Російські корпуси на Донбасі більші за деякі європейські армії, - Україна в ОБСЄ

Створені Росією два армійські корпуси на території окупованих частин Донеччини і Луганщини за своєю військовою міццю переважають збройні сили деяких держав Європи.

Про це заявив начальник Головного управління міжнародного співробітництва і верифікації ЗСУ генерал-лейтенант Леонід Голопатюк під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Створення угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей у складі 1-го та 2-го армійських корпусів спричинило появу на сході України великої кількості озброєнь та військової техніки, корпуси за своєю чисельністю перевищують збройні сили деяких держав Європи", - заявив Голопатюк.

Він підкреслив, що величезне угруповання військ у "сірій зоні" на окупованих територіях Донбасу "до цього часу не охоплюється режимом контролю ОБСЄ над озброєннями та заходами зміцнення довіри й безпеки".

За його словами, бойовий склад 1-го армійського корпусу (АК), створеного на території "ДНР", включає: 5 бригад (1-ша, 3-тя, 5-та окремі мотострілецькі бригади, 100-та окрема мотострілецька бригада "Республіканської гвардії" та окрема артилерійська бригада); 3 окремих полки (11-й окремий мотострілецький полк, 9-й окремий штурмовий мотострілецький полк морської піхоти та окремий комендантський полк); 10 окремих батальйонів (дивізіонів).

Бойовий склад 2-го армійського корпусу, створеного на території "ЛНР", включає: 4 бригади (2-га, 4-та, 7-ма окремі мотострілецькі бригади та окрема артилерійська бригада); 2 полки (6-й окремий мотострілецький полк та окремий комендантський полк); 6 окремих батальйонів (дивізіонів).

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"Штатна чисельність 1-го та 2-го АК складає близько 35 тис. військовослужбовців. У складі цих армійських корпусів на непідконтрольних територіях Донбасу перебуває 481 одиниця бойових танків, 914 одиниць бойових броньованих машин, 720 одиниць артилерійських систем та 202 одиниці ракетних систем залпового вогню (РСЗВ)", - заявив начальник Головного управління міжнародного співробітництва і верифікації ЗСУ.

При цьому, командні, штабні, а також посади дефіцитних спеціальностей в 1-му (Донецьк) та 2-му (Луганськ) армійських корпусах обіймають кадрові військовослужбовці збройних сил РФ загальною чисельністю близько 650 осіб.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебувають підрозділи оперативного/бойового та логістичного забезпечення, військові радники, інструктори ЗС РФ. Загальна їх чисельність складає до 2,1 тис. російських військовослужбовців.

Для підтримки постійної напруги на лінії зіткнення та з метою забезпечення життєдіяльності 1-го та 2-го АК з території РФ через неконтрольовані ділянки державного кордону України продовжується постачання боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів.

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