Російські корпуси на Донбасі більші за деякі європейські армії, - Україна в ОБСЄ
Створені Росією два армійські корпуси на території окупованих частин Донеччини і Луганщини за своєю військовою міццю переважають збройні сили деяких держав Європи.
Про це заявив начальник Головного управління міжнародного співробітництва і верифікації ЗСУ генерал-лейтенант Леонід Голопатюк під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Створення угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей у складі 1-го та 2-го армійських корпусів спричинило появу на сході України великої кількості озброєнь та військової техніки, корпуси за своєю чисельністю перевищують збройні сили деяких держав Європи", - заявив Голопатюк.
Він підкреслив, що величезне угруповання військ у "сірій зоні" на окупованих територіях Донбасу "до цього часу не охоплюється режимом контролю ОБСЄ над озброєннями та заходами зміцнення довіри й безпеки".
За його словами, бойовий склад 1-го армійського корпусу (АК), створеного на території "ДНР", включає: 5 бригад (1-ша, 3-тя, 5-та окремі мотострілецькі бригади, 100-та окрема мотострілецька бригада "Республіканської гвардії" та окрема артилерійська бригада); 3 окремих полки (11-й окремий мотострілецький полк, 9-й окремий штурмовий мотострілецький полк морської піхоти та окремий комендантський полк); 10 окремих батальйонів (дивізіонів).
Бойовий склад 2-го армійського корпусу, створеного на території "ЛНР", включає: 4 бригади (2-га, 4-та, 7-ма окремі мотострілецькі бригади та окрема артилерійська бригада); 2 полки (6-й окремий мотострілецький полк та окремий комендантський полк); 6 окремих батальйонів (дивізіонів).
"Штатна чисельність 1-го та 2-го АК складає близько 35 тис. військовослужбовців. У складі цих армійських корпусів на непідконтрольних територіях Донбасу перебуває 481 одиниця бойових танків, 914 одиниць бойових броньованих машин, 720 одиниць артилерійських систем та 202 одиниці ракетних систем залпового вогню (РСЗВ)", - заявив начальник Головного управління міжнародного співробітництва і верифікації ЗСУ.
При цьому, командні, штабні, а також посади дефіцитних спеціальностей в 1-му (Донецьк) та 2-му (Луганськ) армійських корпусах обіймають кадрові військовослужбовці збройних сил РФ загальною чисельністю близько 650 осіб.
Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебувають підрозділи оперативного/бойового та логістичного забезпечення, військові радники, інструктори ЗС РФ. Загальна їх чисельність складає до 2,1 тис. російських військовослужбовців.
Для підтримки постійної напруги на лінії зіткнення та з метою забезпечення життєдіяльності 1-го та 2-го АК з території РФ через неконтрольовані ділянки державного кордону України продовжується постачання боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів.
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https://twitter.com/YanaSuporovska Яна Супоровська https://twitter.com/YanaSuporovska @YanaSuporovska https://twitter.com/YanaSuporovska/status/1278744732986982400 23 мин
Цікаво побачити заяву Головнокомандувача щодо стягнення військ рашки.
Це ж треба коментувати.
Може, зустрічі які, дзвінки робив, то-сьо
До подій з ППО просто нагадаю всім, що ДБР вилучив з Генштабу "Стратегічний план застосування Збройних сил України, інших складових сил оборони відсічі збройної агресії". Найважливіший військовий документ з грифом "Особливої важливості", доступ до якого у МОУ/ГШ мають 7-8 осіб.
Цей план дозволив вилучити Печерський суд за позовом Портнова.
Буквально позавчора на Миротворці почали з'являтися документи розслідування, як Портнов працює на РФ.
