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Новини П'яні за кермом
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Зеленський повернув у Раду закон, який скасовує кримінальну відповідальність за нетверезе водіння

Зеленський повернув у Раду закон, який скасовує кримінальну відповідальність за нетверезе водіння

Президент Володимир Зеленський у четвер, 2 липня, повернув до парламенту зі своїм підписом закон, що скасовує кримінальну відповідальність за водіння автомобіля в нетверезому стані, який набрав чинності напередодні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці закону на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт про кримінальну відповідальність ухвалили ще восени 2018 і він мав набрати чинності 1 січня 2020 року, але парламент відклав це на 6 місяців, до 1 липня.

Тому з 1 липня набув чинності, оскільки новий, який скасовує кримінальну відповідальність, глава держави тоді ще не підписав. Фактично тепер він буде скасований.

Кримінальна відповідальність стосується не тільки нетверезого водіння, а й допуску за кермо п'яного водія, відмови водія пройти медогляд на ступінь сп'яніння, вживання алкоголю водієм після ДТП, зупинки поліцією і щодо медогляду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З 1 липня керування автомобілем у стані сп'яніння передбачає кримінальну відповідальність, але це ненадовго

Напередодні, 1 липня, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що 60% усіх правопорушень тепер проходитимуть через інститут кримінальних проступків і слідство займатиме лише кілька місяців.

А заступник голови Національної поліції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе зазначив, що до прийняття закону один слідчий у своєму проваджені міг розглядати одночасно від 300 до 500 справ. Це призводило до того, що права громадян не завжди забезпечувалися і не було відшкодування заподіяної злочином шкоди.

Згідно із законодавством, закони в Україні не мають зворотної дії, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Тому ті водії, яких затримали на нетверезому водінні впродовж останніх двох днів, відповідатимуть за злочин за адміністративним законодавством.

Автор: 

закон (2833) Зеленський Володимир (23927) ПДР (476) пияцтво (580)


