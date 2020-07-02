Голова Держкомтелерадіо часів Януковича Курдінович очолив Службу з питань інформаційної політики ОП, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ
Олександр Курдінович, який у 2011-2014 роках керував Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, очолив Службу з питань інформаційної політики Офісу президента.
Про це повідомило видання "Бабель", інформує Цензор.НЕТ.
Курдіновича у 2011 році призначив на пост керівника Держкомтелерадіо тодішній президент Віктор Янукович. У березні 2014 року Курдінович за власним бажанням подав у відставку, Верховна Рада її прийняла.
Тепер Курдінович затверджує макети білбордів і стендів з інформацією про хід "Великого будівництва". Про це свідчить розпорядження заступника голови ОП Кирила Тимошенка главам ОДА та КМДА.
У коментарі "Бабелю" Курдінович уникнув відповіді на запитання про те, чому в листі, який Офіс президента розсилав в обласні адміністрації, вказано його контакти. Після уточнюючого запитання про те, чи працює він в ОП, співрозмовник поклав трубку.
"Бабель" направив інформаційний запит до Офісу президента про Курдіновича. У відповіді зазначається, що той обіймає пост глави Служби з питань інформаційної політики Офісу президента. Чим конкретно займається ця служба, в Офісі не уточнили.
В ОП також пояснили, що брендбук для "Великого будівництва" розробили в Директораті з питань інформаційної політики.
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небритые рожи двух дегенератов с ОП пиарятся--котел закипает и ждет своего часа
уже 2 раза народ вставал набить морду зарвавшемуся хамлу, но это по-прежнему вызывает недоверие у хамла
Навіть, коли,(не ЯКЩО, а КОЛИ) патріоти скинуть ЗЕклоуна, і оберуть патріота, політика, дипломата, державника на дострокових виборах, то через 5 років БИДЛО, знову обере щось на зразок Януковича/Зеленського, і так по колу.
Во рту явно ощутился вкус советского ескимо, а на шее вроде как заалел пионерский галстук.
Посмотрю программу Время и спать
це як сніжний ком
Если ты, хоть один раз поверил кацапу (хоть 1 раз) - значит ты позволил ему убить своего ребёнка, друга, родственника или подругу !
можно..."ему мешають"...
Где же новые лица?? одно дерьмо с подмоченной гнилой репутацией, и замешенными в коррупционных схемах.
Новые лица? епт.