежі, віруси і скрута
І подив лиш в тупих очах....

;Не те від Вовіка чекали;-
Та йдійть ви на х...р, не пи...діть,
Усе свідомо ви просрали,
Ще раз на путіна ідіть!

На хліб вам мову не намажеш?-
Так хліб іде ваш за кордон,
Тупому ж бидлу що докажеш?-
;Мальдіви, газ, баригу вон;

А спецрезерв, що на всі сили
Штовхав Радуцкій- то пусте,
;Субсидій би не одмінили
І шоб купить оте, і те;...

Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
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02.07.2020 21:08 Відповісти
👍 👍 👍
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02.07.2020 22:04 Відповісти
Допомогав ВСУ? ЗеКОм@нда та янєлохМінє42 знайдуть справу й на тебе....🤬🤬🤬
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02.07.2020 21:09 Відповісти
Бізнесмен Тинний, якого звинуватили в спонсоруванні тероризму, постійно і тривалий час допомагає нашій армії, - волонтерка Толмачова - Цензор.НЕТ 288
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02.07.2020 21:29 Відповісти
Бізнесмен Тинний, якого звинуватили в спонсоруванні тероризму, постійно і тривалий час допомагає нашій армії, - волонтерка Толмачова - Цензор.НЕТ 3381Бізнесмен Тинний, якого звинуватили в спонсоруванні тероризму, постійно і тривалий час допомагає нашій армії, - волонтерка Толмачова - Цензор.НЕТ 4928
показати весь коментар
02.07.2020 21:33 Відповісти
Если Тынный кому то ""помогает"" то значит все москали уже передохли!!
Ещё тот подлец!! не знаю по делу его щемят или нет, но от этого он меньше подлец не станет!!
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02.07.2020 21:34 Відповісти
Бізнесмен Тинний, якого звинуватили в спонсоруванні тероризму, постійно і тривалий час допомагає нашій армії, - волонтерка Толмачова - Цензор.НЕТ 9809
показати весь коментар
03.07.2020 07:33 Відповісти
 
 