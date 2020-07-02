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Зеленський жодного разу не пропонував мені піти з посади спікера Ради, - Разумков

Зеленський жодного разу не пропонував мені піти з посади спікера Ради, - Разумков

Президент України Володимир Зеленський жодного разу не пропонував спікерові парламенту Дмитру Разумкову залишити посаду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Разумков в ефірі "112 Україна".

На запитання, чи правда те, що нещодавно між Зеленським та Разумковим відбулася розмова, під час якої Зеленський запропонував Разумкову піти з посади, але він відмовився, Разумков відповів: "Це неправда, такої розмови не було. Причому ця історія повторюється з регулярністю раз або двічі на місяць, але вона не відповідає дійсності. Жодного разу не було у мене розмови з президентом про те, щоб він мені пропонував піти з посади або я йому пропонував, що піду".

Дмитро Разумков очолює Верховну Раду з 29 серпня 2019 року. З 27 травня по 10 листопада 2019 року був очільником партії "Слуга народу".

Читайте також: Коли голова НБУ після розмови в Офісі президента пише заяву на звільнення - це і є приклад незаконного "схиляння", - адвокат Новіков

Автор: 

ВР (14992) Зеленський Володимир (23927) парламент (2377) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+12
У тебя еще все впереди...
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02.07.2020 21:33
+7
Зеленський жодного разу не пропонував мені піти з посади спікера Ради, - Разумков - Цензор.НЕТ 9964
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02.07.2020 22:21
+6
Він пропонує піти лише тим, хто хоче служити державі, а не Бені.
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02.07.2020 21:35
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02.07.2020 21:33 Відповісти
А це законно? Це ж дві різні, незалежні одна від одної гілки влади.
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02.07.2020 22:00 Відповісти
А чого ж не "законні"?
У 2019 році блазень вже "законно" розпустив ВР...
Восени 2020 він розпустить і цю ВР... щоб ЗЕбуБЕнюти собі ну хоч маленьку ідульгенцію на імпічмент та дострокові вибори по весні 2021...
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02.07.2020 22:13 Відповісти
Зеленський жодного разу не пропонував мені піти з посади спікера Ради, - Разумков - Цензор.НЕТ 9964
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02.07.2020 22:21 Відповісти
Зеленський жодного разу не пропонував мені піти з посади спікера Ради, - Разумков - Цензор.НЕТ 1749
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02.07.2020 23:09 Відповісти
Это точно. Он будет президентом после Зели.
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02.07.2020 22:32 Відповісти
Новым политическим проектом Коломойского становится Разумков. Ведутся переговоры с ОПЗЖ о координации действий и разделению избирательных округов. Палица ведет переговоры с "Голосом", предмет переговоров пока неизвестен. Основная конфигурация блока будет окончательно ясна после переговоров спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с Зеленским, которые готовятся в видеоформате в период с 3 по 8 июля 2020 г.
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02.07.2020 23:08 Відповісти
Зеленский нет,а Голобородько? Не умно менять в годы шестилетней войны Главнокомандующего.
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02.07.2020 21:34 Відповісти
Навіщо він буде тобі пропанувати якщо ти виконуєш всі його забаганки? Де він знайде другого такого прихвостня як ти?
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02.07.2020 21:34 Відповісти
Министр экономики Петрашко, доселе тихо отсиживающийся в окопах Кабмина попал сразу в два коррупционных скандала - коррупционные схемы на рынке серной кислоты (продажа ГП "Восточный ГОК" продукции перекупщикам по заниженной цене) и лоббирование интересов "Тэдиса" Кауфмана.
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02.07.2020 21:34 Відповісти
Політична проституція, є найгірший прояв соціального явища
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02.07.2020 21:35 Відповісти
Він пропонує піти лише тим, хто хоче служити державі, а не Бені.
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02.07.2020 21:35 Відповісти
https://twitter.com/AndriyLavrys

https://twitter.com/AndriyLavrys Andriy Lavrys https://twitter.com/AndriyLavrys @AndriyLavrys https://twitter.com/AndriyLavrys/status/1278572791873384451 12 ч

