Зеленський повернув у Раду закон, який скасовує кримінальну відповідальність за нетверезе водіння

Президент Володимир Зеленський у четвер, 2 липня, повернув до парламенту зі своїм підписом закон, що скасовує кримінальну відповідальність за водіння автомобіля в нетверезому стані, який набрав чинності напередодні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці закону на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт про кримінальну відповідальність ухвалили ще восени 2018 і він мав набрати чинності 1 січня 2020 року, але парламент відклав це на 6 місяців, до 1 липня.

Тому з 1 липня набув чинності, оскільки новий, який скасовує кримінальну відповідальність, глава держави тоді ще не підписав. Фактично тепер він буде скасований.

Кримінальна відповідальність стосується не тільки нетверезого водіння, а й допуску за кермо п'яного водія, відмови водія пройти медогляд на ступінь сп'яніння, вживання алкоголю водієм після ДТП, зупинки поліцією і щодо медогляду.

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Напередодні, 1 липня, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що 60% усіх правопорушень тепер проходитимуть через інститут кримінальних проступків і слідство займатиме лише кілька місяців.

А заступник голови Національної поліції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе зазначив, що до прийняття закону один слідчий у своєму проваджені міг розглядати одночасно від 300 до 500 справ. Це призводило до того, що права громадян не завжди забезпечувалися і не було відшкодування заподіяної злочином шкоди.

Згідно із законодавством, закони в Україні не мають зворотної дії, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Тому ті водії, яких затримали на нетверезому водінні впродовж останніх двох днів, відповідатимуть за злочин за адміністративним законодавством.