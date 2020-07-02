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Бюджет завдяки боротьбі зі "схемами" і "скрутками" отримав додаткові кошти, - Марченко

Бюджет завдяки боротьбі зі

Зміна підходів у роботі податківців дала результат для наповнення державної скарбниці України.

Про це на пресконференції заявив міністр фінансів Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в червні в загальний фонд держбюджету надійшло 112,9 млрд грн, розпис виконано на 105,5%. Додаткові надходження - плюс 5,8 млрд грн.

Загалом виконання червня по платежах ДПС становило 107,7%, що на 6,4 млрд грн більше місячного розпису. При цьому відшкодовано 11,6 млрд грн ПДВ.

"Перевиконання плану податкової є результатом боротьби з тіньовими схемами та "скрутками" в ДПС. Це показник зупинки схем щодо сплати ПДВ і фіктивного податкового кредиту. Такі злочинні явища відійшли в минуле. Про позитивні тенденції свідчить сума нарахування ПДВ (за декларацією травня), що становить 19,5 млрд грн. Це майже на 1 млрд перевищує відповідний показник минулого року при зменшенні обсягів поставок на 20 відсотків. Загалом податкова ефективність по ПДВ на сьогодні становить 3,4% - і це є рекордним показником за півтора року", - сказав Сергій Марченко.

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За словами міністра фінансів, зупинити відтік коштів із податкової вдалося завдяки підвищенню прозорості та підзвітності роботи податкових органів, кадровій ротації, вдосконаленню організаційної структури ДПС, поліпшенню якості надаваних сервісів платникам податків.

"Самі податківці змінили підхід до роботи. Сьогодні акцент на аналітичній складовій: дотримання ризик-орієнтованого підходу дозволяє працювати на випередження, а не з наслідками", - резюмував Марченко.

Автор: 

держбюджет (2396) Держприкордонслужба ДПСУ (6018) податкова (709) Марченко Сергій (579)


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Топ коментарі
+8
А скільки десятків мільярдів дефіцит бюджету?
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02.07.2020 22:38
+6
Зашибись !!!

Получил дополнительно 1 миллиард

и потерял планируемо 300 миллиардов
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02.07.2020 22:40
+5
взято из ДНРовских твитеров..
Бюджет благодаря борьбе со "схемами" и "скрутками" получил дополнительно 1 млрд грн, - Марченко - Цензор.НЕТ 6675
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02.07.2020 22:48
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И это при том, что в стране карантин. Это похвально.
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02.07.2020 22:37 Відповісти
Зашибись !!!

Получил дополнительно 1 миллиард

и потерял планируемо 300 миллиардов
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02.07.2020 22:40 Відповісти
Кому этот Марченко чешет?
Лучше пусть, скажет какой дефицит бюджета?
Вот это и есть общая и объективная работа правительства и парламента, А эти манипуляции цифрами, действуют только на умственно отсталых ЗЕклоунов.
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02.07.2020 22:44 Відповісти
ну так действуют же )))

а они голосуют
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02.07.2020 22:46 Відповісти
Ты лучше скажи чего этот Марченко назвал так мало-всего 1 млрд!?Ведь всё равно никто не проверит правильность его заявления!!! Вот при Порохе был размах,так розмах!!!Например :" Сегодня(сайт цензор)-"свинарчуки" украли 10 млн грн,...завтра(сайт уаинфо)свинарчуки украли 100 млн грн...послезавтра(сайт страна уа)свинарчуки украли 1млрд грн!!!Или (бесплатная газета Факты)-Порошенко "наморадёрил" своё состояние с 1,3 млда до 500 млрдов у.е!!! И народец с удовольствием и плямканьем,всё схавал!!!
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03.07.2020 11:05 Відповісти
А скільки десятків мільярдів дефіцит бюджету?
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02.07.2020 22:38 Відповісти
в данном случае не совсем корректно ставить рядом дефицит бюджета и борьбу с неуплатой налогов. Бюджет принимали с дефицитом.
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03.07.2020 07:54 Відповісти
Марченко - "Сегодня акцент на аналитической составляющей: соблюдение риск-ориентированного подхода позволяет работать на опережение, а не с последствиями."

https://postimg.cc/8jWddPTH

Бюджет благодаря борьбе со "схемами" и "скрутками" получил дополнительно 1 млрд грн, - Марченко - Цензор.НЕТ 9935
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02.07.2020 22:38 Відповісти
Который успешно и разворовали.
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02.07.2020 22:39 Відповісти
Краплина в океані.
Нашадайте, скільки млрд відмивається через таможню.
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02.07.2020 22:44 Відповісти
Давно пора получать миллиарды не от борьбы со "скрутками", а из конфиската у посаженных гос. воров!
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02.07.2020 22:47 Відповісти
Ну да, если у одного забрать, то всем учителям по 4000 баксов 10 лет платить можно. Слышали.
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02.07.2020 23:01 Відповісти
Почему у него одного?
- у его компании подельников тоже !
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02.07.2020 23:05 Відповісти
Мы слышали как зеленые дебилы одного раскулачивали в мечтах. И на целых 10 лет всеобщее благо обещали. Многие верят. Правда оказалось, что с элементарной арифметикой у них все плохо.
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02.07.2020 23:11 Відповісти
кого одного?
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02.07.2020 23:19 Відповісти
взято из ДНРовских твитеров..
Бюджет благодаря борьбе со "схемами" и "скрутками" получил дополнительно 1 млрд грн, - Марченко - Цензор.НЕТ 6675
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02.07.2020 22:48 Відповісти
Приятного аппетита!
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02.07.2020 22:53 Відповісти
А благодаря схемам Коломойского в Укрнафте потерял около 2 млрд.
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02.07.2020 22:49 Відповісти
Налоговая через «площадки Ермака» прокрутила за апрель-май 15 млрд.
Любченко, который был замом налоговой при Клименко-Януковиче, сейчас возглавляет государственную налоговую по протекции Ермака, прокрутил через «площадки Ермака» за апрель-май 15 млрд!
Не зря такого полезного человека взяли без конкурса, собирает на выборы, трудяга.
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02.07.2020 22:53 Відповісти
Це той бюджет,що з додатковим дефіцитом в 300 млрд ? А план перевиконали той,що скоригований на зменшення ?
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02.07.2020 23:07 Відповісти
тільки так.
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03.07.2020 01:13 Відповісти
Бюджет благодаря борьбе со "схемами" и "скрутками" получил дополнительно 1 млрд грн, - Марченко - Цензор.НЕТ 7293
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02.07.2020 23:28 Відповісти
в украине по коррупционным каналам проходит 40 млн гривен в час, около МИЛЛИАРДА в день, Олег Устименко 2017 год
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02.07.2020 23:58 Відповісти
 
 