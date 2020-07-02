Голова Держкомтелерадіо часів Януковича Курдінович очолив Службу з питань інформаційної політики ОП, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Олександр Курдінович, який у 2011-2014 роках керував Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, очолив Службу з питань інформаційної політики Офісу президента.

Про це повідомило видання "Бабель", інформує Цензор.НЕТ.

Курдіновича у 2011 році призначив на пост керівника Держкомтелерадіо тодішній президент Віктор Янукович. У березні 2014 року Курдінович за власним бажанням подав у відставку, Верховна Рада її прийняла.

Тепер Курдінович затверджує макети білбордів і стендів з інформацією про хід "Великого будівництва". Про це свідчить розпорядження заступника голови ОП Кирила Тимошенка главам ОДА та КМДА.

У коментарі "Бабелю" Курдінович уникнув відповіді на запитання про те, чому в листі, який Офіс президента розсилав в обласні адміністрації, вказано його контакти. Після уточнюючого запитання про те, чи працює він в ОП, співрозмовник поклав трубку.

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"Бабель" направив інформаційний запит до Офісу президента про Курдіновича. У відповіді зазначається, що той обіймає пост глави Служби з питань інформаційної політики Офісу президента. Чим конкретно займається ця служба, в Офісі не уточнили.

В ОП також пояснили, що брендбук для "Великого будівництва" розробили в Директораті з питань інформаційної політики.