Будемо закуповувати для ВМС готові кораблі і ремонтувати наявний флот, будівництво корветів відкладається, - "слуга народу" Арахамія
Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що відновлення будівництва корветів для ВМС в Україні можливе не раніше 2022 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.
За словами Арахамії, нині Україна більше зацікавлена в закупівлі вже готових суден і ремонті свого флоту, ніж у будівництві корветів.
"У державному оборонному замовленні вже досить багато грошей виділено на ремонт кораблів. У нашої країни в системі ризиків загроза з моря є основною. Цикл будівництва корвета досить довгий. Потрібно 3–4 роки, і це тільки перший корвет зійде зі стапелів, – заявив очільник фракції СН. При цьому політик відзначає, що ресурси спрямовані на закупівлю готових кораблів, а не на будівництво нових.
"Наразі ухвалено рішення всі гроші і ресурси спрямувати на закупівлю готових кораблів і ремонт того флоту, який є. Я вважаю, що це найправильніший варіант, адже протягом найближчих двох років потрібно максимально наростити флот", – додав Арахамія .
Додатково нардеп розповів про будівництво українських корветів.
"За долю корвета можу сказати, що в найближчі два роки, я думаю, крім проєктних речей, великого будівництва не буде, – наголосив Давид Арахамія. Він також зазначив, що добудова головного корабля проєкту – корвета "Володимир Великий" – можлива на суднобудівному заводі "Океан".
"У стратегії національної безпеки є морська компонента. У ній зазначено, що в Україні є стратегія щодо створення так званого москітного флоту, тобто, малі патрульні катери, які патрулюють прибережну зону, а вже потім маємо перейти до будівництва кількох корветів. Будівництво корветів планувалося з 2030 року. Коли в Миколаїв приїжджав президент, то була домовленість наблизити цей процес, але точно не з 2020 року, наразі немає таких ресурсів. Уже готовий корпус корвета можна добудувати на потужностях заводу "Океан", – резюмував депутат.
Нагадаємо, корвет проєкту 58250 (серія "Володимир Великий"), який є перспективним багатоцільовим бойовим кораблем, розробило миколаївське ДП "Дослідно-проєктний центр кораблебудування" для потреб Військово-Морських Сил ЗС України.
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Подивіться: https://www.5.ua/suspilstvo/vilkha-pastora-abo-raketna-prohrama-ukrainy-na-vlasni-ochi-218202.html
Идет программа сворачивания промышленности (и вообще научно-технического потенциала) Украины: зачем "зарубежным партнерам" конкуренты? Особенно быстро сворачиваются отрасли с большой добавленной стоимостью: авиастроение, танкостроение, судостроение, ракетостроение, двигателе.... итд итп - практ всё совр ВПК.
Невозможно одновременно проводить в небольшой и бедной стране политику экспорта раб силы и сельхоз как ведущих отраслей экономики и иметь современный ВПК.
ПРИПЛЫЛИ !!!!!!
Йез, сэр.
Будем только закупать?
Йез, сэр.
Еще раз, собственные корабелы нам не нужны, и производство в стране,
Йез, сэр.
и рост ВВП тоже не нужен?
Только за счет экспорта раб силы, сельхоз и сырья.
Вы бы уточнили - кому это "нам"? "Западным партнерам" - действительно так, как вы написали, а фантомные боли туземцев совр Украины о научно-техническом уровне УССР - это их фантомные боли. До сих пор символом наивысшего научно-технического успеха укр науки и техники является самолет Ан-225 "Мрия", построенный в СССР/УССР в 1988 году как часть проекта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C многоразового космического корабля «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C) Буран ».
Там при прошлой власти тоже обещали корветы, Гройсман балаболил что будут, в 2018 году начнут строить первый корвет, который планируется передать ВМС в 2022 году. На его строительство уйдет более 1,4 млрд грн. Второй корабль серии заложат в 2018 году и передадут флоту в 2024-м году. Третий и четвертый корветы будут готовы в 2026 и 2028 годах.
Кабмин Гроси возобновил финансирование строительства корветов для ВМС. В правительстве в более чем 3,6 млрд грн оценили стоимость достройки главного корвета «Владимир Великий».
https://racurs.ua/n97584-kabmin-vozobnovil-finansirovanie-stroitelstva-korvetov-dlya-vms-foto-video.html
А на деле лапша на уши морякам ВМС. сказочники и лжецы у власти будут снова втирать и обещать военным ВМС...корветы и ракетные катера. И проекты рисовать кораблей на бумаге.
Что бы усилить ВМС Украины в черном море, нужны боевые корабли - Ракетные катера и корветы, а не речные катерки. А по факту флота нет, и боевых кораблей = Ноль. Есть только до фига адмиролов, без флота.
Страной рулят с 2014 "западные партнеры", а о них много чего можно сказать, но только не "Балаболы, некомпетентные люди, и профаны". Полагаю, тут идет непонимание того, что цели "западных партнеров" и хотелки туземцев могут сильно не совпадать.
Там при прошлой власти тоже обещали корветы, Гройсман балаболил что будут, в 2018 году начнут строить первый корвет, который планируется передать ВМС в 2022 году.
См выше. Тоже самое можно написать о "вторая Франция", "догоним Польшу за 5 лет" и многое другое. Забудьте о укр авиа-, судо-, двигателе-, ракето- и прочем танкостроении: "западным партнерам" оно не нужно, значит - его не будет. Будет нью-Молдавия в лучшем случае.
Пан Арахамия озвучивает мнение реал руководства Украины - "западных партнеров"- о развитии и соотв - о финансировании - высокотехнологичных отраслей укр ВПК и укр промышленности: не нужны. Не нужны конкуренты, нужно сырье и раб сила.
Это значит проводить политику колониальной администрации: колония поставляет сырье и раб силу, а высокотехнологичные товары покупает в метрополии. Ничего личного, именно такая Селяви у территорий, отдавших независимость.
Явно наблюдается преемственность политики от Пороха к Зе: была "хана укр авиастроению", следующий этап "хана укр судостроению." Кстати, о укр авиастроении уже и не вспоминают - померла так померла.
У нашей страны в системе рисков угроза с моря является основной.
Брехня. Основной угрозой сегодня (и вчера) является угроза с воздуха. Второй для Украины, учитывая 1000 км сухопутной границы с РФ, является угроза по суше. Море особого значения не имеет.