Зеленський жодного разу не пропонував мені піти з посади спікера Ради, - Разумков

Президент України Володимир Зеленський жодного разу не пропонував спікерові парламенту Дмитру Разумкову залишити посаду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Разумков в ефірі "112 Україна".

На запитання, чи правда те, що нещодавно між Зеленським та Разумковим відбулася розмова, під час якої Зеленський запропонував Разумкову піти з посади, але він відмовився, Разумков відповів: "Це неправда, такої розмови не було. Причому ця історія повторюється з регулярністю раз або двічі на місяць, але вона не відповідає дійсності. Жодного разу не було у мене розмови з президентом про те, щоб він мені пропонував піти з посади або я йому пропонував, що піду".

Дмитро Разумков очолює Верховну Раду з 29 серпня 2019 року. З 27 травня по 10 листопада 2019 року був очільником партії "Слуга народу".

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