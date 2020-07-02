Зеленський жодного разу не пропонував мені піти з посади спікера Ради, - Разумков
Президент України Володимир Зеленський жодного разу не пропонував спікерові парламенту Дмитру Разумкову залишити посаду.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Разумков в ефірі "112 Україна".
На запитання, чи правда те, що нещодавно між Зеленським та Разумковим відбулася розмова, під час якої Зеленський запропонував Разумкову піти з посади, але він відмовився, Разумков відповів: "Це неправда, такої розмови не було. Причому ця історія повторюється з регулярністю раз або двічі на місяць, але вона не відповідає дійсності. Жодного разу не було у мене розмови з президентом про те, щоб він мені пропонував піти з посади або я йому пропонував, що піду".
Дмитро Разумков очолює Верховну Раду з 29 серпня 2019 року. З 27 травня по 10 листопада 2019 року був очільником партії "Слуга народу".
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У 2019 році блазень вже "законно" розпустив ВР...
Восени 2020 він розпустить і цю ВР... щоб ЗЕбуБЕнюти собі ну хоч маленьку ідульгенцію на імпічмент та дострокові вибори по весні 2021...
https://twitter.com/AndriyLavrys Andriy Lavrys https://twitter.com/AndriyLavrys @AndriyLavrys https://twitter.com/AndriyLavrys/status/1278572791873384451 12 ч
Відставка зараз і справді критично потрібна. Але не голови Нацбанку, а Зеленського.
Потому что это одна банда!
Між іншим, можуть запропонувати піти нахер не тільки з офісу.
Хто вас там чортів зрозуміє, хто кому президент ........