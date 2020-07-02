Бізнесмен Тинний, якого звинуватили в спонсоруванні тероризму, постійно і тривалий час допомагає нашій армії, - волонтерка Толмачова

Волонтерка Юлія Толмачова заявила про те, що бізнесмен Ігор Тинний, якого звинуватили в спонсоруванні тероризму, постійно і тривалий час допомагає Збройним силам України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Толмачова зазначила: "Дожилися! Ігоря Тинного запідозрили у фінансуванні тероризму. Саме того Ігоря Тинного, який постійно допомагає нашим захисникам: завдяки йому я доставила на фронт 5 реанімобілів,тепловізори, ПНБ, квадрокоптери, екіпіровку для бійців, приціли, джипи (18 шт.) та багато, багато іншого для різних підрозділів. І всі ці речі ефективно допомагають нашим воїнам знищувати терористів.

То як зрозуміти це звинувачення? Хіба що за логікою нинішньої влади, коли ветеранів, добровольців і волонтерів бездоказово оголошують злочинцями, попереднього Верховного головнокомандувача, який з нуля, по суті, відновив армію і дав відсіч агресору, -- державним зрадником, коли замість подвигу видатного Міфа - Василя Сліпака на День Конституції возвеличують малороса Потапа, "героїзм" якого проявився знятими перед російською публікою штанями...

З таким злочинним безглуздям скоро наших воїнів наречуть терористами, а не захисниками України. Так доведуть, що Ігор Тинний таки справді спонсорує "ворогів". Усе з ніг на голову. Гидко..."

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