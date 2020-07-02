Україна буде вести переговори з Іраном від імені Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу "МАУ", - Кулеба

Україна буде вести переговори з Іраном від імені Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Я радий, що учасники групи підтримали нашу ініціативу. Це важливо, бо тепер ми формалізували спільний підхід у міждержавних переговорах щодо притягнення Ірану до відповідальності за збиття літака. Держави будуть виступати єдиним фронтом і допомагати одна одній як група країн, які постраждали. Україна буде голосом цієї групи. Документ визначає нашу державу речником, що означає, що саме Україна від імені групи буде вести перемовини з Іраном", - сказав Кулеба.

Як зазначається, країни Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS 752, в яку входять Україна, Афганістан, Канада, Велика Британія і Швеція, підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва на переговорах про виплату компенсацій Іраном.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

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