Відставка зараз і справді критично потрібна. Але не голови Нацбанку, а Зеленського.
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02.07.2020 21:35 Відповісти
Я не понял это чучело что гордится?
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02.07.2020 21:36 Відповісти
Напевно, говорить неправду. Така собі темна російська конячка, таки чекає поки Зелю знесуть, і тут він в.о. президента ...
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02.07.2020 21:37 Відповісти
Піде з ЗЄ.
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02.07.2020 21:40 Відповісти
Сам іди.Побавився і досить.В Україні війна і потрібна серйозна людина на цій посаді.
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02.07.2020 21:38 Відповісти
Ну не предлагал,а сам догадаться не мог?
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02.07.2020 21:38 Відповісти
Странно в годы войны Украины с оккупантом Россией,СБУ занимается экономикой и самообогащением ,хорошо что попадаются редкие работники СБУ,которые связаны с криминалом. и контачат с ФСБ
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02.07.2020 21:42 Відповісти
Правоохоронці 2 липня викрили учасників організованої групи під керівництвом заступника начальника одного з відділів Управління СБУ в Одеській області на вимаганні $250 тисяч.
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02.07.2020 21:44 Відповісти
это он намекает, что не против бы уже лахнуть?
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02.07.2020 21:45 Відповісти
Призначення та відставка спікера ВР- прерогатива самої ВР. Телепні.
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02.07.2020 21:46 Відповісти
монобільшості, точніше. А це міняє.
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02.07.2020 22:08 Відповісти
Разумков ты тупой? У нас Парламентско-президентская система и это ты должен предлагать или не предлагать уйти.
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02.07.2020 21:47 Відповісти
разумков, баран сраный, кому нах ты нужен?
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02.07.2020 21:48 Відповісти
так зе-гниде как раз и нужен...
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02.07.2020 21:58 Відповісти
Двенадцать квартир Разумку мало?
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02.07.2020 21:52 Відповісти
Зеленський жодного разу не пропонував мені піти з посади спікера Ради, - Разумков - Цензор.НЕТ 8020
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02.07.2020 21:56 Відповісти
Если завтра открытая война? Интересно как фигуры власти поменяются местами https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FDT8NZCg8VPQ%3Ffbclid%3DIwAR1l1PAZQgpScABzT1UKjrfuIqgadISMTn4lv7pNhrH2oC3iJ-LEJBw2dUE&h=AT2hM5nyPkY16un2nRJxZXBMZ9WWPpq6pnommz23Q_HC6NFlh2RQh5rqYnw_7x_YOv8jHx0aQx3AlMzo3ghEZXNxPx-TvzlT0-hwbDNglipvfc2C4VxyGLRxQAmot8zaAW7S&__tn__=H-R&c[0]=AT0JhxXZoPH6DdEigkt_3ZAn3IKcTBfC_bjn7zs0Wm8aTqrwS518eo7U-LWYdOiqlth03sshH-06KP911wCqTCuxACKwDMIUg-4M525Dq8GzNJ_QQeh17YcLz0ZK9IffotFGRJYu8MGnTrxqGiI3EMl_Y-bExzuUkY3pYFSVfBjQqX42vMTLmM-eh75x69S8Kod7OEgQYvV9PZcHVcMn59_LW4sA3HiHhnaUXA4nTPMw3VHVnEtDJfWqRd5hSZJjojddvJZCexaDVK5lTxIpj6UtLsc0xUMubMpVB2Tdb3fMhxXKCdQ4wTaBbrC4kdZ8iXl1wCoAr0rXFvmqKvK6Ow Зеленський жодного разу не пропонував мені піти з посади спікера Ради, - Разумков - Цензор.НЕТ 9566
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02.07.2020 21:56 Відповісти
