Бюджет завдяки боротьбі зі "схемами" і "скрутками" отримав додаткові кошти, - Марченко

Зміна підходів у роботі податківців дала результат для наповнення державної скарбниці України.

Про це на пресконференції заявив міністр фінансів Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в червні в загальний фонд держбюджету надійшло 112,9 млрд грн, розпис виконано на 105,5%. Додаткові надходження - плюс 5,8 млрд грн.

Загалом виконання червня по платежах ДПС становило 107,7%, що на 6,4 млрд грн більше місячного розпису. При цьому відшкодовано 11,6 млрд грн ПДВ.

"Перевиконання плану податкової є результатом боротьби з тіньовими схемами та "скрутками" в ДПС. Це показник зупинки схем щодо сплати ПДВ і фіктивного податкового кредиту. Такі злочинні явища відійшли в минуле. Про позитивні тенденції свідчить сума нарахування ПДВ (за декларацією травня), що становить 19,5 млрд грн. Це майже на 1 млрд перевищує відповідний показник минулого року при зменшенні обсягів поставок на 20 відсотків. Загалом податкова ефективність по ПДВ на сьогодні становить 3,4% - і це є рекордним показником за півтора року", - сказав Сергій Марченко.

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За словами міністра фінансів, зупинити відтік коштів із податкової вдалося завдяки підвищенню прозорості та підзвітності роботи податкових органів, кадровій ротації, вдосконаленню організаційної структури ДПС, поліпшенню якості надаваних сервісів платникам податків.

"Самі податківці змінили підхід до роботи. Сьогодні акцент на аналітичній складовій: дотримання ризик-орієнтованого підходу дозволяє працювати на випередження, а не з наслідками", - резюмував Марченко.