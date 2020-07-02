Будемо закуповувати для ВМС готові кораблі і ремонтувати наявний флот, будівництво корветів відкладається, - "слуга народу" Арахамія

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що відновлення будівництва корветів для ВМС в Україні можливе не раніше 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

За словами Арахамії, нині Україна більше зацікавлена ​​в закупівлі вже готових суден і ремонті свого флоту, ніж у будівництві корветів.

"У державному оборонному замовленні вже досить багато грошей виділено на ремонт кораблів. У нашої країни в системі ризиків загроза з моря є основною. Цикл будівництва корвета досить довгий. Потрібно 3–4 роки, і це тільки перший корвет зійде зі стапелів, – заявив очільник фракції СН. При цьому політик відзначає, що ресурси спрямовані на закупівлю готових кораблів, а не на будівництво нових.

"Наразі ухвалено рішення всі гроші і ресурси спрямувати на закупівлю готових кораблів і ремонт того флоту, який є. Я вважаю, що це найправильніший варіант, адже протягом найближчих двох років потрібно максимально наростити флот", – додав Арахамія .

Додатково нардеп розповів про будівництво українських корветів.

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"За долю корвета можу сказати, що в найближчі два роки, я думаю, крім проєктних речей, великого будівництва не буде, – наголосив Давид Арахамія. Він також зазначив, що добудова головного корабля проєкту – корвета "Володимир Великий" – можлива на суднобудівному заводі "Океан".

"У стратегії національної безпеки є морська компонента. У ній зазначено, що в Україні є стратегія щодо створення так званого москітного флоту, тобто, малі патрульні катери, які патрулюють прибережну зону, а вже потім маємо перейти до будівництва кількох корветів. Будівництво корветів планувалося з 2030 року. Коли в Миколаїв приїжджав президент, то була домовленість наблизити цей процес, але точно не з 2020 року, наразі немає таких ресурсів. Уже готовий корпус корвета можна добудувати на потужностях заводу "Океан", – резюмував депутат.

Нагадаємо, корвет проєкту 58250 (серія "Володимир Великий"), який є перспективним багатоцільовим бойовим кораблем, розробило миколаївське ДП "Дослідно-проєктний центр кораблебудування" для потреб Військово-Морських Сил ЗС України.