Вот такие лагеря планируются построить при оккупации Украины.https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfEXYU_rqmmI%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR0bKDxEyv61t5MDUzWmLowuRxAr8LGxyAkr18cz73Vj4yvNyzE0i1gpANc&h=AT3hgRXi4cgEVX5UDsIDGbxZRbST5JltlrgnO33O7GTb7aFhUi4s3WVzSgqcGCGOBZ2Yxubra4k4xLezewbrImkUkccLwWAMI_fVeweYpuiEutP6GN0yFUrFuQnDUl3Z2lnD&__tn__=H-R&c[0]=AT3MrbONGlm0tYzQk4soCNvNytFOJ0U1whG2DLSh6hoG_3nuKPOUZ6ZCFInIBvtM4gJSH5-CDqgMDv9lBwWEo0iuD7uw2syOvT-MtGGdPYHdvr37WE5b0H8r9_r8bMtunIsHoL8uTXfxFNHkz1RL13-lOUQpRY5uUsl9H4w5oE97dh54C6A Зеленський жодного разу не пропонував мені піти з посади спікера Ради, - Разумков - Цензор.НЕТ 2473 Зеленський жодного разу не пропонував мені піти з посади спікера Ради, - Разумков - Цензор.НЕТ 3270https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfEXYU_rqmmI%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR1KZGRGPIp1Q_SMHvXHngFc_oaFeQBaj3cTy0T-C76E4BHQi3GMmADwUJ0&h=AT3hgRXi4cgEVX5UDsIDGbxZRbST5JltlrgnO33O7GTb7aFhUi4s3WVzSgqcGCGOBZ2Yxubra4k4xLezewbrImkUkccLwWAMI_fVeweYpuiEutP6GN0yFUrFuQnDUl3Z2lnD&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT3MrbONGlm0tYzQk4soCNvNytFOJ0U1whG2DLSh6hoG_3nuKPOUZ6ZCFInIBvtM4gJSH5-CDqgMDv9lBwWEo0iuD7uw2syOvT-MtGGdPYHdvr37WE5b0H8r9_r8bMtunIsHoL8uTXfxFNHkz1RL13-lOUQpRY5uUsl9H4w5oE97dh54C6A
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02.07.2020 22:01 Відповісти
ХАХАХААХ! свої плани кацапи з жидами можуть засунути в свої СМЕРДЮЧІ СРАКИ!!!
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02.07.2020 22:16 Відповісти
Так війна і почалась,тому що мертветчука не поставили прем'єром.
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02.07.2020 23:12 Відповісти
Никак не поймут, что ВР и спикер должны настойчиво предлагать кому и куда идти!
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02.07.2020 21:58 Відповісти
почему это чмо допускает возможность давления президента на главу парламента?
Потому что это одна банда!
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02.07.2020 22:01 Відповісти
Сам не уйдёт. Вынесут, причём вперёд ногами.
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02.07.2020 22:02 Відповісти
Хто выносить будет?
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02.07.2020 22:07 Відповісти
Без тебя обойдёмся.
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02.07.2020 22:08 Відповісти
Дыма (слухи) без огня не бывает.Это первое.Второе.В случае невозможности Президентом выполнять свои обязанности,руководство страной осуществляет глава ВР(2014 год Турчинов).Третье.Если вдруг начнуться какие-либо движения по поводу переизбрания главы ВР или его заместителя с кандидатурой от ОПЗЖ,значит запущен кремлевский сценарий по смене власти со всеми вытекающими последствиями.
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02.07.2020 22:06 Відповісти
ще не вечір.
Між іншим, можуть запропонувати піти нахер не тільки з офісу.
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02.07.2020 22:06 Відповісти
Дмитрику, в нас парламентсько-президентська республіка. Якщо клоун запропонує тобі піти, сміливо посилай його в дупу. А краще, йди туди разом із ним.
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02.07.2020 22:07 Відповісти
А жаль. Ты бесхребетный и бесполезный, а главное, послушный. А иначе, тебя бы уже не было. Когда будут травить тебя самого, а это будет очень скоро, что говорить тогда будешь?
