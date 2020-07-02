Увечері 2 липня окупанти поранили українського воїна під Невельським, - штаб ООС
2 липня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об'єднаних сил.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "Поблизу населеного пункту Невельське зі стрілецької зброї було поранено українського військовослужбовця.
Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.
Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються".
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Про це заявив начальник Головного управління міжнародного співробітництва і верифікації ЗСУ генерал-лейтенант Леонід Голопатюк під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, повідомляє https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3055837-ukraina-v-obse-rosia-mae-na-kordoni-tri-ugrupovanna-vijsk-zdatnih-do-raptovogo-nastupu.html Укрінформ .
"Станом на сьогодні поблизу кордону з Україною вже створено три міжвидових угруповання, які здатні без оголошення мобілізації та при мінімальних підготовчих заходах проводити раптові наступальні дії на території України", - заявив Голопатюк.
Генерал вказав на те, що РФ продовжує нарощувати угруповання військ біля державного кордону України.
"Зокрема, здійснюється активне формування нових військових частин (з'єднань та об'єднань) та реорганізація існуючих військових формувань з метою нарощування їх бойового потенціалу. На даний час вздовж державного кордону України розгорнуто 28 батальйонно-тактичних груп. На сьогодні завершується формування трьох нових об'єднань - двох армій та армійського корпусу, які протягом 2020-2021 року планують набути повної оперативної готовності", - заявив він.
У наземному компоненті створена 20-та загальновійськова армія у складі 3-ї мотострілецької дивізії та 144-ї мотострілецької дивізії. При цьому на озброєнні знаходяться оперативно-тактичні ракетні комплекси (ОТРК) "Іскандер".
На Південно-західному стратегічному напрямку створена 8-а загальновійськова (ударна) армія у складі 150-ї мотострілецької дивізії, 20-ї окремої мотострілецької бригади та оперативно підпорядкованих 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) армійських корпусів. В окрузі та армії передбачено створення ракетних бригад ОТРК "Іскандер".
"Загалом чисельність наземного угруповання ЗС РФ вздовж кордону України складає близько 87 тис. військовослужбовців, до 1100 одиниць танків; до 2600 бойових броньованих машин; до 1100 артилерійських систем; до 360 ракетних систем залпового вогню, 18 оперативно-тактичних ракетних комплексів", - поінформував Голопатюк делегації країн-учасниць ОБСЄ.
У повітряному компоненті продовжується переозброєння на ******* та модернізовані зразки (літаки Су-30СМ, Су-35С, Су-34, Су-25СМ3, МіГ-31К з гіперзвуковим комплексом "Кинжал" та вертольоти різних модифікацій).
"Загалом на базових аеродромах поблизу Державного кордону України базується близько 330 бойових літаків та 230 вертольотів", - зазначив начальник Головного управління міжнародного співробітництва і верифікації ЗСУ.
https://www.obozrevatel.com/crime/dvuh-militsionerov-lnr-vzorvali-granatoj-video.htm
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Убей русскую падаль!