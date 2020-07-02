Постраждалі від катастрофи МАУ країни підписали з Іраном меморандум про виплати компенсацій сім'ям загиблих

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що починає вести переговори з Іраном про виплату компенсацій сім'ям загиблих у катастрофі Boeing "Міжнародних авіаліній України", який був збитий у ніч на 8 січня неподалік Тегерана.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомляє AFP і Al-Jazeera.

"Ми підписали угоду про взаєморозуміння, згідно з якою зараз будемо вести переговори з Іраном про відшкодування збитків і компенсації найближчим родичам загиблих", - заявила Лінде.

Лінде сказала, що остаточних домовленостей досягнуто після переговорів з Іраном і країнами, які постраждали від катастрофи: Канадою, Швецією, Афганістаном, Німеччиною, Великою Британією і Україною. Поки невідомо, якою буде сума компенсацій.

Про підписання меморандуму також заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що ідея меморандуму належала Україні.

"Я радий, що учасники групи підтримали нашу ініціативу. Це важливо, тому що тепер ми формалізували загальний підхід у міждержавних переговорах щодо притягнення Ірану до відповідальності за збиття літака", - заявив Кулеба.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

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