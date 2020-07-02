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Новини Агресія Росії проти України
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Російські корпуси на Донбасі більші за деякі європейські армії, - Україна в ОБСЄ

Російські корпуси на Донбасі більші за деякі європейські армії, - Україна в ОБСЄ

Створені Росією два армійські корпуси на території окупованих частин Донеччини і Луганщини за своєю військовою міццю переважають збройні сили деяких держав Європи.

Про це заявив начальник Головного управління міжнародного співробітництва і верифікації ЗСУ генерал-лейтенант Леонід Голопатюк під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Створення угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей у складі 1-го та 2-го армійських корпусів спричинило появу на сході України великої кількості озброєнь та військової техніки, корпуси за своєю чисельністю перевищують збройні сили деяких держав Європи", - заявив Голопатюк.

Він підкреслив, що величезне угруповання військ у "сірій зоні" на окупованих територіях Донбасу "до цього часу не охоплюється режимом контролю ОБСЄ над озброєннями та заходами зміцнення довіри й безпеки".

За його словами, бойовий склад 1-го армійського корпусу (АК), створеного на території "ДНР", включає: 5 бригад (1-ша, 3-тя, 5-та окремі мотострілецькі бригади, 100-та окрема мотострілецька бригада "Республіканської гвардії" та окрема артилерійська бригада); 3 окремих полки (11-й окремий мотострілецький полк, 9-й окремий штурмовий мотострілецький полк морської піхоти та окремий комендантський полк); 10 окремих батальйонів (дивізіонів).

Бойовий склад 2-го армійського корпусу, створеного на території "ЛНР", включає: 4 бригади (2-га, 4-та, 7-ма окремі мотострілецькі бригади та окрема артилерійська бригада); 2 полки (6-й окремий мотострілецький полк та окремий комендантський полк); 6 окремих батальйонів (дивізіонів).

Також читайте: Росія щороку витрачає на окуповані Крим і Донбас близько $5 млрд, - Резніков

"Штатна чисельність 1-го та 2-го АК складає близько 35 тис. військовослужбовців. У складі цих армійських корпусів на непідконтрольних територіях Донбасу перебуває 481 одиниця бойових танків, 914 одиниць бойових броньованих машин, 720 одиниць артилерійських систем та 202 одиниці ракетних систем залпового вогню (РСЗВ)", - заявив начальник Головного управління міжнародного співробітництва і верифікації ЗСУ.

При цьому, командні, штабні, а також посади дефіцитних спеціальностей в 1-му (Донецьк) та 2-му (Луганськ) армійських корпусах обіймають кадрові військовослужбовці збройних сил РФ загальною чисельністю близько 650 осіб.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебувають підрозділи оперативного/бойового та логістичного забезпечення, військові радники, інструктори ЗС РФ. Загальна їх чисельність складає до 2,1 тис. російських військовослужбовців.

Для підтримки постійної напруги на лінії зіткнення та з метою забезпечення життєдіяльності 1-го та 2-го АК з території РФ через неконтрольовані ділянки державного кордону України продовжується постачання боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів.

Читайте також: Ворог за добу п'ять разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, ліквідовано двох і поранено трьох найманців РФ, - штаб

Автор: 

ОБСЄ (3507) росія (65336)


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Топ коментарі
+11
Російські корпуси на Донбасі більші деяких європейських армій, - Україна в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4862
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02.07.2020 21:39
+10
Никогда,
ни на йоту не сомневался, что команда на жёсткий разгон беркутами студентов 31
ноября 2013 года давалась януковичу - путиным,
из кремля. Эта команда даже особо
с януковичем то и не согласовывалась. Судя
по тому количеству негативных событий, произошедших за шесть лет на территории
Украины, в результате вмешательства
россии в её внутренние дела (вплоть до развязывания войны), всем нормальным людям, уже давно было достаточно понять , что любое телодвижение т.н . «украинской элиты» и госинститутов
власти проходили через каналы и под контролем ФСБ, которому полностью
подчинялось СБУ . Московское крышевание т.н. «развития» экономики Украины до
сих пор проходит через конвертцентры, с которыми СБУ периодически ведёт
«непримиримую и героическую «борьбу».
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02.07.2020 21:02
+7
https://twitter.com/YanaSuporovska

https://twitter.com/YanaSuporovska Яна Супоровська https://twitter.com/YanaSuporovska @YanaSuporovska https://twitter.com/YanaSuporovska/status/1278744732986982400 23 мин

