Одного з головних суперників Лукашенка на виборах у Білорусі Бабарика звинуватили за трьома статтями кримінального кодексу
Головного опонента президента Олександра Лукашенка на майбутніх виборах у Білорусі Віктора Бабарика звинувачують у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і дачі хабаря.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Tut.by
Список кримінальних справ апеляційної інстанції, призначених до слухання вивісили в Мінському міському суді.
Згідно зі списком, Вікторові Бабарику пред'явлено звинувачення за такими статтями:
ч.2 ст. 235 (Легалізація ("відмивання") грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, вчинені повторно, або службовою особою з використанням своїх службових повноважень, або в особливо великому розмірі),
ч.2 ст. 243 (Ухилення від сплати податків, що призвело до збитків в особливо великому розмірі)
ч. 2 ст 431 (Давання хабаря повторно чи у великому розмірі).
Його сина Едуарда Бабарика звинувачують за ч. 2 ст. 243 (Ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі).
18 червня кандидата в президенти Білорусі і банкіра Віктора Бабарика затримали і доставили на допит. Вдома у нього провели обшуки. Напередодні був заарештований виборчий фонд Бабарика з рахунком 100 000 рублів. Президентські вибори в Білорусі мають відбутися 9 серпня 2020.
Будь ласка, зачекайте...
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оставайся саня - наротная беларусская пистня,,,, )))
https://www.youtube.com/watch?v=WMQp4Z6rOns война РБ и РФ
2. МТЗ каждый колесный трактор в мире, сборки в всех континентах .
3. Белаз потеснил Капепилилер пропустив вперед только Камацу, второе место .
РФ сырьевая колония РБ , они нам должны платить ввиду нашего развития .
http://kaig.ru/ippr.pdf индикс
Да центральные у него хорошие, но не все катаются по центральным и межобластным дорогам, там тоже хватает своего треша!!
От те,що пов'язали популярних блогерів-стрімерів,що могли б вивести людей на площі,мені здається значущичим.Причому зачистка почалася ще з травня.https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D1%85-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/a-53959636 В Беларуси возбуждены уголовные дела еще против четырех блогеров
Ну добра, паспрабую выказаць здагадку - "они не решаться как и кацапы", напэуна не беларус i не расеец.
Калi украiнец - чаму ты пуцiна не выгнау з Украiны?
Чаму Украiна да гэтуль яшчэ не квiтнеючая краiна?
Марна час ен не хоча ******* - пiз@абол...
мы и из без переходного периода в кацапию попремся - а там пианины уже все заняты!
маестры без бемолеи ни никому и в дупло не стучали....
https://www.facebook.com/alekskungurov/posts/1347786905414615 27 червня о 11:23 ·
Выборы и референдумы при диктаторских режимах проводятся не для того, чтобы кого-то куда-то избрать или узнать ваше мнение (как в случае голосования по поправкам в Раше). Явка на выборы - это демонстративный акт подчинения. Никакого другого смысла в этом ритуале нет.
Поэтому рассуждения о том, кто какие имеет шансы победить Батьку Луку совершенно оторваны от реальности. Если выборы состоятся, то победит на них Лукашенко. Что нужно сделать для того, чтобы он победил - подтасовать результаты, посадить или убить конкурентов, штрафовать за неучастие в выборах - это вопрос чисто технический.
Напомню еще раз: за всю историю человечества нет ни одного примера, когда бы диктатор терял власть, проиграв выборы.
Даже если такое недоразумение иногда случается, как например, в Гамбии, где в 2016 г. диктатор Яйя Джамме продул выборы оппозиционному кандидату Адаму Бэрроу, верховный властелин просто заявил, что выборы прошли с нарушениями и отменил их результаты (даже мнение своего в доску избиркома он спрашивать не стал).
А чтоб придать весомость сему решению, ввел в стране чрезвычайное положение. Свергнут Джамме был только в результате вторжения армий Сенегала и Нигерии, поддержавших законно избранного президента Бэрроу
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уже понятно,что Бабарико не пустят на вибори,останется только против Бацьки его 3 технических кандидата и жена блогера, голоса которой скорее всего перепишут на Бацьку.. и Бацька победит в первом туре.. не 77 ,но 63 процента намалюют...
Явка на выборы - это демонстративный акт подчинения. Никакого другого смысла в этом ритуале нет.
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но все-таки,посмотрите,как ГЕНИАЛЬНО власть в росии обошла етот момент.. сделав голосование на улице...
то есть русским рабам не дали возможности На НИКАКИЕ форми протеста,кроме интернет-фотожабок и приколов..
------------------------------ Белорусь все таки иная страна..Хоть и диктатура ,шанс есть.. на возмущение Народа после ожидаемой наглой фальсификации голосов Бацькой в Минске..Без етого будем считать,что Белорусь уходит в застой еще на 5 лет..
Так посадили эту Бобарыку или избирать будут?