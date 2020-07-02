Зеленський повернув у Раду закон, який скасовує кримінальну відповідальність за нетверезе водіння
Президент Володимир Зеленський у четвер, 2 липня, повернув до парламенту зі своїм підписом закон, що скасовує кримінальну відповідальність за водіння автомобіля в нетверезому стані, який набрав чинності напередодні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці закону на сайті Верховної Ради.
Законопроєкт про кримінальну відповідальність ухвалили ще восени 2018 і він мав набрати чинності 1 січня 2020 року, але парламент відклав це на 6 місяців, до 1 липня.
Тому з 1 липня набув чинності, оскільки новий, який скасовує кримінальну відповідальність, глава держави тоді ще не підписав. Фактично тепер він буде скасований.
Кримінальна відповідальність стосується не тільки нетверезого водіння, а й допуску за кермо п'яного водія, відмови водія пройти медогляд на ступінь сп'яніння, вживання алкоголю водієм після ДТП, зупинки поліцією і щодо медогляду.
Напередодні, 1 липня, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що 60% усіх правопорушень тепер проходитимуть через інститут кримінальних проступків і слідство займатиме лише кілька місяців.
А заступник голови Національної поліції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе зазначив, що до прийняття закону один слідчий у своєму проваджені міг розглядати одночасно від 300 до 500 справ. Це призводило до того, що права громадян не завжди забезпечувалися і не було відшкодування заподіяної злочином шкоди.
Згідно із законодавством, закони в Україні не мають зворотної дії, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Тому ті водії, яких затримали на нетверезому водінні впродовж останніх двох днів, відповідатимуть за злочин за адміністративним законодавством.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То такий переклад з української.
Бо ж для Цензора пріоритетною є російська гілка, а 90% новин надходять українською.
Ото таке й виходить.
Кто-нибудь понял эту фразу?
Тогда объясните, пли-и-и-из
-----------
Десь так, але голова від цього болить🙄
Это Джамшут с Равшаном пишут.
Я не раз , проезжая,видела труповые аварии из за бухого мурла.
Я давно живу и давно езжу...
С молодым пацаном в плавках на заднем сидении !!!!
220км в час! ... ...
Мы своих врагов не убиваем, потому, что знаем, что посадят.
Мы так же не будем бухать за рулём потому, что застрелят на месте... за рулем )
От і з цим так стане. Смертей буде більше
Про це йдеться на http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69264 сайті парламенту.
Даний законопроєкт на виїзному засіданні 1 липня підтримало 11 депутатів комітету, що дозволяє передати документ для прийняття в стінах парламенту.
Зокрема, за законопроєкт і відкриття імпорту електроенергії з РФ проголосували: від фракції "Слуга народу" Андрій Жупанин (автор законопроєкту), Андрій Герус, Олег Семінський, Дмитро Припутень, Євгеній Броварників, Сергій Нагорняк, Анатолій Костюх, а також Юрій Шаповалов, (депгрупа "Партія "За майбутнє"), Максим Єфімов (депгрупа "Довіра"), Інна Совсун ("Голос"), Ганна Скороход (позафракційна).
Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії став ключовою причиною найглибшої кризи в енергетиці за час незалежності України. Відкриття імпорту відбулося завдяки так званим правкам Геруса.
У період жовтень 2019 - березень 2020 з Росії було імпортовано на 1 млрд грн. Найбільшим імпортером електроенергії з РФ була компанія "Юнайтед Енерджі", близька до олігарху Ігорю Коломойському, який також займається дії Андрія Геруса.4 травня у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський заявив, що не може бути й мови про імпорт електроенергії в країну, оскільки це залишить тисячі шахтарів без роботи
Призвіще зобовязує