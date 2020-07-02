Увечері 2 липня окупанти поранили українського воїна під Невельським, - штаб ООС

2 липня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Поблизу населеного пункту Невельське зі стрілецької зброї було поранено українського військовослужбовця.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються".

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