Цікаво побачити заяву Головнокомандувача щодо стягнення військ рашки.
Це ж треба коментувати.
Може, зустрічі які, дзвінки робив, то-сьо
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02.07.2020 21:02
Коментувати
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а служат там перевертни
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02.07.2020 21:00 Відповісти
https://twitter.com/YanaSuporovska

https://twitter.com/YanaSuporovska Яна Супоровська https://twitter.com/YanaSuporovska @YanaSuporovska https://twitter.com/YanaSuporovska/status/1278744732986982400 23 мин

Цікаво побачити заяву Головнокомандувача щодо стягнення військ рашки.
Це ж треба коментувати.
Може, зустрічі які, дзвінки робив, то-сьо
показати весь коментар
02.07.2020 21:02 Відповісти
В Украине главнокомандующего уже год нет. Есть тамада, звезда клипов и видосов, раздающий госнаграды всяким певичкам и гложопым юмористам, остервенело проталкивающий игорный бизнес, преследующий патриотов, разваливающий армию.... Может оно и выступит о чём - нибудь , не касающемся войны, агрессора, погибших героев....Стыдно, противно, больно , что Украина так вляпалась, так лоханулась....
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02.07.2020 21:32 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера @Lviv_UA_SU

До подій з ППО просто нагадаю всім, що ДБР вилучив з Генштабу "Стратегічний план застосування Збройних сил України, інших складових сил оборони відсічі збройної агресії". Найважливіший військовий документ з грифом "Особливої важливості", доступ до якого у МОУ/ГШ мають 7-8 осіб.

Цей план дозволив вилучити Печерський суд за позовом Портнова.
Буквально позавчора на Миротворці почали з'являтися документи розслідування, як Портнов працює на РФ.
Тобто ланцюжок дуже простий: Портнов --> Печерський суд (керує Портнов) --> ДБР (керує Портнов) --> РФ.

https://mil.in.ua/uk/news/dbr-otrymaly-dostup-do-strategichnogo-planu-zastosuvannya-zsu/
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03.07.2020 10:10 Відповісти
Никогда,
ни на йоту не сомневался, что команда на жёсткий разгон беркутами студентов 31
ноября 2013 года давалась януковичу - путиным,
из кремля. Эта команда даже особо
с януковичем то и не согласовывалась. Судя
по тому количеству негативных событий, произошедших за шесть лет на территории
Украины, в результате вмешательства
россии в её внутренние дела (вплоть до развязывания войны), всем нормальным людям, уже давно было достаточно понять , что любое телодвижение т.н . «украинской элиты» и госинститутов
власти проходили через каналы и под контролем ФСБ, которому полностью
подчинялось СБУ . Московское крышевание т.н. «развития» экономики Украины до
сих пор проходит через конвертцентры, с которыми СБУ периодически ведёт
«непримиримую и героическую «борьбу».
показати весь коментар
02.07.2020 21:02 Відповісти
Всё может быть, но, как по мне, сомнительная версия. Своих дебилов хватает среди ментов.
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03.07.2020 13:11 Відповісти
А че в ОБСЕ? Расскажите в ОП зеленского.
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02.07.2020 21:05 Відповісти
типа нашому кибуцостроителю нужна булава побольше...
бо эту он за айсами нэ бачыть...
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02.07.2020 21:06 Відповісти
До Российско-Грузинской войны, 18 июля 2008 года был принят Мирный План Штайнмаера: Сначала решение проблем с безопасностью на границе и возвращение беженцев и перемещенных лиц, затем экономическая реабилитация региона с помощью грузинских инвестиций, а уже потом решение политического статуса Абхазии в будущем.
Войне эти немецкие инициативы и прочие минские угоды никак не помешали. Позжее,

