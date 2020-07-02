Рада церков ініціює зустріч з Разумковим: "Ігнорування зауважень до законопроєктів від віруючих громадян збільшує ризик громадських протестів"

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) ініціює зустріч з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим задля відновлення діалогу та налагодження постійної взаємодії парламенту з релігійною спільнотою.

Як повідомляє пресслужба Ради в четвер, у листі до Дмитра Разумкова Рада Церков наводить перелік найбільш резонансних законодавчих ініціатив, які потребують належного громадського обговорення, передає Цензор.НЕТ.

"Прикро констатувати, що зауваження до проєкту Закону про медіа, спрямовані Радою Церков до профільного Комітету, залишилися без уваги, а делегованих нами представників не було запрошено до участі у відповідній робочій групі", - сказано в повідомленні.

Крім того, зазначається, що деякі комітети не бажають запрошувати на засідання представників громадськості, незважаючи на резонанс і суспільний інтерес щодо окремих законопроєктів.

У Раді додали, що подібна ситуація мала місце і з іншими законодавчими ініціативами, які розглядалися Верховною Радою без врахування зауважень релігійної спільноти.

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"Також особливим резонансом відгукуються в суспільстві законопроєкти № 3316, № 3316-2 та № 3316-3 про внесення змін до Кримінального кодексу України, в яких задекларовано намір протидії злочинам на ґрунті ненависті за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Однак за цим наміром приховується просування в законодавство України гендерної ідеології, яка несе в собі ризики щодо обмеження конституційного права громадян на свободу думки та вираження поглядів", - сказано в листі.

Як наголошують релігійні діячі, ігнорування зауважень віруючих громадян України різних конфесій під час законотворчого процесу значно збільшує ризик громадських протестів.

"Відсутність діалогу та взаємодії між Верховною Радою та релігійною спільнотою шкодить передусім якості законів, які розглядаються без належного громадського обговорення. Така ситуація підриває засади партнерських відносин між державою і релігійними організаціями, які формувалися впродовж останніх 25 років", - говориться в тексті звернення.