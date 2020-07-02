Одного з головних суперників Лукашенка на виборах у Білорусі Бабарика звинуватили за трьома статтями кримінального кодексу

Головного опонента президента Олександра Лукашенка на майбутніх виборах у Білорусі Віктора Бабарика звинувачують у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і дачі хабаря.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Tut.by

Список кримінальних справ апеляційної інстанції, призначених до слухання вивісили в Мінському міському суді.

Згідно зі списком, Вікторові Бабарику пред'явлено звинувачення за такими статтями:

ч.2 ст. 235 (Легалізація ("відмивання") грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, вчинені повторно, або службовою особою з використанням своїх службових повноважень, або в особливо великому розмірі),

ч.2 ст. 243 (Ухилення від сплати податків, що призвело до збитків в особливо великому розмірі)

ч. 2 ст 431 (Давання хабаря повторно чи у великому розмірі).

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Його сина Едуарда Бабарика звинувачують за ч. 2 ст. 243 (Ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі).

18 червня кандидата в президенти Білорусі і банкіра Віктора Бабарика затримали і доставили на допит. Вдома у нього провели обшуки. Напередодні був заарештований виборчий фонд Бабарика з рахунком 100 000 рублів. Президентські вибори в Білорусі мають відбутися 9 серпня 2020.