УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6541 відвідувач онлайн
Новини Силовики
6 764 11

Блоковано податкову схему, що завдавала шкоди державі на 2 млрд гривень щомісяця, - СБУ. ІНФОГРАФІКА

Блоковано податкову схему, що завдавала шкоди державі на 2 млрд гривень щомісяця, - СБУ. ІНФОГРАФІКА

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора та Державною податковою службою України провела спецоперацію з викриття і блокування у ДПС протиправного механізму формування сум податкових кредитів з ПДВ для суб’єктів господарювання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За версією слідства, у період свого існування у 2019-2020 роках ця схема завдала збитків державі на суму понад 2 мільярди гривень щомісячно. Досудове розслідування встановило, що у схемі були задіяні посадовці Державної фіскальної служби (після реорганізації – ДПС), її регіональні підрозділи та транзитно-конвертаційні групи. Загалом – майже 400 суб’єктів господарської діяльності.

Незаконне формування сум податкових кредитів з ПДВ відбувалося, у тому числі, через несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем. Це втручання спотворило процеси обробки інформації. В результаті – держбюджету завдано збитки в особливо великих розмірах.

Блоковано податкову схему, що завдавала шкоди державі на 2 млрд гривень щомісяця, - СБУ 01

У результаті більше ніж 120 обшуків вилучені документи, комп’ютерна техніка, флешки і печатки близько 60 підприємств, які були задіяні у схемі, а також 1,5 мільйонів гривень готівкою. На банківські рахунки цих підприємств накладено арешти у сумі більше 100 млн гривень. Крім того, заблоковані кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування ПДВ на загальну суму 587 млн. гривень.

Блоковано податкову схему, що завдавала шкоди державі на 2 млрд гривень щомісяця, - СБУ 02

Читайте також: Керівництву податкової та митниці поставлено завдання збільшити планові надходження на 10-15%, в разі невиконання їх буде звільнено, - міністр фінансів Марченко. ВIДЕО

Під час спецоперації СБУ напрацювала кілька системних рішень, щоб запобігти утворенню таких схем в подальшому. І завдяки запровадженню нових підходів уже вдалося попередити нанесення збитків державі на суму 200 млн. гривень. Також лише у травні та червні до державного бюджету додатково надійшло 6,4 млрд. гривень податкових платежів.

"СБУ запропонувала ДПС спільно з Міністерством цифрової трансформації не просто усунути недоліки в роботі системи, а запровадити комплексний захист електронних продуктів, аби максимально ліквідувати людський фактор, і змінити програмні алгоритми", - говориться в повідомленні.

Блоковано податкову схему, що завдавала шкоди державі на 2 млрд гривень щомісяця, - СБУ 03

Наразі у кримінальному провадженні оголошена підозра особі, яка здійснила незаконне втручання в роботу інформаційно-технічних систем ДПС, відповідно до ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України. Щодо засновника трьох підприємств, які були задіяні у схемі, за ч. 2 ст. 205-1 КК України. Сума збитків, завданих державі з використанням даних підприємств, становить 100 млн гривень.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6016) податки (3852) ПДВ (626) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12846) силовики (2514)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
доблестно ведут борьбу с преступлениями которые сами и совершают
показати весь коментар
02.07.2020 23:01
+4
вылучено полтора ляма гривны...всё остальное байки.
офис на обед больше тратит.
показати весь коментар
02.07.2020 23:03
+3
Більше ніж сама влада ніхто не шкодить країні.

DW українською
@dw_ukrainian

2,5 бали з 5 можливих - так оцінюють європейські інвестори привабливість України.

Це найгірший показник з 2015 року.

Головні фактори розчарування - слабка судова система, корупція і тіньова економіка.
показати весь коментар
02.07.2020 23:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
доблестно ведут борьбу с преступлениями которые сами и совершают
показати весь коментар
02.07.2020 23:01 Відповісти
вылучено полтора ляма гривны...всё остальное байки.
офис на обед больше тратит.
показати весь коментар
02.07.2020 23:03 Відповісти
Интересно и кому целый год это бабло залетало? Сказали бы честно, что перенаправили потоки.
показати весь коментар
02.07.2020 23:11 Відповісти
Бла-бла-бла...казала-мазала!
показати весь коментар
02.07.2020 23:14 Відповісти
Більше ніж сама влада ніхто не шкодить країні.

DW українською
@dw_ukrainian

2,5 бали з 5 можливих - так оцінюють європейські інвестори привабливість України.

Це найгірший показник з 2015 року.

Головні фактори розчарування - слабка судова система, корупція і тіньова економіка.
показати весь коментар
02.07.2020 23:20 Відповісти
Мені, коли мова йде про інвесторів, не зовсім зрозуміло про яких. Одне діло вкладати в Україні гроші в промисловість та створювати робочі місця. Інша справа купувати наші цінні папери та їми спекулювати. І там і там начебто інвестори, а різниця велика.
показати весь коментар
03.07.2020 09:54 Відповісти
а сколько уже бубочка нанёс ущерба народу украины? на масках, на вырубке леса, на газе, электричестве?
показати весь коментар
02.07.2020 23:55 Відповісти
ничего нинадо дорабатывать! посадите виновных с конфискацией и ждите новых.!!! мы знаем вас вы ща так все доработаете что люду дыхнуть будет люто
показати весь коментар
03.07.2020 01:08 Відповісти
Я так понимаю, что за решеткой после этой доблестной операции СБУ окажутся лишь изъятые "документы, компьютерная техника, флешки и печати"
показати весь коментар
03.07.2020 05:48 Відповісти
Кто сел за причиненный ежемесячный ущерб в 2 млрд.?
Или причастные лица пошли на повышение?
показати весь коментар
03.07.2020 06:58 Відповісти
"Блокирована налоговая схема, наносившая ущерб государству на 2 млрд гривен ежемесячно"

Капец. И это только одна из тысячи. А мы налоги повышаем, у МВФ кредиты клянчим. Да если эти схемы прикрыть - мы еще сами МВФам кредиты сможем давать.
показати весь коментар
03.07.2020 09:32 Відповісти
 
 