ХайдиТальявини, глава комиссии ЕС, которая расследовала причины российско-грузинской войны,написала в итоге в своем расследовании, что «русские говорят, что начали грузины, а грузины говорят, что начали русские, а где правда, мы не знаем»
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02.07.2020 21:08 Відповісти
https://web.archive.org/web/20140905195343/http://www.ceiig.ch/Report.html Главные положения доклада ЕС о войне России с Грузией

<li>Боевые действия начались с масштабной грузинской операции против города Цхинвали и прилегающих территорий в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, которой предшествовал массированный артиллерийский обстрел.

<li>Комиссия не может считать достаточно доказанным утверждение Грузии о вторжении значительных российских сил в Южную Осетию до 8 августа.

<li>Возникает вопрос, являлось ли применение Грузией силы в Южной Осетии оправданным с точки зрения международного права? По нашему мнению, ответить на него следует отрицательно.

<li>Следующий вопрос состоит в том, являлось ли оправданным применение грузинской армией силы в отношении российских миротворцев на грузинской территории (в Южной Осетии)? Ответ, опять-таки, отрицательный.

<li>Не приходится сомневаться в том, что Россия имела право отразить нападение на своих миротворцев средствами, пропорциональными угрозе. Таким образом, на первом этапе конфликта применение Россией силы в целях обороны следует признать законным.
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02.07.2020 23:25 Відповісти
Коротенька у вас пам'ять. Війна в Грузії почалася не у 2008 році. Це лише чергове загострення.

На моїй пам'яті ще у 1987 році москалі посилали курсантів училищ КДБ із саперними лопатками на придушення національно-визвольних рухів на кавказі.Там вже кілька сторічч москаля тратять, та ніяк не потратять, хоча й небагато їх вже й залишилося, суто москалів.
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03.07.2020 10:00 Відповісти
А учитывая, что у многих европейских стран вообще армий нет - только так себе отряды клоунов почетного караула - то это, в целом, правда.
А если учесть, что в Украине самый большой контингент полиции среди европейских стран, то вообще стает удивительно, чем этот уонтингент в Украине занимается, и неудивительно, почему в народе их называют мусорами. Потому что мусор.
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02.07.2020 21:09 Відповісти
Российские корпуса на Донбассе больше некоторых европейских армий, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2780
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02.07.2020 21:14 Відповісти
Почему полиция мусора?

Почему милиционеров называют «мусорами»?

Милиционеры(нынче полиция) получили прозвище «мусора» не от бытовых отходов. Дело в том, что до революции Московский Уголовный Розыск назывался Московским Уголовным Сыском. От аббревиатуры МУС и произошло данное прозвище.
-Ну по ходу где то так и это из истории, я просто взял инфу в инете , но мы уже около 30 лет как не в советском союзе и пора переделать данное погоняло для ментов к тому же это больше актуально для раши нежели для других стран
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02.07.2020 23:57 Відповісти
чи вони мотивовані ці 35 тис? Це колоніальне військо під орудою кацапів За пайку живуть
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02.07.2020 21:20 Відповісти
Час "Ч"все ближче. Путін - Цар. Європа і США - "ми далеко". Правда недовго, як показує історія. Одна проблема - Верховний головнокомандувч Збройних сил України.
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02.07.2020 21:21 Відповісти
Украинская армия 255 тысяч личного состава и 1 миллион в запасе. Так написано в интернете. А их всего 35 тысяч.
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02.07.2020 21:21 Відповісти
А те что в Крыму и на военных базах в Беларуси будут сидеть и лысого гонять, когда наступление на ОРДЛО начнется? Для наступления в совр войнах надо иметь перевес в 5-6 раз. Что, оголишь другие участки? В Крыму уже давно кацапы на Херсонскую область зубы точат...
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02.07.2020 21:33 Відповісти
Російські корпуси на Донбасі більші деяких європейських армій, - Україна в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4862
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02.07.2020 21:39 Відповісти
Изъятие оборудования ВСУ: ГБР расследует прикол действий своих сотрудников, могли бы приколоться и снять урановые стержни на АЭС для проверки
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02.07.2020 21:21 Відповісти
Русофашистские твари.
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02.07.2020 21:29 Відповісти
опасно то, что эти мрази применять авиацию и сразу же, как только Украина после сухопутного наступления постарается применить свою авиацию в целях своей защиты....
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02.07.2020 21:39 Відповісти
Російські корпуси на Донбасі більші деяких європейських армій, - Україна в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7880
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02.07.2020 21:36 Відповісти
https://twitter.com/hu_lviv