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Топ коментарі
+15
я так понимаю редакция что то отмечает. статья "по дебильному" написана
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02.07.2020 22:46
+9
А за керування країною в стані наркотичного сп'яніння покарання буде?
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02.07.2020 22:47
+9
Та да. Кто что отменил, вернул и что в силе - осталось загадкой. )))
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02.07.2020 22:49
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А что так можно было???
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02.07.2020 22:46 Відповісти
Бухайте под настроение.
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02.07.2020 22:59 Відповісти
а прикинь как зебилам - и поорать хочется, и вроде как зашкварно))
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02.07.2020 23:17 Відповісти
Да, ты наглядно подтвердил, что можно жить с пустой головой, не вникая в написанные тексты.... А ещё можно жить с атрофированной совестью, пытаясь поменять смысл текста...
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02.07.2020 23:09 Відповісти
я так понимаю редакция что то отмечает. статья "по дебильному" написана
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02.07.2020 22:46 Відповісти
Та да. Кто что отменил, вернул и что в силе - осталось загадкой. )))
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02.07.2020 22:49 Відповісти
Та ні.
То такий переклад з української.
Бо ж для Цензора пріоритетною є російська гілка, а 90% новин надходять українською.
Ото таке й виходить.
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02.07.2020 23:11 Відповісти
А за керування країною в стані наркотичного сп'яніння покарання буде?
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02.07.2020 22:47 Відповісти
Зеленский вернул в Раду закон, предусматривающий уголовную ответственность за нетрезвое вождение - Цензор.НЕТ 5572
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02.07.2020 22:53 Відповісти
Вже є. 73% голосів.
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02.07.2020 22:54 Відповісти
Поэтому с 1 июля вступил в силу, поскольку новый, уголовную ответственность отменяет, глава государства тогда еще не подписал. Фактически теперь он будет отменен.Источник: https://censor.net/n3205749
Кто-нибудь понял эту фразу?
Тогда объясните, пли-и-и-из
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02.07.2020 22:48 Відповісти
Тсссс, не будите автора этих гениальных строк..
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02.07.2020 22:51 Відповісти
я даже заскринил этот в*сер
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02.07.2020 23:30 Відповісти
У них уже пятница наступила? Или кто праздничку рад, тот накануне пьян?
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02.07.2020 22:54 Відповісти
Законопроект с 1 июля шт вступил в силу. Но поскольку новьій (законопроект) уголовную ответственность отменяет, то глава государства тогда его не подписал.
-----------
Десь так, але голова від цього болить🙄
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02.07.2020 23:02 Відповісти
Это такая схема, когда бухой депутат по закону получит штраф 50 грн, а бухой ланосовод сядет в тюрьму по другому закону за тоже нарушение.
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02.07.2020 22:54 Відповісти
Що преЗЕдент, що автор статті були в стані наркотичного сп'яніння.
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02.07.2020 22:55 Відповісти
знайшли "цапа-відбувайла" команда зеленського звинувачує Смолія в економічному занепаді України.
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02.07.2020 22:56 Відповісти
Все юристы страны напряглись после прочтения ...
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02.07.2020 22:57 Відповісти
Щось не зрозумів, кого саджати будуть?
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02.07.2020 22:58 Відповісти
Статтю Кличко писав?
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02.07.2020 22:58 Відповісти
Неее, это не Витахин уровень...
Это Джамшут с Равшаном пишут.
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02.07.2020 23:01 Відповісти
зеленский
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02.07.2020 23:02 Відповісти
Зеленский вернул в Раду закон, отменяющий уголовную ответственность за нетрезвое вождение - Цензор.НЕТ 5573
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02.07.2020 23:16 Відповісти
Я бы пьяниц, которые за рулем, расстреливала там же - ЗА РУЛЁМ и не убирала неделями, что бы аж заванивались ! Что бы каждый проезжающий мимо понимал какой кайф его ожидает если сел пьяным за руль !!!
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02.07.2020 23:00 Відповісти
Ви прямо мати Тереза!🤪😲
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02.07.2020 23:04 Відповісти
Я не Тареза.
Я не раз , проезжая,видела труповые аварии из за бухого мурла.
Я давно живу и давно езжу...
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02.07.2020 23:08 Відповісти
пожилая трезвая женщина на мотоцикле?)
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02.07.2020 23:11 Відповісти
Да! Старуха на мотоцикле!
С молодым пацаном в плавках на заднем сидении !!!!
220км в час! ... ...
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02.07.2020 23:33 Відповісти
Я теж не ученик і багато чого бачив. Але вважаю, що жорстокість покарання не відлякує злочинців від нових злочинів.
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02.07.2020 23:12 Відповісти
Елена вы права имеете? если да вот вы едете себе соблюдаете ПДД а вдруг полицай типа зедебила останавливает вас и говорит мадам вы обязаны пройти медосмотр так как я считаю что вы приняли лекарство- а оно снижает вашу реакцию...а вы ему да иди полицай оця на уй..а вам раз и уголовное дело вот причина в том что под криками расстреливаем пьяниц за рулем будут фабриковать сотни тысяч уголовных дел по высосанным мотивам дебильных фашиствующих полицаев еврейской власти в Украине даже рркаган Овоща до такой х..ни не додумался как эти жджжвские ублюдки....пока полицаев не начнут просто тупо убивать на дорогах или не принесут пару тысяч шин под раду эти оцы не изменят закон... а садить в тюрьму человека криминал за то что он по мнеию ублюдка зедебильного хоть бы сдох собако решил что ты принимаешь лекарства то ты пойдешь у тюрьму а сам зедебил у нас конченный наркоман в терминальной стадии....
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02.07.2020 23:30 Відповісти
Ніяке жорстоке покарання не зупинить від вживання спиртного
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02.07.2020 23:05 Відповісти
Да? Да шо Вы говорите?!
Мы своих врагов не убиваем, потому, что знаем, что посадят.
Мы так же не будем бухать за рулём потому, что застрелят на месте... за рулем )
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02.07.2020 23:11 Відповісти
Досвід. У свій час при совдепі за згвалування смертну кару ввели, так згвалтованих стали набагато більше вбивати.
От і з цим так стане. Смертей буде більше
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02.07.2020 23:17 Відповісти
так смертей пьяниц же а не невинных пешеходов!?
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02.07.2020 23:22 Відповісти
Ну, тепер будемо чекати страшних наслідків, коли нетверезі водії будуть тікати від дорожньої поліції, чи після ДТП випивший шофер уже точно не буде допомагати потерпілому.
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02.07.2020 23:03 Відповісти
Мастерство заголовка... Так будет уголовная ответственность или нет? Нельзя просто написать, нахрен так все запутывать?
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02.07.2020 23:04 Відповісти
Ти багато хочеш від людей, які заробляють на помилках в ЗЕконах.
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02.07.2020 23:07 Відповісти
Нет не будет. Кстати за вождение под грибами или коксом ну или под другими веществами сейчас ответственость есть или Бубочка отменил её для себя и таких как он?Кто знает?
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02.07.2020 23:07 Відповісти
Голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус виніс на голосування комітету законопроєкт №3657-1 щодо внесення поправок в закон "Про ринок електроенергії", в якому пропонується відновити раніше заборонений імпорт електроенергії з країн СНД, зокрема Росії.
Про це йдеться на http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69264 сайті парламенту.
Даний законопроєкт на виїзному засіданні 1 липня підтримало 11 депутатів комітету, що дозволяє передати документ для прийняття в стінах парламенту.
Зокрема, за законопроєкт і відкриття імпорту електроенергії з РФ проголосували: від фракції "Слуга народу" Андрій Жупанин (автор законопроєкту), Андрій Герус, Олег Семінський, Дмитро Припутень, Євгеній Броварників, Сергій Нагорняк, Анатолій Костюх, а також Юрій Шаповалов, (депгрупа "Партія "За майбутнє"), Максим Єфімов (депгрупа "Довіра"), Інна Совсун ("Голос"), Ганна Скороход (позафракційна).
Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії став ключовою причиною найглибшої кризи в енергетиці за час незалежності України. Відкриття імпорту відбулося завдяки так званим правкам Геруса.
У період жовтень 2019 - березень 2020 з Росії було імпортовано на 1 млрд грн. Найбільшим імпортером електроенергії з РФ була компанія "Юнайтед Енерджі", близька до олігарху Ігорю Коломойському, який також займається дії Андрія Геруса.4 травня у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський заявив, що не може бути й мови про імпорт електроенергії в країну, оскільки це залишить тисячі шахтарів без роботи
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02.07.2020 23:14 Відповісти
за законопроєкт і відкриття імпорту електроенергії з РФ проголосували: від фракції "Слуга народу" Андрій Жупанин (автор законопроєкту), Андрій Герус, Олег Семінський, Дмитро Припутень,



Призвіще зобовязує
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02.07.2020 23:18 Відповісти
 
 