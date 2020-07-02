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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Постраждалі від катастрофи МАУ країни підписали з Іраном меморандум про виплати компенсацій сім'ям загиблих

Постраждалі від катастрофи МАУ країни підписали з Іраном меморандум про виплати компенсацій сім'ям загиблих

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що починає вести переговори з Іраном про виплату компенсацій сім'ям загиблих у катастрофі Boeing "Міжнародних авіаліній України", який був збитий у ніч на 8 січня неподалік Тегерана.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомляє AFP і Al-Jazeera.

"Ми підписали угоду про взаєморозуміння, згідно з якою зараз будемо вести переговори з Іраном про відшкодування збитків і компенсації найближчим родичам загиблих", - заявила Лінде.

Лінде сказала, що остаточних домовленостей досягнуто після переговорів з Іраном і країнами, які постраждали від катастрофи: Канадою, Швецією, Афганістаном, Німеччиною, Великою Британією і Україною. Поки невідомо, якою буде сума компенсацій.

Про підписання меморандуму також заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що ідея меморандуму належала Україні.

"Я радий, що учасники групи підтримали нашу ініціативу. Це важливо, тому що тепер ми формалізували загальний підхід у міждержавних переговорах щодо притягнення Ірану до відповідальності за збиття літака", - заявив Кулеба.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

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Автор: 

Іран (2044) Швеція (957)


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Іран повинен заплатити гроші родичам вбитих ними людей. Але залишається невідомим мотив цього злочину.
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02.07.2020 20:43 Відповісти
Родичам головне грошенята, нашо їм твій мотів...
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02.07.2020 20:53 Відповісти
ты наверно зэбил?
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02.07.2020 21:34 Відповісти
Там як на мій "хлопський" роздум декілька мотивів. Але головний - виток інформації через осіб-носіїв громадян Ірану до інформації так званої "державної" таємниці...
Як кажуть... восток дело тонкое... Петруха...
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02.07.2020 20:57 Відповісти
Из 167 пассажиров 81 были иранцы, 57 канадские иранцы, и только 2 украинца. Неясно для кого это бóльшая трагедия.
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02.07.2020 21:04 Відповісти
А то что весь экипаж украинский, то ниче?
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02.07.2020 22:07 Відповісти
Канада потребовала от Франции допуска к анализу "черных ящиков" рейса PS752, переданных во Францию Ираном.
Франция тут же ... пригласила Украину к участию в обработке данных с "черных ящиков" рейса PS752.
В свое время Иран использовал украинскую комиссию для прикрытия своей деятельности по сокрытию вещественных доказательств на месте падения авиалайнера.
Теперь Франция балбесами Зеленского хочет прикрыть свои махинации.
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02.07.2020 21:18 Відповісти
Меморандум це добре... Але все може бути і в+ і в-...
Бо ціну деяких меморандумів ми вже знаємо...
Як казав сліпий - побачимо... а глухий - почуємо...
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02.07.2020 20:50 Відповісти
США заплатили Ирану компенсации за сбитьій по ошибке "Аєробус"А-320 . Вот єто и должно бьіть стартовой и минимальной суммой для переговоров. Иранцьі же хотят отделаться "подешевле" , переговорьі будут трудньіми.
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02.07.2020 21:05 Відповісти
 
 