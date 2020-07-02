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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Двоє українських експертів братимуть участь у розшифровці у Франції чорних скриньок зі збитого в Ірані літака МАУ, - Єнін

Двоє українських експертів братимуть участь у розшифровці у Франції чорних скриньок зі збитого в Ірані літака МАУ, - Єнін

У розшифровці "чорних скриньок" збитого в Ірані літака МАУ від України братимуть участь два представники Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами.

Про це Укрінформу повідомив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Від України будуть два представники від Нацбюро з розслідування авіакатастроф, вони вже затверджені французькою стороною", - сказав дипломат. Єнін не назвав прізвищ українських фахівців, зазначивши лише, що вони – "одні з найдосвідченіших в Україні".

Заступник голови МЗС поінформував, що вітчизняні експерти братимуть безпосередню участь у процесі розшифровки "чорних скриньок" збитого літака МАУ, а потім підпишуть підсумкові документи.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція запросила Україну взяти участь у розшифровці чорних скриньок збитого в Ірані літака МАУ, - Єнін

Автор: 

Іран (2044) Франція (3076) чорна скринька (71) Єнін Євген (348)


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Не,ну а чо,нормально, бабло нагненужное на оплату типа этим спецананистам забито в бюджете,норм...
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02.07.2020 20:54 Відповісти
Грубо переводя, главзебил все слил по сценарию ***** и очередные смерти на его совести
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02.07.2020 20:58 Відповісти
Иран отправил бортовые самописцы самолета украинской авиакомпании, производства США Boeing 737-8KV (борт UR-PSR) во Францию. Иран через Россию получил гарантии что обработка данных не будет выходить за пределы официальной версии.
Канада потребовала от Франции допуска к анализу "черных ящиков" рейса PS752, переданных во Францию Ираном. Франция тут же ... пригласила Украину к участию в обработке данных с "черных ящиков" рейса PS752. В свое время Иран использовал украинскую комиссию для прикрытия своей деятельности по сокрытию вещественных доказательств на месте падения авиалайнера. Теперь Франция балбесами Зеленского хочет прикрыть свои махинации.
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02.07.2020 21:19 Відповісти
 
 