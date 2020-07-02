Блоковано податкову схему, що завдавала шкоди державі на 2 млрд гривень щомісяця, - СБУ. ІНФОГРАФІКА

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора та Державною податковою службою України провела спецоперацію з викриття і блокування у ДПС протиправного механізму формування сум податкових кредитів з ПДВ для суб’єктів господарювання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За версією слідства, у період свого існування у 2019-2020 роках ця схема завдала збитків державі на суму понад 2 мільярди гривень щомісячно. Досудове розслідування встановило, що у схемі були задіяні посадовці Державної фіскальної служби (після реорганізації – ДПС), її регіональні підрозділи та транзитно-конвертаційні групи. Загалом – майже 400 суб’єктів господарської діяльності.

Незаконне формування сум податкових кредитів з ПДВ відбувалося, у тому числі, через несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем. Це втручання спотворило процеси обробки інформації. В результаті – держбюджету завдано збитки в особливо великих розмірах.

У результаті більше ніж 120 обшуків вилучені документи, комп’ютерна техніка, флешки і печатки близько 60 підприємств, які були задіяні у схемі, а також 1,5 мільйонів гривень готівкою. На банківські рахунки цих підприємств накладено арешти у сумі більше 100 млн гривень. Крім того, заблоковані кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування ПДВ на загальну суму 587 млн. гривень.

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Під час спецоперації СБУ напрацювала кілька системних рішень, щоб запобігти утворенню таких схем в подальшому. І завдяки запровадженню нових підходів уже вдалося попередити нанесення збитків державі на суму 200 млн. гривень. Також лише у травні та червні до державного бюджету додатково надійшло 6,4 млрд. гривень податкових платежів.

"СБУ запропонувала ДПС спільно з Міністерством цифрової трансформації не просто усунути недоліки в роботі системи, а запровадити комплексний захист електронних продуктів, аби максимально ліквідувати людський фактор, і змінити програмні алгоритми", - говориться в повідомленні.

Наразі у кримінальному провадженні оголошена підозра особі, яка здійснила незаконне втручання в роботу інформаційно-технічних систем ДПС, відповідно до ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України. Щодо засновника трьох підприємств, які були задіяні у схемі, за ч. 2 ст. 205-1 КК України. Сума збитків, завданих державі з використанням даних підприємств, становить 100 млн гривень.