Тобто ланцюжок дуже простий: Портнов --> Печерський суд (керує Портнов) --> ДБР (керує Портнов) --> РФ.
https://mil.in.ua/uk/news/dbr-otrymaly-dostup-do-strategichnogo-planu-zastosuvannya-zsu/
ни на йоту не сомневался, что команда на жёсткий разгон беркутами студентов 31
ноября 2013 года давалась януковичу - путиным,
из кремля. Эта команда даже особо
с януковичем то и не согласовывалась. Судя
по тому количеству негативных событий, произошедших за шесть лет на территории
Украины, в результате вмешательства
россии в её внутренние дела (вплоть до развязывания войны), всем нормальным людям, уже давно было достаточно понять , что любое телодвижение т.н . «украинской элиты» и госинститутов
власти проходили через каналы и под контролем ФСБ, которому полностью
подчинялось СБУ . Московское крышевание т.н. «развития» экономики Украины до
сих пор проходит через конвертцентры, с которыми СБУ периодически ведёт
«непримиримую и героическую «борьбу».
бо эту он за айсами нэ бачыть...
Войне эти немецкие инициативы и прочие минские угоды никак не помешали. Позжее,
ХайдиТальявини, глава комиссии ЕС, которая расследовала причины российско-грузинской войны,написала в итоге в своем расследовании, что «русские говорят, что начали грузины, а грузины говорят, что начали русские, а где правда, мы не знаем»
<li>Боевые действия начались с масштабной грузинской операции против города Цхинвали и прилегающих территорий в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, которой предшествовал массированный артиллерийский обстрел.
<li>Комиссия не может считать достаточно доказанным утверждение Грузии о вторжении значительных российских сил в Южную Осетию до 8 августа.
<li>Возникает вопрос, являлось ли применение Грузией силы в Южной Осетии оправданным с точки зрения международного права? По нашему мнению, ответить на него следует отрицательно.
<li>Следующий вопрос состоит в том, являлось ли оправданным применение грузинской армией силы в отношении российских миротворцев на грузинской территории (в Южной Осетии)? Ответ, опять-таки, отрицательный.
<li>Не приходится сомневаться в том, что Россия имела право отразить нападение на своих миротворцев средствами, пропорциональными угрозе. Таким образом, на первом этапе конфликта применение Россией силы в целях обороны следует признать законным.
На моїй пам'яті ще у 1987 році москалі посилали курсантів училищ КДБ із саперними лопатками на придушення національно-визвольних рухів на кавказі.Там вже кілька сторічч москаля тратять, та ніяк не потратять, хоча й небагато їх вже й залишилося, суто москалів.
А если учесть, что в Украине самый большой контингент полиции среди европейских стран, то вообще стает удивительно, чем этот уонтингент в Украине занимается, и неудивительно, почему в народе их называют мусорами. Потому что мусор.
Почему милиционеров называют «мусорами»?
Милиционеры(нынче полиция) получили прозвище «мусора» не от бытовых отходов. Дело в том, что до революции Московский Уголовный Розыск назывался Московским Уголовным Сыском. От аббревиатуры МУС и произошло данное прозвище.
-Ну по ходу где то так и это из истории, я просто взял инфу в инете , но мы уже около 30 лет как не в советском союзе и пора переделать данное погоняло для ментов к тому же это больше актуально для раши нежели для других стран
https://twitter.com/hu_lviv Каменяр https://twitter.com/hu_lviv @hu_lviv https://twitter.com/hu_lviv/status/1278730155305906176 1 ч
Сьогоднішніх подій з ППО достатньо, щоб ці всі ублюдки сіли
Ну и ладно. Чем больше они выкинут бабла на Донбасс и Крым, тем быстрее наступит им конец. Как уже было с СССР.
Джерело:https://censor.net/ua/n3205735
При этом командные, штабные, а также должности дефицитных специальностей в 1-м (Донецк) и 2-м (Луганск) армейских корпусах занимают кадровые военнослужащие вооруженных сил РФ общей численностью около 650 человек.
Те военнослужащие РФ составляют 2% личного состава боевых частей, а остальные 98% полагаю - жители Донбасса. Вот о чем должна болеть голова у укр властей - жители как мин 2 регионов Украины охотно воюют/готовы воевать с остальной Украиной.