https://twitter.com/hu_lviv Каменяр https://twitter.com/hu_lviv @hu_lviv https://twitter.com/hu_lviv/status/1278730155305906176 1 ч

Сьогоднішніх подій з ППО достатньо, щоб ці всі ублюдки сіли
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02.07.2020 21:37 Відповісти
А судячи з інформації речників ЗСУ, журналістів деяких видань там воюють - терористи, найманці, сепаратисти. Почнемо з терористів. Які можуть бути терористи коли йде війна, і яким чином вони можуть тероризувати військових на фронті, навіть якщо виб'ють цілу дивізію, все рівно військові будуть виконувати накази свої командирів (так влаштована логіка війни і армії). Терористи це ті, що залякують цивільне населення в тилу. І штатний БУК, який збив МН-17 приперли зі штатної військової частини РФ з екіпажем військових РФ, які там проходили службу. Тут явний казус беллі , а не тероризм. Найманці або "дикі гуси" це особи без ідеології, які воюють виключно за гроші. Теж не в'яжеться є ідеологія - відбудова імперії РФ, православіє і цар Путін . Сепаратисти - теж не лізе туди термін, оскільки регулярні війська РФ це не сепаратизм, це окупант і ворог. Так і треба називати цих ворогів. Чітко і ясно.
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02.07.2020 21:48 Відповісти
Як що вано тырарист, то ано должно уничтожаться на месте без суда и следствия.
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02.07.2020 22:53 Відповісти
с кем Бог, того и победа
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03.07.2020 01:04 Відповісти
Сказав Гітлер та завоював Європу
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03.07.2020 04:34 Відповісти
Пих_уй, снимай клистроны!
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03.07.2020 08:50 Відповісти
Чім бідьше гадів, тим тбільше грохнем!!!!!
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03.07.2020 09:00 Відповісти
"Для підтримки постійної напруги на лінії зіткнення та з метою забезпечення життєдіяльності 1-го та 2-го АК з території РФ через неконтрольовані ділянки державного кордону України продовжується постачання *********** та паливо-мастильних матеріалів."

Ну и ладно. Чем больше они выкинут бабла на Донбасс и Крым, тем быстрее наступит им конец. Как уже было с СССР.
Джерело:https://censor.net/ua/n3205735
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03.07.2020 09:40 Відповісти
"Штатная численность 1-го и 2-го АК составляет около 35 тыс. военнослужащих.
При этом командные, штабные, а также должности дефицитных специальностей в 1-м (Донецк) и 2-м (Луганск) армейских корпусах занимают кадровые военнослужащие вооруженных сил РФ общей численностью около 650 человек.

Те военнослужащие РФ составляют 2% личного состава боевых частей, а остальные 98% полагаю - жители Донбасса. Вот о чем должна болеть голова у укр властей - жители как мин 2 регионов Украины охотно воюют/готовы воевать с остальной Украиной.
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03.07.2020 10:39 Відповісти
А хто цьому сприяв, хто колону гіркіна пропустив в Донецьк, хто безкінечними перемир'ями давав ворогу зібратися з силами та відновитися? Вірно, пеця падлошенко
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03.07.2020 10:54 Відповісти
 
 