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02.07.2020 22:07 Відповісти
Дыма (слухи) без огня не бывает.Это первое.Второе.В случае невозможности Президентом выполнять свои обязанности,руководство страной осуществляет глава ВР(2014 год Турчинов).Третье.Если вдруг начнуться какие-либо движения по поводу переизбрания главы ВР или его заместителя с кандидатурой от ОПЗЖ,значит запущен кремлевский сценарий по смене власти со всеми вытекающими последствиями.
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02.07.2020 22:07 Відповісти
Разумков не просто сидить,він місце тримає.І не для патріота України.
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02.07.2020 23:10 Відповісти
Навіщо йому прибирати рига- українофоба? Це ж самі цінні для зленського кадри
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02.07.2020 22:11 Відповісти
ну так це тому, що ти слухняно голосуєш за все, за що тобі каже голосувати ЗЕЛЕН-ий, а якщо хоча б раз не проголосуєш, як ЗЕЛЕН-ий тобі наказав, то він МОМЕНТАЛЬНО ТЕБЕ ПОПРОСИТЬ.... ХАХАХАА! ЖИ ДИ ВОНИ ТАКІ.... Але не очкуй ТУПАКОВ, ти - ЗЕЛЕН-а підстилка, тому будеш гнити в раді дальше...
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02.07.2020 22:14 Відповісти
Лопухи, готовьтесь к тому, что раша будет идти открытой войной на Украину. Украине надо мобилизовать и перестроить экономику на военные потребности, иначе мы потеряем Украину. Корупционеров пересажать и расстрелять, иначе эта пятая колонна угробит Украину. Всяких Медведчуков, Бойко, Портнова и прочих врагов Украины пересажать или пускай как Янукович уезжают из нелюбимой страны. Рашистские хапуги никого не пожалеют, пускай никто не думает, что он будет везунчик. Бизнесмены все потеряют, потому что их имущество и деньги срочно понадобиться рашистским гадам, как это было в Крыму и на Донбассе. Ахметов тоже думал, что он будет феодалом в лугандоне, но раша по-другому подумала и вот он уже построил дворец под Киевом, а куда дальше бежать. Никуда. Надо всем мобилизоваться и применять жесткие меры по отношению к нелояльным гражданам нашей страны, чтобы выжить. Готовиться усиленно отстоять свою страну.
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02.07.2020 22:17 Відповісти
Напиши это Зеленскому
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02.07.2020 22:27 Відповісти
А это ничего, что Президент Украины и Верховная Рада - совершенно отдельные ветви власти? Что Конституция Украины наделяет их абсолютно различными правами и полномочиями. Прискорбно, что Глава высшего законодательного органа страны этого не понимает. Это же как надо извратить Основной Закон, чтобы заявлять подобное!
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02.07.2020 22:29 Відповісти
Разумков - "Зеленский ни разу не предлагал мне уйти с должности"
Хто вас там чортів зрозуміє, хто кому президент ........

Зеленський жодного разу не пропонував мені піти з посади спікера Ради, - Разумков - Цензор.НЕТ 4822
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02.07.2020 22:34 Відповісти
ОХРЕНЕТЬ! РАЗУМКОВ ТИ РАЗУМ ПОТЕРЯЛ ІЛІ ТРОЛЛІШЬ ЗЕЛЮ? ТИ Ж У НАС ГЛАВНЕЕ ТІПА
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02.07.2020 22:38 Відповісти
Це так смішно.''Жодного разу не пропонував''. Хіба це може бути більше, ніж один раз? Що, разумков міг відмовитись?
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03.07.2020 00:56 Відповісти
 
 